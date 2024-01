Längst findet ein pflegerischer Brain-Drain statt, sagt Frieda Helbig

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ steht im ersten Artikel des Grundgesetzes. Wie eine Monstranz wird dieser Passus von BRD-Politikern in allerlei politischen Dingen (z.B. Minderheitenschutz) vor sich her getragen. Doch nähme man den Satz wirklich ernst, so schlösse dieser auch die Würde im Alter bzw. würdevolles Altern bis ans Lebensende ein, ebenso eine menschenwürdige Pflege für die eigenen Angehörigen unseres Volkes, sollten sie diese benötigen.

Die Men­schen­wür­de gilt nicht erst vor den fer­nen Küs­ten Nord­afri­kas bei der soge­nann­ten See­not­ret­tung, son­dern bereits im Alten­heim um die Ecke beim lan­gen War­ten auf die Pfle­ge­kraft, wel­che end­lich etwas gegen die Schmer­zen bringt oder die vol­le Hose wechselt.

Neh­men wir das GG ernst und betrach­ten wir den Teil­aspekt „unab­hän­gig vom Alter“.

Pfle­ge im Alter und der Umgang mit alten Men­schen spie­len in „rech­ten“ Gedan­ken­ge­bäu­den kei­ne ernst­zu­neh­men­de Rol­le. Doch berührt die­ser Aspekt in beson­de­ren Maße unse­re Gedan­ken- und Lebens­welt, näm­lich als Teil unse­rer Geschich­te und damit unse­rer Herkunft.

Die­se Alten, die es jetzt und in Zukunft zu betreu­en und zu pfle­gen gilt, waren jene, die als Sol­da­ten im Fel­de stan­den, in der Hei­mat den Bom­ben­ter­ror erleb­ten, even­tu­ell Flucht und Ver­trei­bung über­stan­den und Ver­ge­wal­ti­gun­gen über sich erge­hen las­sen muß­ten. Sie erleb­ten Hun­ger, Leid und Tod und bau­ten nach dem Krieg unser Land den­noch wie­der auf. Sie mach­ten das Wirt­schafts­wun­der mög­lich, von des­sen Res­ten wir noch heu­te zehren.

Heu­te sind die­se Män­ner und Frau­en hoch­be­tagt und brau­chen Hil­fe­stel­lun­gen bei den Din­gen des täg­li­chen Lebens, eini­ge sind bett­lä­ge­rig und benö­ti­gen pro­fes­sio­nel­le Pfle­ge. Doch bekommt jeder Alte die Unter­stüt­zung, die er braucht und ist die­se würdevoll?

Pro­ble­ma­tisch aus Sicht der Pfle­ge und Betreu­ung alter Men­schen wird in den nächs­ten Jahr­zehn­ten der oft zitier­te demo­gra­phi­sche Wan­del. Die Umkeh­rung der Alters­py­ra­mi­de führt erst­mals zu der Situa­ti­on, daß es mehr alte als jun­ge Men­schen in Deutsch­land geben wird. Durch den medi­zi­ni­schen Fort­schritt und ande­re Fak­to­ren wer­den die Alten immer älter und damit aller Vor­aus­sicht nach immer pflegebedürftiger.

Heu­te sind die jun­gen Men­schen im all­ge­mei­nen mobi­ler bzw. wird dies von ihnen „job­tech­nisch“ ver­langt, was zu einem ört­li­chen Aus­ein­an­der­rei­ßen der Fami­li­en führt. In eini­gen Städ­ten und Dör­fer der soge­nann­ten „öst­li­chen“ Bun­des­län­der feh­len gan­ze Kohor­ten jun­ger Men­schen, die Alten blei­ben zurück.

Wir wer­den in Deutsch­land zukünf­tig also nicht nur weni­ger jun­ge Men­schen haben, die die Alten pfle­gen kön­nen – wir wer­den auch weni­ger fami­liä­re Unter­stüt­zung aus oben genann­ten Grün­den haben, was einen grö­ße­ren pro­fes­sio­nel­len Pfle­ge­be­darf zur Fol­ge haben wird. Dies wie­der­um wird eine nicht zu unter­schät­zen­de finan­zi­el­le Her­aus­for­de­rung. Irgend­wer wird die Alten ja betreu­en müs­sen. Und wenn dies nicht mehr im Fami­li­en­ver­bund erfol­gen kann, so müs­sen dies pro­fes­sio­nell Pfle­gen­de tun, die auch gern einen anstän­di­gen Lohn erhal­ten möch­ten und ver­nünf­ti­ge Arbeits­be­din­gun­gen rekla­mie­ren, um wie­der­um ihre Fami­li­en ernäh­ren zu kön­nen bzw. für die­se da zu sein.

Wie unter den genann­ten Bedin­gun­gen eine Pfle­ge mit Wür­de mög­lich sein soll, erscheint als Qua­dra­tur des Krei­ses. Gute Pfle­ge kos­tet Geld. Die Fra­ge ist, ob wir als Gesell­schaft uns die­se leis­ten wollen.

Gut aus­ge­bil­de­te Pfle­ge­kräf­te feh­len schon heu­te. Auf der ande­ren Sei­te sind vie­le pro­fes­sio­nell Pfle­gen­de nicht mehr im Beruf tätig, weil die kör­per­li­chen und see­li­schen Belas­tun­gen zu groß und die Arbeits­be­din­gun­gen inak­zep­ta­bel sind. Doch unse­re Poli­ti­ker und die Arbeit­ge­ber­ver­bän­de haben auch in der Pfle­ge das All­heil­mit­tel längst ent­deckt: Die Anwer­bung von aus­län­di­schen Fach­kräf­ten ins­be­son­de­re aus Ost­eu­ro­pa und Asi­en soll das Pro­blem qua­si weg­zau­bern oder doch wenigs­tens in die nächs­te Legis­la­tur­pe­ri­ode verschieben.

Daß dadurch in die­sen Län­dern ein pfle­ge­ri­scher „Brain-drain“ statt­fin­det und die guten Pfle­ge­kräf­te dann dort in der Ver­sor­gung feh­len, nimmt man bil­li­gend in Kauf, zumal sich die­ser Makel mit ein paar Mil­lio­nen mehr an Ent­wick­lungs­hil­fe wie­der aus­glei­chen läßt.

Doch lösen aus­län­di­sche Pfle­ge­kräf­te das Problem?

Ein gro­ßer Unter­schied zu ande­ren Dienst­leis­tun­gen ist, daß Pfle­ge nicht nur eine „Face-to-face“- son­dern auch „Body-to-body“-Aktivität ist. Bei der pfle­ge­ri­schen Arbeit spie­len Spra­che und Kör­per­lich­keit zusam­men eine gro­ße Rol­le. Idea­ler­wei­se mün­det die­ses Zusam­men­spiel in Ver­trau­en, Gebor­gen­heit und Schutz, also einer Pfle­ge in Würde.

Es fällt ein­hei­mi­schen Pfle­ge­kräf­ten schon schwer, sich in die Situa­ti­on der heu­te Hoch­be­tag­ten zu ver­set­zen und ihre Bio­gra­phie zu berück­sich­ti­gen, bzw. es bedeu­tet viel Hin­ga­be, Zeit und Kom­pe­tenz, die­se zu ergrün­den. Schließ­lich haben sich die Zei­ten und Lebens­wei­sen geän­dert, es klafft heu­te zwi­schen den Gene­ra­tio­nen eine grö­ße­re tech­ni­sche und welt­an­schau­li­che Lücke als in den Jahr­zehn­ten zuvor. Den­noch wis­sen ein­hei­mi­sche Pfle­ge­kräf­te noch eher über ihre eige­ne hei­mi­sche Geschich­te und deren Irrun­gen und Wir­run­gen Bescheid. Sie kön­nen somit bes­ser gewis­se Ver­hal­tens­wei­sen der heu­te Alten ver­ste­hen und dar­auf empa­thi­scher reagie­ren, da sie Teil des Eige­nen sind. Ein paar selbst erleb­te Erfah­run­gen aus dem Pfle­ge­all­tag sol­len dies verdeutlichen.

Bespiel 1: Frau K. ist 90 Jah­re alt. Sie ist dement und lebt im Alten­heim. Sie ist bett­lä­ge­rig, inkon­ti­nent und benö­tigt eine kom­plet­te pfle­ge­ri­sche Unter­stüt­zung. Auf der Sta­ti­on arbei­ten vie­le Pfle­ge­kräf­te aus Ost­eu­ro­pa, auch männ­li­che. Auf­fäl­lig ist, daß Frau K. sich bei der Intim­pfle­ge wehrt, sie schlägt um sich und schreit. Oft­mals müs­sen die Pfle­ge­kräf­te gegen sie arbei­ten, um ihr die Schutz­ho­se („Win­del“) wech­seln zu kön­nen. Beson­ders aus­ge­prägt ist die­ses Ver­hal­ten nachts, wenn Pfle­ger Iwan Dienst hat, der nur gebro­chen Deutsch spricht. Da Frau K. ver­wirrt ist, wird die­ses Ver­hal­ten ihrer Demenz zuge­schrie­ben und nicht wei­ter beach­tet, die Pati­en­tin gilt als schwie­rig und auf­wen­dig. „In der Pfle­ge­ver­si­che­rung sol­len geschlechts­spe­zi­fi­sche Unter­schie­de bezüg­lich der Pfle­ge­be­dürf­tig­keit von Män­nern und Frau­en und ihrer Bedar­fe an Leis­tun­gen berück­sich­tigt und den Bedürf­nis­sen nach einer kul­tur­sen­si­blen Pfle­ge nach Mög­lich­keit Rech­nung getra­gen wer­den.“ (SGB XI §1 Abs.4a) Das Ver­hal­ten, wel­ches Frau K. an den Tag legt, läßt sich ver­ste­hen, wenn man die­sen Grund­satz des SGB XI ernst­nimmt und Bio­gra­phie­ar­beit leis­tet. Was Frau K. mit ihren 90 Jah­ren tag­täg­lich im Pfle­ge­heim erlebt, ist eine Retrau­ma­ti­sie­rung. Sie durch­lebt jedes Mal ihre als jun­ge Frau erleb­te Ver­ge­wal­ti­gung durch rus­si­sche Soldaten.

Jah­re­lang war das Trau­ma zuge­schüt­tet und ver­ges­sen, schließ­lich muß­te das Leben nach der Ver­trei­bung aus Schle­si­en ja wei­ter­ge­hen. Sie muß­te stark sein wegen ihrer Kin­der, der Mann blieb im Fel­de. In ihrer Demenz bricht das ver­schüt­te­te Trau­ma wie­der auf. Das Lang­zeit­ge­dächt­nis funk­tio­niert bei Demenz ja noch, nur das Kurz­zeit­ge­dächt­nis ist hin­über. Dazu kom­men jetzt die Hand­lun­gen und Situa­tio­nen, die die Retrau­ma­ti­sie­rung aus­lö­sen kön­nen: männ­li­cher sla­wi­scher Akzent; nachts; sanf­te Gewalt bei der Intim­pfle­ge, da Frau K. sich ja dage­gen wehrt; als Reak­ti­on dar­auf ein „Stel­len Sie sich nicht so an“ des gestreß­ten Pfle­gers. Hier soll­te deut­lich wer­den, daß kul­tur­sen­si­ble Pfle­ge kei­ne Ein­bahn­stra­ße ist. Man darf auch der eige­nen Kul­tur und Geschich­te gegen­über sen­si­bel sein! So wie die reso­lu­te Schwes­ter Ger­trud, selbst Kind Ver­trie­be­ner, die sol­che Schick­sa­le aus dem eig­nen Fami­li­en­kreis kennt. Sie geht mit den Ange­hö­ri­gen von Frau K. ins Gespräch, spürt Frau K.s Bio­gra­phie auf, deu­tet ihr Ver­hal­ten rich­tig und orga­ni­siert eine Bezugs- und Bezie­hungs­pfle­ge für Frau K. Das Schla­gen und Schrei­en wird weni­ger, Frau K. wirkt nicht mehr so verängstigt.

Bei­spiel 2: Hubert und Han­ne­lo­re L. sind seit 60 Jah­ren ver­hei­ra­tet und leben in ihrem Rei­hen­haus. Bei­de sind mul­ti­mor­bid und benö­ti­gen Unter­stüt­zung bei der Kör­per­pfle­ge und im Haus­halt. Bei­de sind noch per Rol­la­tor mobil, klei­ne Spa­zier­gän­ge im Ort sind mög­lich. Ihre Söh­ne sind berufs­tä­tig, einer lebt mit sei­ner Fami­lie weit weg, der ande­re ist zwar im Ort, kann sich aber als selb­stän­di­ger Hand­wer­ker kaum um sei­ne Eltern küm­mern. Die Ren­te des Ehe­paa­res ist gering, Erspar­tes ist kaum vor­han­den, das meis­te Geld haben sie in ihr Haus gesteckt. Herr L. hat Pfle­ge­stu­fe 1, sei­ne Frau Pfle­ge­stu­fe 2, das Geld dar­aus reicht nicht aus, um den ambu­lan­ten Pfle­ge­dienst inkl. Haus­halts­hil­fe zu bezah­len. (Von Beginn an war die Pfle­ge­ver­si­che­rung als „Teil-Kas­ko-Ver­si­che­rung“ kon­zi­piert, doch haben die Poli­ti­ker „ver­ges­sen“, dem Wäh­ler dies zu sagen.)

Des­we­gen wird über eine Agen­tur eine 24-Stun­den-Kraft aus Polen orga­ni­siert, die mit im Haus wohnt und die Pfle­ge und haus­wirt­schaft­li­che Ver­sor­gung der Alten über­nimmt. Eine pfle­ge­ri­sche Aus­bil­dung hat die­se Dame nicht. Dafür ist sie aber ins­ge­samt güns­ti­ger als der ambu­lan­te Pfle­ge­dienst, wel­cher bis­her drei­mal täg­lich zum Ehe­paar L. kam. Die Söh­ne haben ein gutes Gefühl: Es ist jetzt jemand 24 Stun­den vor Ort, und Geld wur­de auch noch gespart. Fort­an wird im Hau­se L. gebro­chen Deutsch gespro­chen, es gibt pol­ni­sches Essen, pol­ni­sche Schla­ger lie­gen in der Luft. Ins­ge­samt zieht sich das Ehe­paar L. immer mehr zurück, sie reden des öfte­ren über das Ster­ben. Die Söh­ne haben wenig Ver­ständ­nis für das von Anfang an auf­kom­men­de Kla­gen der Alten gegen die neue Hilfs­kraft. Sie soll­ten mehr Dank­bar­keit zei­gen! Sie sei­en doch jetzt bes­ser ver­sorgt. Die Alten resi­gnie­ren und erge­ben sich in ihr Schick­sal, sie sind nicht mehr Herr im eige­nen Haus, sie wur­den das zwei­te Mal aus ihrer Hei­mat ver­trie­ben. Bei­de stam­men aus einem klei­nen Ort in Nie­der­schle­si­en und wur­den 1947 der ange­stamm­ten Hei­mat ver­wie­sen. Auch hier fin­det eine erneu­te Trau­ma­ti­sie­rung statt, es wird erneut eine Macht­lo­sig­keit erlebt. Nur jetzt sind sie alt, haben kei­ne Kraft mehr, kön­nen nicht noch­mal von Neu­em anfangen.

Die­se zwei Bespie­le sol­len auf­zei­gen, daß eine wür­de­vol­le Pfle­ge oft­mals an der eige­nen Geschichts­ver­ges­sen­heit schei­tert. Oder anders for­mu­liert: Die Tabui­sie­rung gewis­ser geschicht­li­cher Wahr­hei­ten und der eige­ne aner­zo­ge­ne Schuld­kom­plex kön­nen zu einer men­schen­un­wür­di­gen und krank­ma­chen­den Pfle­ge füh­ren. Hier hat die Ver­ach­tung des Eige­nen unmit­tel­ba­ren Ein­fluß auf die kör­per­li­che und see­li­sche Gesundheit.

Wie die­se Din­ge ein zwar gut aus­ge­bil­de­ter, jedoch kul­tur­frem­der Pfle­ger aus Indo­ne­si­en erken­nen, ver­ste­hen und behe­ben soll, bleibt frag­lich. Unser Men­schen­bild beruht auf der Ein­heit von Kör­per und Geist, wes­we­gen wir eine rei­ne ver­rich­tungs­ori­en­tier­te Pfle­ge ableh­nen müs­sen. „Satt und sau­ber und Haupt­sa­che nicht gestor­ben“ ist nicht unse­re For­de­rung, wir wol­len unse­rem Volk eine adäqua­te Pfle­ge anbie­ten. Denn wir emp­fin­den noch Empa­thie für das Eigene.