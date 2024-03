Kritik der Woche (56): Das indoktrinierte Gehirn

Sehr ähn­lich wie Nao­mi Wolf, deren Buch Im Grun­de böse ich in Sezes­si­on 116 bespro­chen habe, ging Nehls nicht schon mit der roten Pil­le im Lei­be in die „Corona“-Maßnahmenepisode hinein.

Bei­de Autoren eint eine grund­sätz­li­che Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem medi­zi­ni­schen, media­len und poli­ti­schen Sys­tem, die aber durch die Mas­si­vi­tät und Irrever­si­bi­li­tät der Maß­nah­men Ris­se bekom­men hat. Wie Wolf geht auch Nehls von demo­kra­ti­scher Teil­ha­be, selb­stän­di­gem Den­ken durch libe­ra­le Erzie­hung und ratio­na­ler Wis­sen­schaft aus.

Mit die­sem Hin­ter­grund ist sei­ne Kri­tik einer­seits leich­ter zu schlu­cken für Leser, die die­se Grund­an­nah­men und ande­re Main­streamideo­lo­ge­me tei­len – die­se Leser hal­ten Dr. Nehls nicht für einen „Coro­na­leug­ner“, „Schwurb­ler“ und „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker“, son­dern für einen Best­sel­ler­au­tor zu The­men wie Alz­hei­mer, Gehirn­er­näh­rung mit Ome­ga-3-Fett­säu­ren, Vit­amin D und men­ta­ler Energie.

Ande­rer­seits fällt es Nehls selbst dadurch leich­ter, sich wirk­lich auf­rich­tig inter­es­siert, ungläu­big stau­nend und hell ent­setzt mit sei­nem ein­gangs zitier­ten Ver­dacht aus­ein­an­der­zu­set­zen und zunächst unwil­lig, dann immer erschüt­ter­ter die ein­zel­nen Punk­te eines Gesamt­bil­des zu verbinden.

Es muß ihn im Urlaub auf der Insel Kor­si­ka, wie er mehr­mals erwähnt, wirk­lich wie der Blitz getrof­fen haben, daß alles, was im Zuge der „Covid-19‑P(l)andemie“ über die Welt­be­völ­ke­rung aus­ge­rollt wor­den ist, nicht nur sei­ne eige­nen For­schungs­fel­der bei­na­he lücken­los abdeckt (er sich also aus­kennt und den eige­nen Erkennt­nis­sen nicht aus­wei­chen kann), son­dern sys­te­ma­tisch, mit vol­ler Absicht und ziel­ge­rich­tet insze­niert wor­den ist. Letz­te­res ist kei­nes­wegs sei­ne Arbeits­hy­po­the­se gewe­sen, als er begann, sich mit Heil­mit­teln gegen die Infek­ti­on mit „SARS-CoV‑2“ zu beschäf­ti­gen, son­dern erwies sich erst als Schlußfolgerung.

Dies wie­der­um macht Das indok­tri­nier­te Gehirn für einen Leser, die die gan­ze Insze­nie­rung früh durch­schaut hat, weil er über Pro­pa­gan­da, Nar­ra­ti­ve, kogni­ti­ve Kriegs­füh­rung und Eli­ten­herr­schaft bereits das Nöti­ge wuß­te, über gewis­se Stre­cken red­un­dant. Uns Neu­rech­ten braucht man über Aldous Hux­leys Schö­ne Neue Welt, das dem Autor als Kri­tik­fo­lie dient, nichts mehr zu erzäh­len, auch nicht über Mas­sen­psy­cho­lo­gie, Tech­no­kra­tie und poli­ti­sche Aus­gren­zung Andersdenkender.

Doch, eines viel­leicht, das auch Micha­el Nehls nicht weiß: Hux­ley war Euge­ni­ker, Mit­glied der Fabi­an Socie­ty und arbei­te­te im Zwei­ten Welt­krieg für die Pro­pa­gan­da­ab­tei­lung der BBC – mit­hin dürf­te sei­ne Schö­ne Neue Welt viel eher pre­dic­ti­ve pro­gramming, eher Vor­be­rei­tung auf die Zukunft, sein als die sich erschre­cken­der­wei­se heu­te bewahr­hei­ten­de lite­ra­ri­sche Dys­to­pie, als die sein Werk über­all gehan­delt wird.

Was an Micha­el Nehls‘ vor­lie­gen­dem Buch für medi­zi­ni­sche Lai­en frap­pie­rend ist und die Lek­tü­re ein­deu­tig lohnt, sind die kon­kre­ten Aus­sa­gen, die er als Fach­mann zum Leib-See­le-Pro­blem tref­fen kann: Die Zer­stö­rung der „hip­po­cam­pa­len Index­neu­ro­ne“ durch „Spiking“ infol­ge der mRNA-Injek­tio­nen ist real, „das indok­tri­nier­te Gehirn“ also kei­ne Metapher.

Und noch deut­li­cher: All das, was ande­re „Corona“-Kritiker bis­her bloß in Hin­blick auf sozia­le Fol­ge­schä­den the­ma­ti­siert haben (Depres­sio­nen, Bewe­gungs­man­gel, Gesichts­ver­lust, Iso­la­ti­on, Bild­schirm­sucht, Angst etc.) hat sei­ne Ursa­che in der­sel­ben Hirnschädigung.

Nehls‘ The­se ist: Maß­nah­men u n d „Imp­fung“ ver­hin­dern die not­wen­di­ge per­ma­nen­te Ner­ven-Neu­ent­wick­lung im mensch­li­chen Frontalhirn.

Das coro­na­re Spike-Pro­te­in greift somit indi­rekt, über unser eige­nes Immun­sys­tem, die natür­li­che Funk­ti­on unse­res auto­bio­gra­phi­schen Gedächt­nis­ses an

und

geht man von der Hypo­the­se aus, dass das gesam­te Maß­nah­men­pa­ket Teil eines Mas­ter­plans ist, so müss­te sich der ‚Erfolg‘ in einem beschleu­nig­ten hip­po­cam­pa­len Volu­men­ver­lust zeigen,

was Nehls auch indi­rekt nach­wei­sen kann (für einen direk­ten Nach­weis lie­gen noch kei­ne Daten vor).

Wenn der Ver­fas­ser sein 5. Kapi­tel mit „Mas­ter­plan Teil 2 – Kon­fes­si­on zum tech­no­kra­ti­schen Glau­ben“ über­ti­telt, dann erweist sich die­se The­se als der schwächs­te Teil des Buches, weil er selbst ein Jün­ger des tech­no­kra­ti­schen Glau­bens ist. Ers­tens glaubt er,

dass alle Men­schen Pro­dukt des­sel­ben evo­lu­tio­nä­ren Pro­zes­ses sind und wir daher alle die­sel­ben grund­le­gen­den Wün­sche und Bedürf­nis­se haben, und zwar genau in den Berei­chen, auf die die Hip­po­cam­pa­le Anti-Indok­tri­na­ti­ons­for­mel auf­ge­baut ist

Zwei­tens glaubt er, daß

durch den Ver­weis auf ein all­wis­sen­des gött­li­ches Wesen, das unse­re intims­ten Gedan­ken kennt, und uns jeder­zeit, vor allem aber post­mor­tal, für sei­ne dadurch gewon­ne­nen Erkennt­nis­se über uns oder auch für Regel­ver­stö­ße mit ewi­gem Höl­len­feu­er bestra­fen kann (…) ein herr­schafts­le­gi­ti­mie­ren­des Men­schen­bild geschaffen

wur­de. Drit­tens glaubt er, daß einer „vega­nen Nah­rungs­pro­duk­ti­on die Zukunft gehö­ren“ könn­te, um die Welt­be­völ­ke­rung CO2-neu­tral mit Algen-Mikro- und Makro­nähr­stof­fen zu ver­sor­gen. Wenn die­se Dog­men kein ast­rei­ner tech­no­kra­ti­scher Glau­be sind, freß ich eine Algenölkapsel!

Mein Vor­schlag an Dr. Nehls wäre, die Ele­men­te sei­ner „hip­po­cam­pa­len Anti-Indok­tri­na­ti­ons­for­mel“, näm­lich Lebens­sinn (in der Mit­te), Sozi­al­le­ben, Bewe­gung, Schlaf, Ernäh­rung und Zeit ein­mal (zunächst rein hypo­the­tisch) geis­tes­wis­sen­schaft­lich zu durch­den­ken. Viel­leicht wird ihm dann wie sei­ner­zeit auf Kor­si­ka plötz­lich klar, daß ein tech­no­kra­ti­scher Gehirn­leis­tungs-Mate­ria­lis­mus selbst Bestand­teil einer Indok­tri­na­ti­on ist, die aller­dings erheb­lich älter ist als das Maß­nah­men- und Impf­re­gime der ver­gan­ge­nen drei Jahre.

– – –

Micha­el Nehls: Das indok­tri­nier­te Gehirn. 384 S., 22.90 €