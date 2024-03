Realpolitik, geistiger Kampf, deutscher Standpunkt – ein Rußland-Heft

Als vor zwei Jah­ren aus dem Kon­flikt um die Ukrai­ne ein Krieg wur­de, kam es zu geo­po­li­ti­schen, geis­ti­gen, blin­den, hals­star­ri­gen und roman­ti­sie­ren­den Deu­tun­gen. Die blin­den und ver­bohr­ten kön­nen wir ver­wer­fen, die Roman­tik hat ihre Daseins­be­rech­ti­gung dort, wo sie den geis­ti­gen Kampf auf­greift und über­höht; inter­es­sant und wich­tig aber sind vor allem der real­po­li­ti­sche und der welt­an­schau­li­che Blick.

Um die­sen Blick geht es in der 118. Sezes­si­on. Der Stand­punkt der Betrach­tung ist die deut­sche Lage, also die Lage der völ­li­gen Macht­lo­sig­keit ange­sichts der Ver­tei­lungs­kämp­fe, die der­zeit unter ande­rem in der Ukrai­ne aus­ge­foch­ten wer­den, und zwar kei­nes­falls nur zwi­schen der Ukrai­ne und Rußland.

