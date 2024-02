Bist du rechts? Sieh dich vor! 13 Maßnahmen

Gestern abend schickte mir ein Freund einen Link zu einem Artikel über ein "Paket" aus 13 Maßnahmen mit dem Titel "Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen – Instrumente der wehrhaften Demokratie nutzen“, das Nancy Faeser "am Dienstag in Berlin gemeinsam mit den Chefs des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, und des Bundeskriminalamts, Holger Münch, vorstellte."

Er kom­men­tiert dies mit Wor­ten: “Ihre Aus­sa­gen sind völ­lig irre.”

Aus dem Tran­skript der Pressekonferenz:

Seit Wochen sehen wir, dass das Herz für unse­re Demo­kra­tie auf unse­ren Stra­ßen und Plät­zen schlägt. Hun­dert­tau­sen­de in unse­rem Land ver­tei­di­gen unse­re Demo­kra­tie und das, was sie aus­macht, näm­lich Demo­kra­tie, Viel­falt und Men­schen­wür­de. Dass so vie­le Men­schen gegen Hass, gegen Aus­gren­zung, auf die Stra­ße gehen, ist für mich Ermu­ti­gung und Auf­trag zugleich. Das ist wirk­lich ein sehr posi­ti­ves Signal, denn es geht dar­um, unse­re offe­ne Gesell­schaft gegen ihre Fein­de zu ver­tei­di­gen. Wir müs­sen uns als wehr­haf­te Demo­kra­tie den Extre­mis­ten entgegenstellen. Vie­le Men­schen sehen, dass es in die­sem Jahr dar­um geht, zu ver­hin­dern dass Rechts­extre­mis­ten wie­der Macht und Ein­fluss gewin­nen. Vie­le Men­schen wer­den auf­ge­rüt­telt durch das, was in den letz­ten Wochen öffent­lich wur­de. Wenn rechts­extre­me Netz­wer­ke mit Betei­li­gung von Ver­tre­tern der AfD und der iden­ti­tä­ren Bewe­gung Men­schen auf­grund ihrer ihrer eth­ni­schen Her­kunft mas­sen­haft aus Deutsch­land ver­trei­ben wol­len, dann ist das ein Angriff auf die Grund­fes­ten unse­rer Demo­kra­tie. Und es zeigt erneut: der Rechts­extre­mis­mus bleibt nach wie vor die größ­te Bedro­hung für unse­re demo­kra­ti­sche Grundordnung.

Ein Text vol­ler Wort­hül­sen, der locker auch von einem KI-Wort­ge­ne­ra­tor erzeugt wor­den sein könn­te. Allein in die­sem Abschnitt kommt sechs­mal das Wort “Demo­kra­tie” vor. Fae­ser sagt sogar an einer Stel­le, daß “Demo­kra­tie unse­re Demo­kra­tie” aus­macht. Die­se tau­to­lo­gi­sche Rhe­to­rik ist ent­lar­vend. “Unse­re Demo­kra­tie” bedeu­tet, wie inzwi­schen üblich gewor­den, nichts wei­ter als die Herr­schaft des Par­tei­en­kar­tells, dem Fae­ser angehört.

Wer für Din­ge auf die Stra­ße geht, die dem Kar­tell pas­sen, ist ein “Demo­krat”. Wer für die Din­ge auf die Stra­ße geht, die ihm nicht pas­sen, ist ein “Rechts­extre­mist”. “Rechts­extre­mist” könn­te nach Fae­sers Kon­zept prak­tisch jeder sein, der “dem Staat” oder auch nur der momen­tan herr­schen­den Regie­rung miß­traut und unfreund­li­che Din­ge über sie sagt.

In dem Maß­nah­men­pa­pier kann man etwa fol­gen­des lesen:

Extre­mis­ten stel­len nicht nur die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung in Fra­ge. Häu­fig ver­höh­nen sie den Staat und sei­ne Insti­tu­tio­nen und hal­ten sie für schwach. Die­ser Fehl­an­nah­me muss ent­schie­den ent­ge­gen­ge­tre­ten werden.

Näm­lich dadurch, daß alle, die “den Staat ver­höh­nen” mit Repres­sa­li­en ein­be­to­niert wer­den. Das soll sie leh­ren, ihn für “schwach” zu halten!

Auf Twit­ter schreibt Faeser:

Wir wol­len bei Rechts­extre­mis­ten jeden Stein umdre­hen. Die­je­ni­gen, die den Staat ver­höh­nen, müs­sen es mit einem star­ken Staat zu tun bekommen.

Das ent­spricht, was ich apro­pos Mar­tin Sell­ners Grenz­über­gang schrieb:

Sobald es dar­um geht, Kri­ti­ker der durch­läs­si­gen Gren­zen und der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik zu drang­sa­lie­ren, kann der Staat plötz­lich wie­der Mus­keln zeigen. Er nennt sich dann selbst “wehr­haf­te Demo­kra­tie”. Sei­ne Kri­ti­ker und Oppo­si­tio­nel­len sind die ein­zi­gen, denen gegen­über er “Wehr­haf­tig­keit” zu zei­gen für nötig hält.

Also im Nie­der­prü­geln und Drang­sa­lie­ren von Kri­ti­kern zumin­dest will der Staat ganz doll “stark” sein. Die irr­sin­nigs­te Stel­le des Papiers ist wohl diese:

Rechts­extre­mis­ten wol­len das Ver­trau­en in die Sta­bi­li­tät und Hand­lungs­fä­hig­keit unse­res Staa­tes unter­gra­ben. Die­ses Ziel tei­len sie mit eini­gen aus­län­di­schen Akteu­ren, die eben­falls ein Inter­es­se dar­an haben, unse­re Demo­kra­tie zu schwächen. So erzeu­gen auto­kra­ti­sche Staa­ten im Inter­net mit Fake Accounts künst­li­che Reich­wei­te, erfin­den mit KI-basier­ten Bildern

Geschich­ten und gau­keln mit kopier­ten Zei­tungs­web­sites Glaub­wür­dig­keit vor. Mit sol­chen koor­di­nier­ten Ein­fluss­kam­pa­gnen ver­su­chen sie, die freie Mei­nungs­bil­dung der Men­schen in unse­rem Land und unse­re poli­ti­sche Debat­te zu mani­pu­lie­ren. Dabei ver­fol­gen sie Zie­le, die unse­ren demo­kra­ti­schen Wer­ten dia­me­tral entgegenstehen.

Das ist nun wirk­lich an Dreis­tig­keit kaum zu über­bie­ten, ob es sich nun um Pro­jek­ti­on, Gas­lich­tern oder geziel­te psy­cho­lo­gi­sche Kriegs­füh­rung und Pro­pa­gan­da handelt.

Denn Fae­ser hat in ihrer Rede auf der Pres­se­kon­fe­renz völ­lig igno­riert, was über das Pots­da­mer Tref­fen inzwi­schen bekannt gewor­den ist. Sie hielt unge­rührt am Mär­chen fest, das von “Cor­rec­tiv” in die Welt gesetzt wur­de (und an dem Mär­chen vom gro­ßen, spon­ta­nen Volks­auf­stand “gegen rechts”). Ihre Stel­lung­nah­me beruht auf Lügen. Aber ihrer Ansicht nach sind es nicht sie und Hal­den­wang, die lügen und Fik­tio­nen ver­brei­ten, son­dern die “Rechts­extre­mis­ten”.

Allein schon mit letz­te­rer Aus­sa­ge bin ich bereits Kan­di­dat für die “drei­zehn Maß­nah­men”, weil sie dahin­ge­hend inter­pre­tiert wer­den kann, daß ich “das Ver­trau­en in die Sta­bi­li­tät und Hand­lungs­fä­hig­keit unse­res Staa­tes unter­gra­ben” will.

Wie will man nun die “Rechts­extre­mis­ten” platt­ma­chen? Wer vom sta­bi­len, hand­lungs­fä­hi­gen, demo­kra­ti­schen, durch und durch ver­trau­ens­wür­di­gen Staat als sol­cher iden­ti­fi­ziert wird – und dafür sor­gen so unab­hän­gi­ge, unpar­tei­ische Instan­zen wie Fae­ser, Hal­den­wang, Cor­rec­tiv, die Hein­rich-Böll- und die Ama­deu-Anto­nio-Stif­tung – ist prak­tisch vogelfrei.

Dann wird der “ganz­heit­li­che Ansatz zur Bekämp­fung des Rechts­extre­mis­mus” gegen dich in Stel­lung gebracht, was wohl bedeu­ten soll, daß es nir­gends mehr einen Ort mehr geben darf, an dem du nicht ins Repres­si­ons­vi­sier genom­men wer­den kannst. Man kann dich dann aus Gast­stät­ten hin­aus­wer­fen, Ver­an­stal­tun­gen ver­bie­ten oder dir das Gewer­be­recht entziehen:

So soll­ten bei­spiels­wei­se die zustän­di­gen Ord­nungs­be­hör­den Maß­nah­men vor Ort ergrei­fen – etwa in Form gast­stät­ten­recht­li­cher oder sons­ti­ger gewer­be­recht­li­cher Maß­nah­men oder durch das ord­nungs­recht­li­che Ein­schrei­ten gegen rechts­extre­mis­ti­sche Ver­an­stal­tun­gen. Extre­mis­ti­sche Akteu­re und Agi­ta­tio­nen müs­sen über­all im Rah­men der recht­li­chen Mög­lich­kei­ten in die Schran­ken gewie­sen werden.

Die­ses Vor­ge­hen bezeich­net das Papier als Zusam­men­wir­kung “demo­kra­ti­scher und rechts­staat­li­cher Kräf­te auf allen Ebe­nen”. “Rechts­staat­lich” ist das noch inso­fern, als der “Rah­men der recht­li­chen Mög­lich­kei­ten” offen­bar extrem aus­ge­dehnt wer­den soll, “um extre­mis­ti­sche Umtrie­be effek­tiv ein­däm­men zu können.”

Das bedeu­tet auch, daß dei­ne per­sön­li­chen Daten bei “Extremismus”-Verdacht kei­nem Schutz mehr unter­lie­gen und den Behör­den mög­lichst frei ver­füg­bar sein sollen:

Das BfV wird sei­ne Daten­über­mitt­lungs­be­fug­nis­se ver­stärkt nut­zen und ande­ren Behör­den Erkennt­nis­se zulie­fern, um wei­ter­ge­hen­de Maß­nah­men anzu­re­gen. In die­sem Zusam­men­hang gilt es, ins­be­son­de­re auch Lan­des- und Kom­mu­nal­be­hör­den wei­ter zu sen­si­bi­li­sie­ren und die Zusam­men­ar­beit zu vertiefen.

Als nächs­tes wer­den dei­ne “Finanz­quel­len aus­ge­trock­net”, also dei­ne Bank­kon­ten von BfV über­wacht und in Zusam­men­ar­beit mit dem “Finanz­sek­tor” gekün­digt, auch dei­ne pri­va­ten. Das Papier for­dert, die­ses Ver­fah­ren zu “ent­bü­ro­kra­ti­sie­ren”:

Es ist unan­ge­mes­sen, die schlich­te Aus­kunft, wo eine Per­son ein Giro­kon­to hat („Kon­to­stamm­da­ten“), dem

glei­chen auf­wän­di­gen Ver­fah­ren zu unter­wer­fen wie eine Telekommunikationsüberwachung.

Auch sons­ti­ge läs­tig rechts­staat­li­che Hür­den für einen schnel­len Ein­griff sol­len aus dem Weg geräumt werden:

Die zu hohe Hür­de des Ver­het­zungs- und Gewalt­be­zugs für Akti­vi­tä­ten des Ver­fas­sungs­schut­zes in § 8a BVerfSchG soll durch einen auf das Gefähr­dungs­po­ten­zi­al abstel­len­den Ansatz ersetzt werden. Im Rah­men des geplan­ten „Geset­zes zur Ver­bes­se­rung der Bekämp­fung von Finanz­kri­mi­na­li­tät“ soll das BfV zudem Zugriff

auf das noch ein­zu­rich­ten­de Immo­bi­li­en­trans­ak­ti­ons­re­gis­ter erhalten.

Als nächs­tes wird dei­ne Rei­se­frei­zü­gig­keit beschränkt, um “trans­na­tio­na­le Ver­net­zun­gen zu stö­ren”, damit du kei­ne “Plä­ne schmie­den” und “men­schen­ver­ach­ten­de Bot­schaf­ten” ver­brei­ten kannst:

Des­halb müs­sen recht­li­che Instru­men­te der Frei­zü­gig­keits­be­schrän­kung für Rechts­extre­mis­ten noch kon­se­quen­ter zum Zuge kom­men. Bereits heu­te lie­fert das Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz der Bun­des­po­li­zei sowie Ausländer‑, Frei­zü­gig­keits- und Pass­be­hör­den Erkennt­nis­se zu, wenn es um Maß­nah­men der Ein- und Aus­rei­se­ver­hin­de­rung sowie der Ver­hän­gung von Auf­ent­halts­ver­bo­ten geht.

Die Ein­rei­se­ver­bo­te für Mar­tin Sell­ner wären also erst der Anfang.

Als nächs­tes wirst du unter dem Vor­wand der Bekämp­fung von “Hass im Netz” zen­siert und dei­ner Platt­for­men beraubt. Das geschieht, um einen Bei­trag “zur Siche­rung des demo­kra­ti­schen Dis­kur­ses zu leis­ten und das fried­li­che Zusam­men­le­ben in einer plu­ra­lis­ti­schen Gesell­schaft zu gewährleisten.”

Zudem sol­len inkri­mi­nier­te Inhal­te aus dem Inter­net ent­fernt wer­den, um der Ver­ro­hung der Spra­che im vir­tu­el­len Raum und poten­ti­el­len Nach­ah­mungs­ef­fek­ten ent­ge­gen­zu­wir­ken. Daher wer­den ent­spre­chen­de Inhal­te durch das BKA bei den Pro­vi­dern zur Löschung ange­regt. Dort, wo es die gesetz­li­chen Rege­lun­gen ermög­li­chen, wer­den dar­über hin­aus durch Ent­fer­nungs­an­ord­nun­gen die Grund­la­gen für eine zwangs­wei­se Durch­set­zung etwa­iger Löschun­gen geschaffen.

Wenn du im öffent­li­chen Dienst tätig bist, und dich der “Früh­erken­nungs­dienst” der Sta­si als “Rechts­extre­mist” iden­ti­fi­ziert, wirst du ent­las­sen. Auch hier sol­len alle Hür­den aus dem Weg geräumt wer­den, um mög­lichst kur­zen Pro­zeß zu machen:

Um eine deut­li­che Beschleu­ni­gung der Ver­fah­ren zu errei­chen, wer­den künf­tig alle Dis­zi­pli­nar­maß­nah­men, ein­schließ­lich der sta­tus­recht­li­chen Ent­fer­nun­gen und ande­re sta­tus­re­le­van­te Dis­zi­pli­nar­maß­nah­men, durch Dis­zi­pli­nar­ver­fü­gung aus­ge­spro­chen. Das lang­wie­ri­ge Dis­zi­pli­nar­kla­ge­ver­fah­ren, mit dem der Dienst­herr sta­tus­re­le­van­te Dis­zi­pli­nar­maß­nah­men vor Gericht bean­tra­gen muss­te, entfällt.

Mit Über­wa­chung und Repres­sa­li­en müs­sen auch alle jene rech­nen, die in den “einst­wei­li­gen Ruhe­stand” ver­setzt wor­den sind:

Wei­ter­hin wird der Pflich­ten­kreis für poli­ti­sche Beam­tin­nen und Beam­te dahin­ge­hend erwei­tert, dass sich die­se auch wäh­rend des einst­wei­li­gen Ruhe­stands durch ihr gesam­tes Ver­hal­ten zu der frei­heit­li­chen demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung im Sin­ne des Grund­ge­set­zes beken­nen müssen.

Bist du Waf­fen­be­sit­zer, mach dich auf den Ent­zug dei­nes Waf­fen­schei­nes allein auf­grund dei­ner poli­ti­schen Mei­nung gefaßt, auch, wenn du sonst völ­lig unbe­schol­ten bist. Um als “zuver­läs­sig­keits­schäd­lich” ein­ge­stuft zu wer­den, soll schon allein “die Mit­glied­schaft in einer Orga­ni­sa­ti­on, die vom Ver­fas­sungs­schutz als ‘blo­ßer’ Ver­dachts­fall geführt wird” reichen.

Wei­te­re Maß­nah­men umfas­sen: Kon­trol­le von “aus­län­di­scher Des­in­for­ma­ti­on” (Punkt 6), Instru­men­ta­li­sie­rung von Sport­ver­ei­nen “gegen rechts” (“Sport mit Hal­tung, Punkt 11) und das Hoch­fah­ren des staat­li­chen Pro­pa­gan­da-Appa­ra­tes ent­lang der För­der­li­nie „Stär­kung poli­ti­scher Bil­dung zur Aus­ein­an­der­set­zung mit Rechts­extre­mis­mus und Ver­schwö­rungs­ideo­lo­gien“ (Punkt 10).

Punkt 12 sieht vor, “ange­grif­fe­nen Demo­kra­tin­nen und Demo­kra­ten den Rücken zu stär­ken”. Wer genau das sein soll, bleibt unklar (du bist es jeden­falls nicht, auch wenn du brav wäh­len und demons­trie­ren gehst). Im ers­ten Absatz die­ses Punk­tes wer­den die­se “Demo­kra­tin­nen und Demo­kra­ten” gar mit “Migran­ten” gleichgesetzt:

Gera­de für Men­schen mit Migra­ti­ons­ge­schich­te ist es wich­tig, angst- und dis­kri­mi­nie­rungs­frei am gesell­schaft­li­chen Leben teil­ha­ben zu kön­nen. Rechts­extre­mis­ti­sche Dro­hun­gen und Über­grif­fe tref­fen auch sie in beson­de­rem Maße –ins­be­son­de­re dort, wo sie sich öffent­lich sicht­bar enga­gie­ren. Umso drin­gen­der brau­chen sie den Schutz des Staates.

Auch dies ist wie­der ein dreis­te Umkehr der Rea­li­tät, denn der Regel­fall ist, daß links­extre­mis­ti­sche Dro­hun­gen und Über­grif­fe Men­schen tref­fen, die sich “öffent­lich sicht­bar enga­gie­ren” – nur eben auf der “fal­schen” Seite.

Aber die sind ja auch gemäß der Defi­ni­ti­on des Par­tei­en­kar­tells kei­ne “Demo­kra­tin­nen und Demo­kra­ten” son­dern “Extre­mis­ten”, wes­halb sie kei­nen Anspruch auf “den Schutz des Staa­tes” haben, der dar­über­hin­aus bestrebt ist, daß sie Angst bekom­men und dis­kri­mi­niert wer­den, um vom gesell­schaft­li­chen Leben fern­ge­hal­ten zu werden.

Nicht alles davon ist neu, aber der Ver­schär­fungs­grad ist unübersehbar.

Prak­tisch jeder, der Kri­tik an der Regie­rung übt, oder eine ande­re Poli­tik wünscht, als die von ihr ver­folg­te, könn­te auf die­se Wei­se bequem und schnell als “Extre­mist” klas­si­fi­ziert und mas­siv in sei­nen Bür­ger­rech­ten ein­ge­schränkt, finan­zi­ell rui­niert und mund­tot gemacht werden.

Der Par­tei­en­staat ist offen­bar ent­schlos­sen, wild um sich zu schla­gen und zur nack­ten Will­kür­herr­schaft über­zu­ge­hen. Daß er sich dabei sel­ber noch als “Demo­kra­tie” bezeich­net, dis­kre­di­tiert und ent­leert die­sen Begriff noch gründ­li­cher, als es irgend­ein bös­wil­li­ger “Extre­mist” tun könn­te. Die Fae­sers und Hal­den­wangs ver­keh­ren den Begriff viel­mehr in sein Gegen­teil. Sie pro­ji­zie­ren die “Demo­kra­tie­feind­lich­keit” auf ihre Feind­bil­der. Nichts an ihrem Ver­hal­ten ist auch nur mehr ansatz­wei­se “demo­kra­tisch”.

Die “drei­zehn Punk­te” sind eine offe­ne Kriegs­er­klä­rung gegen sehr gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rung. Ihre Durch­set­zung wür­de kein ein­zi­ges Pro­blem lösen, son­dern nur noch ver­schär­fen. Das Pro­blem der Fae­sers und Hal­den­wangs ist, daß sie ihr Sys­tem, ihre Ideo­lo­gie und ihre Poli­tik für an sich pro­blem­frei hal­ten, wie einst die Füh­rungs­rie­ge der Deut­schen Demo­kra­ti­schen Repu­blik den Sozialismus.

Unfä­hig, an sich selbst und ihrer Poli­tik irgend­ei­nen Feh­ler zu erken­nen, ist die herr­schen­de Klas­se gezwun­gen, ihre Kri­ti­ker und Oppo­nen­ten dämo­ni­sie­ren. Die­se müs­sen die Teu­fel sein, damit sie selbst die Engel sein kön­nen. Weil sie sich selbst für die abso­lut Guten hal­ten, darf es nicht sein, daß ande­ren poli­ti­schen Anlie­gen als den ihri­gen irgend­ei­ne mora­li­sche oder auch nur fak­ti­sche Berech­ti­gung zuge­spro­chen wird.

Man kann die­se geplan­te bru­ta­le Vor­ge­hens­wei­se als ein Zei­chen von Hilf­lo­sig­keit und Hys­te­rie deu­ten. Ich hal­te es, wie gesagt, in der Tat (auch) für eine Art Wahn­sinn, für die Frucht einer jahr­zehn­ten Realitätsflucht.

Das macht es aber nicht weni­ger gefähr­lich, im Gegenteil.