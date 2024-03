Über die Ökonomie der Aufmerksamkeit – Teil 2/3

Teil 2: Die Spi­ra­le der Aufmerksamkeit

Bevor wir zu der Metho­de kom­men, etwas vor­weg in eige­ner Sache: Neben den Lesern die­ser Arti­kel­rei­he sind auch eini­ge Ver­tre­ter aus den Kar­tell­me­di­en auf mich auf­merk­sam gewor­den. Böh­mer­mann hat mich in sei­ner Sen­dung als „Pro­fi-Faschis­ten“ bezeich­net, die Tages­the­men zitie­ren mich als gefähr­li­chen rech­ten Social Media-Exper­ten, vie­le ande­re Medi­en­ver­tre­ter sehen mich als Bedrohung.

Ich ver­ste­he das, schließ­lich zei­ge ich mit mei­ner Metho­de, wie Rech­te auch gegen den Wil­len des Medi­en­kar­tells sicht­bar und rele­vant für die Mas­sen blei­ben. Für alle, die die Deu­tungs­ho­heit im Kampf gegen rechts behal­ten wol­len, ist dies sicher eine gro­ße Bedrohung.

Aber nie­man­des Reak­ti­on ist so viel­sa­gend wie die von Chris­ti­an Gey­er im Feuil­le­ton der FAZ.

Gey­er hat den ers­ten Arti­kel die­ser Rei­he gele­sen und sich sehr empört: Anstatt daß Rech­te in ihrer Ecke ste­hen und sich dort schä­men, dis­ku­tie­ren wir die aktu­el­len Metho­den, um den digi­ta­len Raum zu gewinnen.

Dar­aus spricht eine gefes­tig­te Scham­lo­sig­keit, ein Unbe­küm­mert­sein um Tar­nung und Raf­fi­ne­ment, ein sich inzwi­schen Selbst­ver­ständ­lich­neh­men – ein Ges­tus, wie er zusätz­lich zu den trans­por­tier­ten Inhal­ten beunruhigt.

Der Vor­wurf lau­tet also, daß wir uns nicht mehr defen­siv recht­fer­ti­gen oder ver­ste­cken, son­dern offen­siv vorgehen.

Damit hat Gey­er tat­säch­lich auf den Punkt gebracht, wor­um es geht. Bis vor weni­gen Jah­ren hat­te das Medi­en­kar­tell ein Mono­pol auf Auf­merk­sam­keit und konn­te die Rech­ten daher immer durch sei­ne eige­ne Lin­se zei­gen: als rand­stän­di­ge Böse, die sich schä­men und tar­nen müß­ten. Doch heu­te kön­nen wir selbst Auf­merk­sam­keit erzeu­gen und den Zuschau­ern zei­gen, wie wir wirk­lich sind. Dabei kom­men wir oft viel bes­ser weg als die Gegen­sei­te, näm­lich über­haupt nicht ver­schämt, son­dern als die Sei­te mit der stär­ke­ren Aus­strah­lung und den bes­se­ren Argumenten.

Wir müs­sen uns nicht im Wer­te­sys­tem der Geg­ner recht­fer­ti­gen, son­dern wir stel­len unse­re eige­nen Wer­te auf. Wir sind die­je­ni­gen, die sagen: „Unse­re Vor­fah­ren waren kei­ne Ver­bre­cher.“ Die Gegen­sei­te sagt in Gestalt eines Jan Böh­mer­mann: „Unse­re Vor­fah­ren waren fuck­ing Ver­bre­cher.“ Mit wel­cher der bei­den Aus­sa­gen wird sich ein 17-jäh­ri­ger Deut­scher iden­ti­fi­zie­ren, mit unse­rer selbst­be­wuß­ten Bot­schaft oder mit der geg­ne­ri­schen Bot­schaft der Selbst­ver­ach­tung? Die Chan­cen ste­hen gut, daß er sich für uns ent­schei­det, egal was lin­ke Leh­re­rin­nen und Jour­na­lis­ten dazu sagen.

Und die­se Wahl geben wir ihm, indem wir es ihm leicht machen, uns zu fin­den und unse­re Bot­schaft zu hören. Um zu erklä­ren, wie wir das machen, dient die­se Arti­kel­se­rie. In Teil eins zeig­te ich an rea­len Bei­spie­len, wie die Auf­merk­sam­keit erzeugt wird. Im vor­lie­gen­den zwei­ten Teil zei­ge, wie wir die ein­mal erreich­te Auf­merk­sam­keit lang­fris­tig an uns bin­den, ohne dafür immer wie­der neu pro­vo­zie­ren zu müssen.

Um die­se Metho­de zu zei­gen, set­zen wir dort an, wo Teil eins auf­ge­hört hat: Mit Pro­vo­ka­ti­on und Mus­ter­un­ter­bre­chung erzeu­gen wir schnell sehr gro­ße Auf­merk­sam­keit auf Platt­for­men, die genau dies beloh­nen (wie Tik­Tok). So kön­nen wir an den Gate­kee­pern und ihren Fil­tern vor­bei direkt an die meist sehr jun­gen Zuschau­er sen­den. Die­se sehen unse­re Inhal­te und neh­men somit für einen Moment die Welt durch unse­re Augen wahr.

Doch ein sol­cher Augen­blick ver­fliegt schnell und die Auf­merk­sam­keit liegt auf der nächs­ten Attrak­ti­on. „AfD-Poli­ti­ker gibt Dating­tipps“ kann Schlag­zei­len erzeu­gen und ein Gesicht samt Namen schnell bekannt machen, aber das ist nur die ers­te Stu­fe auf der Lei­ter. Damit wir unse­re Welt­an­schau­ung nor­ma­li­sie­ren kön­nen, müs­sen wir sie immer wie­der an das Publi­kum aus­sen­den, bis sie als etwas ganz Selbst­ver­ständ­li­ches wahr­ge­nom­men wird. Gleich­zei­tig dür­fen wir natür­lich nicht lang­wei­lig wer­den, da wir sonst die Auf­merk­sam­keit ver­lie­ren. Wie kann das gelingen?

Der ein­fachs­te Weg ist, kon­se­quent immer wei­ter zu pro­vo­zie­ren. Doch die­se Vor­ge­hens­wei­se ist stets pro­ble­ma­tisch, da mit star­ker und andau­ern­der Pro­vo­ka­ti­on auch eine sehr hef­ti­ge Spal­tung in Freund und Feind ein­her­geht. Man bie­tet Angriffs­flä­che, die von Geg­nern genutzt wird und schürt auch im eige­nen Lager Kon­flik­te. Die Metho­de ist daher gut geeig­net für jun­ge Akti­vis­ten, die nach dem Prin­zip „high risk, high reward“ schnell bekannt wer­den wol­len. Aber eine pro­fes­sio­nel­le Kam­pa­gne für einen Poli­ti­ker muß anders lau­fen: Wir wol­len die Auf­merk­sam­keit bere­chen­bar und zuver­läs­sig bin­den, ohne andau­ernd gro­ße Risi­ken einzugehen.

Genau das geht mit der Metho­de, die ich hier vor­stel­le. Wir kön­nen die Auf­merk­sam­keit spie­lend leicht und ohne andau­ern­de Pro­vo­ka­ti­on an uns bin­den und dabei immer sou­ve­rän wir­ken. Jeder, der das Prin­zip der Mus­ter­un­ter­bre­chung und der Pro­vo­ka­ti­on aus Teil eins die­ser Arti­kel­rei­he ver­stan­den hat, kann die­se Metho­de eben­so schnell ler­nen, weil sie als zwei­ter Schritt logisch aus dem ers­ten folgt. Wir gehen dazu wie­der an ein Pra­xis­bei­spiel aus der ech­ten Erfahrung:

Krah lächelt über­le­gen in die Kame­ra und kom­men­tiert, was er soeben selbst gese­hen hat:

Die­ter Gose­win­kel, den ich über­haupt nicht ken­ne, ist ja zunächst ein schö­ner Beweis mei­ner The­se, daß ech­te Män­ner rechts sind.

Dies war nicht freund­lich gemeint, son­dern in dem Sin­ne, dass Krah den lin­ken Gose­win­kel nicht als ech­ten Mann aner­kennt. Die­ter Gose­win­kel, Geschichts­pro­fes­ser an der FU Ber­lin, war von ZDF Fron­tal als „Exper­te“ her­an­ge­zo­gen wor­den, um Maxi­mi­li­an Krahs Buch Poli­tik von rechts als ver­fas­sungs­feind­lich dar­zu­stel­len, weil es die Men­schen­wür­de anders defi­niert als der Main­stream. Und Krah reagier­te souverän:

Daß das natür­lich dem Lurch da nicht paßt, mag sein. Er ist ein Lin­ker, ich nicht. Aber genau das darf man, man darf über sol­che Begrif­fe streiten.

Die Idee für ein Reac­tion-For­mat kam mir, nach­dem ich die unter­ir­di­sche und kata­stro­phal ein­sei­ti­ge ZDF Fron­tal Doku­men­ta­ti­on über Maxi­mi­li­an Krahs Buch gese­hen hatte.

Auf 25 Minu­ten Län­ge wur­den Zita­te aus dem Zusam­men­hang geris­sen, graue Bil­der von Krah mit Gru­sel­mu­sik unter­legt, und das Bild einer bevor­ste­hen­den auto­ri­tä­ren Macht­über­nah­me gezeich­net. Dabei bezog man sich auch auf Aus­sa­gen des par­tei­in­ter­nen Geg­ners Nor­bert Klein­wäch­ter, der in einem Pam­phlet auf sei­ner Web­site geschrie­ben hat­te, Krah pla­ne „nichts ande­res als einen bru­ta­len Füh­rer- und Gewaltstaat“, wes­halb er „den Pra­xis­test sei­ner [Krahs] Ansich­ten in Deutsch­land nie­mals erle­ben“ wolle.

Was Klein­wäch­ter und das ZDF nicht vor­her­ge­se­hen hat­ten: Damit gaben sie uns genau das, was wir brauch­ten. Denn nach­dem Krah mit sei­nem Buch, der Tik­Tok-Offen­si­ve und der hart umkämpf­ten Nomi­nie­rung als EU-Spit­zen­kan­di­dat bereits auf drei Ebe­nen vor­ge­legt und erfolg­reich pro­vo­ziert hat­te, brauch­ten wir eine Reak­ti­on der Gegen­sei­te. Wenn man eine Offen­si­ve führt und dabei auf kei­ner­lei Gegen­wehr trifft, droht man sich mit immer neu­en Pro­vo­ka­tio­nen zu über­deh­nen. Dar­um sind Gegen­an­grif­fe nicht nur begrü­ßens­wert, son­dern sogar not­wen­dig für den Erfolg. Je umfang­rei­cher und auf­wen­di­ger die­se aus­fal­len, des­to bes­ser. Eine 15-minü­ti­ge ZDF-Fron­tal- Sen­dung samt Buch­zi­ta­ten, Die­ter Gose­win­kel und Nor­bert Klein­wäch­ter bot uns umfas­sen­de Gele­gen­hei­ten, wie­der­um zu reagieren.

Im You­Tube-Video „Medi­en: Maxi­mi­li­an Krah (AfD) zer­stört ZDF-Fake-News!“ taten wir genau dies. Wir nah­men die geg­ne­ri­sche Offen­si­ve an, fin­gen sie auf und schlu­gen sie zurück. Dafür muß­ten wir nur das Video abspie­len und an den jewei­li­gen Schwach­stel­len pau­sie­ren, damit Krah die­se kom­men­tie­ren und sich über sie lus­tig machen konn­te: Die Buch­zi­ta­te waren ver­fälscht und aus dem Kon­text geris­sen, Gose­win­kel in Krahs Wor­ten ein „Lurch“ und Klein­wäch­ter ein „schwar­zes Schaf“ in den eige­nen Reihen.

Außer­dem hat­te Krah die Gele­gen­heit, Für­spre­cher aus der AfD, die vom ZDF zitiert wor­den waren, zu ver­tei­di­gen. Somit konn­ten wir das eige­ne Lager zemen­tie­ren und die Geg­ner, inklu­si­ve den Ver­rä­ter aus den eige­nen Rei­hen, der Lächer­lich­keit preis geben. Dies alles dank der vor­ge­streck­ten Auf­merk­sam­keit, die das ZDF mit per­so­nel­lem und finan­zi­el­lem Auf­wand für uns erzeugt hatte.

Das Prin­zip ist ein­fach zu ver­ste­hen: Auf jeden sub­stan­ti­el­len Vor­stoß folgt ein Gegen­stoß. Pro­vo­ka­ti­on, Reak­ti­on, Gegen­re­ak­ti­on erzeu­gen eine Spi­ra­le, in der die anfangs erzeug­te Auf­merk­sam­keit erhal­ten bleibt – mal auf nied­ri­ger Flam­me, mal auf höhe­rer. Wir hal­ten die Sache am Lau­fen, indem wir immer wie­der selbst öffent­lich auf die Gegen­an­grif­fe reagie­ren. Wir hal­ten dage­gen, war­ten auf die Ant­wort, hal­ten wie­der dage­gen. Die Auf­merk­sam­keits­spi­ra­le erzeugt Dra­ma und bin­det somit die Auf­merk­sam­keit der Zuschau­er, wäh­rend sie uns gleich­zei­tig von allei­ne Gele­gen­hei­ten schafft, immer wei­ter nachzulegen.

Genau das taten wir, obwohl vom ZDF vor­erst gar kei­ne wei­te­re Reak­ti­on kam: Auf mei­ne Bit­te ver­öf­fent­lich­ten die You­Tuber Schat­ten­ma­cher und Shlo­mo Fin­kel­stein im Dezem­ber 2023 eine wei­te­re Reak­ti­on, in der sie wie­der­um die Krah-Reak­ti­on anschau­ten und öffent­lich kom­men­tier­ten. Dadurch sah ein wei­te­rer Teil der Zuschau­er, den wir vor­her nicht hat­ten errei­chen kön­nen, unse­ren Gegenstoß.

Man muß also nach der initia­len Pro­vo­ka­ti­on erst ein­mal auf die rich­ti­ge Reak­ti­on war­ten. Je mehr unse­re Bot­schaft die bestehen­den Macht­struk­tu­ren her­aus­for­dert, umso zahl­rei­cher und mäch­ti­ger sind die Fein­de, und umso hef­ti­ger ihre Reak­ti­on. Wenn wir erfolg­reich pro­vo­ziert haben, wird ein mäch­ti­ger Geg­ner sich die Mühe machen, mit viel Auf­wand zu reagie­ren – zum Bei­spiel ZDF Fron­tal, indem sie eine 25-minü­ti­ge Doku­men­ta­ti­on über Maxi­mi­li­an Krah mach­ten, in der sie sein Buch und sei­ne Tik­Tok-Vide­os auf­grif­fen und ver­such­ten, ihm dar­aus einen Strick zu drehen.

Wir war­ten auf sol­che Angrif­fe, weil sie uns die meis­te Auf­merk­sam­keit brin­gen. Ein Kom­men­tar oder ein belei­di­gen­des Tik­Tok-Video sind es nicht wert, dar­auf zu ant­wor­ten, weil wir damit selbst unse­re Auf­merk­sam­keit mit klei­ne­ren, unbe­deu­ten­den Geg­nern tei­len. Aber wenn grö­ße­re Geg­ner uns angrei­fen und sich dabei viel Mühe geben, erzeu­gen sie damit eine sehr gro­ße Auf­merk­sam­keit, die sie gegen uns rich­ten. Wir war­ten die­ses Momen­tum ab und nut­zen es für den erneu­ten Gegenangriff.

Damit wir dabei sou­ve­rän blei­ben kön­nen, sagt uns eine Ent­schei­dungs­ma­trix, auf wel­che Angrif­fe wir reagie­ren soll­ten und auf wel­che nicht: Wenn der Geg­ner nur mit Dreck schmeißt, kön­nen wir es gelas­sen igno­rie­ren oder, wenn uns gute Kon­ter ein­fal­len, den Dreck zurückschmeißen.

Das Prin­zip von „Dis­stracks“ in der Rap­mu­sik besteht zu 80% aus Belei­di­gun­gen, die mit ande­ren Belei­di­gun­gen wort­ge­wandt gekon­tert wer­den. Allei­ne damit wird die Auf­merk­sam­keit von Mil­lio­nen von Zuschau­ern immer wie­der in end­lo­sen Fake-Strei­tig­kei­ten zwi­schen Rap­pern gebun­den. Neben Belei­di­gun­gen und Kon­tern gehö­ren auch gran­dio­se Ansa­gen und Her­aus­for­de­run­gen zum unter­halt­sa­men Teil der öffent­li­chen Auseinandersetzung.

Wenn jemand Lügen ver­brei­tet, die unse­rem Ruf scha­den könn­ten, wird es erns­ter. Dann müs­sen wir ihn als Lüg­ner ent­blö­ßen, aber nicht wei­ter inhalt­lich dar­auf ein­ge­hen, außer wenn wir kla­re Bewei­se für unse­re Sei­te vor­brin­gen kön­nen. Wenn wir wis­sen, daß der Geg­ner lügt, aber es aktu­ell nicht gut bewei­sen kön­nen, bezeich­nen wir ihn als Lüg­ner und gehen nicht wei­ter drauf ein.

Nur wenn der Angriff unse­re Kern­in­hal­te angreift, ant­wor­ten wir aus­führ­lich und inhalt­lich. Da wir in die­sen Punk­ten davon über­zeugt sind, daß wir wirk­lich im Recht und der Geg­ner wirk­lich im Unrecht sind, fällt es uns leicht, sou­ve­rän zu reagie­ren. Mit die­ser ein­fa­chen Regel läßt sich schnell fest­stel­len, ob ein geg­ne­ri­scher Angriff sub­stan­ti­ell beant­wor­tet wer­den muß oder nicht.

Das ZDF leg­te im Febru­ar 2024 noch ein­mal deut­lich hef­ti­ger nach, als Jan Böh­mer­mann eine gan­ze Sen­dung Maxi­mi­li­an Krah wid­me­te, um die­sen mit allen Mit­teln anzu­grei­fen. Auch ich wur­de in der Sen­dung erwähnt, als „Pro­fi-Faschist“ bezeich­net und als recht kom­pe­tent dar­ge­stellt. Damit soll­te Krah offen­bar als noch böser dar­ge­stellt wer­den, weil er es wagt, sich pro­fes­sio­nel­le Unter­stüt­zung bei sei­nen poli­ti­schen Kam­pa­gnen zu holen.

Mit der Sen­dung tat Jan Böh­mer­mann uns einen rie­si­gen Gefal­len, weil er Krah vor einem Mas­sen­pu­bli­kum noch bekann­ter und wich­ti­ger gemacht hat. Somit ist mei­ne Stra­te­gie für Krahs bis­he­ri­ge Kam­pa­gne seit Mit­te 2023 per­fekt aufgegangen:

Durch Pro­vo­ka­ti­on auf Tik­Tok erreich­ten wir Auf­merk­sam­keit, die durch die Auf­merk­sam­keits-Spi­ra­le gebun­den wurde.

Jetzt wur­de die nächs­te Schwel­le der Rele­vanz über­schrit­ten und

Jan Böh­mer­mann hat mit einem sehr gro­ßen Auf­wand noch viel mehr Auf­merk­sam­keit für Krah erzeugt, von der auch ich als Exper­te hin­ter Krahs Stra­te­gie profitiere.

Der nächs­te Schritt ist selbst­er­klä­rend: Auf die­se Sen­dung muß in Bäl­de wie­der­um ein Gegen­an­griff Krahs als Reak­ti­on-For­mat erfol­gen, wie ich es zu der ZDF Fron­tal Doku­men­ta­ti­on ein­ge­führt habe. Dar­in ist nach dem Prin­zip vor­zu­ge­hen: Dreck­wür­fe wer­den igno­riert oder rhe­to­risch stark gekon­tert, Lügen wer­den ent­larvt, inhalt­li­che Kri­tik wird widerlegt.

Als Sah­ne­hau­be oben­drauf kann man in den hef­ti­gen Gegen­an­griff über­ge­hen: Böh­mer­mann hat diver­se Gren­zen über­schrit­ten, als er zum Bei­spiel gegen­über Krah Ohr­fei­gen andeu­te­te und „Halt’s Maul“ sag­te. Hier kann man ihn gut her­aus­for­dern, das doch ein­mal im ech­ten Leben aus­zu­pro­bie­ren. Außer­dem belei­digt Böh­mer­mann unse­re deut­schen Vor­fah­ren als „fuck­ing Ver­bre­cher“, also „ver­damm­te“ oder „Scheiß-Ver­bre­cher“ und ist gene­rell nicht lus­tig. Er bie­tet so viel Angriffs­flä­che, daß Krah ihn mit einer Gegen­re­ak­ti­on in den Augen des Publi­kums emp­find­lich anschla­gen kann.

Wenn von der 2‑Mil­lio­nen-Reich­wei­te, die Böh­mer­manns Sen­dung bei You­Tube erreicht hat, nur ein Fünf­tel auf die Reak­ti­on kli­cken soll­te, dann sehen Hun­dert­tau­sen­de die Zer­stö­rung Jan Böh­mer­manns durch den rhe­to­risch stärks­ten AfD­ler. Dies kann ein Coup wer­den, der nur dadurch ermög­licht wur­de, dass wir die Prin­zi­pi­en der Auf­merk­sam­keit ver­stan­den und ange­wandt haben.

Somit war es uns mög­lich, auf Tik­Tok eine Wel­le der Auf­merk­sam­keit zu erzeu­gen, die bis in die wich­tigs­ten Sen­dun­gen im Staats­fern­se­hen geschwappt ist und uns nun wie­der­um die Mög­lich­keit gibt, auf You­Tube und ande­ren Platt­for­men zu antworten.

Die­se Metho­den funk­tio­nie­ren nicht nur bei Maxi­mi­li­an Krah, son­dern mit der rich­ti­gen Anlei­tung kann jeder sie anwen­den und für sich nutz­bar machen. Dafür dient die­se Arti­kel­rei­he und mei­ne Mit­ar­beit als Exper­te: Bereits jetzt bera­te ich AfD­ler, JAler und Akti­vis­ten und hel­fe ihnen dabei, in der Öko­no­mie der Auf­merk­sam­keit sicht­bar zu werden.

Hier funk­tio­niert jeder unter­schied­lich: Wo Krah rhe­to­risch schlag­fer­tig ist, punk­tet der nächs­te Poli­ti­ker mit Nah­bar­keit und Fach­wis­sen, der JAler mit Authen­ti­zi­tät, der Akti­vist mit Kampf­geist usw. Ent­schei­dend ist, daß die jeweils beson­de­ren Eigen­schaf­ten mit den rich­ti­gen Metho­den aus der Unsicht­bar­keit her­aus­zu­tre­ten, indem wir Auf­merk­sam­keit gene­rie­ren und binden.

Mit den Mit­teln aus die­sen Arti­keln haben wir bereits die Grund­la­gen. Für die meis­ten Anwen­der der sozia­len Medi­en reicht die­ses Rüst­zeug, um den eige­nen Mar­ken­kern sicht­bar zu machen und dann sicht­bar zu blei­ben. Doch es geht noch einen Schritt wei­ter: Wenn wir in der Auf­merk­sam­keits-Öko­no­mie nicht nur Erfolg haben, son­dern wirk­lich Revo­lu­tio­nä­res bewe­gen wol­len, müs­sen wir über die sozia­len Medi­en hin­aus­den­ken und begrei­fen, dass Auf­merk­sam­keit das Kapi­tal in die­ser neu­en Wirt­schaft ist. Und weil es Kapi­tal ist, kann es auch in ande­res Kapi­tal umge­wan­delt werden.

Die­je­ni­gen, die das ver­ste­hen, sind die eigent­li­chen Gewin­ner der Auf­merk­sam­keits-Öko­no­mie. In jeder tech­no­lo­gi­schen Revo­lu­ti­on gibt es ein paar weni­ge, die das Prin­zip als ers­tes ver­ste­hen und damit zu den abso­lu­ten Gewin­nern des Fort­schritts wer­den. Dies sind heu­te die, die die Auf­merk­sam­keits-Öko­no­mie wirk­lich ernst­neh­men und dort nicht nur ein wenig mit­spie­len, son­dern wirk­lich all-in gehen.

Die­ser klei­ne Kreis ver­steht, wie man die ein­mal erzeug­te und gebun­de­ne Auf­merk­sam­keit in jedes belie­bi­ge ande­re Kapi­tal umwan­deln kann: Geld, Ein­fluß, Anhän­ger, Leser, Par­tei­mit­glie­der und mehr.

Die Metho­de, wie genau dies gelingt, wer­de ich im drit­ten Arti­kel die­ser Rei­he schildern.