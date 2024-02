Die Deutsche Bischofskonferenz, Christsein und die AfD

Zeit für einen Weck­ruf! Was (unter)schreiben die­se Män­ner unter Vor­sitz des Bischofs Georg Bät­zing, der objek­tiv als radi­ka­ler Pro­gres­sist zu gel­ten hat? (Er ist unter ande­rem für die Abschaf­fung des Pflicht­zö­li­bats, für Frau­en in Wei­he­äm­tern, für die Seg­nung homo­se­xu­el­ler Partnerschaften.)

Die knapp drei­ein­halb­sei­ti­ge Pres­se­mit­tei­lung trieft von Unter­stel­lun­gen und Insi­nu­ie­run­gen. Par­don, aber es ist, als sprä­che man mit Groß­vä­tern, die kaum ande­res als die „Tages­schau“ wahr­neh­men – mit ech­ten Opfern der Des­in­for­ma­ti­on also.

Schon die Über­schrift ist im Anti­fa-Duk­tus gehal­ten: “Völ­ki­scher Natio­na­lis­mus und Chris­ten­tum sind unver­ein­bar”. Die Wür­den­trä­ger haben den Stroh­mann vom “völ­ki­schen Natio­na­lis­mus”, der ihnen von Lin­ken vor­ge­kaut wur­de, unhin­ter­fragt geschluckt.

Unter ande­rem heißt es,

Im rechts­extre­men Milieu [gemeint: wir!] wird unter dem Schlag­wort „Remi­gra­ti­on“ dar­über dis­ku­tiert, Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund aus dem Land zu drängen.

Mit Ver­laub, die Her­ren Bischö­fe: Sie sind schon des Lesens mäch­tig? Mei­nen Sie recht­mä­ßi­ges Abschie­ben? Mei­nen Sie damit, daß man Assi­mi­la­ti­ons­un­wil­li­gen nahe­le­ge, es sei für sie dort, woher sie kamen, wohl bes­ser? Mit die­ser Beschrei­bung kön­nen wir leben. Aber alles, was nach Ver­trei­bung riecht, ist Unter­stel­lung und lee­re Behaup­tung. Wer will pau­schal “Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund aus dem Land drän­gen?” Sie plap­pern schlicht Pro­pa­gan­da nach, nicht?

Wei­ter sagen sie, die Bischöfe:

Der Rechts­extre­mis­mus behaup­tet die Exis­tenz von Völ­kern, die angeb­lich in ihrem „Wesen“ und in den kul­tu­rel­len Lebens­ge­stal­ten scharf von den ande­ren Völ­kern abge­grenzt wer­den kön­nen. Man spricht von „natür­li­chen“ und „künst­li­chen“ Natio­nen. Das Volk ist für die­se Ideo­lo­gie eine Abstammungs‑, letzt­lich eine Bluts­ge­mein­schaft. Das Zusam­men­le­ben von Men­schen unter­schied­li­cher eth­ni­scher Her­kunft, reli­giö­ser Zuge­hö­rig­keit und kul­tu­rel­ler Prä­gung wird von die­sem Den­ken des­halb prin­zi­pi­ell infra­ge gestellt, wenn nicht gar ver­wor­fen. In die­sem radi­ka­li­sier­ten Den­ken wird die glei­che Wür­de aller Men­schen ent­we­der geleug­net oder rela­ti­viert und somit zu einem für das poli­ti­sche Han­deln irrele­van­ten Kon­zept erklärt.

Ja, wir behaup­ten tat­säch­lich die Exis­tenz von Völ­kern. Wir befin­den uns damit im Ein­klang sowohl mit dem Grund­ge­setz als auch mit der Char­ta der Ver­ein­ten Natio­nen. Es gibt unter ande­rem eine soge­nann­te „Völ­ker­rechts­kon­ven­ti­on“. Bit­te wei­sen Sie nach, wo wir (die als extre­mis­tisch Ein­ge­stuf­ten) uns „scharf von ande­ren Völ­kern“ abgren­zen. Wo, bit­te? Bit­te wei­sen Sie zudem nach, wo wir ande­ren Men­schen die Wür­de abspre­chen? Bit­te – wo?

Falls Sie es nicht nach­wei­sen kön­nen, wird es eng: Ver­leum­dung ver­trägt sich nicht mit christ­li­chen Wer­ten. Sie wis­sen das ganz genau. Sie bewe­gen sich auf äußerst dün­nem Eis.

Wei­ter:

In schar­fer Abgren­zung zum Natio­nal­so­zia­lis­mus und zur Neu­en Rech­ten bekennt sich das Grund­ge­setz aus­drück­lich zur fun­da­men­ta­len, die staat­li­che Ord­nung und das gesam­te gesell­schaft­li­che Mit­ein­an­der bestim­men­den Bedeu­tung der Menschenwürde.

Noch mal: Woge­gen genau gren­zen Sie sich ab? Was genau haben Sie von der “Neu­en Rech­ten” ver­stan­den? Offen­kun­dig wenig. Gaa­anz dünn wird das Eis, wo Sie den Natio­nal­so­zia­lis­mus her­an­zie­hen. Erin­nert sei nur an den 8. Juni 1933, wo die deut­schen Bischö­fe in einem gemein­sa­men Hir­ten­brief dem NS-Staat ihre Soli­da­ri­tät zusi­cher­ten. Sie, ich will es so klar sagen, sind schon wie­der dabei, sich zu Büt­teln eines auto­ri­tä­ren Staats, eines Gesin­nungs­staa­tes zu machen.

Sie, ver­ehr­te Her­ren Bischö­fe, behaupten:

Rechts­extre­me ver­lan­gen nach einem „Sozi­al­pa­trio­tis­mus“, womit sie die Soli­da­ri­tät inner­halb des völ­kisch-natio­nal ver­stan­de­nen Vol­kes mei­nen. Wer die­sem nicht ange­hört, soll weni­ger Rech­te und weni­ger sozia­le Teil­ha­be genie­ßen, auch wenn er in Deutsch­land lebt und arbeitet.

In der Tat: Nicht jeder, der hier “lebt und arbei­tet”, soll­te unse­rer Mei­nung nach vom deut­schen Sozi­al­staat pro­fi­tie­ren kön­nen. Das war übri­gens bereits die Mei­nung von Hel­mut Kohl, und alles ande­re ist der schie­re Wahn­sinn. War Kohl für Sie ein “völ­ki­scher Natio­na­list”? Sie wis­sen, daß sich Mil­lio­nen Afri­ka­ner mit Gedan­ken tra­gen, nach Deutsch­land aus­zu­wan­dern. Wer­den Sie sich per­sön­lich um die­se Leu­te küm­mern? Wer­den Sie das alles finan­zie­ren? (Zur katho­li­schen Sozi­al­leh­re hat­ten wir übri­gens gute Tex­te, u.a. die­sen hier.)

Sie schrei­ben:

Die Sicht der Kir­che ist eine ande­re: Poli­tisch, reli­gi­ös oder ras­sis­tisch Ver­folg­te und Kriegs­flücht­lin­ge müs­sen in unse­rem Land auch wei­ter­hin Auf­nah­me finden.

“Schutz”, nicht “Auf­nah­me” sagen wir, und stel­len gleich die Fra­ge, wo in einer ent­grenz­ten Welt die Gren­ze der Kapa­zi­tät erreicht sei. Wann ist der­je­ni­ge, der Schutz gewährt, selbst schutz­be­dürf­tig? Wann beneh­men sich zahl­rei­che Schutz­su­chen­de nicht mehr wie dank­ba­re Gäs­te, son­dern über­grif­fig, hab­gie­rig, undank­bar und gefährlich?

Schein­bar ver­söhn­lich schrei­ben Sie:

Das kla­re Votum gegen jede Form des Rechts­extre­mis­mus bedeu­tet in kei­ner Wei­se, dass die Kir­che sich dem Dia­log mit jenen Men­schen ent­zie­hen wird, die für die­se Ideo­lo­gie emp­fäng­lich, aber gesprächs­wil­lig sind. Auch radi­ka­le The­sen sol­len dis­ku­tiert, sie müs­sen aber auch ent­larvt werden.

Lie­be Bischofs­kon­fe­renz! Wir ste­hen bereit! Sie könn­ten uns ein­la­den. Wir sind so katho­lisch wie gesprächs­be­reit. (“Ent­lar­ven” wer­den Sie uns nicht kön­nen.) Sie wer­den das offe­ne, öffent­li­che Gespräch doch nicht scheu­en? Und falls doch: war­um? Falls doch, erlau­be ich mir, dem­nächst nachzubohren.

Eini­ge Schlag­lich­ter aus mei­nem eige­nen katho­li­schen Leben zeich­ne ich hier nach. Ich den­ke, sie geben ein Bild dafür ab, auf wel­chen Hund die­se Kir­che nach dem – zunächst gut­ge­mein­ten, dann deut­lich aus den Fugen gera­te­nen – II. Vati­ka­ni­schen Kon­zil (1962–1965) gekom­men ist.

Mein Tauf­pfar­rer (Tau­fe 1974) Moh­ler war etli­che Jah­re spä­ter verheiratet.

Geis­ti­ger Füh­rer durch mei­ne Jugend war mein Schul­pfar­rer, der Herr Geist­li­che Rat Pfar­rer Becker. Was für eine Auto­ri­tät! Ich besuch­te ein katho­li­sches Mäd­chen­gym­na­si­um und folg­te Pfar­rer Becker fast blind. Ich moch­te ohne­hin alle Leh­rer, die von mei­nen Mit­schü­le­rin­nen geh­aßt wurden.

Ich besuch­te noch den Schul­got­tes­dienst, als der (ab Klas­se 10) frei­wil­lig war. Ich war Meß­di­e­ne­rin, obwohl der kon­ser­va­ti­ve Pfar­rer Becker das eigent­lich ablehn­te. Nur – bei uns gab es halt bloß Mäd­chen. Pfr. Becker ver­teil­te gna­den­los schlech­te Noten an jene, die sei­ne Lek­ti­on der ver­gan­ge­nen Woche nicht wie­der­ge­ben konn­ten. Ich war eine gute Schülerin.

Außer ein­mal: Da ging es dar­um, daß es eine Sün­de sei, nicht die CDU zu wäh­len. Damals (1992) hat­ten sich CDU/CSU dem „Abtrei­bungs­kom­pro­miß“ ange­schlos­sen. Ich schrieb damals (als Sieb­zehn­jäh­ri­ge), daß es hin­ge­gen eine Sün­de sei, die C‑Parteien zu wäh­len… Und kas­sier­te eine Vier.

Heu­te ist die AfD die ein­zi­ge rele­van­te Par­tei, die NICHT für das unbe­ding­te Recht auf Abtrei­bung ist. Däm­mert Ihnen etwas, ver­ehr­te Bischöfe?

Wei­ter: Mein Firm­pfar­rer Fritz (vor weni­gen Wochen ver­stor­ben, Gott habe ihn selig) war ein Cha­ris­ma­ti­ker. Ein ehe­ma­li­ger Gefäng­nis­pfar­rer, vom Leben geprüft, gut­aus­se­hend, all­ge­mein beliebt. Beliebt auch des­halb, weil er es hin­be­kam, die Sonn­tags­mes­se in 32 Minu­ten zu absol­vie­ren. Das kam gut an! Er brach­te uns Firm­lin­gen bei, daß die Beich­te eigent­lich „out“ sei. Er ver­zich­te­te auch dar­auf, die Bibel nach dem Evan­ge­li­um zu küs­sen. Er war total smart.

An die­sem Punkt war bei mir die Ver­bin­dung zum Chris­ten­tum abge­ris­sen. Ich las damals Nietz­sche, das fix­te mich total an.

Den­noch, also auch als kurz­zei­tig gott­fer­ne „Nietz­schea­ne­rin“ und Stu­den­tin besuch­te ich die öffent­li­chen Ver­an­stal­tun­gen des Geist­li­chen Rats Pfar­rer Becker. Wo käme man hin, wenn man sich nicht stets auf dem Lau­fen­den hielte!

Früh bekam ich Kin­der. Recht spät wur­den sie getauft. Näm­lich erst, nach­dem ich zum Chris­ten­tum zurück­ge­fun­den hat­te. Kom­pli­zier­te Sache – aber es gab GUTE Gründe!

Es war eine Drei­fach­t­au­fe, die Pfar­rer Ulrich Klyt­ta in St. Hein­rich, Brauns­be­dra vor­nahm. Mein Ehe­mann Kubit­schek war stets „Anti-Klyt­ta“. Die­ser Typ war ihm total suspekt. Er haß­te es, daß er in unse­rem Haus kate­che­tisch unter­wegs war! Ich ver­tei­dig­te den Pfar­rer – er war immer­hin geweiht!

Nun: Die­ser Pfar­rer ist längst sus­pen­diert wor­den. Man fand furcht­ba­re por­no­gra­phi­sche Bild­da­tei­en und knapp 300 ent­spre­chen­de Video­da­tei­en auf sei­nem Rech­ner. Ein Jahr auf Bewäh­rung, „Lol!“ Klyt­ta ist von IHRER Kir­che, ver­ehr­te Bischöfe!

Wei­ter geht’s: Ich woll­te die Kin­der dann ganz regu­lär & nor­mal „zur Kom­mu­ni­on“ gehen las­sen. Ja, ging. Gera­de­so. Der ent­spre­chen­de Pfar­rer aus Mer­se­burg ist aber… mitt­ler­wei­le auch verheiratet.

Und wei­ter: Die ältes­te Toch­ter woll­te ich „ordent­lich“ fir­men las­sen. Nur ging lei­der der Prä-Firm-Got­tes­dienst in lau­tem Getrom­mel und revo­lu­tio­nä­ren Gesän­gen unter. Es wur­de geklatscht und gestampft, etli­che Cajons (Sitz­trom­meln) kamen zum Ausdruck.

Unser Bischof Fei­ge wipp­te damals freu­dig mit und schrieb mir auf mei­ne vie­len Fra­gen, „wie das sein kön­ne?“, eine lapi­da­re Ant­wort: Ja, er ertei­le die Erlaub­nis, daß ich die Toch­ter in Ber­lin „außer­or­dent­lich“ bei St. Phil­ipp Neri (vor­kon­zi­lia­re Mes­se mit päpst­li­chem Segen) fir­men ließe.

Ich bin also raus. Aus die­ser ent­setz­li­chen, desas­trö­sen Staats­kir­che! Mein Mann und ich haben vor eini­gen Mona­ten stan­des­amt­lich unse­ren Aus­tritt erklärt. Grund damals war ein sata­ni­sches Thea­ter, das sogar von „kon­ser­va­ti­ven“ Bischö­fen gut­ge­hei­ßen wurde.

Es war im März 2023. Eine „Akti­ons­grup­pe“ hat­te im Anschluß an den „syn­oda­len Weg“ im voll­be­setz­ten Frank­fur­ter Dom eine Thea­ter­per­for­mance zum The­ma „sexu­el­ler Miß­brauch“ voll­führt. Die­ses Lai­en­thea­ter nahm ein­deu­tig Anlei­hen an sata­nis­ti­sche Prak­ti­ken: Mas­ken, Pen­ta­gram­me, höl­li­sche Vehikel.

Die kon­ser­va­ti­ve Grup­pe „Maria 1.0“ rüg­te die­se Dar­bie­tung scharf. Sie wur­de von Bischof Ste­fan Oster dann hart in den Sen­kel gestellt. An die­sem Punkt rühr­te sich mein Gewissen.

Bischof Oster war einer von vier deut­schen Bischö­fen, die dem sub­ver­si­ven Trei­ben der deut­schen Katho­li­ken noch Ein­halt gebo­ten. Die­se vier Bischö­fe waren bis dahin mein Halt gewe­sen! (Bischof Oster hat soeben erklärt, nicht mehr an Lebens­rechts­de­mons­tra­tio­nen teil­zu­neh­men. Der ver­dien­te “Marsch für das Leben” sei “von rechts” okku­piert wor­den. Schachmatt!)

Ich darf aber als Chris­tin nicht Teil einer ver­que­ren Agen­da sein. Jeder, der mei­nen Bericht gele­sen hat, darf mich getrost als „treu­es Schaf“ titu­lie­ren. Ja, ich folg­te, folg­te gern, sogar bis zur Selbst­ver­leum­dung. Was ist aber los, wenn die Hir­ten die Her­de verlassen?

Als Chris­tin begrei­fe ich die Gemein­schaft aller Gläu­bi­gen als Drei­er­lei: als die Eccle­sia mili­tans, also als die strei­ten­de Kir­che der Gegen­wart (ja, die ist in Deutsch­land defi­ni­tiv „durch“), als die Eccle­sia expec­tans (die armen See­len im Fege­feu­er betref­fend) und als Eccle­sia tri­um­phans, die jene umfaßt, die sich in der unmit­tel­ba­ren Anschau­ung Got­tes befinden.

Sprich: Die Hei­li­gen, sie sind unser Gut! Nie­mand, auch nicht Bischof Bät­zing, kann sie uns neh­men. Sie ste­hen auf unse­rer Sei­te und wer­den obsie­gen. Ich blei­be katho­lisch. Ich blei­be trotz Aus­tritt qua Tau­fe Teil der katho­li­schen Kir­che. Ich las­se mich vor kei­nen Kar­ren span­nen. Ich bete wei­ter. Und zwar dar­um: daß end­lich ein Ende sei mit die­ser insti­tu­tio­nel­len und geis­ti­gen Verfehlung!

So muß man es wohl sagen. Abschlie­ßend eine unver­däch­ti­ge Mel­dung von welt.de zum Bischofbrief:

Die evan­ge­li­sche Kir­che könn­te den Katho­li­ken hier eine War­nung sein: Je stär­ker sie sich poli­ti­siert und ein­sei­tig Par­tei ergreift, des­to brü­chi­ger wird ihr Fun­da­ment. Eine Kir­che, die ihren geist­li­chen Auf­trag nicht ernst nimmt, braucht niemand. Und seit wann darf die Kir­che eigent­lich etwa­ige Par­tei­zu­ge­hö­rig­kei­ten ihrer Mit­glie­der über­prü­fen oder sich über­haupt nur dafür inter­es­sie­ren? Die Stär­ke der Kir­che und der christ­li­chen Bot­schaft liegt gera­de in ihrer Offen­heit. Das Haus Got­tes ist für alle offen – und nicht nur für die, deren Welt­an­schau­ung ein Pries­ter oder Bischof teilt. Solan­ge die Kir­chen­mit­glie­der nicht gegen die Ver­fas­sung agi­tie­ren, darf ihre poli­ti­sche Mei­nung kein Kri­te­ri­um für die Aus­übung eines Amtes sein. Denn das bedeu­tet Demo­kra­tie, für die Bät­zing hier so beharr­lich wirbt, eben auch: Man muß die Plu­ra­li­tät von Mei­nun­gen aus­hal­ten kön­nen. Sogar in der Kirche.

So ist es wohl. Adieu die­ser Amts­kir­che. Wie­der eine Insti­tu­ti­on im Eimer, wie­der Ver­rat an den­je­ni­gen, die zunächst ver­är­gert, dann ent­setzt, dann ver­zwei­felt und zuletzt blind aus­zu­har­ren versuchten.

Also: Sagt die­sem gott­fer­nen Ver­ein adieu! Und spen­det flei­ßig, über die “Kir­chen­steu­er” hin­aus, an jene Kir­chen, die es sich ver­dient haben! Denn: Jesus Chris­tus bleibt die Wahr­heit, der Weg und das Leben.