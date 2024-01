“Durchdacht, seriös und human” – Martin Sellner im Gespräch

SELLNER: Das Tref­fen war nicht „geheim“, son­dern pri­vat. Ich wer­de regel­mä­ßig zu pri­va­ten Run­den zum Aus­tausch oder für Buch­vor­stel­lun­gen und Vor­trä­ge ein­ge­la­den. Wenn ich Zeit habe, kom­me ich ger­ne. Tat­säch­lich ging es in dem omi­nö­sen Tref­fen kaum um das The­ma der Remi­gra­ti­on, eher am Ran­de. Der soge­nann­te „Mas­ter­plan“ bezog sich viel­mehr auf das Buch Regime Chan­ge von rechts und die Idee einer meta­po­li­ti­schen Strategie.

SEZESSION: Dabei erscheint mir der Begriff Remi­gra­ti­on gera­de in den letz­ten Mona­ten „nor­mal“ gewor­den zu sein: AfD-Abge­ord­ne­te wie etwa Ali­ce Wei­del benut­zen ihn in Inter­views und Kanz­ler Scholz for­der­te Abschie­bun­gen „im gro­ßen Maß­stab“, was doch ledig­lich ein Syn­onym ist. War das eher der Ver­such, die­se Nor­ma­li­sie­rung rück­gän­gig zu machen, indem man Remi­gra­ti­on mit Begrif­fen wie „Depor­ta­ti­on“ und „Ver­trei­bung“ in Ver­bin­dung bringt? Falls ja, hal­ten Sie die­sen Ver­such für geglückt „in der ech­ten Welt“, also außer­halb von Poli­tik und Massenmedien?

SELLNER: Es bleibt eine Eli­ten­hys­te­rie, eben­so wie bei Coro­na, dem Ukrai­ne­krieg und jetzt bei den Bau­ern­pro­tes­ten. Die Ber­li­ner Bla­se kocht über. In der brei­ten Mas­se kommt das kaum an – im Gegen­teil! Ich habe von vie­len Sei­ten gehört, dass Sym­pa­thi­san­ten der AfD froh dar­über sind, dass Plä­ne dis­ku­tiert wer­den und man sich über Lager- und Par­tei­gren­zen hin­weg austauscht.

SEZESSION: Soll die­se Akti­on viel­leicht auch in Deutsch­land leben­de aus­län­di­sche Wäh­ler davon abschre­cken, die AfD zu wählen?

SELLNER: Auch die Sor­ge, daß sich durch irre Falsch­be­haup­tun­gen wie „Depor­ta­ti­on von Staats­bür­gern in afri­ka­ni­sche Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger“ assi­mi­lier­te und patrio­ti­sche Migran­ten gegen die Par­tei wen­den, ist mei­ner Ansicht nach unbe­grün­det. Jedem, der kei­ne Agen­da hat, ist klar, daß es nicht um eine Pau­schal­ab­schie­bung aller Migran­ten geht. Die Droh­ku­lis­se die hier auf­ge­baut wur­de, brach schon nach einem Tag in sich zusam­men und wird mitt­ler­wei­le auch von Main­stream­jour­na­lis­ten hin­ter­fragt. Man will damit eine seriö­se Dis­kus­si­on ver­hin­dern und den Begriff mit aller Gewalt künst­lich aus der Debat­te heraushalten.

SEZESSION: Cor­rec­tiv schob noch einen Arti­kel als „Making-of“ der Bespit­ze­lung hin­ter­her, wel­cher ein­drück­lich beschreibt, wel­chen Geheim­dienst-Metho­den man sich bedien­te: Könn­ten Sie ein­mal schil­dern, wel­cher Auf­wand betrie­ben wurde?

SELLNER: Das war eine regel­rech­te Geheim­dienst­ope­ra­ti­on. Die­ses Aus­maß an Bespit­ze­lung ist defi­ni­tiv neu in der Bun­des­re­pu­blik. Mut­maß­lich mona­te­lan­ge Beob­ach­tung und Aus­spä­hung des Ortes und der Akteu­re, fünf plat­zier­te Kame­ras, ein ein­ge­mie­te­ter Schein­gast und sogar ein gemie­te­tes Sau­na­floß auf einem angren­zen­den See, von dem aus foto­gra­fiert wur­de. Dazu kam wohl auch ein Lausch­an­griff. Wäh­rend die fried­li­che Bau­ern­de­mo am Hafen von Schlütt­siel als „Tabu­bruch“ und „Ein­griff ins Pri­va­te“ gebrand­markt wur­de, bleibt der Main­stream hier stumm und teilt eif­rig ille­gal erbeu­te­te Daten. Gegen die­se Metho­den kann sich ein Bür­ger nicht ver­nünf­tig weh­ren. Das „Pots­dam-Ibi­za“ senkt den Stan­dard der Rechts­staat­lich­keit wei­ter ab. Das Pri­va­te ist end­gül­tig ein poli­ti­scher Kampf­platz gewor­den – zumin­dest solan­ge man nicht links ist.

SEZESSION: Mit Blick auf den enor­men Auf­wand und dar­auf, dass Cor­rec­tiv nicht nur von der Bun­des­re­gie­rung, son­dern unter ande­rem auch vom Außen­mi­nis­te­ri­um und der EU finan­ziert wird: Was ist hier der wirk­li­che Skan­dal – Ein Pots­dam-Ibi­za, wie Sie es nen­nen, oder ein Deut­sches Watergate?

SELLNER: Defi­ni­tiv das „Ibi­za von Pots­dam“. Denn im Unter­schied zum Water­ga­te-Skan­dal gab es hier weder öffent­li­ches Auf­klä­rungs­in­ter­es­se, noch einen wirk­li­chen Skan­dal. Wie gesagt, Remi­gra­ti­on war nur ein Rand­the­ma und alles was dort von mir gesagt wur­de, habe ich auch öffent­lich gesagt. Am Sams­tag­abend wer­de ich daher auch mei­nen „Geheim­plan“ ver­öf­fent­li­chen und den­sel­ben Vor­trag des Abends in Pots­dam noch ein­mal, live und öffent­lich hal­ten. Inter­es­sier­te kön­nen ihn hier sehen.

SEZESSION: Das Tref­fen fand bereits im Novem­ber statt, trotz­dem ver­öf­fent­lich­te Cor­rec­tiv die Ergeb­nis­se erst am 10. Janu­ar – also in der Woche, in der Bau­ern in ganz Deutsch­land demons­trie­ren. Sehen Sie da einen Zusammenhang?

SELLNER: Mög­lich wäre es. Ich ver­mu­te, das alles ist nur der Beginn einer gan­ze Serie an Sta­si-Metho­den, Ibi­za-Fal­len und Schmutz­kü­bel­kam­pa­gnen. Das Estab­lish­ment ist in Panik und will jetzt schein­bar vie­le plat­zier­te Schlä­fer akti­vie­ren, erbeu­te­te Pri­vat­da­ten ver­öf­fent­li­chen und ver­steck­te Bom­ben plat­zen las­sen. Das lenkt ers­tens ein wenig von den Bau­ern­de­mos ab, vor allem aber erzeugt es ein Kom­mu­ni­ka­ti­ons­cha­os in der AfD und im rech­ten Lager, das läh­mend wir­ken kann. Der­zeit ver­hal­ten sich aber alle vor­bild­lich und reagie­ren auf das Pots­dam-Ibi­za, wie man es soll­te: mit Humor, lako­nisch, oder gar nicht.

SEZESSION: Bald schon erscheint Ihr neu­es Buch genau zu dem Schlüs­sel­the­ma Remi­gra­ti­on im Antai­os-Ver­lag. Steht da nun über­haupt noch was Neu­es drin, wenn Cor­rec­tiv Ihnen zuvor­kam und Ihren „Geheim­plan“ bereits spoilerte?

SELLNER: Selbst­ver­ständ­lich! Dar­in steht erst­mals alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich gebe zu, daß ich nicht mit die­ser mas­si­ven Auf­merk­sam­keit vor der Ver­öf­fent­li­chung gerech­net habe. Es ist eine für mich gera­de etwas unan­ge­neh­me Lage. Denn aus vie­len Jah­ren und der teils skiz­zen­haf­ten und unaus­ge­reif­ten Über­le­gun­gen und Äuße­run­gen zum The­ma in Vide­os, über Tele­g­ram­pos­tings bis zu Demo-Reden wird nun alles aus dem Zusam­men­hang geris­sen. Zah­len schwir­ren durch das Netz und wer­den als „Depor­ta­ti­ons­ziel“ dargestellt.

Ich bit­te hier alle um ein wenig Geduld. Erst im Buch selbst stel­le ich ein durch­dach­tes, seriö­ses und huma­nes Kon­zept für Remi­gra­ti­on im Rah­men einer iden­ti­tä­ren Ein­wan­de­rungs­po­li­tik vor. Das kann bald jeder selbst nach­le­sen. Ich hof­fe auf kon­struk­ti­ve Kri­tik mei­nes Vor­schlags. Gemein­sam kann das rech­te Lager dann in Wech­sel­wir­kung mit der lin­ken Kri­tik ein mehr­heits- und zukunfts­fä­hi­ges Kon­zept ent­wi­ckeln. Gelingt das, wird es die deut­sche Poli­tik nach­hal­tig zum Bes­se­ren verändern.

– – –

Mar­tin Sell­ner: Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag – erscheint Ende Febru­ar, hier bit­te vor­be­stel­len.