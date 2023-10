Sammelstelle (66): Drei Antworten zum “Bündnis Sahra Wagenknecht”

Die­ser Ver­ein fir­miert einst­wei­len als Bünd­nis Sahra Wagen­knecht – Für Ver­nunft und Gerech­tig­keit (BSW), spä­ter soll der ego­ma­nisch wir­ken­de Name modi­fi­ziert wer­den. Was ist vom BSW zu hal­ten, wel­che Rol­le spielt es im Hin­blick auf die AfD und wie soll­te man sich als authen­ti­sche Oppo­si­ti­on zum BSW ver­hal­ten? Dazu gleich eini­ge Stichpunkte.

Doch zunächst eines vor­weg: Das The­ma Sahra Wagen­knecht ist nicht neu. In der Sezes­si­on, bei Antai­os, im Pod­cast »Lage­be­spre­chung« – seit min­des­tens sechs Jah­ren wer­den Wagen­knechts Posi­tio­nen und Begrif­fe von unse­rer Sei­te aus kri­tisch beleuchtet.

Es ist also begründ­bar, in die­ser »Sam­mel­stel­le« nicht bei Null anzu­fan­gen. Wer zunächst noch inhalt­li­cher Ein­stie­ge in den Wagen­knecht-Kos­mos bedarf, fin­det sie zum Bei­spiel in mei­ner sie­ben­tei­li­gen Serie »Wagen­knecht, die sozia­le Fra­ge und wir« auf Sezes­si­on im Netz (hier Teil 1), er fin­det sie aber auch bei Dani­el Fiß, eben­falls SiN, oder erneut bei mir, zur Quer­front-Wagen­knecht-Debat­te.

Als einen von vie­len Pod­casts zu Wagen­knecht emp­feh­le ich »Ist Wagen­knecht eine von uns?« von Ein Pro­zent und »Kra­mers kla­re Kan­te« aus ver­gan­ge­ner Woche. Schließ­lich ist noch Blick nach links zu nen­nen, ein kapla­ken-Band, der sich inten­siv mit Wagen­knecht und ihren inner­lin­ken Geg­nern beschäf­tigt, aber auch mit der Fra­ge, was »Neue Rech­te« und »Wagen­knecht-Lin­ke« trennt und eint.

Nie­mand kann also – cum gra­no salis – sagen, er hät­te von nichts gewußt. Wer sich mit Wagen­knecht beschäf­ti­gen möch­te, von rechts, mit fes­tem Stand­punkt, aber ehr­li­chem Erkennt­nis­in­ter­es­se, hät­te also seit fünf, sechs Jah­ren zahl­rei­che patrio­ti­sche Medi­en kon­su­mie­ren kön­nen; das fak­ten­freie Gepol­ter, wie es sich der­zeit in Tei­len der AfD-nahen Bla­se, ange­feu­ert durch die übli­chen Ver­däch­ti­gen aus Ber­lin, breit macht, ist dem­zu­fol­ge nicht nur pein­lich, son­dern auch ver­meid­bar gewesen.

Nun aber zu den drei ein­gangs auf­ge­wor­fe­nen Fra­gen: 1. Was ist vom BSW zu hal­ten, 2. wel­che Rol­le spielt es im Hin­blick auf die AfD und, 3., wie soll­te man sich als authen­ti­sche Oppo­si­ti­on zum BSW verhalten?

1. Was ist vom BSW zu halten?

Die Pres­se­kon­fe­renz am 23. Okto­ber war fad. Wagen­knecht saß dort in der Bun­des­pres­se­kon­fe­renz mit ihren engs­ten Getreu­en – zwei Par­tei­weg­ge­fähr­ten und zwei Unter­neh­mern – und ver­kün­de­te nicht nur die Ent­ste­hung des BSW, son­dern auch die Beweg­grün­de. Ein­set­zen möch­te man sich für die hart arbei­ten­den Men­schen im Land, die von der Ber­li­ner Polit-Bla­se ver­ges­sen werden.

Jemand, der flei­ßig ist und stram­pelt, aber nicht vor­an kommt, bei­spiels­wei­se in der Pro­vinz lebt und sich vom Estab­lish­ment igno­riert fühlt, ist so etwas wie der Pro­to­typ des mög­li­chen BSW-Wäh­lers, folgt man Wagen­knecht und ihren Kom­pa­gnons. Man möch­te Arbei­ter, Ange­stell­te und klei­ne Unter­neh­mer adres­sie­ren, die arbei­ten­den Schich­ten aller Klas­sen als das tra­gen­de Gerüst einer arbeits­tei­li­gen Gesell­schaft, deren monat­li­ches Ein­kom­men här­ter besteu­ert wird als das Ver­mö­gen der Superreichen.

Nur: Das tun auch ande­re. Und: Wagen­knecht wählt als PR-Maschi­ne und als »Unter­neh­me­rin ihrer selbst« das spie­ßig-bie­de­re Ambi­en­te der Bun­des­pres­se­kon­fe­renz. Wenn es ihr um den Indus­trie­ar­bei­ter, die Pfle­ge­rin und den Solo-Selb­stän­di­gen geht, der auf­grund der (zwei­fel­los) ver­fehl­ten Ampel-Miß­wirt­schaft darbt – wie­so sucht sie nicht das Bad in der Men­ge? Wie­so grün­det man die Par­tei nicht in einer alten Fabrik, vor spe­zi­el­lem Publi­kum, als Anti-Par­tei zu den Par­tei­en des Establishments?

Wie­so ver­kün­det man dort nicht in einem neu­en Stil: Wir sind die Stim­me der Aus­ge­schlos­se­nen, der Nicht-Reprä­sen­tier­ten, jener Men­schen mit­hin, die weder woke-grü­nes Habeck-Pro­gramm noch Black­rock-libe­ra­les Merz-Pro­gramm als Alter­na­ti­ve erspä­hen, denen aber die AfD – tat­säch­lich oder ver­meint­lich – zu »ange­bräunt« ist?

Ich den­ke, daß Wagen­knecht für so ein tri­via­les Gedan­ken­spiel die Phan­ta­sie fehlt. Ihre Mann­schaft um Chris­ti­an Leye ist poli­tisch geschult, netz­wer­ke­risch erfah­ren, orga­ni­sa­to­risch bemüht. Aber es fehlt die rea­le Anbin­dung an das »Unten«, von dem man so ger­ne spricht. So ein schnö­des Detail wie die Aus­wahl der Ver­eins­grün­dungs­lo­ka­li­tät ver­rät bereits all­ge­mei­ne Ten­den­zen über das »Von oben«-Projekt BSW, dem es an tra­gen­den (Sub-)Milieus, orga­ni­schen Poli­ti­kern, welt­an­schau­li­cher Kohä­renz und Mas­sen­ver­wur­ze­lung glei­cher­ma­ßen fehlt.

Das BSW wird auf das Bünd­nis »Auf­ste­hen« zurück­grei­fen müs­sen, das schon ein­mal als Kopf­ge­burt ohne Pra­xis­wir­kung fol­ge­rich­tig schei­ter­te, und als neu­er Ver­ein neue Men­schen anspre­chen müs­sen. Aber gelingt das? Bis­her nicht. Die Kern­trup­pe ist eher jener Wagen­knecht-loya­le Min­der­heits­flü­gel in der Lin­ken, der alle ent­schei­den­den Abstim­mun­gen in der Par­tei Die Lin­ke ver­lor. Eine Gemein­schaft in der Nie­der­la­ge – Auf­bruch sieht anders aus.

Auf­bruch ver­mit­telt hät­te ein strö­mungs­über­grei­fen­des Pro­jekt, das ein Momen­tum nut­zen kann. Aber weder waren exter­ne Per­sön­lich­kei­ten invol­viert, noch ist der­zeit ein beson­de­res Momen­tum auf­zu­fin­den. Im Gegen­teil: Die Ver­eins­grün­dung als Vor­stu­fe zur Par­tei­grün­dung war eine mona­te­lan­ge Hän­ge­par­tie. Das war nicht dyna­misch, son­dern lang­at­mig und selbst für Sym­pa­thi­san­ten zermürbend.

Die Mühen der Ebe­nen, die jetzt fol­gen wer­den – von Sat­zungs­ar­beit bis Kreis­par­tei­ta­ge –, kön­nen im Fal­le einer Eupho­rie bes­ser ange­gan­gen wer­den. Doch Eupho­rie sieht anders aus; der Auf­tritt auf der Bun­des­pres­se­kon­fe­renz wirk­te eher wie ein müh­sam ein­stu­dier­ter Ver­laut­ba­rungs­auf­tritt vor der ver­sam­mel­ten, über­aus kri­ti­schen und doch mul­ti­pli­zie­ren­den Hauptstadtjournaille.

Dani­el Fiß faßt es bei den Kol­le­gen vom Frei­lich Maga­zin so zusammen:

Der gesam­te „Pitch“ des Pro­jekts ist kom­mu­ni­ka­tiv eher schwach aus­ge­fal­len. Die Web­sei­te ist optisch soli­de, aber kein Kra­cher. Das Wer­be­vi­deo ist eine Anein­an­der­rei­hung von ein­ge­kauf­tem Stock-Mate­ri­al mit schlech­ter Aus­steue­rung des „Spre­cher-Hin­ter­grund­mu­sik“ Ver­hält­nis­ses. Kei­ne Dyna­mik, kein Pep, kei­ne Auf­bruchs­stim­mung. So ähn­lich war dann auch die Pres­se­kon­fe­renz. Ein­schlä­fern­de Mono­to­nie der ver­schie­de­nen Spre­cher und viel rhe­to­ri­sche Zurückhaltung.

Apro­pos »Zurück­hal­tung«: Was sieht das BSW bis­her pro­gram­ma­tisch vor? Nun, das bis­her nur in Stich­punk­ten bekann­te Pro­gramm ent­spricht Kurz­zu­sam­men­fas­sun­gen der letz­ten Wagen­knecht-Bücher und ist vie­les, aber nicht, wie ein Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter der AfD fak­ten­frei schwa­dro­nier­te, »alt­kom­mu­nis­tisch plan­wirt­schaft­lich«: Für die Inter­es­sen der Mehr­heit, gegen Kon­zern­pri­vi­le­gi­en, für Ent­las­tung der unte­ren und mitt­le­ren Schich­ten, gegen woke Rase­rei, für mehr Dis­kus­si­on und Mei­nungs­viel­falt, gegen die Kli­ma­hys­te­rie, für ratio­na­len Zugang in der Ener­gie­de­bat­te, gegen aggres­si­ves West­ler­tum, für Aus­gleich mit Ruß­land, gegen rest­los offe­ne Gren­zen, für eine Umkehr in der Migra­ti­ons­fra­ge usw.

Ein sicht­lich ent­spann­ter AfD-Par­tei­chef Tino Chrup­al­la kom­men­tier­te die­se ers­ten pro­gram­ma­ti­schen Eck­punk­te des BSW bei ZDF Heu­te (23.10., 19 Uhr) fol­ge­rich­tig so:

Von den Inhal­ten her habe ich mich gewun­dert, es ist fast eins zu eins AfD.

2. Wel­che Rol­le spielt das BSW im Hin­blick auf die AfD?

Die pro­gram­ma­ti­sche Nähe – jeden­falls auf den ers­ten Blick – ist unver­kenn­bar, wenn­gleich ein ech­tes, aus­ge­ar­bei­te­tes und detail­lier­tes BSW-»Manifest« o. ä. noch gar nicht vor­liegt. Auch die Nähe bei der Ziel­grup­pen­an­spra­che – Arbei­ter bis klei­ne Unter­neh­mer – ist ähn­lich, von der Nähe bei der »Anti-«Frage (gegen Grü­ne, gegen Scholz, gegen Wokis­mus, gegen Trans­fa­na­tis­mus usw.) ganz zu schweigen.

Wie zu erwar­ten war, folg­te den­noch die mas­si­ve Breit­sei­te gegen die AfD als Mit­be­wer­ber. Vom »rech­ten Rand« war die Rede, von »rechts­extre­men« Anklän­gen bei der AfD, von der Not­wen­dig­keit, die Wäh­ler zurück­zu­ho­len usw. Das ist alles Fleisch vom Flei­sche des Eta­blier­ten; es bricht nicht aus, spitzt auch nicht zu, knüpft ein­fach an.

Das mag attrak­tiv für jene Min­der­heit sein, die die AfD mit Bauch­schmer­zen wählt, aber eigent­lich Pro­test anders, näm­lich sozi­al­po­pu­lis­tisch, arti­ku­lie­ren möch­te. Für eine Mehr­heit poten­ti­ell auf­ge­schlos­se­ner Wäh­ler scheint mir das wenig attrak­tiv; es riecht zu sehr nach Fort­set­zung der Main­stream-Poli­tik unter neu­er Flagge.

Eben dies ist es auch, wenn man – vor­ei­lig und ohne jede Not – eine Koope­ra­ti­on mit der AfD aus­schließt und damit selbst Teil jenes Mei­nungs­kar­tells wer­den möch­te, gegen das man ver­bal immer wie­der ins Fel­de zieht. Auch das läßt Kon­se­quenz und Selbst­ver­trau­en eben­so ver­mis­sen wie auch das not­wen­di­ge Moment einer neu­en Anti-Par­tei in der Par­tei­en­welt, die mit Kon­ven­tio­nen der Herr­schen­den bricht, gänz­lich fehlt.

Zu viel bleibt Stück­werk, zu viel ist auch per­so­nel­len Rück­bin­dun­gen geschul­det. Denn selbst wenn Wagen­knecht als Per­son, als Public Intellec­tu­al und als Stim­me min­des­tens des »ost­deut­schen Vol­kes« gilt – ihr Umfeld ist alt­links und scheint mir inhalt­lich und stra­te­gisch zu unbeweglich.

Gewiß: Das BSW steht sinn­bild­lich für jenes »Dea­lignment« in der Par­tei­en­po­li­tik, das der bel­gi­sche His­to­ri­ker Anton Jäger in sei­nem Essay Hyper­po­li­tik als »gna­den­los fort­schrei­ten­de Auf­lö­sung aller Par­tei­b­in­dun­gen« beschreibt. Daß Akteu­re wie Sevim Dağ­de­len und Klaus Ernst »ihre« Links­par­tei ver­las­sen haben, steht für sich. Die Lin­ke geht den ita­lie­ni­schen Weg: Aus­dif­fe­ren­zie­rung als Vor­stu­fe zur suk­zes­si­ven elek­to­ra­len Selbstauslöschung.

Doch zu beden­ken ist: Eine Abspal­tung eines Min­der­heits­flü­gels von einem Mehr­heits­flü­gel ist kei­ne Par­tei­spal­tung, und ein Pro­jekt, das kei­ne »Lin­ke 2.0« sein möch­te, wie es kate­go­risch auf der Pres­se­kon­fe­renz hieß, aber doch bis­her fast aus­schließ­lich auf alt­lin­ke Per­so­nen­zu­sam­men­hän­ge und neben Wagen­knecht auf neun wei­te­re Ex-Lin­ke-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te (indes: bis­her 0 Land­tags­ab­ge­ord­ne­te bun­des­weit!) beschränkt ist, riecht jeden­falls per­so­nell schon ein­mal ver­däch­tig nach jener Neu­auf­la­ge einer Links­par­tei ohne Wokis­mus und grü­ne Ideo­lo­gie­frag­men­te, die man eigent­lich zu ver­mei­den trachtet.

Erwäh­nens­wert hier­bei als Neben­be­ob­ach­tung, daß man mit den ver­blie­be­nen Lin­ke-MdBs wei­ter­hin eine Frak­ti­ons­ge­mein­schaft im Bun­des­tag bil­den möch­te: ein ent­spre­chen­der Antrag von Wagen­knecht ging bei der Frak­ti­on ein. Vor­der­grün­dig möch­te man die 108 Mit­ar­bei­ter der Gesamt­frak­ti­on schüt­zen, doch das wird spä­tes­tens dann nicht mehr mög­lich sein, wenn das BSW von Ver­eins­form in Par­tei­struk­tu­ren über­führt wird (also Anfang 2024).

Die­se Lin­ke 2.0‑Kritik heißt im Umkehr­schluß frei­lich nicht, daß das BSW als eine lin­ke Bin­nen­an­ge­le­gen­heit ohne Aus­wir­kun­gen auf die AfD-Rea­li­tä­ten zu igno­rie­ren wäre. Denn die Über­schnei­dun­gen in der poten­ti­el­len Wäh­ler­schaft sind nicht von der Hand zu wei­sen. Umfra­gen, die sich dem mög­li­chen Erfolg einer Lis­te Wagen­knecht wid­me­ten, kamen zu unter­schied­li­chen Ergeb­nis­sen: Mal 2 Pro­zent, mal 20 Pro­zent, ges­tern plötz­lich 12 Pro­zent – das ist Kaf­fee­satz­le­se­rei, weil Wahl­ab­sich­ten nicht Wahl­ent­schei­dun­gen an einem bestimm­ten Stich­tag darstellen.

Und den­noch muß die AfD mit einer Kon­stan­te aus den diver­gie­ren­den Mei­nungs­um­fra­gen umge­hen: Näm­lich mit jener, wonach AfD-Wäh­ler eine Par­tei­grün­dung Wagen­knechts am stärks­ten begrü­ßen oder sogar offen mit einer Unter­stüt­zung liebäugeln.

Der Sozi­al­wis­sen­schaft­ler Cars­ten Bra­band hat ver­schie­dens­te Daten­sät­ze zusam­men­ge­tra­gen; folgt man sei­nen Zah­len, wür­den 41 Pro­zent der Wagen­knecht-Wäh­ler aus der bis­he­ri­gen AfD-Wäh­ler­schaft kom­men, aber nur 15 Pro­zent von der Rest­links­par­tei. Damit muß man arbeiten.

Mit der Poli­tik­wis­sen­schaft­le­rin Sarah Wag­ner sekun­diert eine wei­te­re For­sche­rin Bra­band, indem sie in der Poli­ti­schen Vier­tel­jah­res­schrift (3/2023) dar­auf hin­weist, daß eine Wagen­knecht­par­tei »die Kluft zwi­schen der Lin­ken und der AfD zu über­brü­cken« in der Lage wäre; sie ver­bän­de »wirt­schaft­lich lin­ke Posi­tio­nen« mit »kul­tu­rell rech­ten Vor­lie­ben«, was ver­däch­tig nah an die »Gewin­ner­for­mel« Timo Loch­o­ckis aus dem Cice­ro kommt, auf die ich in der 115. Sezes­si­on mit dem Auf­hän­ger Ras­sem­blem­ent Natio­nal (RN) hinwies:

Hier hält der RN just an der »Gewin­ner­for­mel« fest, von der Timo Loch­o­cki im Cice­ro berich­te­te: »eher links« in sozia­len und wirt­schaft­li­chen Fra­gen, »eher rechts« in kul­tu­rel­len und iden­ti­täts­po­li­ti­schen Fra­gen. Mari­ne Le Pen ist zudem nach Ansicht Loch­o­ckis »kon­se­quent« dar­in, sich als »Anwalt der ›klei­nen Leu­te‹« zu prä­sen­tie­ren, unter die sie sich fort­lau­fend publi­kums­wirk­sam begibt, weil sie Ideen von rechts und links (unter Domi­nanz der rech­ten Grund­po­si­tio­nie­rung) zusam­men­bringt und damit besag­te Gewin­ner­for­mel als wirk­mäch­ti­ges Allein­stel­lungs­merk­mal für sich bean­spru­chen kann. Die­se For­mel, zeigt sich Loch­o­cki so über­zeugt wie ver­ängs­tigt, wäre auch in Deutsch­land die erfolg­ver­spre­chends­te Art, Par­tei­po­li­tik zu trei­ben. Auf­grund der »auf­zie­hen­den gesell­schaft­li­chen Stür­me« – er nennt Infla­ti­on, Krieg, Abstiegs­ängs­te, Ener­gie­knapp­heit; man ergän­ze die Migra­ti­ons­pro­ble­ma­tik – sei es nur eine Fra­ge der Zeit, bis Kräf­te von den poli­ti­schen Rän­dern die Gewin­ner­for­mel zu ihrem Pro­gramm machen. Die gute Nach­richt ist: Tei­le der AfD haben damit längst begon­nen, und man kann nur hof­fen, daß die aktu­el­le Eupho­rie­wel­le nicht dafür sorgt, daß die Ver­ant­wort­li­chen, berauscht von Umfra­ge­zah­len, ver­ges­sen, ihre Haus­auf­ga­ben zu machen.

Die­ses Plä­doy­er aus dem August 2023 hat mei­nes Erach­tens durch die BSW-Grün­dung an Bedeu­tung sogar zuge­nom­men, was uns direkt zur Fra­ge 3 die­ses kur­so­ri­schen Streif­zugs zur BSW-Pro­ble­ma­tik führt.

3. Wie soll­te man sich als authen­ti­sche Oppo­si­ti­on zum BSW verhalten?

Der bereits erwähn­te Tino Chrup­al­la hat gezeigt, wie es geht, Bea­trix von Storch hat bewie­sen, wie es nicht geht, könn­te man sche­ma­ti­sie­rend sagen.

Chrup­al­la lächelnd und sou­ve­rän beim ZDF:

Es gibt schon eine Par­tei für den gesun­den Men­schen­ver­stand. Das ist die AfD. Von daher ist es (= das BSW) ein wei­te­rer poli­ti­scher Mit­be­wer­ber, aber ich habe jetzt kei­ne Angst­per­len auf der Stirn.

So soll­te ein selbst­be­wuß­ter Umgang im Zei­chen einer pro­duk­ti­ven Kon­kur­renz aus­fal­len: Man selbst ist stark, zuneh­mend flä­chen­de­ckend ver­an­kert und zukunfts­ori­en­tiert. Gelas­sen in die neue Situa­ti­on gehen als Devi­se für das, was kom­men mag.

Wie es nicht geht, zeigt ein klas­si­scher Storch-Tweet, der sogar in Sachen Migra­ti­on falsch ist, wie nicht nur der real exis­tie­ren­de Sozia­lis­mus anno dazu­mals, son­dern auch das heu­ti­ge sozi­al­de­mo­kra­tisch regier­te Däne­mark zeigen:

#Wagen­knecht|s #BSW ist eine kom­mu­nis­ti­sche Par­tei: Mehr Steu­ern, mehr Regu­lie­rung, mehr Ver­staat­li­chung. Deutsch­land braucht das Gegen­teil, näm­lich wirt­schaft­li­che Frei­heit. Zudem: Zuwan­de­rung haben hart Lin­ke noch nie­mals in der Geschich­te begren­zen wollen.

Wer Wagen­knecht anhand von Kli­schees aus der BILD-Zei­tung und aus Büchern von 1999 mißt, wird zu der­ar­ti­gen Aus­sa­gen kom­men müs­sen. Wer jedoch ihre Bücher der letz­ten Jah­re kon­sul­tiert, wird zwar aus­rei­chend Stel­len zum Wider­spruch, indes frei­lich weder »Kom­mu­nis­mus« noch Zuwan­de­rungs­a­po­lo­gien finden.

Das Pro­blem mit der­lei ver­kürz­ter Phra­sen­dre­sche­rei, die das Wut­gen in der libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Bubble anspricht, ist, daß Rea­li­täts­checks poten­ti­el­ler Wäh­ler in der Regel anders aus­fal­len dürf­ten. Es ist bei­na­he wie im Fall der legen­dä­ren AfD-Pau­schal­dif­fa­mie­run­gen: Indem man die AfD ätzend als »Nazis«, »dumm« und »extre­mis­tisch« abtat, half man ihr – Soli­da­ri­sie­rungs­ef­fek­te folg­ten, weil die fal­sche Her­an­ge­hens­wei­se der Geg­ner zu offen­sicht­lich war.

Ähn­li­ches muß für unse­ren Umgang mit Sahra Wagen­knecht gel­ten. Wer sie wie ein wild­ge­wor­de­ner Neo­con anfällt, muß damit rech­nen, das Gegen­teil zu errei­chen: Soli­da­ri­sie­rung mit ihr, weil die Kluft zwi­schen Belei­di­gung und tat­säch­li­chen Sach­ver­hal­ten zu offen­kun­dig ist.

Lei­tet sich dar­aus eine Umar­mungs­stra­te­gie in Bezug auf Wagen­knecht und das BSW ab? Mit­nich­ten. Man muß Wagen­knechts Par­tei stel­len, man kann sie pro­blem­los stel­len! Aber eben ohne Schaum vor dem Mund und ohne einen so stump­fen wie ana­chro­nis­ti­schen »Anti­kom­mu­nis­mus« zu repro­du­zie­ren, der schon 1991 von den Ereig­nis­sen über­holt wur­de und sei­nen heu­ti­gen Trä­ger als in der Regel unpo­li­ti­schen und emo­tio­nal auf­ge­wall­ten Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven entlarvt.

Es bie­tet sich dage­gen an, die Migra­ti­ons­fra­ge als bis­he­ri­gem »Uni­que Sel­ling Point« der AfD auch hier ins Visier zu neh­men. Wagen­knecht plä­diert in ihren Schrif­ten für eine lands­män­ni­sche Par­tei­lich­keit, für strik­te Migra­ti­ons­be­gren­zun­gen, für einen star­ken (und damit per­so­nell beschränk­ten) Sozi­al­staat, für ein Ende des Traums offe­ner Gren­zen, für Hil­fe vor Ort. Doch wie will sie das durch­set­zen? Sie kann es nicht, es blei­ben Absichtserklärungen.

Ihre mög­li­che Spit­zen­kan­di­da­tin für Euro­pa, Ulri­ke Gué­rot, träumt ja der­weil von Neu-Alep­po und Neu-Kabul auf euro­päi­schem Boden als Ver­wirk­li­chung kon­kre­ter Hil­fe für Flücht­lin­ge. Und Sevim Dağ­de­len und Ami­ra Moha­med Ali – Wagen­knechts wich­tigs­tes Gespann neben Leye und Lafon­taine – leh­nen Abschie­bun­gen rigo­ros ab. Läßt sich das auf Dau­er ver­ein­ba­ren? Nein, das wird Angriffs­punk­te en mas­se pro­du­zie­ren. Eine Migra­ti­ons­wen­de in der deut­schen Poli­tik wird es nicht durch Wagen­knecht geben, son­dern durch die AfD.

Bis­her wur­de das Team Wagen­knecht zudem zusam­men­ge­schweißt durch die Ableh­nungs­fron­de aller ande­ren. Nun sind sie aber selbst eine For­ma­ti­on, die Wider­sprü­che aus­hal­ten muß. Kön­nen die Prot­ago­nis­ten das? (Ähn­li­ches gilt übri­gens für die Rest­links­par­tei: Dort schien es lan­ge so: Wagen­knechts Trup­pe ist das Pro­blem, danach geht es auf­wärts! Doch das Feind­bild Wagen­knecht ist jetzt aus­ge­tre­ten, die inne­ren Wider­sprü­che zwi­schen den ver­blie­be­nen Flü­geln haben kei­nen Sün­den­bock mehr, der sie im Nega­ti­ven ver­eint usw. usf.)

Apro­pos Ami­ra Moha­med Ali, bis vor kur­zem Frak­ti­ons­chefin der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, ges­tern neben Wagen­knecht Stim­me des neu­en BSW. Ihr Abstim­mungs­ver­hal­ten spricht Bän­de; fin­di­ge Rechtstwit­ter-Iko­nen haben es längst aus­fin­dig gemacht und popu­la­ri­siert; klu­ge AfD-Poli­ti­ker der­weil auf­ge­grif­fen und adäquat kom­men­tiert.

Man muß die BSW-Leu­te also inhalt­lich stel­len: So, wie man auch CDU- oder FDP-Kon­kur­ren­ten inhalt­lich stellt. Ein­ge­wen­det wird ger­ne, es hand­le sich dabei aber um »Kom­mu­nis­ten«. Bei Twit­ter raun­te es, immer­hin wäre Wagen­knecht – auch heu­te noch – für Ein­grif­fe des Staa­tes in die Wirt­schaft, was mit einer sozia­len Markt­wirt­schaft nicht ver­ein­bar wäre.

Nun stellt sich her­aus, daß es mit der »sozia­len (!) Markt­wirt­schaft« bei eini­gen AfD-Prot­ago­nis­ten nicht beson­ders weit her ist, sie viel­mehr dem Bild einer unge­zü­gel­ten frei­en Wirt­schaft anglo­ame­ri­ka­ni­schen Zuschnitts anhän­gen, die jedoch im Pro­gramm von Kal­kar 2020 so nicht fest­ge­schrie­ben ist, im Gegen­teil. In der ers­ten Zei­le der Prä­am­bel des Pro­gramms heißt es:

Die AfD bekennt sich zum Sozi­al­staat, zur sozia­len Markt­wirt­schaft und zur Soli­da­ri­tät und gegen­sei­ti­gen Hil­fe inner­halb unse­res Volkes.

Damit läßt sich arbei­ten. Jeden­falls dann, wenn man zur Kennt­nis nimmt, daß sozia­le Markt­wirt­schaft eher Röp­ke, Mül­ler-Arm­ack und Eucken bedeu­tet als Rand, Mises und Hayek.

Selbst­ver­ständ­lich sind staat­li­che Ein­grif­fe in die DNA der sozia­len Markt­wirt­schaft ein­ge­schrie­ben. Wem der Ver­weis auf die oben genann­ten Vor­den­ker (und ande­re) zu weit her­ge­holt scheint, grei­fe eben zu einem bar­rie­re­frei­en Ein­füh­rungs­text. Dort heißt es:

Die Preis­bil­dung fin­det bei vie­len Gütern nicht unter den Bedin­gun­gen des frei­en Mark­tes statt, son­dern wird durch den Staat beein­flusst. Die­ser Ein­griff des Staa­tes in einer sozia­len Markt­wirt­schaft dient dem Schutz der Nach­fra­ger und/oder der Anbie­ter und sorgt dafür, dass der Markt­preis, der nicht “gerecht” bzw. “sozi­al” sein kann, dadurch “gerecht” und “sozi­al” wird. Wür­de sich z. B. für ein lebens­wich­ti­ges Medi­ka­ment ein Preis her­aus­bil­den, den ärme­re Kon­su­men­ten nicht ent­rich­ten könn­ten, wäre das viel­leicht schon Grund genug, den Markt zu regulieren. Der Staat kann indi­rekt oder direkt in die Preis­bil­dung und damit das Markt­ge­sche­hen eingreifen.

Man ver­ste­he mich nicht falsch: Natür­lich kann man der­lei »Ordo­li­be­ra­lis­mus« (den Wagen­knecht lin­ker inter­pre­tiert als ande­re) ableh­nen, nur ver­läßt man dann eben den Boden des AfD-Pro­gramms von Kal­kar und den Boden der bun­des­deut­schen Selbst­ver­pflich­tung auf die sozia­le Markt­wirt­schaft zur sel­ben Zeit. Ob das poli­tisch rat­sam ist, inhalt­lich wie stra­te­gisch, wäh­rend ein BSW Sozi­al- und Rechts­po­pu­lis­mus neu zu ver­knüp­fen wagt, wäre zu bezweifeln.

Und »Kom­mu­nis­mus« erblickt in den eher­nen Grund­la­gen einer sozia­len Markt­wirt­schaft, auf die sich auch Wagen­knecht offen­siv bezieht, nur der­je­ni­ge Akteur, für den alles »Kom­mu­nis­mus« ist, wo ein »Wir« oder ein gemein­schafts­be­ja­hen­des Welt­bild neben das »Ich« und öko­no­mi­sche Par­ti­ku­lar­in­ter­es­sen gestellt wird.

Das kann man so hand­ha­ben, nur hat man dann wenig mit volks­ver­bun­de­ner Poli­tik, viel indes mit pseu­do­eli­tä­rer Kli­en­tel­po­li­tik und libe­ra­len Res­sen­ti­ments zu tun. Exakt dies aber wäre ange­sichts des­sen, daß die Wagen­knecht-Par­tei im Super­wahl­jahr 2024 als Ramm­bock gegen die mög­li­chen AfD-Sie­ge instru­men­ta­li­siert wer­den wird, so ziem­lich das schäd­lichs­te, was AfD-Poli­ti­ker anrich­ten könnten.

Es ist daher Zeit für knall­har­te Geg­ner­ana­ly­sen, die auf Dumm­hei­ten und Plat­ti­tü­den ver­zich­ten und in der Lage sind, Haupt- und Neben­geg­ner (Ampel plus Uni­on ver­sus BSW) zu unter­schei­den. Wer noch nicht ein­mal die­ses Ein­mal­eins poli­ti­scher Lage­ana­ly­se beherrscht, wirft die gesam­te patrio­ti­sche Oppo­si­ti­on um Jah­re zurück. Doch das kön­nen wir uns in der anhal­ten­den Kon­ver­genz der Kri­sen, in der sich unge­ahn­te Fens­ter für Par­tei und Vor­feld öff­ne­ten, nicht leisten.