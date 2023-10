Der Krieg in Israel und Palästina hat ein demographisches Fundament

Doch eini­ges ist dies­mal anders. Die Mas­sa­ker, die die Hamas auf israe­li­schem Staats­ge­biet began­gen hat, sind von einer bis­lang unge­kann­ten Grö­ßen­ord­nung und Grau­sam­keit, ja Barbarei.

Der übli­che Ablauf war so: Hamas feu­ert Rake­ten aus dem Gaza-Strei­fen nach Isra­el, wor­auf Isra­el über­pro­por­tio­na­le Ver­gel­tung übt, bis wie­der für eini­ge Zeit halb­wegs Ruhe herrscht, wäh­rend der Kriegs­zu­stand auf einem nied­ri­gen Level wei­ter­schwelt und das Spiel von vor­ne begin­nen kann.

Israe­li­sche Gegen­an­grif­fe sind auch die­ses Mal im Gan­ge, und sie wer­den wohl alles in den Schat­ten stel­len, was man von frü­he­ren Aktio­nen kennt, ins­be­son­de­re aus den Krie­gen von 2008/9 und 2014. Der Angriff vom 7. Okto­ber wird von israe­li­scher Sei­te als “9/11” oder “Pearl Har­bor” bezeich­net, Ereig­nis­se, die kol­lek­ti­ve Schocks aus­lös­ten und Krie­ge grö­ße­ren Maß­stabs zur Fol­ge hatten.

Die Hamas hat selbst­ver­ständ­lich, wie immer, gewußt, wel­che Fol­gen ihr Angriff haben wird. Die „Ope­ra­ti­on al-Aqsa-Flut“ insze­nier­te eine Art “sym­bo­li­sche” Wie­der­erobe­rung des Lan­des, auf des­sen Besitz sie Anspruch erhebt, als eine Art ter­ro­ris­ti­scher Vor­ge­schmack des­sen, was sie tun wür­de, wenn sie könnte.

Hat sie es dar­auf ange­legt, eine groß­an­ge­leg­te Eska­la­ti­on zu pro­vo­zie­ren und die gesam­te ara­bi­sche Welt in den Kon­flikt hin­ein­zu­zie­hen, den seit eini­gen Jah­ren lau­fen­den israe­lisch-ara­bi­schen “Nor­ma­li­sie­rungs­pro­zeß” zu sabo­tie­ren? Der israe­li­sche Bot­schaf­ter bei den Ver­ein­ten Natio­nen ver­brei­te­te auf sei­nem Twit­ter-Account ein Video, auf dem (angeb­lich) Hamas-Mit­glie­der zu sehen sind, die sich voll­mun­dig bei “Indi­vi­du­en, Grup­pen, Län­dern”, ins­be­son­de­re beim Iran, für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung mit Geld und Waf­fen bedanken.

Prah­le­rei die­ser Art ist offe­nes Zün­deln. Ande­re Hamas-Reprä­sen­tan­ten hal­ten sich dies­be­züg­lich eher zurück, deu­ten jedoch an, daß sie im Fal­le eines wei­ter eska­lie­ren­den Kriegs die His­bol­lah und den Iran auf ihrer Sei­te hätten.

Eine ande­re Mög­lich­keit ist, daß die Hamas-Atten­tä­ter tat­säch­lich aus rei­nem Haß und Ver­gel­tungs­wut gehan­delt haben, unge­ach­tet der Fol­gen für sich selbst und ihr eige­nes Volk, oder die­se ins Kal­kül zie­hend, um wei­te­re Radi­ka­li­sie­run­gen zu beschleunigen.

Die­ser Wunsch nach Rache soll­te nach Jahr­zehn­ten der bru­ta­len Okku­pa­ti­on des Gaza­strei­fens (dazu gehört auch die Vor­ge­schich­te von 1948–67 und die “Nach­ge­schich­te” seit Abzug der jüdi­schen Sied­ler und der Ver­le­gung der israe­li­schen Trup­pen an das Grenz­ge­biet), in denen tau­sen­de Paläs­ti­nen­ser, Kom­bat­tan­ten wie Zivi­lis­ten, getö­tet und hun­dert­tau­sen­de ver­wun­det wur­den (sie­he etwa die­se UN-Dar­stel­lung, die Tote und Ver­wun­de­te auf bei­den Sei­ten seit 2008 ver­zeich­net) nie­man­den ver­wun­dern. Aber jede Rache­ak­ti­on führt dazu, daß noch mehr Paläs­ti­nen­ser getö­tet wer­den und die “Spi­ra­le der Gewalt” am Lau­fen gehal­ten wird.

Die Kämp­fer der Hamas agie­ren als Par­ti­sa­nen eines kraß asym­me­tri­schen Krie­ges. Danach rich­tet sich auch ihre Art der Kriegs­füh­rung aus, inklu­si­ve des Ter­rors gegen Zivi­lis­ten. Hier ein paar “offi­zi­el­le” Zah­len, um das Ungleich­ge­wicht der Kräf­te zu illus­trie­ren: Die “Ope­ra­ti­on Gegos­se­nes Blei” (2008/9) ver­zeich­net 13 Ver­lus­te auf israe­li­scher Sei­te vs. 1417 auf paläs­ti­nen­si­scher Sei­te, “Ope­ra­ti­on Pro­tec­ti­ve Edge” (2014) 73 vs. 2310 (wobei die UNO, die paläs­ti­nen­si­schen Behör­den und Isra­el unter­schied­li­che Anga­ben machen, die aber nicht stark von­ein­an­der abwei­chen). Jede die­ser “Ope­ra­tio­nen” hat neu­en Haß gesät und neue Gene­ra­tio­nen von Hamas­kämp­fern und Anhän­gern hervorgebracht.

Der mili­tä­ri­schen Über­macht Isra­els steht eine sei­ne Exis­tenz gefähr­den­de demo­gra­phi­sche Macht der Paläs­ti­nen­ser gegen­über. Ich habe die­se Lage und ihre Kon­se­quen­zen für Euro­pa und sei­ne Ein­wan­de­rungs­po­li­tik im Juni 2021 aus­führ­lich beschrie­ben (eins, zwei, drei, vier, fünf). Die Zah­len haben sich seit­her nicht wesent­lich geändert:

Isra­el selbst hat eine Gesamt­be­völ­ke­rung von rund 8,775 Mil­lio­nen, das Durch­schnitts­al­ter beträgt 30 Jah­re, die Bevöl­ke­rungs­dich­te 400 Ein­woh­ner pro km². Der Anteil der ara­bi­schen Staats­bür­ger beträgt etwa 21% (1,89 Mil­lio­nen), ihre Gebur­ten­ra­te ist etwa dop­pelt so hoch wie die der Juden, und dem Ver­neh­men nach erwar­ten etli­che sehn­süch­tig den Tag, an dem sie in der Mehr­heit sind und das Land über­neh­men kön­nen. Laut die­sem Bericht der Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Human Rights Watch vom 27. April 2021 leben im Gesamtraum Isra­el + besetz­te Gebie­te zwi­schen Mit­tel­meer und Jor­dan nun exakt 6,8 Mil­lio­nen Juden und 6,8 Mil­lio­nen Araber.

In Gaza leben zur Zeit rund 2,048 Mil­lio­nen Men­schen. Das Durch­schnitts­al­ter ist 18 Jah­re, die Bevöl­ke­rungs­dich­te beträgt 5046 Ein­woh­ner pro km². Im West­jor­dan­land (West­bank) inklu­si­ve Ost-Jeru­sa­lem leben rund 2,75 Mil­lio­nen Ara­ber und rund 592,200 Juden, die dort unter dem Schutz des Mili­tärs eine völ­ker­rechts­wid­ri­ge Sied­lungs­po­li­tik vor­an­trei­ben. Das wären rund 3,34 Mil­lio­nen Men­schen auf einer Land­flä­che von 5,640 km 2 , was eine Bevöl­ke­rungs­dich­te von 592 Ein­woh­nern pro km² ergäbe.

Im Gaza­strei­fen herr­schen Armut, Arbeits­lo­sig­keit und Hoff­nungs­lo­sig­keit. Über­all sind noch Rui­nen und zer­stör­te Häu­ser als Spu­ren der vor­an­ge­hen­den Zer­stö­rungs­wel­len zu sehen. Es gibt sehr vie­le Men­schen, die im Zuge der israe­li­schen Bom­bar­de­ments ver­krüp­pelt wur­den. Die Infra­struk­tur ist man­gel­haft und weit­ge­hend unter der Kon­trol­le Isra­els, das somit ein har­tes Druck­mit­tel gegen die Bevöl­ke­rung in der Hand hat.

Laut die­ser Repor­ta­ge von Al-Jaze­era aus dem Jahr 2014 betrach­ten vie­le dort leben­de Ara­ber ihren Kin­der­reich­tum als “demo­gra­phi­sche Waf­fe” gegen Isra­el (das sei­ne Exis­tenz einem “demo­gra­phic engi­nee­ring”, durch­ge­führt auch mit gewalt­sa­men Mit­teln, ver­dankt); prak­tisch jeder, der im Gaza­strei­fen lebt, ist der Ansicht, daß Isra­el gestoh­le­nes Land ist und recht­mä­ßig dem eige­nen, ver­trie­be­nen Volk zusteht.

Die Alters­struk­tur der Bevöl­ke­rung bedeu­tet auch, daß der klei­ne Land­strich an der Küs­te rand­voll mit Kin­dern und Jugend­li­chen ist, die häu­fig Kol­la­te­ra­l­op­fer der Bom­ben­an­grif­fe wer­den, die durch sie trau­ma­ti­siert, ver­wun­det, ver­stüm­melt, getö­tet wer­den. Das ist es wohl, was in den Augen der Hamas-Mör­der die Ent­füh­rung und Tötung unschul­di­ger jüdi­scher Kin­der rechtfertigt.

Die ara­bi­sche Bevöl­ke­rung Isra­els und der besetz­ten Gebie­te (und dazu muß man de fac­to auch den Gaza­strei­fen zäh­len) wird immer zahl­rei­cher, immer jün­ger und hat immer weni­ger Lebens­raum zu Ver­fü­gung, über den sie außer­dem kei­ne sou­ve­rä­ne Ver­fü­gungs­ge­walt hat. Zukunfts­per­spek­ti­ven gibt es prak­tisch kei­ne, dafür aber einen über Gene­ra­tio­nen auf­ge­stau­ten Zorn über das erlit­te­ne Unrecht. Wer Gun­nar Hein­sohns Söh­ne und Welt­macht gele­sen hat, weiß, daß dies eine explo­si­ve und gewalt­träch­ti­ge Mischung ist, die sich mit gera­de­zu mathe­ma­ti­scher Sicher­heit ent­la­den muß.

Eine Ana­ly­se des ame­ri­ka­ni­schen Aspen-Insti­tuts vom Juli 2023 kon­sta­tier­te eine “ticken­de demo­gra­phi­sche Zeit­bom­be” im “groß­is­rae­li­schen” Raum.

Die israe­li­schen Juden lei­den unter der exis­ten­ti­el­len Angst, von der paläs­ti­nen­si­schen Bevöl­ke­rung über­flü­gelt zu wer­den, was von rechts­na­tio­na­lis­ti­schen poli­ti­schen Akteu­ren noch wei­ter instru­men­ta­li­siert wird. Die Demo­gra­phie steht im Mit­tel­punkt des Ter­ri­to­ri­al­streits zwi­schen Juden und Ara­bern, da die bei­den Natio­nen einen gro­ßen Zah­len­krieg füh­ren, der dar­auf abzielt, die Gebur­ten­ra­ten zu einer Waf­fe zu machen, die lang­fris­tig den Sieg garan­tie­ren soll. Da die der­zei­ti­ge israe­li­sche Rechts­re­gie­rung den Boden für die De-fac­to-Anne­xi­on der Zone C im West­jor­dan­land berei­tet, ist die Demo­gra­phie eines der Instru­men­te, die ein­ge­setzt wer­den, um die jüdi­sche öffent­li­che Mei­nung zu beru­hi­gen, dass “Judäa und Sama­ria” in den israe­li­schen Staat inte­griert wer­den könn­ten und gleich­zei­tig die jüdi­sche demo­gra­phi­sche Mehr­heit zu erhalten.

Unter­des­sen trei­ben die Sied­ler im West­jor­dan­land, deren Gebur­ten­ra­te die­je­ni­ge der dort leben­den Ara­ber über­holt hat, eine aggres­si­ve Land­nah­me­po­li­tik voran:

Wie aus einer zuneh­men­den Zahl von Berich­ten her­vor­geht, die sich seit den letz­ten israe­li­schen Wah­len im Novem­ber 2022 häu­fen, aber weit vor dem Amts­an­tritt der rech­tes­ten und här­tes­ten Regie­rung in der Geschich­te Isra­els datie­ren, stre­ben israe­li­sche Sied­ler die end­gül­ti­ge Ver­trei­bung aller Paläs­ti­nen­ser aus dem West­jor­dan­land an. Eine der letz­ten Epi­so­den die­ses unkon­trol­lier­ten Trends ereig­ne­te sich am 21. Mai, als 200 Bedui­nen über Nacht ille­gal aus ihren Häu­sern und ihrem Dorf in Ain Samia, nord­öst­lich von Ramal­lah, ver­trie­ben wurden. Die­se Ver­trei­bung ist kein Ein­zel­fall, son­dern Teil einer Stra­te­gie des “stil­len Trans­fers”, bei der Sied­ler mit Zwang und Gewalt­an­dro­hung die paläs­ti­nen­si­sche Bevöl­ke­rung ohne Ein­grei­fen der IDF ver­trei­ben. Die Sied­ler haben bereits eine teil­wei­se Säu­be­rung von Gebie­ten im Jor­dan­tal und auf dem süd­li­chen Berg Hebron durch­ge­führt. Eini­ge Paläs­ti­nen­ser bezeich­nen das, was sich vor Ort abspielt, als eine “zwei­te paläs­ti­nen­si­sche Nak­ba”, die gewalt­sa­me Ver­trei­bung der Paläs­ti­nen­ser aus ihren Her­kunfts­ge­bie­ten im Jahr 1948.

Auch in Isra­el selbst holen die Juden gebur­ten­mä­ßig auf, vor allem in rela­ti­ver Hin­sicht, weil die Gebur­ten­ra­te der Ara­ber sinkt (wenn auch nur gering­fü­gig). Inner­halb des Lan­des sind es heu­te die ultra-ortho­do­xen Hare­dim (oder Chare­dim), die mit einer Gebur­ten­ra­te von 6,6 Kin­der pro Frau am meis­ten zum jüdi­schen Bevöl­ke­rungs­wachs­tum beitragen.

Sie genie­ßen Pri­vi­le­gi­en wie Befrei­ung vom Wehr­dienst und erhal­ten Sozi­al­hil­fe, die es ihnen ermög­licht, anstel­le von Erwerbs­ar­beit einem voll­stän­dig der Reli­gi­on gewid­me­ten Leben nach­ge­hen zu kön­nen. Über­spitzt gesagt wer­den sie vom Staat dafür bezahlt, sich zu ver­meh­ren (eine Inves­ti­ti­on, die sich gewiß auch in Wäh­ler­stim­men nie­der­schlägt). Zu die­sem und zum Rest der Gesell­schaft ste­hen sie aller­dings in einem star­ken Spannungsverhältnis:

Obwohl die israe­li­sche Sei­te im demo­gra­phi­schen Krieg gegen die Ara­ber begüns­tigt wird, wird die Ver­drei­fa­chung der israe­li­schen ultra­or­tho­do­xen Bevöl­ke­rung eine Belas­tung für die israe­li­sche Wirt­schaft und Gesell­schaft dar­stel­len, da die Hare­dim Net­to­emp­fän­ger von Sozi­al­aus­ga­ben sind und nicht dazu bei­tra­gen, die Sicher­heits- oder Steu­er­last zu tragen.

Ihr Wachs­tum führt laut Aspen-Insti­tut zu einer

… immer stär­ke­ren Tren­nung zwi­schen säku­la­rem und reli­giö­sem Bil­dungs­sys­tem, die sich in Kul­tur­kämp­fen und zuneh­men­den sozia­len Span­nun­gen zwi­schen Hare­dim und libe­ra­len Juden nie­der­schla­gen wird, die zwar demo­gra­phisch gese­hen schrump­fen, auf deren Schul­tern aber die Last der Lan­des­ver­tei­di­gung durch den Pflicht­dienst in den israe­li­schen Ver­tei­di­gungs­streit­kräf­ten (IDF) ruht und die auch für die Steu­er­ein­nah­men ver­ant­wort­lich sind.

Dies führt dazu, daß man­che libe­ra­le Kom­men­ta­to­ren in den Hare­dim eine grö­ße­re Bedro­hung für den Staat Isra­el in sei­ner jet­zi­gen Form sehen, als es Paläs­ti­nen­ser oder der Iran sind. Hin­zu kommt, daß die­se Ultra-Ortho­do­xen zwar demo­gra­phisch die jüdi­sche Sub­stanz stär­ken, aber aus reli­giö­sen Grün­den den Zio­nis­mus ableh­nen, zumin­dest in sei­ner säku­la­ren Form.

Das demo­gra­phi­sche Wett­rüs­ten wird auf bei­den Sei­ten emsig betrie­ben, aber es hat zur Fol­ge, daß sich dadurch ein eng begrenz­ter Raum mit immer mehr und mehr Men­schen­mas­sen füllt. Für das Jahr 2050 wur­de für Isra­el eine Bevöl­ke­rungs­zahl von 17,5 Mil­lio­nen Ein­woh­nern mit einer Bevöl­ke­rungs­dich­te von 800 Ein­woh­nern pro km² geschätzt. Die Bevöl­ke­rung der paläs­ti­nen­si­schen Gebie­te könn­te sich bis dahin auf 8,8 Mil­lio­nen ver­dop­pelt haben.



Aber auch die Nach­bar­län­der Isra­els wach­sen. Ägyp­ten (109,3 Mil­lio­nen) könn­te im Jahr 2050 157 Mil­lio­nen Ein­woh­ner haben, Jor­da­ni­en (11) 15 Mil­lio­nen. Isra­el ist schon jetzt ein klei­ner Fleck in einem Meer vol­ler Ara­ber, und auch wenn es ihm gelingt, wachs­tums­mä­ßig mit­zu­hal­ten, sind mehr Men­schen (vor allem jun­ge Män­ner), weni­ger Lebens­raum, und dar­um mehr Kon­flik­te um Res­sour­cen, zu denen eben auch Land und Boden gehö­ren, die Zukunft des Nahen Ostens.

Ich höre von den Par­tei­gän­gern Isra­els immer wie­der Ein­wän­de, die die­se Tat­sa­chen zu baga­tel­li­sie­ren ver­su­chen. Es herrscht all­ge­mein Kon­sens, daß der Gaza­strei­fen einer der am dich­tes­ten besie­del­ten Orte der Welt ist; aber Paris (so höre ich), das unge­fähr so vie­le Ein­woh­ner wie der Gaza­strei­fen hat, habe doch eine viel grö­ße­re Bevöl­ke­rungs­dich­te (20,641 Einwohner/km²), ergo kön­ne man doch theo­re­tisch noch fünf Mal so vie­le Bewoh­ner in letz­te­ren hin­ein­quet­schen. Anders sieht die Lage aus, wenn man etwa das Al-Shati-Flücht­lings­la­ger mit einer Bevöl­ke­rungs­dich­te mit 170,000 Einwohnern/km² als Ver­gleich her­an­zieht, um auf­zu­zei­gen, unter wel­chen Bedin­gun­gen die Men­schen im Gaza­strei­fen teil­wei­se leben.

Dann gibt es den Ein­wand, der Gaza­strei­fen gin­ge Isra­el doch seit der “Abkop­pe­lung” 2005 nichts mehr an. Geschützt vom Iron Dome kön­nen die Hamas-Rake­ten ohne­hin nicht mehr viel anrich­ten, Gebiets­an­sprü­che wer­den nicht mehr gestellt und damit wäre für die meis­ten Juden ein Sta­tus quo erreicht, mit dem sie zufrie­den sein können.

Wenn das wirk­lich die Annah­me war, dann ist sie durch den 7. Okto­ber schmerz­haft wider­legt wor­den. Das Pro­blem Gaza ist noch lan­ge nicht gelöst, Isra­el weder aus der Ver­ant­wor­tung ent­las­sen noch von der stän­di­gen Bedro­hung befreit. Es ist sogar viel­mehr so, daß Gaza für Isra­el eine Schick­sals­fra­ge bedeutet.

Aus die­sem Grund hal­te ich es für denk­bar, daß die israe­li­schen Auto­ri­tä­ten den Hamas-Angriff gesche­hen lie­ßen, um (vor allem vor der Welt­öf­fent­lich­keit) einen mora­li­schen Vor­wand zu haben, den Dau­er­brand­herd Gaza end­gül­tig zu löschen und even­tu­ell erneut mili­tä­risch zu beset­zen, viel­leicht sogar eine Flücht­lings­wel­le aus­zu­lö­sen, die den Land­strich demo­gra­phisch “aus­dünnt”.

Kaum denk­bar scheint mir, daß der Mos­sad, einer der effek­tivs­ten, gefürch­tets­ten und tech­nisch am bes­ten aus­ge­rüs­te­ten Geheim­diens­te der Welt, von einem Angriff in einer der­ar­ti­gen Grö­ßen­ord­nung “über­rascht” wer­den kann, oder daß er War­nun­gen, wie sie offen­bar aus Ägyp­ten kamen, ein­fach in den Wind schlug. (Hier kann man die Mei­nung eines ame­ri­ka­ni­schen Islam-Kon­ver­ti­ten lesen, daß die Hamas wirk­lich so “cool” und kom­pe­tent ist, den Mos­sad zu überlisten.)

Ben­ja­min Netan­ja­hu ist einer der ruch­lo­ses­ten, intel­li­gen­tes­ten und här­tes­ten unter den leben­den Staats­män­nern. Es berei­tet mir kei­ner­lei Schwie­rig­kei­ten, mir vor­zu­stel­len, daß er und ähn­lich gesinn­te Män­ner bereit wären, auch jüdi­sches Leben zu opfern, um lang­fris­ti­ge poli­ti­sche Zie­le zu errei­chen – nicht anders, wie auch die Hamas den Tod der eige­nen Volks­ge­nos­sen in Kauf nimmt oder gar ins Kal­kül zieht. Denn in bei­den Fäl­len geht es um das Über­le­ben der Grup­pe, und nicht um das ein­zel­ner Indi­vi­du­en. (Ein wei­te­rer Vor­teil für die Netan­ja­hu-Regie­rung wäre die Ablen­kung von innen­po­li­ti­schen Span­nun­gen, die im Zuge der Jus­tiz­re­form hoch­ge­kocht sind).

Es gibt etli­che Zio­nis­ten, die schon lan­ge auf eine Chan­ce die­ser Art war­ten. Das Haupt­pro­blem Isra­els sind zu vie­le und zu feind­se­li­ge Ara­ber, die in sei­nem Staats- und Ein­fluß­ge­biet leben und einen hart­nä­cki­gen Anspruch dar­auf erhe­ben. Es hat ein Inter­es­se dar­an, mög­lichst vie­le davon loszuwerden.

Berüch­tigt und viel zitiert ist ein Inter­view aus dem Jahr 2004 mit dem israe­li­schen His­to­ri­ker Ben­ny Mor­ris, der bedau­er­te, daß die “Säu­be­rung” von 1948 nicht gründ­lich genug durch­ge­führt wurde:

Da [Ben-Guri­on] die Ver­trei­bung sowie­so schon begon­nen hat­te, hät­te er viel­leicht gan­ze­re Arbeit leis­ten sol­len. Ich weiß, daß die Ara­ber, die Libe­ra­len und die poli­tisch kor­rek­ten Leu­te die­sen Gedan­ken ver­stö­rend fin­den. Aber ich habe das Gefühl, daß die­ses Land ruhi­ger wäre und weni­ger Leid erfah­ren wür­de, wenn die Sache damals ein für alle Mal erle­digt wor­den wäre, wenn Ben-Guri­on eine gro­ße Ver­trei­bung durch­ge­führt und das gan­ze Land gesäu­bert hät­te – das gan­ze Land Isra­el, bis hin zum Jordan. Es könn­te sich noch her­aus­stel­len, daß dies sein gro­ßer fata­ler Feh­ler war. Hät­te er eine voll­stän­di­ge Ver­trei­bung – und nicht nur eine teil­wei­se – durch­ge­führt, hät­te er den Staat Isra­el für Gene­ra­tio­nen sta­bi­li­siert. Soll­te die­se Geschich­te für die Juden düs­ter enden, dann des­halb, weil Ben-Guri­on den Trans­fer 1948 nicht abge­schlos­sen hat. Weil er eine gro­ße und unbe­stän­di­ge demo­gra­fi­sche Reser­ve im West­jor­dan­land und im Gaza­strei­fen sowie in Isra­el selbst hin­ter­las­sen hat.

So bru­tal es klingt: Mor­ris hat damit natür­lich völ­lig Recht. Die Zio­nis­ten hät­ten 1948 eben­so dau­er­haf­te Tat­sa­chen schaf­fen kön­nen, wie es anders­wo mit der Ver­trei­bung der Deut­schen aus dem Osten nach 1945 gesche­hen ist. Aber sie sind auf hal­bem Weg stehengeblieben.

Es leuch­tet ein, wenn heu­ti­ge Zio­nis­ten davon träu­men, das ara­bi­sche Pro­blem ein für alle Mal los­zu­wer­den und einen geschlos­se­nen israe­li­schen Raum vom Jor­dan bis zum Mit­tel­meer zu schaf­fen. Das wäre aber, so wie die Din­ge heu­te ste­hen und ver­mut­lich auch lan­ge ste­hen­blei­ben, nur mit Gewalt und im Rah­men eines Aus­nah­me­zu­stan­des wie eines Krie­ges möglich.