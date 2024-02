Die Solidargemeinschaft pflegt – oder sie ist keine.

– – –

Ich wer­fe erneut die Fra­ge auf, wel­ches Wer­te-Fun­da­ment, wel­che Tugen­den, wel­che Welt­an­schau­ung einer (ge)rechten Pfle­ge zugrun­de lie­gen soll­ten. Als mög­li­che Ant­wort brin­ge ich den Begriff einer men­schen­ge­mä­ßen Pfle­ge ins Spiel – mit­hin einer ganz­heit­lich aus­ge­rich­te­ten und den Funk­ti­ons­be­din­gun­gen des mensch­li­chen Orga­nis­mus ent­spre­chen­den Pfle­ge, die mehr ist als die rei­ne Versorgung.

Grund­sätz­lich gilt es, die unter­schied­li­chen Ebe­nen und Kate­go­rien gedank­lich zu tren­nen. Gepflegt zu wer­den stün­de per se und abs­trakt betrach­tet jedem Erden­bür­ger zu (ähn­lich Trink­was­ser und Nah­rung). Dar­aus lei­tet sich aber selbst­ver­ständ­lich kein kon­kre­ter Anspruch ab, die­ses alles in einem Land sei­ner Wahl zu bekommen.

Eine sol­cher­ma­ßen abs­trak­te Betrach­tungs­wei­se grif­fe zu kurz. Umsetz­bar erscheint die­se Art von Pfle­ge nur inner­halb einer klar defi­nier­ten Soli­dar­ge­mein­schaft. Lothar Frit­ze (Der böse gute Wil­le) fol­gend ist ein Sozi­al­staat am ehes­ten im Natio­nal­staat umsetzbar.

Der Umgang mit den eige­nen Alten und Hilf­lo­sen sei ein Spie­gel­bild des­sen, was wir von uns selbst hal­ten, zugleich lie­ße sich dar­an die Kul­tur eines Staa­tes erken­nen, war in den Kom­men­ta­ren zum vor­he­ri­gen Bei­trag zu lesen. Eben­so wur­de her­aus­ge­stellt, daß Men­schen kei­ne Wert­pa­pie­re sind und so auch nicht behan­delt wer­den sol­len. Nur die Kul­tur kön­ne der Unmensch­lich­keit, wel­che sich in der Bar­ba­rei der Natur aus­drückt, Ein­halt gebieten.

Das bedeu­tet nach mei­nem Ver­ständ­nis: eben kein „Sur­vi­val of the fit­test“, son­dern Mit­mensch­lich­keit im Sin­ne einer cari­tas und kei­ne rein mate­ria­lis­ti­sche Betrach­tungs­wei­se, da unmit­tel­bar exis­ten­zi­el­le Bedürf­nis­se von Ange­hö­ri­gen des eige­nen Vol­kes berührt sind.

Es geht beim The­ma Pfle­ge eben nicht um irgend­wel­che Gegen­stän­de, daher ist eine blo­ße öko­no­mi­sche bzw. mone­tä­re Sicht­wei­se nicht ange­mes­sen und nicht menschengemäß.

Der Grund­kon­sens – einen ande­ren Men­schen so zu behan­deln, daß ich sein mir frem­des Wol­len (zumin­dest) ver­ste­hen will – soll­te bestehen. Denn dies erst ermög­licht ein aus­ge­präg­tes sozia­les Mit­ein­an­der inner­halb einer Soli­dar­ge­mein­schaft (Volk) jen­seits peku­niä­rer Inter­es­sen und Vorteile.

Die Über­al­te­rung der Urein­woh­ner Deutsch­lands ist ein demo­gra­phi­scher Fakt, wel­cher die BRD-Bevöl­ke­rung dem­nächst unsanft tref­fen wird. Wir wer­den in Deutsch­land zukünf­tig nicht nur weni­ger jun­ge Men­schen haben, die die Alten pfle­gen kön­nen – wir wer­den auch weni­ger fami­liä­re Unter­stüt­zung haben, was einen grö­ße­ren pro­fes­sio­nel­len Pfle­ge­be­darf zur Fol­ge haben wird. Dies wie­der­um wird eine nicht zu unter­schät­zen­de finan­zi­el­le Her­aus­for­de­rung, denn gute Pfle­ge kos­tet Geld.

Dabei hat der heu­ti­ge Pfle­ge­not­stand sei­ne Ursa­che in einer seit Jahr­zehn­ten ver­fehl­ten Poli­tik. Die Öko­no­mi­sie­rung im Gesund­heits­we­sen führ­te dazu, daß Pfle­ge als Kos­ten­fak­tor gese­hen wird – statt als Teil der fami­liä­rer und/oder staat­li­cher Daseins­vor­sor­ge. Denn in die­sem per­so­nal­in­ten­si­ven Bereich stellt die größ­te Berufs­grup­pe im Gesund­heits­we­sen logi­scher­wei­se den größ­ten Kos­ten­fak­tor dar.

Möch­te man als Kran­ken­haus-Akti­en­ge­sell­schaft oder Pfle­ge­heim-GmbH sei­ne Gewin­ne maxi­mie­ren, so kann man dies am ein­fachs­ten tun, wenn man beim Per­so­nal spart – a) der Anzahl nach und/oder b) der Qua­li­fi­ka­ti­on nach. Neben der Öko­no­mi­sie­rung führ­te die man­geln­de poli­tisch-gesell­schaft­li­che Wert­schät­zung zur Abwer­tung des Beru­fes. Vol­ker Beck, damals migra­ti­ons­po­li­ti­scher Spre­cher der Grü­nen, recht­fer­tig­te unwi­der­spro­chen in einer bun­des­deut­schen Talk­show auf dem Höhe­punkt der Flücht­lings­kri­se die Auf­nah­me von Analpha­be­ten mit fol­gen­der Aus­sa­ge: „Wir brau­chen zum Bei­spiel vie­le Leu­te in der Pfle­ge, da braucht man kei­ne hohe Schulbildung.“

Wenn dies gesell­schaft­li­cher Kon­sens ist, soll­te man sich über einen Man­gel an Pfle­ge­kräf­ten nicht wun­dern. Übri­gens gilt in Pfle­ge­hei­men eine Fach­kraft­quo­te von 50%, d.h. wir akzep­tie­ren, daß bei der Ver­sor­gung von Men­schen nur die Hälf­te der Beschäf­tig­ten dies gelernt hat. Wür­den wir unser Auto in eine Werk­statt geben, wo drau­ßen dran steht, daß sich dort nur die Hälf­te mit Autos aus­kennt – oder wür­den wir einer Bank unser Geld anver­trau­en, wo nur 50% eine Aus­bil­dung haben?

Die­se bei­den Ten­den­zen – Öko­no­mi­sie­rung und man­geln­de Wert­schät­zung – führ­ten zu einem Man­gel an Pfle­ge­kräf­ten ihrer Anzahl und ihrer Qua­li­fi­ka­ti­on nach. Somit sank das Niveau der pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung. Die­se impli­zi­te Ratio­nie­rung ist wis­sen­schaft­lich belegt.

In bun­des­deut­schen Kran­ken­häu­sern wer­den durch­schnitt­lich pro Schicht (!) fünf not­wen­di­ge Pfle­ge­maß­nah­men weg­ge­las­sen. Beson­ders häu­fig wer­den ratio­niert: Zeit für Zuwen­dung und Gesprä­che; Bera­tung und Anlei­tung von Pati­en­ten und Ange­hö­ri­gen; Erstel­len bzw. Erneu­ern der Pfle­ge­pla­nung. Mit­hin wird der eigent­li­che Kern pfle­ge­ri­scher Arbeit fort­ge­las­sen, weil man hier­zu kei­ne Zeit hat. Das führt zur Frus­tra­ti­on und zur Berufs­flucht der letz­ten moti­vier­ten Pfle­ge­kräf­te, da sie nicht das tun kön­nen, was sie erlernt haben. Aktu­ell beträgt die durch­schnitt­li­che Ver­weil­dau­er im Beruf 5–7 Jahre.

Die­ser Teu­fels­kreis kann durch­bro­chen wer­den. Jedoch wer­den wir ein pfle­ge­ri­sches Tal durch­schrei­ten, bis es wie­der bes­ser wird. Denn jahr­zehn­te­lan­ge ver­fehl­te (Pflege)Politik bedarf einer län­ge­ren Heilung.

In einem ers­ten Schritt sind fol­gen­de Maß­nah­men denk­bar: Ein­füh­rung ver­pflich­ten­der Dienst­mo­na­te (min­des­tens 6) für alle; Pfle­ge als Teil staat­li­cher Daseins­vor­sor­ge statt als Markt orga­ni­sie­ren; Gehalt für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge fest­le­gen und einführen.

Die­se Maß­nah­men sind letzt­lich inner­halb der bestehen­den Struk­tu­ren umsetz­bar und könn­ten Teil eines Para­dig­men­wech­sels sein: Teil eines ande­ren, men­schen­ge­mä­ßen Sys­tems, wel­ches vom ein­zel­nen Men­schen (als Mit­glied der Soli­dar­ge­mein­schaft) her denkt und die Dicho­to­mie zwi­schen gesund und krank zuguns­ten des Salu­to­ge­ne­se-Kon­zepts auf­gibt. Dafür wäre aller­dings ein lang­wie­ri­ger Um- bzw. Rück­bau gleich­sam vom Kopf auf die Füße not­wen­dig. Es wäre eine ech­te „Sys­tem­fra­ge“ – umfas­send ganz­heit­lich statt symptomorientiert.

Dann könn­ten wir als Eltern freu­dig und stolz reagie­ren, wenn unse­re Kin­der den Berufs­wunsch „Pfle­ge­kraft“ äußern, und wür­den uns ein „Bist Du Dir da sicher?“ oder „Über­leg doch noch mal…“ verkneifen.