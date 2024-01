Sammelstelle (67): Wird die AfD von Wagenknechts Partei gestoppt?

Die Grün­dung wie­der­um voll­zog sich am 8. Janu­ar, als in ganz Deutsch­land – mit dem »klas­si­schen« Schwer­punkt Sach­sen – Land­wir­te für ihre Inter­es­sen auf die Stra­ßen gin­gen, und zwar mit beein­dru­cken­der Unter­stüt­zung all jener, die ähn­li­che Moti­ve (Ampel­ab­leh­nung, all­ge­mei­nes Pro­test­be­dürf­nis, Infla­ti­ons­ängs­te usf.) auf­brach­ten oder zumin­dest Soli­da­ri­tät mit den Land­wir­ten als Kern­grup­pe des Akti­ons­tags üben wollten.

Das BSW gibt – Ende 2023 als Ver­ein wie Anfang 2024 als Par­tei – an, für die clas­ses popu­lai­res anzu­tre­ten. Das sind im fran­zö­si­schen Jar­gon der Poli­tik jene »Volks­klas­sen«, die aus Bau­ern, klei­nen Selbst­stän­di­gen, Arbei­tern aller Gehalts­klas­sen, Ange­stell­ten usw. bestehen: eine Mischung aus tra­di­tio­nel­ler Arbei­ter­klas­se und den Mit­tel­schich­ten (ohne geho­be­nes Bürgertum).

Salopp gesagt sind das in Bay­ern wie in Sach­sen, in Nie­der­sach­sen wie in Thü­rin­gen just jene Tei­le der Gesell­schaft, die am 8. Janu­ar (und vie­ler­orts auch in den Fol­ge­ta­gen) auf die Stra­ße gin­gen, sich an Blo­cka­den übten oder ander­wei­tig wahr­nehm­ba­ren lega­len Wider­stand gegen eine als über­grif­fig wahr­ge­nom­me­ne polit-media­le Kas­te leis­te­ten, die sich also spür­bar selbst dazu ermäch­tig­ten, als jene Akti­ons­ein­heit in Erschei­nung zu tre­ten, die sie ansons­ten gar nicht ver­kör­pern, da sie im Regel­fall poli­tisch nicht aktiv sind.

Am Tag die­ser orga­ni­schen Selbst­fin­dung, der größ­ten Volks­pro­tes­te seit vie­len Jah­ren, an dem sich die poten­ti­el­le Ziel­grup­pe des BSW ver­sam­mel­te, such­ten Wagen­knecht und Gefolg­schaft nicht die Nähe zu den pro­tes­tie­ren­den Men­schen, son­dern saßen in der drö­gen Bun­des­pres­se­kon­fe­renz und spul­ten recht farb­los (weil erwart­bar und ohne über­ra­schen­de Momen­te) ihr Pflicht­pro­gramm ab.

Gewiß: Die Pres­se­kon­fe­renz war län­ger schon ange­setzt, der Ter­min stand fest. Den­noch: Öff­net sich ein Gele­gen­heits­fens­ter auf­grund einer dyna­mi­schen Gemenge­la­ge, muß eine poli­ti­sche Grup­pie­rung mit Gespür für die »Volks­klas­sen« eigent­lich spon­tan reagie­ren und sich – bei­spiels­wei­se – aktiv ins Getüm­mel wer­fen; Zeit für Erklä­run­gen, was man als Par­tei anstrebt, wie man behut­sam auf­wach­sen möch­te, wer das Spit­zen­per­so­nal für Euro­pa sein wird etc. wäre auch danach noch vor­han­den gewesen.

War­um ich mich an die­ser »Peti­tes­se« auf­hal­te, liegt dar­an: Es steht sinn­bild­lich dafür, daß just jene BSW-Krei­se, die sich als volks­nah und bür­ger­ori­en­tiert begrei­fen, bei­des nicht sind. Viel­mehr han­delt es sich bei Wagen­knecht, Chris­ti­an Leye und vor allem auch Fabio de Masi, der im Juni die BSW-Euro­pa­lis­te anfüh­ren soll, um poli­ti­sche Intel­lek­tu­el­le, deren Lebens­rea­li­tät und Lebens­um­stän­de wenig mit dem gemein haben, was den durch­schnitt­li­chen Pro­test­ler, den das BSW als Ziel­grup­pe begreift, vom (oft: lang­fris­ti­gen) Unbe­ha­gen zum (oft: erst­ma­li­gen) Auf­be­geh­ren führte.

Frag­los kann man auch ande­ren Krei­sen eine gewis­se obli­ga­to­ri­sche Volks­fer­ne vor­wer­fen, und auch vor der eige­nen Türe, bei der Alter­na­ti­ve für Deutsch­land, gäbe es beim Per­so­nal der Par­tei ent­spre­chen­de Kri­tik zu äußern. Doch geht es hier ers­tens um das BSW, und zwei­tens bewies ein mar­kan­ter Teil der AfD, daß man in den ver­gan­ge­nen Jah­ren viel dazu­ler­nen konnte.

Das BSW hin­ge­gen begriff und begreift bei aller (oder wegen aller?) Intel­lek­tua­li­tät nicht die Dimen­si­on eines »popu­lis­ti­schen Moments« (Alain de Benoist), der Ver­hält­nis­se – tem­po­rär! – zum Tan­zen brin­gen kann und dadurch auch die Hand­lungs­er­for­der­nis­se poli­ti­scher For­ma­tio­nen – tem­po­rär! – ver­än­dert. Wer die­se Ein­sicht nicht ver­in­ner­licht, wird der AfD im Zei­chen einer pro­duk­ti­ven Kon­kur­renz kein Bein stel­len können.

Ande­rer Ansicht sind mit Sebas­ti­an Fried­rich und Ingar Sol­ty zwei recht bekann­te lin­ke Publi­zis­ten. Im schi­cken sozia­lis­ti­schen Hoch­glanz­ma­ga­zin Jaco­bin (Nr. 15, Win­ter 2023), das nun mit einer 10.000er Auf­la­ge erst­mals vom rei­nen Abon­nen­ten­for­mat an die Kios­ke ging, ver­mes­sen sie unter dem Leit­mo­tiv »Das Wagen­knecht-Para­dox« das Gelän­de und kom­men auf die For­mel, daß das BSW »vor allem der AfD scha­den könnte«.

Sie machen die­se The­se dar­an fest, daß es sich bei der aktu­el­len Situa­ti­on »um einen soge­nann­ten popu­lis­ti­schen Moment« hand­le. (Das vor­an gesetz­te Wort »soge­nann­ten« ver­mei­det wohl die Not­wen­dig­keit, auf den Urhe­ber, sie­he oben, hinzuweisen).

Die­ser Moment, erläu­tern Fried­rich und Solty,

zeich­net sich dadurch aus, dass sich drei Haupt­ent­wick­lun­gen über­schnei­den: eine öko­no­mi­sche Kri­se, eine poli­ti­sche Kri­se und wach­sen­des Miss­trau­en in signi­fi­kan­ten Tei­len der Bevöl­ke­rung gegen­über den eta­blier­ten Parteien.

Die­ses Über­lap­pen von Kri­sen­er­schei­nun­gen, das als Kon­ver­genz der Kri­sen zu begrei­fen und ein­zu­ord­nen wäre, ist Was­ser auf den Müh­len einer Anti-Estab­lish­ment-For­ma­ti­on, ob die­se nun als AfD oder BSW daher­kommt. Die­ser Befund ist eben­so kor­rekt wie die anschlie­ßen­de Erwä­gung, wonach eine fort­lau­fen­de Dif­fa­mie­rung der Anti-Estab­lish­ment-Par­tei dazu führt, daß man sie erst recht stark macht. Als Insel des Wider­spruchs in einem Meer aus Kon­for­mi­tät hat die AfD seit Jah­ren von die­sem Pro­zeß pro­fi­tiert und tut es immer noch.

Nun kommt also das BSW ins Spiel und damit eine zwei­te Wahl­op­ti­on für jene, die den hege­mo­nia­len Kräf­ten eins aus­wi­schen möch­ten – und wenn es nur an einem Wahl­tag ist. Durch­aus berech­tigt schrei­ben die Autoren, daß Wagen­knecht von vie­len Men­schen als »authen­tisch« wahr­ge­nom­men wird, als Kämp­fe­rin gegen die uni­for­men Hal­tun­gen des Main­streams in Fra­gen der Migra­ti­on, von Coro­na oder auch bezüg­lich Rußland.

Wagen­knecht, und auch hier pflich­te ich den Genos­sen Fried­rich und Sol­ty bei, pro­fi­tiert zudem vom jah­re­lang ein­stu­dier­ten Nim­bus des Wider­spens­ti­gen. Immer wie­der begehr­te sie gegen die eige­ne Füh­rung der Links­par­tei auf, immer wie­der eck­te sie an und insze­nier­te sich als Stim­me des Vol­kes gegen das Geschwätz der Eliten:

Die Bevöl­ke­rung ist der Par­tei­sol­da­ten über­drüs­sig und liebt von jeher Per­sön­lich­kei­ten, die sich auch gegen ihre eige­nen Par­tei­en profilierten,

füh­ren die Jaco­bin-Ana­lys­ten aus, unter­schla­gen dabei aber jene Klei­nig­keit, die dar­in zu fin­den ist, daß Wagen­knecht nun ihre eige­ne Par­tei­füh­rung bil­det. Gegen sich selbst läßt es sich schlecht rebellieren.

Anschlie­ßend repro­du­zie­ren die Autoren die tat­säch­lich nahe­lie­gen­de Opti­on, wonach Wagen­knecht nicht als »links« wahr­ge­nom­men wird, beson­de­re Reso­nanz auch in AfD-nahen Milieus fin­den kann und »gesell­schafts­po­li­tisch kon­ser­va­tiv tönt«. Dar­aus lei­ten sie die The­se ab, daß das BSW »eine grö­ße­re Kon­kur­renz für Rech­te als für Lin­ke« sei.

Das Pro­blem an Quar­tals­ma­ga­zi­nen ist ihr Redak­ti­ons­schluß: So konn­ten Fried­rich und Sol­ty aktu­el­le Daten­er­fas­sun­gen und ent­spre­chen­de Detail­un­ter­su­chun­gen nicht in die ihre inte­grie­ren und neh­men an,

dass die LINKE kaum Stim­men an BSW ver­lie­ren wür­de, da ihre Wäh­ler­mi­lieus sich zu sehr unterscheiden.

Nun: Die neu­es­ten Umfra­gen aus Sach­sen, Thü­rin­gen und Bran­den­burg sehen das BSW zwar in Reich­wei­te der Fünf­pro­zent­hür­de (in allen drei Län­dern: 4 Pro­zent), aber in kei­nem der Län­der ist die­ser durch­aus rea­lis­ti­sche 0‑auf-4-Auf­wuchs mit erheb­li­chen Ver­lus­ten für die AfD ver­bun­den, sehr wohl aber für die Rest­links­par­tei, die in Thü­rin­gen (17 %) ihren Minis­ter­prä­si­den­ten, in Bran­den­burg und Sach­sen (jeweils 6 %) der­weil sogar ihren Frak­ti­ons­sta­tus zu ver­lie­ren droht. (In Thü­rin­gen droht indes durch­aus eine All­par­tei­en­ko­ali­ti­on inklu­si­ve BSW, um MP Höcke zu verhindern.)

Auf­grund die­ser man­gel­haf­ten empi­ri­schen Unter­maue­rung ihrer The­se kom­men Fried­rich und Sol­ty zum Fazit, daß der Auf­stieg der AfD »gebremst, viel­leicht sogar gestoppt« wer­den kön­ne, wür­de sich eine neue Wagen­knecht-Par­tei im popu­lis­ti­schen Moment in die Bre­sche werfen.

Ich sehe das anders: Der Auf­stieg der AfD kann in Wahr­heit nur »gebremst, viel­leicht sogar gestoppt« wer­den, wenn man die AfD nicht gele­gent­lich vor sich selbst und ihrer Hybris schützt. Letz­te­re hat frei­lich wenig mit dem BSW und viel mit einem Man­gel an stand­ort­ge­bun­de­nem Den­ken und welt­an­schau­li­cher Rei­fe zu tun, was bei­des zwin­gend von­nö­ten wäre, um aus dem popu­lis­ti­schen Moment her­aus eine nach­hal­ti­ge Per­spek­ti­ve des poli­ti­schen Wan­dels zu generieren.