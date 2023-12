Winterakademie im Februar – 130 Plätze – Thema “Rußland”

Wor­um wird es gehen? Zunächst: Die Rele­vanz ist nicht erklä­rungs­be­dürf­tig. Wir sind als Nati­on in der Mit­te Euro­pas tra­di­tio­nell auch nach Osten aus­ge­rich­tet und pfleg­ten aus­ge­zeich­ne­te Bezie­hun­gen zu Ruß­land – zumal in Zei­ten, in denen sich kein Gür­tel aus klei­ne­ren Staa­ten zwi­schen Ruß­land und Preu­ßen und spä­ter dem Deut­schen Reich entlangzog.

Im 20. Jahr­hun­dert besieg­te Deutsch­land Ruß­land 1917 und ver­lor 1945 gegen die Sowjet­uni­on. Die zum Osten gewor­de­ne Mit­te Deutsch­lands war bis zur Wen­de 1989 maß­los eng an Mos­kau gebun­den. Bis heu­te pfle­gen die fünf jün­ge­ren Bun­des­län­der enge Bezie­hun­gen zu Ruß­land. Außer­dem gibt es gemein­sa­me Nach­wen­de-Erfah­run­gen: Nach dem Sys­tem­wech­sel erfolg­ten die Geh­ver­su­che in Rich­tung Wes­ten hier wie dort auf ähn­li­che Wei­se – zunächst begeis­tert und lern­eif­rig, dann wich der Eifer einer tie­fen Skep­sis, und letzt­lich erle­ben wir der­zeit eine Rück­be­sin­nung auf eine Vor­wen­de-Iden­ti­tät in der ehe­ma­li­gen DDR eben­so wie in Ruß­land, Ungarn und andernorts.

Deutsch­land steht im Zusam­men­hang mit dem zum Krieg gewor­de­nen Ukrai­ne­kon­flikt zum drit­ten Mal bin­nen eines guten Jahr­hun­derts gegen Ruß­land und sieht sich um sein nahe­lie­gen­des, öko­no­mi­sches, aber auch kul­tu­rel­les Hin­ter­land gebracht: Die deut­sche Geschich­te hat Pha­sen engen Aus­tauschs erlebt und in ihren bes­ten Pha­sen “Ner­ven­bah­nen” Rich­tung Osten und weit nach Ruß­land hin­ein aus­ge­bil­det. Das alles ist gekappt.

Wir wer­den mit unse­rer Aka­de­mie ver­su­chen, Kennt­nis­se über die innen­po­li­ti­schen und außen­po­li­ti­schen Ver­hal­tens­ge­set­ze der rie­si­gen Kon­ti­nen­tal­macht Ruß­land zu ver­mit­teln und zu erwei­tern. Daß dar­aus poli­ti­sche Ablei­tun­gen für einen mög­li­chen und erneut zu bege­hen­den deut­schen Son­der­weg gemacht wer­den kön­nen, wird als Grund­ton die gesam­te Aka­de­mie untermalen.

Das Tagungs­pro­gramm, das wir – wie immer, seit der Staat gro­ße Augen macht – ohne die Namen der Refe­ren­ten ver­öf­fent­li­chen, sieht für die drei Aka­de­mie­ta­ge fol­gen­den Auf­bau vor:

Frei­tag, 16. Februar

Ein­füh­rung in das Thema

Deutsch-rus­si­sche Geschichte

Ruß­lands Blick auf Deutschland

Die Ruß­land­deut­schen

Sams­tag, 17. Februar

Ruß­land – eine geo­stra­te­gi­sche Analyse

Eura­si­sche Ideen

Ruß­lands Lite­ra­tur – ein Überblick

Mehr Lenin wagen

Sonn­tag, 18. Februar

Kul­tur­krieg um Rußland

Nach­ah­mungs­ver­bot

Beginn ist am Frei­tag jeden­falls um 14.30 Uhr, die Anrei­se soll­te bis 14 Uhr bewäl­tigt sein. Abrei­se ist gegen 14 Uhr am Sonn­tag. Anmel­den kön­nen sich 130 Teil­neh­mer, die nicht älter als 35 Jah­re sind. Der Selbst­be­halt beträgt für die gesam­te Tagung 50 € für Hörer ohne Ein­kom­men, 100 € für Ver­die­ner. In die­sem Bei­trag sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und die Teil­nah­me an allen Ver­an­stal­tun­gen enthalten.

Wir nut­zen für den Anmel­de­vor­gang erst­mals ein eigens für unse­re Sei­te pro­gram­mier­tes Anmel­de­for­mu­lar. Sie fin­den es hier. Die mit einem Stern­chen (*) gekenn­zeich­ne­ten Fel­der sind Pflicht­fel­der, Anga­ben auf alle ande­ren Fra­gen ste­hen frei. Wir ver­ge­ben die Teil­neh­mer­plät­ze in der Rei­hen­fol­ge des Anmeldeeingangs.

Den Sonn­tag mit zwei Vor­trä­gen wer­den wir (eben­falls Tra­di­ti­on seit Jah­ren) auch für älte­re Gäs­te öff­nen. Die­se Sonn­tags­hö­rer bezah­len 40 € für Vor­trä­ge und Mit­tags­buf­fet und mel­den sich bit­te NICHT über das digi­ta­le For­mu­lar an, son­dern per Mail an [email protected] und gleich­zei­tig an [email protected] (unser Staats­po­li­tik-Ser­ver blo­ckiert man­che Absen­der­adres­sen, vor allem die­je­ni­gen von t‑online).

Tele­fo­nisch ist die Anmel­dung unter 034632–904396 mög­lich – für Sonn­tags­gäs­te und natür­lich eben­so für eigent­li­che Aka­de­mie-Teil­neh­mer. Wir emp­feh­len, mit der Anmel­dung nicht lan­ge zu war­ten. Erfah­rungs­ge­mäß sind wir nach zwei Wochen ausgebucht.