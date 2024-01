Größte Bewunderung hegte Heidegger für Franz Beckenbauer

Es zeigt eine Stel­le nord­west­lich des Schlos­ses, wo ich mich als Bub viel her­um­ge­trie­ben habe.

War es am Ende der impro­vi­sier­te Fuß­ball­platz der Meß­kir­cher Jugend, für die der klei­ne Mar­tin damals den Links­au­ßen spiel­te? Er hat auch spä­ter die­se sport­li­che Rol­le nie­mals ver­leug­net, obwohl man im all­ge­mei­nen nur wuß­te, daß er ein guter Ski­läu­fer und Schwim­mer war.

So war ich eines Tages, Anfang der sech­zi­ger Jah­re, eini­ger­ma­ßen über­rascht, als er mich frag­te: ob mei­ne Frei­bur­ger Haus­leu­te ein Fern­seh­ge­rät hät­ten und ob sie ihn beja­hen­den­falls als Zuschau­er bei einem gro­ßen Pokal­spiel akzep­tie­ren wür­den? Mein Haus­wirt, nicht min­der über­rascht, stimm­te ger­ne zu.

Als Heid­eg­ger an dem bewuß­ten Nach­mit­tag kam, füg­te er sich unge­niert in den klei­nen, fuß­ball­kun­di­gen Fami­li­en­kreis. Nach­dem ich ihn mit einer Tas­se Tee ver­sorgt hat­te, sah er mich pfif­fig-lächelnd an und sagte:

So, Pet­zet, nun gehen Sie nach oben in Ihre Woh­nung und arbei­ten von Fuß­ball ver­ste­hen Sie ja doch nichts!

Sprach’s und wand­te sich dem Spiel HSV-Bar­ce­lo­na in Brüs­sel zu – wobei er (wie mir dann erzählt wur­de) ein­mal so hef­tig mit­ge­spielt und mit dem lin­ken Fuß zuge­sto­ßen habe, daß sich der Rest aus der Tee­tas­se über sei­ne Knie ergoß. Er ist noch mehr­fach aus ähn­li­chen Anläs­sen in die Schwarz­wald­stra­ße gekommen.

Jah­re nach Heid­eg­gers Tod hat eine ande­re Bege­ben­heit mir, dem Fuß­ball­frem­den, ein Licht auf­ge­steckt für die Anteil­nah­me, die der ehe­ma­li­ge Meß­kir­cher Links­au­ßen immer noch für den alten Sport bewahrte.

Der Inten­dant des Frei­bur­ger Thea­ters, Hans-Rein­hard Mül­ler, erzähl­te mir, er habe ein­mal im Zuge zwi­schen Karls­ru­he und Frei­burg den von einer Hei­del­ber­ger Aka­de­mie­sit­zung heim­keh­ren­den Heid­eg­ger getrof­fen und sich die­sem vor­ge­stellt. In der Hoff­nung auf ein inter­es­san­tes Gespräch über Lite­ra­tur und Büh­ne habe er des­sen Auf­merk­sam­keit auf die eige­ne Frei­bur­ger Tätig­keit zu brin­gen ver­sucht – doch sei ihm das nicht gelun­gen. (Er konn­te nicht wis­sen, daß Heid­eg­ger kei­ner­lei Ver­hält­nis zum Thea­ter hatte.)

Die­ser habe ihn viel­mehr gefragt, ob er gele­gent­lich mit dem Fern­se­hen zu tun habe und die­se Fra­ge dahin erläu­tert: daß ihn an der frag­wür­di­gen Ein­rich­tung der moder­nen Tele­vi­si­on eigent­lich nur eines inter­es­sie­re: die Über­tra­gun­gen von Fuß­ball­spie­len, und zwar der Pokal­spie­le, wobei er beson­ders die Eng­län­der hervorhob.

Größ­te Bewun­de­rung hege er für Franz Becken­bau­er. In einer begeis­ter­ten Schil­de­rung von des­sen Spiel­wei­se hob er her­vor, wie sehr ihn des­sen Tak­tik und Ball­be­hand­lung fas­zi­nier­ten und ver­such­te sei­nem nicht wenig erstaun­ten Zuhō­rer die Fines­sen sol­ches Spiels gera­de­zu augen­fäl­lig zu machen.

Nicht min­der bewun­de­re er Becken­bau­ers Geschick­lich­keit, den so häu­fig dro­hen­den Zusam­men­stö­ßen mit geg­ne­ri­schen Spie­lern aus­zu­wei­chen, was Heid­eg­ger schließ­lich dazu ver­an­laß­te, bei die­sem wie er sich aus­drück­te „genia­len” Fuß­ball­spie­ler gera­de­zu von „Unver­wund­bar­keit” zu sprechen.

So ging es bis Frei­burg, wo bei­de aus­stie­gen. Nie hät­te der Thea­ter­mann ver­mu­tet, mit dem Phi­lo­so­phen ein sol­ches Gespräch zu füh­ren, das ihr ein­zi­ges geblie­ben ist. Heid­eg­ger hat mir wohl­weis­lich nie etwas davon erzählt, auch als ich ihm spä­ter gele­gent­lich von dem frucht­ba­ren Wir­ken des Inten­dan­ten in Frei­burg und Mün­chen berich­te­te. Denn schließ­lich ver­stand ich ja nichts vom Fußball.

(aus: Hein­rich Wie­gand Pet­zet: Auf einen Stern zuge­hen. Begeg­nun­gen und Gesprä­che mit Mar­tin Heid­eg­ger 1929–1976, Frank­furt am Main 1983, S. 219f.)