Mit Björn Höcke und Christoph Berndt über die Lage 24

Das Jahr ist keine sieben Wochen alt, aber schon ist im Kampf gegen die nationale Opposition mehr geschehen als in den zwölf Monaten zuvor.

Die Cor­rec­tiv-Lüge zu einem Geheim­tref­fen in Pots­dam, Fae­sers 13-Punk­te-Plan gegen rechts und die Dis­kus­si­on inner­halb der AfD über den rich­ti­gen Umgang mit der Jun­gen Alter­na­ti­ve (JA) – wenn die bei­den ers­ten Schlä­ge orches­trier­te Aktio­nen des poli­ti­schen Geg­ners waren und sind, so ist die Debat­te um die Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on ein Lack­mus­test dafür, ob die Par­tei begrif­fen hat, wel­ches Spiel­chen mit ihr gespielt wer­den soll.

Über alle drei Punk­te und über die Stim­mung in den Lan­des­ver­bän­den Thü­rin­gen und Bran­den­burg vor den Wahl­kämp­fen um Man­da­te in Euro­pa und Macht­be­tei­li­gung auf Lan­des­ebe­ne spra­chen Götz Kubit­schek und Erik Leh­nert mit Chris­toph Berndt (Bran­den­burg) und Björn Höcke (Thü­rin­gen) im Rah­men der 24. Win­ter­aka­de­mie in Schnellroda.

The­ma die­ser Aka­de­mie war “Ruß­land”. Jedoch erfor­der­te es die Lage, am Sonn­tag von der the­ma­ti­schen Bin­dung abzu­wei­chen und mit einem Vor­trag und dem Podi­ums­ge­spräch auf die dra­ma­ti­sche Situa­ti­on hin­zu­wei­sen und sie zu erörtern.

Chris­toph Berndt zieht im unten ver­link­ten Mit­schnitt als jemand, der in der DDR auf­ge­wach­sen ist und die Ver­dich­tungs­mo­na­te vor dem Herbst 1989 mit­er­lebt hat, Par­al­le­len zwi­schen den Macht­ap­pa­ra­ten damals und heute.

Björn Höcke spricht von einem Staats­streich von oben und schwenkt über auf die Debat­te um die Jun­ge Alter­na­ti­ve. Eine Distan­zie­rung von ihr, eine Auf­lö­sung wären kata­stro­pha­le Signa­le: Ohne ihre auch mit Inter­net­for­ma­ten so erfolg­rei­che Jugend agier­te die AfD ohne Kon­takt in die so wich­ti­ge und des­il­lu­sio­nier­te Grup­pe jun­ger Leu­te und Wähler.

Eine sol­che Distan­zie­rung wür­de einer poli­ti­schen Hygie­ne­hoff­nung fol­gen, einer Ret­tungs­phan­ta­sie durch Distan­zie­rung – die glück­lich über­wun­den zu sein schie­nen: Es hat kei­nen Sinn, poli­tisch instru­men­ta­li­sier­ten Behör­den eige­ne Red­lich­keit zu signa­li­sie­ren und in Vor­leis­tung zu gehen.

