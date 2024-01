Correctiv-Theater in Berlin: “Praktisch jedes Wort ist eine Lüge.”

Damit woll­te er all jene brand­mar­ken, die das von der Regie­rung erwünsch­te Nar­ra­tiv über die Vor­gän­ge in Chem­nitz im August 2018 in Fra­ge stell­ten. Schon damals hat­ten wir es mit einer staat­lich insze­nier­ten Hys­te­rie­wel­le zu tun, die nur sehr wenig mit den tat­säch­li­chen Fak­ten zu tun hat­te (die bis­lang kras­ses­te Ope­ra­ti­on die­ser Art haben wir 2020–23 mit “Coro­na” erlebt).

Es bedurf­te kei­ner tief­schür­fen­den Recher­che, um die Wahr­heit über Chem­nitz her­aus­zu­fin­den. Nicht anders ver­hält es sich mit der lau­fen­den Kam­pa­gne gegen die AfD. Dar­über muß man kein Wort mehr ver­lie­ren. Die “Ent­hül­lungs­sto­ry” der Platt­form Cor­rec­tiv hält kei­ner nüch­ter­nen Über­prü­fung stand, aber das ist in Bezug auf ihre Wirk­sam­keit völ­lig irrele­vant. Die prä­sen­tier­te Geschich­te wird als Rea­li­tät behan­delt, weil sie für bestimm­te Schich­ten (Poli­ti­ker, Medi­en und regime­treu­es Fuß­volk) nicht nur poli­tisch nütz­lich, son­dern auch auf ande­ren Ebe­nen schier unwi­der­steh­lich ist.

Sie schöpft ihre Kraft aus einem unver­wüst­li­chen Kom­plex, der in der bun­des­deut­schen Psy­che fest ver­wur­zelt ist. Er gleicht einer Ener­gie­quel­le, die sich jeder­zeit wie auf Knopf­druck anzap­fen läßt. Die Cor­rec­tiv-Fabri­ka­ti­on ist des­we­gen so anzie­hend, weil sie nicht nur poli­ti­schen, son­dern auch psy­cho­lo­gi­schen Bedürf­nis­sen ent­ge­gen­kommt: Die Vor­stel­lung, sich in einem ewi­gen Wider­stand gegen “1933” zu befin­den, bie­tet vie­len Men­schen eine sinn­stif­ten­de Rol­le an, die sie ger­ne erfül­len, zumal sie die­ser “Wider­stand” nichts kos­tet und kei­ner­lei Risi­ko aus­setzt, auch wenn sie dabei so tun müs­sen, als ob dies der Fall wäre.

Seit ich publi­zis­tisch tätig bin, habe ich mich mit die­sem Kom­plex (Armin Moh­ler nann­te ihn “Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung”, ein Begriff, der außer Mode gekom­men ist, wohl seit klar gewor­den ist, daß nicht “bewäl­tigt” son­dern für alle Zei­ten zemen­tiert wer­den soll) beschäf­tigt und ihn lei­den­schaft­lich kri­ti­siert. Irgend­wann muß­te ich resi­gniert zu dem Schluß kom­men, daß er nicht the­ra­pier­bar, daß er völ­lig immun gegen­über jeg­li­chem Ver­such ist, ihn mit Ratio­na­li­tät, Ver­nunft oder schlich­ten Tat­sa­chen­fest­stel­lun­gen auf­zu­lö­sen. Die­je­ni­gen, die von ihm zeh­ren und pro­fi­tie­ren, wol­len das auch gar nicht, sind nicht imstan­de, dar­in einen patho­lo­gi­schen Zustand zu erblicken.

Das “Patho­lo­gi­sche” mani­fes­tiert vor allem in der Ent­frem­dung von der Rea­li­tät, in der Flucht in einen Film, der trotz ihrer Beteue­run­gen (etwa Angst vor dem “Faschis­mus” oder vor “Haß”) eine opi­ati­sche Wir­kung hat, und ihnen erlaubt, einer Men­ge äußerst unan­ge­neh­mer und ver­dräng­ter tat­säch­li­cher Pro­ble­me, die sich in ihrem Land auf­ge­staut haben, aus­zu­wei­chen. Wären sie dazu imstan­de, ihnen ins Gesicht zu bli­cken, wür­den nicht nur ihre Wahr­heits- son­dern auch Sinn­sys­te­me, und damit sie selbst, zusammenkrachen.

Die “Wahr­heit”, die von die­sen “Sys­te­men” erzeugt wird, ist also eine teils poli­ti­sche und eine teils psy­cho­lo­gi­sche. Als sol­che mag sie vie­len als mora­lisch “rich­tig” erschei­nen, was alle ande­ren Beden­ken und Zwei­fel bei­sei­te wischt. Das ist an sich noch kein patho­lo­gi­scher, son­dern ein mensch­lich-all­zu­mensch­li­cher Nor­mal­zu­stand. Die Mehr­heit der Men­schen wird nicht durch rei­ne Ratio­na­li­tät oder Fak­ten bewegt, son­dern mehr noch durch das, was sie füh­len, wün­schen oder brauchen.

Der ame­ri­ka­ni­sche Psy­cho­lo­ge Jona­than Haidt, von Som­mer­feld und Licht­mesz aus­führ­lich in Mit Lin­ken leben zitiert, hat die­se Ein­sicht zur Grund­la­ge sei­nes Buches The Righ­teous Mind über die poli­ti­sche Pola­ri­sie­rung in den USA gemacht (schon der Oba­ma-Ära!). Die meis­ten unse­rer Ent­schei­dun­gen, wer­den mit dem Bauch getrof­fen, und erst nach­träg­lich vom Kopf “ratio­na­li­siert”.

Patho­lo­gisch wird die­ser Mecha­nis­mus erst, wenn die Dis­kre­panz zwi­schen dem Erwünsch­ten und dem Tat­säch­li­chen so groß wird, daß immer auf­wen­di­ge­re Manö­ver not­wen­dig sind, um die sinn­stif­ten­de und inte­gra­ti­ve Fik­ti­on auf­recht­zu­er­hal­ten. Auf wel­che Wei­se das abläuft, kann man auf indi­vi­du­el­ler Ebe­ne beson­ders gut an Men­schen mit schwe­ren Per­sön­lich­keits­stö­run­gen studieren.

Ein klas­si­scher Abwehr­me­cha­nis­mus ist der­je­ni­ge der Pro­jek­ti­on: Der ande­re ver­schwin­det als eigen­stän­di­ger Mensch und wird für den Pro­ji­zie­ren­den zur blo­ßen Lein­wand, auf der er nur mehr sei­nen eige­nen Film sieht. Wich­tig ist, daß er sich des­sen nicht bewußt ist, daß er in Wahr­heit nur sich sel­ber sieht. Statt­des­sen drischt er auf die Pro­jek­ti­ons­flä­che ein.

Ich bin der Über­zeu­gung, daß es auch so etwas wie kol­lek­ti­ve Patho­lo­gien gibt, die nach ähn­li­chen Mus­tern wie indi­vi­du­el­le ablau­fen. Das bedeu­tet, daß nicht jeder, der einer kol­lek­ti­ven Patho­lo­gie steckt und sich aktiv an ihr betei­ligt, selbst ein patho­lo­gi­scher Fall ist, aber daß er sich so ver­hält, als wäre er einer.

Dies sage ich mit allem not­wen­di­gen Vor­be­halt gegen­über Fern­dia­gno­sen und psy­cho­lo­gi­sie­ren­den Erklä­run­gen, die sich nicht im stren­gen Sin­ne “bewei­sen” las­sen. Aber die­ser Blick­win­kel scheint mir doch recht ergie­big zu sein, um bestimm­te gesell­schaft­li­che Vor­gän­ge bes­ser zu verstehen.

Das bringt uns nun zur Auf­füh­rung “Geheim­plan gegen Deutsch­land” des Ber­li­ner Ensem­bles, basie­rend auf den Schau­er­mär­chen von Cor­rec­tiv. Einer­seits han­delt es sich hier um ein Stück kon­zer­tier­ter Pro­pa­gan­da, die ver­mut­lich schon lan­ge vor­be­rei­tet und nicht erst vor­ges­tern aus dem Ärmel geschüt­telt wur­de. Ande­rer­seits han­delt es sich hier um ein auf­fal­len­des “Sym­ptom” für alle, die es sehen wol­len und können.

Ich kann nur davor war­nen, sich die­se Büh­nen­phan­ta­sie über das “Geheim­tref­fen” anzu­se­hen. Es ist eine pure Fol­ter. Es ist “Knirsch” oder “crin­ge” vom Feins­ten, wie die Zoo­mer heu­te sagen. Lorenz Bien hat sich hel­den­haft und mär­ty­rer­gleich auf­ge­op­fert, damit Sie es sich nicht anse­hen müs­sen; aber sein Bericht allein ist schon äußerst fremdschaminduzierend.

Ein Leser von Micha­el Klo­novs­ky “mit DDR-Exper­ti­se” schrieb ihm, er wis­se “gar nicht, womit man das ver­glei­chen könn­te. Selbst im pri­mi­tivs­ten NVA-Thea­ter habe ich sol­ches Zeug nicht gesehen.”

Das Frap­pie­ren­de dar­an ist vor allem eines: Daß den Dar­stel­lern der Teil­neh­mer des “Geheim­tref­fens” (ein “Mar­tin Sell­ner”, der mit dem Ori­gi­nal nicht die gerings­te Ähn­lich­keit hat, kommt auch vor) Wor­te in den Mund gelegt wur­den, die sie nie gesagt haben, son­dern die von den Machern des Stücks frei erfun­den wur­den. Und nicht nur das, die­ser Umstand wird im Lau­fe des Stücks auch noch offen zuge­ge­ben. Bien berichtet:

Um das Pots­da­mer Tref­fen eins zu eins nach­zu­spie­len müß­te man wis­sen, was dort eigent­lich genau bespro­chen wur­de. Und in wel­chem Wort­laut. An dem Arti­kel von Cor­rec­tiv kann sich das Ensem­ble dabei schlecht ori­en­tie­ren, ange­sichts all der Mut­ma­ßun­gen und Inter­pre­ta­tio­nen, die ihre „Recher­che“ ent­hält und ange­sichts der Tat­sa­che, daß alle wirk­lich brand­hei­ßen Äuße­run­gen, also die um die es auch dem Ensem­ble am Ende geht, nicht als direk­te Zita­te ange­ge­ben sind, son­dern den Per­so­nen in den Mund gedeu­tet wurden. Folg­lich legen die fünf Schau­spie­ler die Kar­ten sehr rasch auf den Tisch: Das, was ihre Figu­ren im Lau­fe des Thea­ter­stücks alles von sich geben wer­den, wur­de von den rea­len Per­so­nen „so nie gesagt“. Na dann. Das die­ne vor allem der juris­ti­schen Absi­che­rung, erklä­ren die Dar­stel­ler, viel­leicht auch der künst­le­ri­schen Frei­heit. Wie pas­send, daß sich mit die­ser Vor­er­klä­rung nun so ziem­lich alles behaup­ten und dem Pots­da­mer Tref­fen so ziem­lich alles andich­ten läßt.

Nach­dem nun die­se Stroh­män­ner auf­mon­tiert wur­den, wer­den sie in einem selbst­ge­fäl­li­gen Stil “ent­larvt”. Die gan­ze Auf­füh­rung beruht also auf einem Zir­kel­schluß. Die Macher bewei­sen sich selbst, was sie bewie­sen haben wol­len. Daß es hier zu kei­ner grö­be­ren kogni­ti­ven Dis­so­nanz kommt, muß dar­an lie­gen, daß sie fel­sen­fest von der inne­ren, mora­li­schen, emo­tio­na­len Wahr­heit ihres Unter­neh­mens über­zeugt sind. Fee­lings don’t care about facts!

Das Pein­li­che an der Ver­an­stal­tung ist also der all­zu deut­li­che Geschmack von “Fake”, von Pose und Auto­hyp­no­se. Man sieht eini­gen eini­ger­ma­ßen befä­hig­ten Schau­spie­lern zu, wie sie in eine heil­lo­se Schmie­re abglei­ten, mit tod­erns­ten Gesich­tern und gra­vi­tä­ti­scher Into­na­ti­on so tun, als ob sie sich vor ihren eige­nen Papp­ka­me­ra­den fürch­ten wür­den, wäh­rend sie die todes­mu­ti­gen, zutiefst erschüt­ter­ten Moral­hel­den und Wider­stands­kämp­fer mar­kie­ren. Von außer­halb der Ber­li­ner Bla­se gese­hen hat das eine erheb­li­che unfrei­wil­li­ge Komik.

Die­ser Ges­tus gip­felt in einer pathe­ti­schen Schluß­re­de, vor­ge­tra­gen von Klaus Schu­bert, wäh­rend Kon­stan­ze Becker an sei­ner Sei­te mit stramm ange­spann­tem, leicht nach hin­ten gebo­ge­nem Kör­per und eisi­ger Mie­ne ihre Mund­win­kel bis auf den Boden hän­gen läßt, das Kinn schief zur Sei­te schiebt, ab und zu den Blick fins­ter-trau­rig hebt, die Zor­nes­fal­ten zwi­schen den Augen ehern zusam­men­preßt, wäh­rend sie offen­bar dicke Betrof­fen­heits­klö­ße im Hals hinunterschluckt.

Nach­dem die “Repor­ter­fa­brik” von Cor­rec­tiv geprie­sen wur­de und “inves­ti­ga­tiv Inter­es­sier­ten” zur “Wei­ter­bil­dung” anemp­foh­len wur­de (Sze­neap­plaus; “Wer­de auch Du Spit­zel in Staats­diens­ten!” wäre hier mein Ref­raming, das ich ihnen in den Mund legen wür­de), hebt Schu­bert an:

Wir wis­sen, daß die­ser Abend kei­ner ist, aus dem man fröh­lich her­aus­geht. Wor­um es im Düs­sel­dor­fer Forum geht, ist nichts weni­ger als die Zer­stö­rung unse­rer Demo­kra­tie. Die Zer­stö­rung, wie wir gehört haben, ist im Gan­ge. Sie pas­siert. Jetzt. Und den­noch zeigt oder erzählt die­ser Abend auch noch etwas ande­res. Er erzählt einer­seits davon, daß die Faschis­ten echt Angst vor den Anti­fa­schis­ten haben. Wor­über die­ser Abend aber zwei­fels­oh­ne erzählt, von der Bedeu­tung von unab­hän­gi­gem Jour­na­lis­mus. (Jubeln­der Applaus, auch von den Schau­spie­lern auf der Büh­ne, Schu­bert senkt den Blick, preßt die Lip­pen zusam­men, führt den Fin­ger an den Mund, legt die Stirn in Fal­ten, nickt zustimmend) Er erzählt von Men­schen, die ihr Leben aufs Spiel set­zen, um unse­re Demo­kra­tie zu stär­ken. In die­sem Fall arbei­ten die­se Men­schen für Cor­rec­tiv. Herz­li­chen Dank auch an Green­peace, dafür, daß sie Cor­rec­tiv Recher­che­ma­te­ri­al zur Ver­fü­gung gestellt haben. Aber viel­leicht wird die­ser Abend auch Teil einer neu­en Erzäh­lung, einer Erzäh­lung, die damit beginnt, daß wir uns gegen die faschis­ti­schen Kräf­te in unse­rem Land weh­ren. (Applaus, Schu­bert preßt die Lip­pen zusam­men, nickt; Becker immer noch zur Trau­er­fi­gur erstarrt, blin­zelt mit den Augen, als wäre sie den Trä­nen nahe). Es könn­te eine Erzäh­lung sein , die zeigt, daß wir vie­le sind. Daß wir laut sind. Daß wir als Zivil­ge­sell­schaft nicht pen­nen, son­dern hell­wach sind. Und daß wir uns unse­re Demo­kra­tie – (Atem­pau­se) – nicht kaputt machen las­sen. (Applaus, Jubel, Skan­die­ren “Alle – zusam­men – gegen den Faschismus!”

Prak­tisch jedes Wort die­ser Rede ist eine Lüge.

In Pots­dam haben sich kei­ne “Faschis­ten” getrof­fen, und sie wol­len auch nicht “unse­re” “Demo­kra­tie” “zer­stö­ren” (was haben eigent­lich jene vor, die die ein­zi­ge ernst­zu­neh­men­de Oppo­si­ti­ons­par­tei des Lan­des ver­bie­ten und ihren Köp­fen die Grund­recht ent­zie­hen wollen?).

Das Publi­kum ging aus die­sem Abend ganz offen­sicht­lich “fröh­lich” her­aus, wie man dem Geläch­ter wäh­rend der Vor­stel­lung und dem Jubel nach der Schluß­re­de ent­neh­men kann. Das wun­dert nicht, denn hier hat sich eine ent­spre­chen­de Kli­en­tel selbst gefei­ert und in ihrem Selbst­bild bestätigt.

“Cor­rec­tiv” betreibt kei­nen “Jour­na­lis­mus” und ist alles ande­re als “unab­hän­gig”, son­dern eine par­tei­ische, regie­rungs­na­he Ein­rich­tung, die mit geheim­dienst­li­chen Metho­den gegen Oppo­si­tio­nel­le ope­riert, inter­na­tio­nal ver­netzt ist und beträcht­li­che Finanz­mit­tel unter ande­rem von der Bun­des­re­gie­rung und von Geor­ge Sor­os erhal­ten hat (sie­he etwa hier und hier). Ihr “Recher­che­ma­te­ri­al” besteht über­wie­gend aus Ver­leum­dun­gen, Spe­ku­la­tio­nen, Framings und Unterstellungen.

“Jour­na­lis­ten” von Cor­rec­tiv haben mit­nich­ten “ihr Leben aufs Spiel gesetzt”, wäh­rend sie ihr Psy-Op in Sze­ne setz­ten. Das ist ver­mut­lich die übels­te Lüge in die­ser gan­zen Rede. Die­se Behaup­tung ist Teil des Dra­mas: Die Hand­lan­ger der Macht, die Denun­zi­an­ten wer­den als muti­ge, poten­ti­el­le Opfer dar­ge­stellt, die auf eige­ne Faust und unter erheb­li­chem per­sön­li­chen Risi­ko ein Kom­plott auf­ge­deckt haben. Die “Faschis­ten” sol­len einer­seits “brand­ge­fähr­lich” sein (wie man nun über­all hört), ande­rer­seits aber (Hur­ra! Auf­at­men!) “Angst vor Anti­fa­schis­ten” haben (was einen Rück­schluß auf die tat­säch­li­chen Macht­ver­hält­nis­se zuläßt).

Und schließ­lich ist die soge­nann­te “Zivil­ge­sell­schaft”, wie sie sich an die­sem Abend auf der Büh­ne selbst in Sze­ne setz­te, alles ande­re als “hell­wach”. Wir sehen hier viel­mehr Schlaf­wand­ler, die sich mit ihrem eige­nen Fie­ber­traum bene­beln, um nicht in einer Rea­li­tät auf­zu­wa­chen, die ihren Illu­sio­nen und Lebens­lü­gen widerspricht.

Was aller­dings zutref­fend ist, daß die­ser Abend offen­bar vor allem dem Zweck dien­te, eine “Erzäh­lung” ins Dasein zu memen, wie ver­rä­te­ri­scher­wei­se for­mu­liert wur­de. Bien kommentiert:

Mit dem Tref­fen von Pots­dam hat offen­bar ein neu­er Mythos die poli­ti­sche Büh­ne betre­ten. Und wie es bei Mythen üblich ist, ist es dabei auch gar nicht so wich­tig, ob das am Ende alles so stimmt. Son­dern, daß der Mythos mobilisiert.

Zusätz­lich bestä­tigt und wie­der­holt die­ser Abend (den man sei­ner­seits par­odie­rend eins zu eins nach­spie­len könn­te) ein alt­be­kann­tes Mus­ter: Sehr sel­ten sind unse­re Geg­ner imstan­de, uns dar­auf zu ant­wor­ten, was wir tat­säch­lich sagen und den­ken. Um uns zu bekämp­fen bedür­fen sie der Ver­zer­rung, der Unter­stel­lung und der Manipulation.

Sie bekämp­fen uns nicht, als das, was wir wirk­lich sind, son­dern als das, was wir in ihrem (Wahrheits-)System sein müs­sen, um es (und damit sich selbst) zu stabilisieren.

Wenn aber ihr Sys­tem auf Lügen, Rea­li­täts­flucht, Selbst­hyp­no­se und Thea­ter auf­baut, wie lan­ge kann es dann noch sta­bil bleiben?