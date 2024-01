Maaßen und Co., oder: Warum neue Parteien so oft scheitern

Im ersten Teil habe ich einen Überblick zur Lage der aktuellen Parteineugründungen rund um das links- bis liberalkonservative Spektrum gegeben. Im zweiten Teil soll dies mit ein wenig Empirie und dem Blick in politikwissenschaftliche Studien unterfüttert werden.

Ver­schie­de­ne Stu­di­en haben in der Ver­gan­gen­heit bereits den Auf­stieg und Ver­fall neu­er Par­tei­en auf der Wäh­ler­nach­fra­ge­sei­te im Detail unter­sucht. Franz Urban Pap­pi, Anna-Sophie Kurel­la und Tho­mas Bräu­nin­ger haben schon 2019 in einer Stu­die die Eta­blie­rung neu­er Par­la­ments­par­tei­en anhand der Grü­nen im Jahr 1986 und der AfD im Jahr 2017 betrach­tet. Dem­nach hängt die Mobi­li­sie­rungs­kraft neu­er Par­tei­en maß­geb­lich von der Posi­tio­nie­rung inner­halb dis­kur­si­ver und the­ma­ti­scher Lücken im poli­ti­schen Spek­trum ab.

Der Erfolg einer neu­en Par­tei ist nach der empi­ri­schen Dar­stel­lung der Autoren nicht so sehr von der poli­ti­schen Eti­ket­tie­rung (links, rechts, libe­ral oder kon­ser­va­tiv) abhän­gig, son­dern von der soge­nann­ten „Sali­enz“. Sie beschreibt und mißt, wie wich­tig, inten­siv und rele­vant die Wäh­ler ein The­ma und die dazu­ge­hö­ri­ge Posi­ti­on betrachten.

Damit sich neue Par­tei­en lang­fris­tig eta­blie­ren kön­nen, benö­ti­gen sie also ein The­ma, womit sie sowohl im Pro­fil, dem Mar­ken­kern und der Posi­tio­nie­rung in der Wäh­ler­schaft als exklu­siv wahr­ge­nom­men wer­den. Die Wäh­ler­nach­fra­ge bil­det sich dem­nach immer erst über die Schnitt­stel­le einer kon­kre­ten the­ma­ti­schen Agen­da, die sich stark genug von dem bis­her bestehen­den Par­tei­en­an­ge­bot abgren­zen kann. Dies lässt sich bei der AfD im Hin­blick auf die Migra­ti­ons- und Iden­ti­täts­po­li­tik klar bejahen.

Die Sym­pa­thie und Zustim­mung für die AfD ist auf der the­ma­ti­schen Pro­fi­l­e­be­ne ganz klar durch die Kri­tik und Ableh­nung der Mas­sen­zu­wan­de­rung gekenn­zeich­net. Das Wäh­ler­ver­trau­en in die AfD über­setzt sich aus einem fun­da­men­ta­len Wer­te­kon­flikt, der die Zukunfts­fra­ge nach der kul­tu­rel­len Sub­stanz unse­rer Nati­on und unse­res Vol­kes verhandelt.

Über die Migra­ti­ons­fra­ge kann die AfD Wäh­ler­ver­trau­en, Bin­dun­gen und Loya­li­tä­ten auf­bau­en, da nur sie aktu­ell einen exklu­si­ven Zugriff auf den zuwan­de­rungs­kri­ti­schen Teil der Wäh­ler hat. Die Stim­mungs­kur­ven der ver­gan­ge­nen Jah­re haben ein­deu­tig gezeigt, daß mit einer stei­gen­den „Sali­enz“ des Migra­ti­ons­the­mas in der Öffent­lich­keit auch die Umfra­gen- und Wahl­er­geb­nis­se der AfD gestie­gen sind.

Mit wel­cher the­ma­ti­schen Posi­tio­nie­rung wol­len nun aber Maa­ßen und Co. ein exklu­si­ves Inhalts­pro­fil auf­bau­en, das noch nicht besetzt ist?

Die in Tei­len etwas skur­ri­le liber­tä­re Gedan­ken­welt eines Mar­kus Krall dürf­te vor allem bei sozi­al schwä­che­ren Bevöl­ke­rungs­tei­len wohl kaum auf gro­ße Sym­pa­thien tref­fen und hät­te dane­ben auch kaum dyna­mi­sches Pola­ri­sie­rungs- und Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al. Die Wer­te­uni­on-Par­tei kann kein eige­nes exklu­si­ves inhalt­li­ches Ange­bot unter­brei­ten. Sie könn­te nur im Wind­schat­ten der AfD mitsegeln.

In einem älte­ren Auf­satz „Auf- und Abstieg von Par­tei­en“ von Hil­trud Naß­ma­cher wird skiz­ziert, daß die Her­aus­bil­dung von neu­en Par­tei­en immer auch mit sozio­struk­tu­rel­len Ver­schie­bun­gen und gesell­schaft­li­chen und wer­te­be­zo­ge­nen Kon­flikt­li­ni­en ein­her­geht. Das heißt, gesell­schaft­li­che Milieus bil­den eige­ne sozia­le und poli­ti­sche Iden­ti­tä­ten aus, die in Kon­trast zu herr­schen­den und bis­wei­len domi­nan­ten Welt­bil­dern, Lebens­rea­li­tä­ten und Para­dig­men ste­hen und schließ­lich über län­ge­re Zeit­räu­me auch in einer kon­kre­ten par­tei­po­li­ti­schen Reprä­sen­ta­ti­on münden.

Die Gene­se von Par­tei­en ist immer inter­es­sen- und kon­flikt­be­zo­gen. Maa­ßen und Krall eröff­nen mit ihrer Wer­te­uni­on jedoch kei­nen neu­en poli­ti­schen Raum, son­dern haben ledig­lich Zugriff auf ein Wäh­ler­po­ten­ti­al, das bereits inner­halb von AfD, FDP und CDU gebun­den ist. Man kann sich natür­lich auf das Spiel von der spe­ku­la­ti­ven Arith­me­tik ein­las­sen und glau­ben, man kön­ne die ent­täusch­ten Wäh­ler­grup­pen aller drei Par­tei­en auf sich ver­ei­ni­gen. Es bleibt am Ende aber nur poli­ti­sche Esoterik.

Das Auf­kom­men der AfD hat vor allem die Gestalt einer gesell­schaft­li­chen Kon­flikt­struk­tur zwi­schen den ver­wur­zel­ten und hei­mat­be­zo­ge­nen „Some­whe­res“ und den kos­mo­po­li­ti­schen „Any­whe­res“ her­vor­ge­ru­fen. Die­se sozio­kul­tu­rel­le Pola­ri­sie­rung ist jetzt in die bun­des­deut­sche Par­tei­en­struk­tur ein­ge­schrie­ben und auf ihr kann auch ein welt­an­schau­li­ches Gerüst gebaut werden.

Mar­kus Krall kün­dig­te auf Twit­ter bereits an, daß die „Neue Par­tei“ eigent­lich nie weg war und jetzt ledig­lich an die alte bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche Erzäh­lung Ade­nau­er bis Kohl anknüp­fe. Mit die­sem Nar­ra­tiv mag man sicher­lich klei­ne­re nost­al­gi­sche Nischen­grup­pen errei­chen. Ins­be­son­de­re im Jung­wäh­ler­be­reich wird dies wohl kaum verfangen.

Die AfD hat also sowohl auf der Wert­kon­flikt­di­men­si­on als auch in der the­ma­ti­schen Pro­fi­lie­rung ihren fes­ten Platz ein­ge­nom­men. Sie hat bereits einen fes­ten Mar­ken­kern, eine defi­nier­te Kern­wäh­ler­schaft, einen strin­gen­ten pro­gram­ma­ti­schen Unter­bau und ein wach­sen­des Vor­feld und Milieu.

Wel­ches Wäh­ler­po­ten­ti­al wol­len Maa­ßen und Krall sowohl bei der CDU und der AfD aktu­ell auf­bre­chen und neu ver­tei­len, wo doch bei­de Par­tei­en aktu­ell eine soli­de Zustim­mungs­ba­sis haben?

53% der Deut­schen hal­ten in die­sem Jahr einen ers­ten AfD-Minis­ter­prä­si­den­ten für wahr­schein­lich. Knapp ein Drit­tel der Wäh­ler­schaft hält die AfD inzwi­schen für eine nor­ma­le und wähl­ba­re Par­tei. Die tota­le Ableh­nungs­front ist laut INSA-Poten­ti­al­ana­ly­se inner­halb eines Jah­res um 15% geschrumpft.

Mit 48% erreicht die AfD den zweit­höchs­ten Wert gegen­über allen ande­ren Par­tei­en, deren Wäh­ler „gro­ßes und sehr gro­ßes“ Ver­trau­en haben. Bei der letz­ten Kom­pe­tenz­wert­mes­sung im Deutsch­land-Trend konn­te die AfD ihren Wert im Bereich Wirt­schafts­po­li­tik im Ver­gleich zu 2021 ver­dop­peln und in der Migra­ti­ons­fra­ge noch ein­mal deut­lich aus­bau­en. Im Osten wer­den die ers­ten Rat­häu­ser und Land­rats­äm­ter erobert.

Die Wer­te­uni­on-Par­tei kommt also zu einem Zeit­punkt, wo die AfD immer stär­ke­re Bin­dungs- und Inte­gra­ti­ons­kräf­te her­aus­bil­det und in die Pha­se von einer Pro­test- zu einer Milieu­par­tei über­ge­tre­ten ist. Die CDU hat mit ihren über 30% in den Umfra­gen auch schon schlech­te­re Tage hin­ter sich.

Am fra­gils­ten scheint aktu­ell die FDP-Wäh­ler­schaft zu sein. Doch ob der Kuchen, der dort zu ver­tei­len ist, groß genug ist, um den Ansprü­chen von Maa­ßen und Krall gerecht zu wer­den, darf stark bezwei­felt werden.