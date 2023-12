Was kann ein “Kleines Verbotsverfahren” für eine Partei bedeuten, Herr Franz?

Wor­um geht es? Es geht um Ver­bots­ver­fah­ren, gro­ßen und klei­nen. Wir spre­chen mit Frank Franz. Er ist seit 2014 Vor­sit­zen­der der Par­tei „Die Hei­mat“ (frü­her NPD). Wir frag­ten ihn man­ches. Anlaß ist die aktu­el­le AfD-Ver­bots­de­bat­te. Franz kann näm­lich über die bei­den geschei­ter­ten NPD-Ver­bots­ver­fah­ren sowie das noch lau­fen­de Ver­fah­ren gegen die Par­tei über den Ent­zug der staat­li­chen Par­tei­en­fi­nan­zie­rung Aus­kunft geben, und man soll­te dort, wo gera­de 23 Pro­zent auf der Waag­scha­le lie­gen (bun­des­weit) auf­merk­sam zuhören.

– – –

SEZESSION: Der­zeit wird inten­siv über ein AfD-Ver­bot dis­ku­tiert. Das soge­nann­te Klei­ne Ver­bots­ver­fah­ren, das gegen die von Ihnen geführ­te Par­tei „Die Hei­mat“ (frü­her NPD) in Karls­ru­he geführt wird, fin­det hin­ge­gen nur wenig Beach­tung. Wor­um geht es dabei?

FRANZ: Beach­tung fand die­ses Ver­fah­ren aus meh­re­ren Grün­den durch­aus. Einen haben Sie bereits genannt. Die Ver­bots­dog­ma­tik, die vor­der­grün­dig als Lex NPD geschaf­fen wur­de, wird garan­tiert auch als Blau­pau­se gegen ande­re Par­tei­en die­nen. Das Kar­tell hat zwei­mal ver­sucht, unse­re Par­tei zu ver­bie­ten. Das ers­te Ver­fah­ren konn­ten wir mit der VS-The­ma­tik durch die Hin­ter­tür regel­recht platt­ma­chen. Als wir über das Gericht die Fra­ge ange­sto­ßen hat­ten, ob denn aus­zu­schlie­ßen sei, daß der Staat auf bei­den Sei­ten des Ver­hand­lungs­ti­sches sit­ze und Otto Schi­ly sicht­lich über­rascht pas­sen muß­te, weil er die Fra­ge nicht beant­wor­ten woll­te oder konn­te, war klar, daß das Ver­fah­ren tot ist. Aller­dings muß­ten wir dafür einen hohen Preis zahlen.

Das war der Start­schuß für die gebets­müh­len­ar­ti­ge Bericht­erstat­tung über V‑Leute in unse­rer Par­tei, die uns bis heu­te nicht wie­der los­ge­las­sen hat. Dar­um gab es im ers­ten Ver­fah­ren auch kaum eine inhalt­li­che Aus­ein­an­der­set­zung. Im zwei­ten Ver­fah­ren muß­ten die Innen­mi­nis­te­ri­en attes­tie­ren, daß das Mate­ri­al quel­len­frei und die Vor­stän­de der Par­tei frei von V‑Leuten sind. Glei­ches gilt für das drit­te und soge­nann­te Klei­ne Ver­bots­ver­fah­ren. Inso­fern und wenn man den Anga­ben der Innen­mi­nis­te­ri­en Glau­ben schen­ken will, ist die „Die Hei­mat“ die der­zeit ein­zi­ge deut­sche Par­tei, deren Vor­stän­de frei von V‑Leuten ist. Das kön­nen ande­re Par­tei­en nicht von sich behaupten.

Aber nach der etwas län­ge­ren Ein­füh­rung möch­te ich auch die Fra­ge beant­wor­ten. Im soge­nann­ten Klei­nen Ver­bots­ver­fah­ren geht es dar­um, der „Hei­mat“ die staat­li­che Par­tei­en­fi­nan­zie­rung zu ent­zie­hen. Die Ände­rung der Geset­zes­la­ge mit der Mög­lich­keit, daß das Ver­fas­sungs­ge­richt nicht nur ein Ver­bot aus­spre­chen kann, son­dern auch die Mög­lich­keit hat, einer Par­tei die staat­li­chen Mit­tel zu strei­chen, geht – und das ist einer der Skan­da­le in die­sem Ver­fah­ren – auf das Gericht selbst zurück. Im zwei­ten Ver­bots­ver­fah­ren hat der dama­li­ge Gerichts­prä­si­dent Andre­as Voß­kuh­le genau die­se Mög­lich­keit selbst ins Spiel gebracht und erklärt, daß ein sol­cher Schritt denk­bar wäre, sofern der Gesetz­ge­ber die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen schafft. Das hat die­ser umge­hend getan. Kur­ze Zeit spä­ter folg­te dann der Antrag auf Ent­zug der staat­li­chen Parteienfinanzierung.

SEZESSION: Der Staat hat sich beim ver­such­ten Ver­bot der NPD zwei­mal bla­miert. Ist die Aus­trock­nung der Par­tei­fi­nan­zen nicht der viel effek­ti­ve­re Weg, um eine Oppo­si­ti­ons­par­tei zu schwächen?

FRANZ: Das ist zumin­dest ein effek­ti­ver Weg, ja. Wir wer­den dadurch nicht kom­plett hand­lungs­un­fä­hig. Aber das trifft uns natür­lich an einer emp­find­li­chen Stel­le. Poli­ti­sche Arbeit kos­tet Geld. Und da sind ins­be­son­de­re klei­ne Par­tei­en auf jeden Euro ange­wie­sen. Wir sind auch der Auf­fas­sung, daß die­ses Gesetz in einem unver­hält­nis­mä­ßi­gen Aus­maß gegen den Gleich­be­hand­lungs­grund­satz ver­stößt. Auf­ga­be der Par­tei­en ist es, am poli­ti­schen Wil­lens­bil­dungs­pro­zeß mit­zu­wir­ken. Soll­te der Antrag erfolg­reich sein, ent­stün­de dadurch ein erheb­li­cher Nach­teil für uns. Logi­scher­wei­se ent­stün­de für die ande­ren Par­tei­en ein Wett­be­werbs­vor­teil. Das hal­ten wir für rechts­staat­li­chen Unfug. Ent­we­der ist eine Par­tei ver­fas­sungs­wid­rig und muß ver­bo­ten wer­den oder sie ist es nicht und genießt alle Rechte.

SEZESSION: Ihre Par­tei hat die münd­li­che Ver­hand­lung in Karls­ru­he boy­kot­tiert und weder Sach­ver­stän­di­ge noch einen Anwalt ent­sandt. Hät­te man ange­sichts der Bedeu­tung die­ses The­mas denn nicht alle gege­be­nen recht­li­chen Mög­lich­kei­ten aus­schöp­fen müssen?

FRANZ: Wir haben alle recht­li­chen Mög­lich­kei­ten aus­ge­schöpft. Man muß wis­sen, dass alle Argu­men­te lan­ge vor der münd­li­chen Ver­hand­lung schrift­sätz­lich vor­ge­legt und aus­ge­tauscht wur­den. Und zwar sehr aus­führ­lich. Unser Rechts­an­walt Peter Rich­ter ist auf die­sem Gebiet erfah­ren und sehr gründ­lich. Die­se münd­li­che Ver­hand­lung hät­te nichts zuta­ge för­dern kön­nen, was nicht vor­her bereits beant­wor­tet und geklärt wor­den wäre. Das wäre ein rei­ner Schau­pro­zeß gewor­den, in dem es nur dar­um gegan­gen wäre, uns vorzuführen.

Die Fra­ge war also, wie man mög­lichst sou­ve­rän damit umgeht. Wir sind in Karls­ru­he nicht Haus­herr und legen die Ver­hand­lungs­glie­de­rung nicht fest. Man kann dort zwar ant­wor­ten und auch ein paar Akzen­te set­zen. Aber es ging uns dar­um, deut­lich zu machen, was wir von solch einer Demo­kra­tie- und Rechts­staats­si­mu­la­ti­on hal­ten. Das Ver­fas­sungs­ge­richt ist, wie der Ver­fas­sungs­schutz auch, mit Par­tei­leu­ten des Kar­tells besetzt. Es mag für man­che noch etwas zu fan­tas­tisch anmu­ten, wenn man sagt, daß bei­de Instan­zen poli­ti­sche Arme des Kar­tells sind. Es ist aber fak­tisch so. Und das konn­ten wir unse­rer Auf­fas­sung nach am ehes­ten dadurch ver­deut­li­chen, indem wir sagen: Macht euren Mist allein, wir machen da nicht mit.

Zudem haben wir für inter­es­sier­te Bür­ger etli­che Bei­trä­ge dazu ver­öf­fent­licht und einen aus­führ­li­chen Live­stream mit den Rechts­an­wäl­ten Peter Rich­ter und Dubrav­ko Man­dic durch­ge­führt, in dem wir all die wich­ti­gen Fra­gen erör­tern konnten.

SEZESSION: Glau­ben Sie, dass das Klei­ne Ver­bots­ver­fah­ren gegen ihre Par­tei eine Blau­pau­se im Kampf gegen die AfD sein könnte?

FRANZ: Davon bin ich über­zeugt, ja. Beim zwei­ten Ver­bots­ver­fah­ren wirk­te es auf mich ein wenig sur­re­al, dass der dama­li­ge AfD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de im Deut­schen Bun­des­tag, Alex­an­der Gau­land, noch gegen uns wet­ter­te und das Ver­fah­ren offen­bar nicht schlecht fand. Ihm hät­te klar sein müs­sen, daß hier die recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen geschaf­fen wur­den, mit denen auch die AfD ange­grif­fen wer­den soll. Und das erle­ben wir heu­te, wenn auch nur in Neben­sät­zen und zwi­schen den Zei­len. Wer die Haupt­an­griffs­punk­te des Ver­bots­ver­fah­rens gegen uns ver­stan­den hat, wird die­se Vor­wür­fe auch ver­stärkt im Kampf gegen die AfD finden.

Das zwei­te Ver­bots­ver­fah­ren war nicht zuletzt ein fron­ta­ler Angriff auf den Volks­be­griff, wie wir ihn ver­ste­hen. Volk beschreibt eine Abstam­mungs­ge­mein­schaft und nicht das, was Ange­la Mer­kel, Olaf Scholz und ande­re dar­aus machen wol­len. Mer­kel erklär­te am Ende ihrer Kanz­ler­schaft, zum Volk gehö­re, der in unse­rem Land lebt. Und die­se Umdeu­tung wird mit „Die Hei­mat“ nicht zu machen sein. Dage­gen wer­den wir uns mit aller Kraft stemmen.

Der zwei­te wich­ti­ge Punkt, der aus dem zwei­ten Ver­bots­ver­fah­ren her­vor­ging, ist die kru­de Brü­cke der soge­nann­ten Poten­tia­li­tät. Auch hier muß man wis­sen, daß das eine Art Aus­stieg aus dem Ver­fah­ren war. Unse­re Par­tei war schlicht nicht zu ver­bie­ten. Die Erklä­rung, eine Par­tei sei zwar ver­fas­sungs­wid­rig, aber man ver­bie­tet sie nicht, weil es ihr an der Poten­tia­li­tät feh­le, ihre ver­meint­lich ver­fas­sungs­wid­ri­gen Zie­le umzu­set­zen, ergibt kei­nen Sinn.

Damit hat das Gericht sich ein Pro­blem auf­ge­halst. Denn der Begriff der Poten­tia­li­tät wur­de nicht mit Inhalt gefüllt. Wann wäre sie erreicht? Wenn man eine Par­tei nicht ver­bie­ten kann, weil sie zu schwach ist, wie kann man dann eine Par­tei ver­bie­ten, die stark ist und demo­kra­ti­sche Unter­stüt­zung in nen­nens­wer­tem Umfang gene­riert? Inwie­fern kann das dann rechts­staat­lich und demo­kra­tisch in Ord­nung sein? Oder ist die­se Poten­tia­li­tät, die sich durch Wirk­mäch­tig­keit aus­drü­cken muß, erst erreicht, wenn eine Par­tei in Regie­rungs­ver­ant­wor­tung ist? Wie wäre es um die Demo­kra­tie und den Rechts­staat bestellt, wenn das Ver­fas­sungs­ge­richt eine Regie­rungs­par­tei ver­bie­ten wür­de? Ich hal­te ein Ver­bot der AfD für nicht mög­lich. Ich hal­te es aber für mög­lich, daß ein Antrag ein­ge­bracht wird.

SEZESSION: Wird Ihre Par­tei nach einem Ent­zug der Par­tei­en­fi­nan­zie­rung, wovon ja aus­zu­ge­hen ist, vor den Euro­päi­schen Gerichts­hof für Men­schen­rech­te nach Straß­burg ziehen?

FRANZ: Das müs­sen wir dann prü­fen, wenn eine Urteils­be­grün­dung vor­liegt. Die­se Urteils­be­grün­dung ist für den Janu­ar kom­men­den Jah­res ange­kün­digt, erst dann ist das Ver­fah­ren in Karls­ru­he abge­schlos­sen. Man muß aber auch mit Blick auf ein mög­li­ches Ver­fah­ren in Straß­burg wis­sen, dass die­ses meh­re­re Jah­re dau­ern wür­de und der Aus­gang offen wäre.