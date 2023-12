Sezession 117 – und ein Angebot für 50 neue Abonnenten

Wor­an liegt das? Wir ver­su­chen uns im heu­te ver­öf­fent­lich­ten Prä­sen­ta­ti­ons­vi­deo an einer Ant­wort. Einer der Grün­de ist ganz sicher der, daß wir die Sezes­si­on her­aus­zu­ge­ben began­nen, als noch kein Hahn nach einem poli­ti­schen Auf­bruch von rechts kräh­te und nie­mand auf den meta­po­li­ti­schen Erfolg unse­rer Arbeit einen Gro­schen gesetzt hat. Eine durch­dach­te Initia­ti­ve inner­halb einer fei­nen, aber klei­nen Sze­ne – das ja. Aber mehr?

Es ist mehr gewor­den, viel mehr. Aber Par­tei sind wir nicht.

Vor ein paar Tagen teil­te uns ein Leser mit, er neh­me eine erfreu­li­che Distanz von aller Schnapp­at­mung des Tages wahr: Heft 117 habe die­se Aus­rich­tung, die ihm sehr gefal­le, noch ein­mal bestä­tigt. Man dür­fe sich dort, wo eine Par­tei sich zwei­fel­los ver­eindeu­ti­gen, also im Spurt ent­las­ten müs­se, nie­mals eben­so ver­eindeu­ti­gen. Man müs­se viel­mehr das abge­wor­fe­ne Gepäck, also die Last, also das Hem­men­de auf den eige­nen Wagen laden und der Trup­pe hin­ter­her­kar­ren. Denn zwei­fels­oh­ne wür­de es vorn irgend­wann drin­gend gebraucht wer­den, die­ses Nach­den­ken und Schil­dern und Gegen­le­sen, das aus einer tie­fe­ren Rech­ten stamme.

Sol­che Leser haben wir, und wir haben so vie­le davon, daß wir nicht nur in Ruhe unse­re Jahr­gän­ge pla­nen und gestal­ten, son­dern den vie­len Autoren, die für uns schrei­ben, gute Hono­ra­re bezah­len kön­nen. Das kann kei­ne ande­re Zeit­schrift aus unse­rem Beritt und aus eige­ner Kraft.

Seit Jah­ren star­ten wir auf­grund von Kün­di­gun­gen den nächs­ten Jahr­gang unter­halb der magi­schen Zahl von 4000 Abon­nen­ten und glei­chen bis zur Jah­res­mit­te wie­der aus. Die­ses Jahr ist es so erfreu­lich knapp wie nie, und wir könn­ten sogar erst­mals seit Bestehen unse­rer Zeit­schrift mit über 4000 treu­en Lesern ins neue Jahr gehen – wenn sich bis über­mor­gen 50 neue Abon­nen­ten fin­den lassen.

Die fin­den sich, oder? Fol­gen­des Ange­bot: Wir legen jetzt 50 Exem­pla­re der 117. Sezes­si­on bei­sei­te und geben Sie an die ers­ten 50 Neu­abon­nen­ten aus, die nun hier den Jahr­gang 2024 zeich­nen. (Man kann auf die­ser Bestell-Sei­te ers­tens die Art des Abon­ne­ments und zwei­tens eine Buch­prä­mie wäh­len. Und die ers­ten 50 krie­gen eben die 117 obendrauf.)

Für Ein­zel­heft-Käu­fer gilt lei­der: nur noch zwan­zig Hef­te übrig. Rasch, rasch, hier ent­lang! Und nun: Film ab!