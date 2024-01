Wagenknecht, Maaßen und Krall – keine Gefahr für die AfD

Die Frus­tra­ti­on über die Ampel­po­li­tik und die Selbst­herr­lich­keit ihrer poli­ti­schen Aus­hän­ge­schil­der hat ein mas­si­ves Unzu­frie­den­heits­po­ten­ti­al auf­ge­baut. 82% der Bür­ger geben an, daß sie mit der aktu­el­len Bun­des­re­gie­rung unzu­frie­den sind. Das ist der höchs­te Nega­tiv­wert für eine Regie­rung seit knapp 20 Jahren.

Die­se Unzu­frie­den­heit sam­melt sich nun vor­der­grün­dig in einem wach­sen­den Wäh­ler­po­ten­ti­al der oppo­si­tio­nel­len Kräf­te. Laut Umfra­ge des Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tuts „Ipsos“ hat die AfD seit der letz­ten Bun­des­tags­wahl 2021 bis zu 59% neue poten­ti­el­le Wäh­ler hin­zu­ge­won­nen und konn­te seit­dem zugleich 90% ihrer Kern­wäh­ler­schaft seit der letz­ten Bun­des­tags­wahl halten.

– – –

Wagen­knechts bis­he­ri­ge Ausbeute

Die aktu­el­le Dis­rup­ti­on inner­halb des eta­blier­ten Par­tei­en­blocks ermu­tigt wei­te­re klei­ne­re Akteu­re zur Teil­nah­me an Wah­len. Am 27. 1. 2024 soll sich nun tat­säch­lich die Par­tei „Bünd­nis Sahra Wagen­knecht“ grün­den, nach­dem ein for­ma­ler Ver­ein die letz­ten drei Mona­te damit beschäf­tigt war, die not­wen­di­gen finan­zi­el­len und per­so­nel­len Res­sour­cen zusammenzutragen.

Die Aus­beu­te ist ange­sichts der hohen Erwar­tun­gen und der media­len Reso­nanz rela­tiv gering aus­ge­fal­len. Mit 1,2 Mil­lio­nen Euro an Spen­den mag die Wagen­knecht Par­tei womög­lich einen Par­tei­tag und einen soli­den Euro­pa­wahl­kampf füh­ren, doch die Land­tags­wahl­kämp­fe in den Ost-Bun­des­län­dern sind laut Aus­kunft der Ver­eins­vor­sit­zen­den Ami­ra Moha­med Ali kei­nes­wegs gesichert.

Auch per­so­nell gab es bis auf einen Ex-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten und einen Ex-Ober­bür­ger­meis­ter kei­ne grö­ße­ren Über­ra­schun­gen mehr. Die gro­ßen Aus­tritts­wel­len aus der Links­par­tei, aber auch der AfD blie­ben bis­her aus. Den Glanz des neu­en Par­tei­pro­jek­tes bil­det wei­ter­hin nur Sahra Wagen­knecht, die aber bereits jetzt kei­ne son­der­li­che Lust mehr hat, als Front­frau zur Ver­fü­gung zu stehen.

Wagen­knecht hat stra­te­gisch nahe­zu alles falsch gemacht, was man falsch machen konn­te. Sie hat sich selbst klein gehal­ten und die Ver­ant­wor­tung für das Pro­jekt auf ande­re, weit­ge­hend unbe­kann­te Gesich­ter über­tra­gen und zugleich ein völ­lig harm­lo­ses bis lang­wei­li­ges Pro­gramm präsentiert:

Das The­ma Migra­ti­on wird zweit­ran­gig behandelt.

Das Momen­tum für ein frie­dens­po­li­ti­sches Pro­fil kommt min­des­tens ein Jahr zu spät.

Die wirt­schafts­po­li­ti­schen Punk­te hät­ten auch aus jedem ande­ren belie­bi­gen Par­tei­pro­gramm (wahl­wei­se SPD oder CDU) abge­schrie­ben wer­den können.

Eini­ge Umfra­ge­insti­tu­te haben inzwi­schen Abstand davon genom­men, das Poten­ti­al einer Wagen­knecht-Par­tei zusätz­lich zu mes­sen. Zu unter­schied­lich fal­len die Ergeb­nis­se aus – zwi­schen 3 und 14%. Ohne rea­le demo­sko­pi­sche Här­te­tests und Refe­ren­zen blei­ben Wäh­ler­po­ten­tia­le poli­ti­sche Luftschlösser.

Nun scheint Wagen­knecht nicht die ein­zi­ge Prot­ago­nis­tin zu sein, die Wäh­ler­grup­pen auf neue Wei­se ver­knüp­fen will. Bei ihr ist es der zumin­dest theo­re­tisch inter­es­san­te Ansatz eines „Links­kon­ser­va­tis­mus“. Aber es gibt noch andere.

– – –

Der libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Parteienfriedhof

Der Auf­stieg der AfD hat die Sta­tik des weit­ge­hend fest­ge­füg­ten bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Par­tei­en­sys­tems ins Wan­ken gebracht und neue ideo­lo­gi­sche Kon­flikt­struk­tu­ren kon­sti­tu­iert. Von der „Euro-Nischen­par­tei“ hat sie sich als eine ech­te poli­ti­sche Samm­lungs­platt­form ent­wi­ckelt, die bereits auch mit eige­nen Wer­te­mi­lieus auf­war­ten kann.

Die Brei­te des poli­ti­schen Rau­mes, der durch die AfD schritt­wei­se aus­ge­baut wird, schafft logi­scher­wei­se auch Anrei­ze für Absetz­be­we­gun­gen, die sich zumeist in Gestalt von Klein­par­tei­pro­jek­ten zwi­schen Uni­on und AfD pro­fi­lie­ren. Die Prä­mis­se ist dabei immer die glei­che: Eine als „rechts­ra­di­kal“ stig­ma­ti­sier­te AfD und eine gleich­zei­tig nach links ver­scho­be­ne Uni­on hin­ter­las­sen einen poli­ti­schen Frei­raum, der durch eine neue Par­tei besetzt wer­den könnte.

Gleich drei ehe­ma­li­ge AfD-Par­tei­vor­sit­zen­de haben die­se Beset­zung ver­sucht, zwei davon (Lucke und Petry) mit eige­nen Par­tei­pro­jek­ten. Der Ex-AfD-Vor­sit­zen­de Meu­then hat sich zumin­dest den orga­ni­sa­to­ri­schen Auf­wand einer Par­tei­neu­grün­dung gespart und erhoff­te sich über sei­nen Polit­pro­mi-Sta­tus in der Zen­trums-Par­tei einen gro­ßen Erfolg.

Die Geschich­ten die­ser Pro­jek­te sind kurz. Petrys „Blaue Par­tei“ über­leb­te nur zwei Jah­re das poli­ti­sche Geschäft und konn­te auf Lan­des­ebe­ne nur Wahl­er­geb­nis­se unter 0,5% ein­fah­ren. Luckes LKR (jetzt nach meh­re­ren Namens­än­de­run­gen „Wir Bür­ger“) kam bei Wah­len eben­falls nie über 1% der Stim­men hin­aus. Und auch Jörg Meu­thens Kurz­aus­flug zur Zen­trums­par­tei ende­te mit einer Rei­he von nicht aus­rei­chen­den Unter­schrif­ten zum Wahl­an­tritt und dem Par­tei­aus­tritt Meu­thens vor weni­gen Monaten.

Man könn­te also mei­nen, daß der Rea­li­täts­check die­ser neu­en „libe­ral­kon­ser­va­ti­ven“ Par­tei­pro­jek­te bei man­chen Lieb­äu­geln­den zu etwas mehr Demut und gründ­li­che­rer Ana­ly­se füh­ren soll­te. Nicht so aber bei Prot­ago­nis­ten wie dem Publi­zis­ten und Unter­neh­mens­be­ra­ter Mar­kus Krall oder dem ehe­ma­li­gen Ver­fas­sungs­schutz­prä­si­den­ten Hans-Georg Maa­ßen, die schon seit län­ge­rer Zeit die Öffent­lich­keit immer wie­der mit Ankün­di­gun­gen einer eige­nen Par­tei füttern.

Bei­der Über­le­gun­gen schei­nen nun in ein fort­ge­schrit­te­ne­res Sta­di­um gekom­men zu sein. Für den 22. Janu­ar 2024 ist eine Pres­se­kon­fe­renz ange­setzt, auf der die pro­gram­ma­ti­schen und per­so­nel­len Eck­da­ten einer neu­en Par­tei prä­sen­tiert wer­den sol­len. Maa­ßen kün­dig­te an, auf der kom­men­den Mit­glie­der­ver­samm­lung der Wer­te­uni­on einen ent­spre­chen­den Antrag ein­zu­brin­gen, der die Par­tei­grün­dung vor­be­rei­ten solle.

Jeder Beob­ach­ter mit halb­wegs gesun­der poli­ti­scher Intui­ti­on wird für die­se Pro­jek­te ein gran­dio­ses Schei­tern vor­her­sa­gen. Maa­ßen und Krall redu­zie­ren die poli­ti­sche Wett­be­werbs­struk­tur aus­schließ­lich auf die Ange­bots­sei­te. Sie ver­ste­hen aber nichts von der tat­säch­li­chen Wäh­ler­nach­fra­ge und den wesent­li­chen Fak­to­ren und Bedin­gun­gen, wie sich erfolg­rei­che neue Par­tei­en im Sys­tem fest­set­zen und lang­fris­tig hal­ten können.

Selbst wenn wir bei Maa­ßen und Krall die Eigen­leis­tung vor­aus­set­zen (orga­ni­sa­to­ri­sche Grund­ba­sis, finan­zi­el­le Mit­tel, Pro­gramm und tat­säch­li­che Wahl­an­trit­te), so ist die Nach­fra­ge­sei­te zumeist die Achil­les­fer­se, an der sich Erfolg oder Miß­er­folg einer neu­en Par­tei entscheiden.

Ange­spro­chen auf die Plä­ne zur Par­tei­grün­dung gab Krall gegen­über der Ber­li­ner Zei­tung Aus­kunft, daß er die „ver­wais­te Mit­te“ im poli­ti­schen Spek­trum anspre­chen wol­le. Ein eben­falls noch unbe­stä­tig­ter, aber heiß gehan­del­ter Name des neu­en Par­tei­pro­jek­tes, die ehe­ma­li­ge AfD-MdB Joa­na Cotar, sprach in einem Inter­view davon, daß es ins­be­son­de­re dar­um geht, ein reprä­sen­ta­ti­ves Ange­bot für die „hei­mat­lo­sen Kon­ser­va­ti­ven“ zu schaf­fen, die sich weder mit der Uni­on noch mit der AfD iden­ti­fi­zie­ren können.

– – –

Phan­tom “Poli­ti­sche Mitte”

An die­sen Aus­sa­gen wird bereits ein völ­lig ver­fehl­tes Ver­ständ­nis über die soge­nann­te „poli­ti­sche Mit­te“ deut­lich. Die „Mit­te“ ist im poli­ti­schen Kon­text kein Stand­ort, der unver­rück­bar wäre. Sie ist Schwan­kun­gen und Ver­schie­bun­gen unter­wor­fen. Krall und Co hof­fen, ihre Pro­jek­te als soge­nann­te „Catch-All-Par­tei­en“ zu plat­zie­ren, die ohne sta­bi­li­sie­ren­des gesell­schaft­li­ches Milieu oder ideo­lo­gi­schen Unter­bau ein­fach nur ein unde­fi­nier­tes Wäh­ler­la­ger im Mit­te-Spek­trum auf­sau­gen sollten.

Nicht ganz ohne Grö­ßen­wahn hofft Krall dabei sogar auf eine „Hal­bie­rung“ der Uni­ons­par­tei­en. Krall ver­steht jedoch nichts von der Struk­tur der Uni­ons­wäh­ler­schaft. Die­se ist in ers­ter Linie alt und wählt die CDU/CSU bereits seit Jahr­zehn­ten. Sie ist geprägt von fes­ten Milieu­struk­tu­ren über christ­lich-kon­fes­sio­nel­le Grup­pen bis hin zu gro­ßen Lob­by­ver­bän­den für Inne­re Sicher­heit oder Landwirtschaft.

Auch der aktu­el­le Uni­ons­zu­wachs auf 33% dürf­te sich weni­ger aus einem völ­lig neu­ar­ti­gen Unzu­frie­den­heits­po­ten­ti­al spei­sen, als viel­mehr ein Wäh­ler­trans­fer von ent­täusch­ten ehe­ma­li­gen SPD-Anhän­gern aus der „Mit­te“ zur Uni­on sein. Die „hei­mat­lo­se-kon­ser­va­ti­ve Mit­te“ ist eine rei­ne Pro­jek­ti­on von Krall, sie ist die fata­le Über­tra­gung einer poli­ti­schen Echo­kam­mer auf die bun­des­deut­sche Gesamtwählerschaft.

Auch Maa­ßen kön­nen im Inter­view mit Alex­an­der Wal­l­asch die Schu­he gar nicht groß genug sein, mit denen er jetzt die poli­ti­schen Gip­fel der Repu­blik erklim­men will. Er set­ze „auf Sieg“ und wol­le mit­tel­fris­tig sowohl die Merz-CDU als auch die Söder-CSU als poli­ti­sche Grö­ße abset­zen. Man habe als Wer­te­uni­on zuvor „aus­gie­bi­ge Ana­ly­sen“ zu den Poten­tia­len einer Wer­te­Uni­on-Par­tei durchgeführt.

Ich kann nichts zur Qua­li­tät und dem Umfang die­ser Ana­ly­sen sagen, aber soll­te jemand Maa­ßen tat­säch­lich ein siche­res 20% + X Poten­ti­al beschei­nigt haben, dann sind Zwei­fel an der Gründ­lich­keit und auch Ernst­haf­tig­keit die­ser Ana­ly­sen ange­bracht. Ver­mut­lich hat man ein­fach nur ein paar alte und längst bekann­te Poten­ti­al-Umfra­gen aus­ge­gra­ben, mit denen auch LKR-Akteu­re an den bal­di­gen Durch­bruch der 20%-Schallmauer glauben.

Man muß es noch­mals beto­nen: Poten­ti­al­ana­ly­sen haben in der Wahl­for­schung nur dann Aus­sa­ge­kraft, wenn auch rea­le Fak­to­ren und Varia­blen wie län­ger­fris­ti­ge Par­tei­iden­ti­fi­ka­tio­nen oder die Sta­bi­li­tät und Kon­ti­nui­tät des Wahl­ver­hal­tens hin­zu­tre­ten. Demo­sko­pi­sche Vor­her­sa­ge­mo­del­le wer­den erst dann wis­sen­schaft­lich robust, wenn sie auch mit Real­da­ten und Erfah­rungs­wer­ten gefüt­tert wer­den können.

Das Ego von Maa­ßen und Krall ist am Ende offen­sicht­lich grö­ßer als ihr stra­te­gi­sches Gespür. So will man (ver­mut­lich auch aus Zeit­grün­den) zur kom­men­den Euro­pa­wahl gar nicht antre­ten, son­dern sich auf die im Herbst statt­fin­den­den Ost­wah­len kon­zen­trie­ren. Anstatt also klei­ne­re Bröt­chen zu backen und sich ohne 5%-Hürde zunächst im Euro­pa­par­la­ment ers­te Struk­tu­ren auf­zu­bau­en, glaubt man jetzt schon fest an die gro­ßen Wahl­er­fol­ge gegen Ende die­ses Jahres.

Die Spal­tung und Implo­si­on der Uni­on ist für Maa­ßen bereits fest ein­kal­ku­liert und wird für den Erfolg des Pro­jek­tes schon als Prä­mis­se vor­aus­ge­setzt. Auch das ist Aus­druck einer völ­li­gen Selbstüberschätzung:

Die Wer­te­uni­on zählt laut eige­nen Anga­ben rund 4.000 Mit­glie­der. Vor eini­ger Zeit wur­den die Struk­tu­ren auch für Nicht-CDU-Mit­glie­der geöff­net. Der Ver­lust von im schlimms­ten Fal­le 1% der Mit­glie­der­schaft dürf­te den Akteu­ren im Kon­rad-Ade­nau­er-Haus wohl kaum grö­ße­re Kopf­schmer­zen bereiten.

Bene­dikt Kai­ser hat schon vor zwei Jah­ren auf die illu­so­ri­sche Traum­tän­ze­rei von einer ver­meint­li­chen Refor­ma­ti­ons­kraft inner­halb der CDU durch Per­so­nen wie Maa­ßen und Co hingewiesen.

Denn selbst wenn Maa­ßen drei, vier, fünf wei­te­re »kon­ser­va­ti­ve« CDU-CSU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te zusam­men­bräch­te, die mit ihm gemein­sam einen ver­meint­li­chen Auf­bruch ins ver­klär­te Ges­tern zu einer ver­meint­lich guten Alt-Uni­on fin­den wür­den: Was wäre das schon ange­sichts von viel­leicht 250, viel­leicht 300 anders­den­ken­den Uni­ons­po­li­ti­kern, die der größ­te Bun­des­tag aller Zei­ten bereit hal­ten wird?

Und auch jetzt sind gro­ße Zwei­fel ange­bracht, daß Maa­ßen und Co eine nen­nens­wer­te Polit­pro­mi­nenz aus der Uni­on auf­sau­gen wer­den. Kaum ein Land­tags- oder Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter der Uni­on wird das Risi­ko ein­ge­hen, die eige­ne poli­ti­sche Kar­rie­re zu zer­stö­ren. Außer­dem ist dem Pro­jekt Wer­te­Uni­on-Par­tei immer auch der Stem­pel des ehe­ma­li­gen CDU-Hin­ter­bänk­ler­tums auf­ge­drückt. Nie­mand möch­te mit Leu­ten koope­rie­ren, die als inner­par­tei­lich geschei­tert gelten.

Daher fällt das Fazit nicht schwer: