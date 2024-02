Ein Denkmal in Dresden für die Bombenopfer – Stein im Gespräch

SEZESSION: Mit Argwohn beobachten viele Dresdner in diesem Jahr einen der wichtigsten Tage der Stadt: Das Gedenken an das Massensterben in Dresden durch die britischen Bombardierungen am 13. und 14. Februar 1945. Auch Sie scheinen diesen Argwohn gehegt zu haben, sonst hätten Sie sich nicht im Vorfeld um ein neues Denkmal gekümmert. Wieso braucht die Stadt das? Und wieso müssen Bürger wie Sie ein Denkmal selbst aufstellen?

STEIN: Daß die Deut­schen das »Geden­ken« ver­lernt haben, ist kei­ne Neu­ig­keit. In die DNA der Bun­des­re­pu­blik ist die Geschichts­ver­ges­sen­heit ein­ge­schrie­ben, sie ist sogar die Grund­la­ge ihrer Exis­tenz. Doch in Dres­den ist etwas pas­siert: Kurz vor dem 79. Gedenk­tag, also vor eini­gen Wochen, hat­te die Stadt beschlos­sen, die „tra­di­tio­nel­le“ Gedenk­ta­fel am Alt­markt klamm­heim­lich zu ent­fer­nen und dort statt­des­sen eine mobi­le, fast scham­haft klei­ne Ste­le auf­zu­stel­len. Die­se Ste­le ist nicht nur durch ihre wür­de­lo­se Form ein Akt der Radi­ka­li­sie­rung und Ent­wei­hung, auch der dort ein­ge­las­se­ne Text rückt die ver­meint­li­che Schuld der Deut­schen in den Fokus. Es ist ein Mahn­mal des Schuld­kul­tes, das – und das soll­te man sich auf der Zun­ge zer­ge­hen las­sen – vor allem des­we­gen „mobil“ ist, damit es zu Fest­lich­kei­ten, etwa dem Strie­zel­markt, ent­fernt wer­den kann. Was gibt es über die­sen Staat an die­ser Stel­le noch zu sagen?

SEZESSION: Und da haben Sie gedacht, dann müs­se man sozu­sa­gen „selbst ran“?

STEIN: Wir haben uns dann ein­fach gesagt: So geht es nicht wei­ter. Dres­den hat ein wür­di­ges Geden­ken ver­dient. Und wir Deut­sche müs­sen neu dar­über nach­den­ken, wie wir geden­ken wol­len. Dass wir da auf dem Neu­markt, vor der geschichts­träch­ti­gen, wie­der auf­ge­bau­ten Rui­ne der Frau­en­kir­che ein Mahn­mal gesetzt haben – das ist nur ein Sym­ptom die­ses Pro­zes­ses. Aber wir haben es erst ein­mal gemacht.

SEZESSION: Geschichts­bü­cher las­sen sich jeden­falls nicht so ein­fach mit der Ent­fer­nung einer ein­zel­nen Inschrift umschrei­ben – das weiß sicher­lich auch Ober­bür­ger­meis­ter Dirk Hil­bert. Was den­ken Sie, wie­so muß­te das neue Denk­mal noch in der sel­ben Nacht, aus­ge­rech­net der Nacht des Jah­res­tags, wie­der verschwinden?

STEIN: Wäre Hil­bert ein selbst­be­wuß­ter Poli­ti­ker, so hät­te er das Denk­mal ste­hen las­sen und sich damit ernst­haft aus­ein­an­der­ge­setzt. Mei­net­we­gen auch kri­tisch, aber er hät­te so Grö­ße zei­gen kön­nen. Daß aber statt­des­sen unbe­dingt ver­hin­dert wer­den muß­te, daß die­ses Denk­mal noch steht, wenn sich heu­te nur weni­ge Meter ent­fernt die „bun­te“ Men­schen­ket­te zusam­men­fin­det und Kro­ko­dils­trä­nen ver­gießt, ist klar. Die Ent­fer­nung hat eine poli­ti­sche Dimen­si­on. Die Deut­schen dür­fen und sol­len nicht wis­sen, wie ein wür­di­ges Geden­ken aus­se­hen kann. Wir pfle­gen statt­des­sen die Flucht ins Aus­wär­ti­ge – das Geden­ken ist in Isra­el, in der Ukrai­ne, sonst wo, aber ein Geden­ken in Deutsch­land, auf deut­schem Boden, den deut­schen Opfern – das darf nicht sein.

SEZESSION: Befürch­ten Sie wei­te­re Kon­se­quen­zen Ihrer Aktion?

STEIN: Die Stadt scheint jeden­falls sehr besorgt zu sein. Heu­te Mor­gen tauch­ten zwei Zivil­po­li­zis­ten in unse­rem Hotel auf und woll­ten mit der Hotel­lei­tung spre­chen. Was dort bespro­chen wur­de, das weiß ich nicht. Die Ner­vo­si­tät ist jedoch groß. Auf uns wer­den jetzt zudem hohe Kos­ten für die Ent­fer­nung zukommen.

SEZESSION: Was ist hier der eigent­li­che Skan­dal: Die Ent­fer­nung der Inschrift auf dem Alt­markt oder, dass dies klamm­heim­lich, ohne Benach­rich­ti­gung des Stadt­ra­tes, vor­ge­nom­men wurde?

STEIN: Es ist alles nur Aus­druck des­sel­ben Pro­blems: Die Deut­schen – also: ihre Regie­rungs­ver­tre­ter – wol­len das Geden­ken aus dem öffent­li­chen Raum verdrängen.

SEZESSION: Nach Bür­ger­pro­tes­ten ließ Ober­bür­ger­meis­ter Dirk Hil­bert besag­te soge­nann­te „Erin­ne­rungs­ste­le“ auf dem Alt­markt auf­stel­len. Wie­so errich­te­ten Sie trotz­dem ein neu­es Denk­mal? Und wie­so auf dem Neumarkt?

STEIN: Sind wir ehr­lich: Die Akti­on von Hil­bert ist ein Fei­gen­blatt. Jedes ande­re Land, jede ande­re Stadt, die ein sol­ches Schick­sal wie Dres­den erlit­ten hät­te, wür­de mit dem Geden­ken an die­ses Leid völ­lig anders umge­hen. Das Leid Dres­dens, das wird aber am deut­lichs­ten durch die Frau­en­kir­che sym­bo­li­siert. Als wir am Mon­tag­abend auf dem Neu­markt, vor der Frau­en­kir­che, stan­den, da sprach mich ein Pas­sant an, der die Frau­en­kir­che noch in Trüm­mern sah: Er sag­te, man hät­te die­se Rui­ne bes­ser so belas­sen sol­len. Man dür­fe nicht ver­ges­sen, was die­ser Stadt einst wider­fah­ren ist. Und wis­sen Sie: Eigent­lich hat der Mann recht. Natür­lich ist es schön, den Glanz Dres­dens durch die wirk­lich schö­ne Restau­rie­rung erah­nen zu dür­fen. Aber es ist nur das: eine Ahnung. Wir haben den Glanz Dres­dens nie gese­hen und wir wer­den ihn nie mehr sehen. Wir müs­sen uns des­sen bewusst sein. Nie­mals darf ein fah­ler Wohl­stand unser Geden­ken überschatten.

SEZESSION: Sie haben sich mit den Bür­gern der Stadt, gera­de den Älte­ren, unter­hal­ten. Wie sahen die Reak­ti­on der Dresd­ner auf die Ent­fer­nung der ursprüng­li­chen Inschrift auf dem Alt­markt aus?

STEIN: Daß die Stadt so ohne wei­te­res die alte Gedenk­ta­fel ent­fernt hat, stößt auf viel Unver­ständ­nis, vor allem durch die­se Non-Kom­mu­ni­ka­ti­on, die­se völ­li­ge Abwe­sen­heit von Erklä­rungs­ver­su­chen. Man ver­sucht nicht ein­mal mehr, die Gedenk­po­li­tik zu erklä­ren – weil sie beim Bür­ger sowie­so schei­tern müss­te. Statt­des­sen wer­den sich am 13. Febru­ar Hil­bert und Co. wie­der in Selbst­hass suh­len und alle Schuld der Welt auf Deutsch­land abla­den. Bit­te neh­men Sie mir das nicht übel, wenn ich das so naiv sage: Aber das kann ja wirk­lich nie­mand mehr ernstnehmen.

SEZESSION: Und wie reagie­ren die Men­schen jetzt auf das von Ihnen auf­ge­stell­te, neue Denk­mal auf dem Neumarkt?

STEIN: Ich muß sagen, ich war ehr­lich über­rascht, wie­viel posi­ti­ven Zuspruch wir vor Ort erhal­ten haben. Die Unter­stüt­zung und Anteil­nah­me der Men­schen war wirk­lich rüh­rend. Ein älte­rer Herr brach­te Holz mit sei­nem Fahr­rad vor­bei. Eine Fami­lie aus Mün­chen, der Vater in Dres­den auf­ge­wach­sen, erklär­te sei­nem Sohn ruhig und ernst, was hier einst pas­sier­te. Dann rede­te er mit uns und bedank­te sich. Das sind kei­ne Geschich­ten aus dem Pau­la­ner­gar­ten oder von „Cor­rec­tiv“, das war ech­te Anteil­nah­me und ehr­li­che Trauer.

SEZESSION: In Sach­sen ist das nicht das ers­te durch Bür­ger auf­ge­stell­te Denk­mal: Im Erz­ge­bir­ge errich­te­ten Men­schen auf einem Pri­vat­ge­län­de eine metal­le­ne Ste­le für die Geschä­dig­ten der Gesund­heits­po­litk der Bun­des­re­gie­rung auf. Sehen Sie in der Gat­tung „Denk­mal“ ein gewis­ses akti­vis­ti­sches Poten­ti­al, gar eine Ver­schmel­zung aus Poli­tik und Emotionen?

STEIN: Was ich tat­säch­lich sehe: wie ver­bin­dend die­ses Geden­ken ist. Wer dort alles zusam­men­kommt. Das Geden­ken an die Dresd­ner Bom­ben­op­fer ver­eint Bür­ger­li­che wie Natio­na­lis­ten, Libe­ra­le wie Kon­ser­va­ti­ve, „Nor­mies“ und „Alt­ein­ge­ses­se­ne“, jung und alt. Die AfD traut sich nur sehr zag­haft an die­ses The­ma. Das soll­te sich, zusam­men mit uns, ändern.

– – –

Phil­ip Stein, lei­tet den Ver­ag Jun­g­eu­ro­pa und die Bür­ger­be­we­gung Ein­Pro­zent. Die­se Bewe­gung wird für die Fol­ge­kos­ten der Gedenk-Akti­on auf­kom­men müs­sen. Sie hat hier einen Bei­trag ver­öf­fent­licht und auf ein Spen­den­kon­to hin­ge­wie­sen. Bit­te betei­li­gen Sie sich daran.

