Über die Ökonomie der Aufmerksamkeit – Teil 1/3

Wenn wir die Ökonomie der Aufmerksamkeit verstehen und mit den richtigen Methoden angehen, können wir in die Offensive gehen und selbst bestimmen, wie über uns geredet wird. Erik Ahrens führt in einer dreiteiligen Artikelserie in die Techniken der Aufmerksamkeit ein, mit denen wir in Zukunft auch ohne staatliche Gelder sichtbar bleiben und mit unseren eigenen Narrativen die Öffentlichkeit beherrschen.

Teil 1: Mut zur Provokation

Wie erreicht man Auf­merk­sam­keit, wenn alle gro­ßen Medi­en einen unsicht­bar machen wol­len? Die­se Fra­ge beschäf­tig­te mich, als ich im Juni 2023 mit Maxi­mi­li­an Krah in einem Vor­zim­mer nahe Ber­lin stand und die Han­dy­ka­me­ra auf ihn hielt. Mit begrenz­ten Mit­teln muß­ten wir mög­lichst gro­ße Wir­kung erzie­len, denn Krah war auf­grund einer frak­ti­ons­in­ter­nen Intri­ge sus­pen­diert wor­den und hat­te dar­um kei­ne Gel­der zur Verfügung.

Also muß­ten wir uns etwas Krea­ti­ves aus­den­ken, mit kei­nem ande­ren Equip­ment als einem Han­dy und einem Ansteckmikrophon.

Wel­che The­men beschäf­ti­gen die Leu­te, wor­auf reagie­ren sie? Ich wuß­te von mei­nem eige­nen Twit­ter-Pro­fil, daß man mit pro­vo­kan­ten Bot­schaf­ten zum The­ma Bezie­hun­gen & Sexua­li­tät gro­ße Reso­nanz erzeu­gen kann. Immer öfter liest man von Stu­di­en, die bele­gen, daß jun­ge Frau­en lin­ker wer­den und jun­ge Män­ner rech­ter. Rech­ten wird daher vor­ge­wor­fen, „Incels“ zu sein, also kei­ne Freun­din fin­den zu kön­nen. Gewis­ser­ma­ßen wird die Dro­hung mit Sex- und Lie­bes­ent­zug somit als Druck­mit­tel gegen rechts verwendet.

Gleich­zei­tig wer­fen Rech­te den lin­ken Män­nern vor, schwach zu sein und ihre Männ­lich­keit ver­lo­ren zu haben – das Bild vom Soja­milch trin­ken­den Sof­tie ohne Kampf­geist. Jede Äuße­rung zu die­sem heik­len The­ma trifft die Men­schen per­sön­lich in ihrem Intim­be­reich, erregt die Gemü­ter und Gefühle.

Ich wuß­te also: Wenn wir in die­sen Bereich gehen, erhal­ten wir Reso­nanz. Und zwar gro­ße Reso­nanz, die wei­ter über das Poli­ti­sche hin­aus­geht. Das hat­ten wir auch schwer nötig, denn die Medi­en ver­folg­ten im Vor­feld zur Lis­ten­auf­stel­lung eine neue Stra­te­gie: Anstatt Krah öffent­lich zu dämo­ni­sie­ren, wie sie es mit Höcke und ande­ren AfD-Spit­zen­leu­ten seit Jah­ren ver­su­chen, gaben sie dem Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ten ein­fach über­haupt kei­ne Büh­ne. Der Name „Krah“ wur­de fast nie genannt, sein Gesicht nicht gezeigt. Es war ein Kar­tell des Schwei­gens, das her­vor­ra­gend mit der frak­ti­ons­in­ter­nen Intri­ge zusam­men wirk­te – gera­de­so als hät­te man sich abge­spro­chen, Krah mit Nach­druck aus der Öffent­lich­keit herauszuhalten.

Man woll­te sich dem intel­lek­tu­ell fähi­gen und schlag­fer­ti­gen AfD­ler kei­ne Büh­ne geben, also ver­such­te man, ihn unsicht­bar zu machen. Doch mir fiel eine Metho­de ein: Ich wuß­te, wie man es schaf­fen kann, gegen den Wil­len der „Gate­kee­per“ in den Fokus der Auf­merk­sam­keit zu gelan­gen. Denn ich hat­te es selbst bei ande­ren beob­ach­tet. Also schlug ich Maxi­mi­li­an Krah eini­ge Sät­ze vor, die er in die Kame­ra sagen und dann etwa eine Minu­te frei dazu spre­chen wür­de. Ich hielt die Kame­ra hoch und star­te­te die Aufnahme.

Acht Wochen spä­ter titel­te SPIEGELONLINE: „Maxi­mi­li­an Krah: AfD-Spit­zen­kan­di­dat gibt Dating-Tipps“. Unser Tik­Tok-Video hat­te es auf die Start­sei­ten meh­re­rer gro­ßer deut­scher Medi­en geschafft, inklu­si­ve Namen und Bild von Krah.

Die ers­ten Sät­ze lauteten:

Jeder drit­te jun­ge Mann in Deutsch­land hat­te noch nie eine Freun­din. Du gehörst dazu? Schau kei­ne Por­nos! Wähl nicht die Grü­nen. Geh raus an die fri­sche Luft.

Kurz dar­auf der Knaller:

Ech­te Män­ner sind rechts!

Damit hat­ten wir das erreicht, wor­um es auf der Platt­form geht: Die meist jun­gen Nut­zer scrol­len end­los durch ihren „Feed“ und blei­ben nur dann hän­gen, wenn etwas wirk­lich Inter­es­san­tes ihre Auf­merk­sam­keit ein­fängt. Mit der Kom­bi­na­ti­on aus seriö­sem Poli­ti­ker im Anzug, per­sön­li­cher Anspra­che und pro­vo­kan­ter The­se hat­ten wir es geschafft, bei über einer Mil­lio­nen von ihnen. „Ech­te Män­ner sind rechts“ wur­de zur iko­ni­schen Aus­sa­ge von Krah.

Natür­lich taten die Medi­en uns den Gefal­len erst nach Krahs Wahl zum Spit­zen­kan­di­dat der AfD zur Euro­pa­wahl 2024. Pünkt­lich am Tag nach sei­ner Wahl kamen die Arti­kel, in denen sie ihn als schlüpf­ri­gen Dating-Coach dar­stel­len woll­ten. Aber sie hat­ten das Ent­schei­den­de nicht ver­hin­dern kön­nen: Die Vide­os, von denen „Ech­te Män­ner sind rechts“ nur eines der erfolg­reichs­ten war, hat­ten in den Wochen zuvor ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum erreicht, außer­halb der AfD und dar­um natür­lich auch innerhalb.

In den sozia­len Medi­en und auch in den Chat­grup­pen von Par­tei und Vor­feld wur­den die kon­tro­ver­sen Bot­schaf­ten rege dis­ku­tiert. Die­se Reich­wei­te hat­te dem Namen Maxi­mi­li­an Krah zusätz­li­ches Gewicht ver­lie­hen – undenk­bar, dass man ihn wei­ter hät­te igno­rie­ren können.

Und im Zuge der Kon­tro­ver­se kamen auch die weni­ger bri­san­ten, kla­ren poli­ti­schen State­ments zur Wir­kung: „Wir wis­sen, wer Nord Stream gesprengt hat“ oder „Ein­wan­de­rung löst nicht den Fach­kräf­te­man­gel“ wur­den hun­dert­tau­send­fach geschaut und stie­ßen auf gro­ße Zustimmung.

Wir sehen an die­sen Erfol­gen, dass die alten Medi­en ihr Mono­pol auf die Auf­merk­sam­keit ver­lo­ren haben. Wir konn­ten mit Ein­falls­reich­tum und Mut ihre Über­macht ein Stück­weit zurück­drän­gen und Auf­merk­sam­keit errei­chen, wo sie die­se ent­zie­hen wollten.

Und wir sind damit nicht allei­ne: Bereits seit Jah­ren stei­gen iden­ti­tä­re Akti­vis­ten auf Dächer, sen­den rech­te Influen­cer in Streams und You­Tube-Vide­os ihre Bot­schaf­ten aus, tre­ten AfD-Poli­ti­ker wie Roger Beck­amp mit gro­ßem Erfolg und fri­schen Ideen in eige­nen For­ma­ten auf. Unse­re Tik­Tok-Offen­si­ve stell­te den nächs­ten Schritt in die­ser Pro­fes­sio­na­li­sie­rung der rech­ten Medi­en­ar­beit dar.

Der alte Glau­ben, dass die gro­ßen Medi­en­häu­sern mit ihren staat­li­chen Gel­dern und künst­lich auf­recht­erhal­te­nen Auf­la­gen ent­schei­dend sind, kann nun über­wun­den wer­den. Heu­te wird man nicht mehr zwangs­läu­fig groß und bekannt, weil man in eine ARD-Talk­show ein­ge­la­den wird. Umge­kehrt kann man sich mit ein­fa­chen Mit­teln selbst eine gro­ße Reich­wei­te auf­bau­en, wodurch die Medi­en irgend­wann gezwun­gen wer­den, über einen zu berichten.

Aber was ist mit der Zen­sur in den sozia­len Medi­en? Ist es nicht so, dass rech­te Kanä­le und Pro­fi­le gesperrt wer­den, sobald sie eine gewis­se Rele­vanz errei­chen? Daß gro­ße Twit­ter-Kon­ten und You­Tube-Kanä­le einen „Shadow­ban“ erhal­ten, sodaß man sie nicht mehr ein­fach fin­den kann?

All dies ist zu einem gewis­sen Grad wahr, aber die Wir­kung der Zen­sur nimmt ste­tig ab. Ein Bei­spiel: Bereits 2022 wur­den offi­zi­el­le AfD-Kon­ten auf Tik­Tok grund­los gesperrt. Doch die schie­re Mas­se an AfD-Fans, die ein­fach wei­ter­hin Vide­os ver­öf­fent­lich­ten, sowie pro-rech­ten Influen­cern und Meme-Künst­lern konn­te das Momen­tum pro­blem­los aufrechterhalten.

Die AfD sowie die rech­te „Bubble“ blie­ben die stärks­te poli­ti­sche Kraft auf der Platt­form. In die­sen Reso­nanz­raum konn­ten wir im Som­mer 2023 mit unse­rer Tik­Tok-Offen­si­ve sto­ßen, und seit­dem hat sich das Feld um vie­le wei­te­re rech­te Accounts mit hohen Zuschau­er­zah­len erwei­tert. Eine ech­te Bewe­gung läßt sich nicht auf­hal­ten; Däm­me kön­nen ein­zel­ne Wel­len auf­hal­ten, aber kei­nen Tsunami.

Bin ich leicht­sin­nig, weil ich die­se Anlei­tung hier öffent­lich beschrei­be? Wenn die Metho­de so gut funk­tio­niert, war­um soll­ten unse­re Geg­ner sie dann nicht auch ver­wen­den? Die Ant­wort: Sie ver­su­chen es bereits.

Etwa seit dem Herbst 2023 fin­gen die Alt­par­tei­en an, genau unse­re Tik­Tok-Metho­de nach­zu­ah­men. Plötz­lich tauch­ten Vide­os im sel­ben Stil, den Maxi­mi­li­an Krah und ich eta­blier­ten, auch von ande­ren Poli­ti­kern auf. Fried­rich Merz, Robert Habeck, Anna­le­na Baer­bock und sogar Karl Lau­ter­bach ver­su­chen offen­bar, unse­re Metho­de nach­zu­ma­chen: Stei­le Aus­sa­ge zu Beginn, gute Kom­po­si­ti­on mit Span­nungs­bo­gen und Musik über den Lauf des Videos.

Nur: Die­se Poli­ti­ker kön­nen weder stei­le Aus­sa­gen for­mu­lie­ren, die die Auf­merk­sam­keit ein­fan­gen, noch ein inter­es­san­tes Video kom­po­nie­ren. Die Zuschau­er­zah­len der Estab­lish­ment-Figu­ren las­sen sich ein­fach dadurch erklä­ren, dass sie durch die Reich­wei­te der Mas­sen­me­di­en bereits Bekannt­heit haben. Wie­der­erken­nungs­wert kann eine gewis­se Auf­merk­sam­keit erzeu­gen, aber „Knal­ler“ kön­nen sie nicht produzieren.

Ein wei­te­rer Ein­wand ist, daß man durch gro­ße Auf­merk­sam­keit immer auch zu nega­ti­ven Reak­tio­nen ein­lädt. Sie siänd not­wen­dig, denn tat­säch­lich ist es so, daß man nur dann rele­vant wer­den kann, wenn man auch nega­ti­ve Auf­merk­sam­keit erfährt. Donald Trump brach­te die rich­ti­ge Hal­tung im Umgang damit 2019 auf den Punkt, als er auf Twit­ter schrieb: „I would like to wish ever­yo­ne, inclu­ding all haters and losers (of which, sad­ly, the­re are many) a tru­ly hap­py and enjoya­ble Memo­ri­al Day!“ Brach­te er sich damit den Spott sei­ner Geg­ner ein? Sicher. Aber bis heu­te erin­nern sei­ne Unter­stüt­zer und Fans sich an den sou­ve­rä­nen Umgang mit der Kri­tik, wäh­rend nie­mand mehr weiß, wie die dama­li­gen „Hater“ über­haupt hießen.

„Unse­re Vor­fah­ren waren kei­ne Ver­bre­cher.“ Mit die­sem Satz in einem Tik­Tok-Video lös­ten wir im Sep­tem­ber 2023 einen klei­nen Medi­en­skan­dal aus. Ich war mit Maxi­mi­li­an Krah in Ber­lin-Kreuz­berg unter­wegs zum Fil­men. Nach­dem wir auf der Stra­ße erkannt wur­den und im Hin­ter­grund Leu­te anfin­gen zu schrei­en „AfD wol­len wir hier nicht“, gin­gen wir für mehr Ruhe auf den Fried­hof zwi­schen Volks­park und Tem­pel­ho­fer Feld.

Aber die Bot­schaf­ten zur EU-Wahl, die wir uns aus­ge­dacht hat­ten, pass­ten dort nicht so recht zur Atmo­sphä­re. Also schlug ich den Satz „Unse­re Vor­fah­ren waren kei­ne Ver­bre­cher“ vor, mit den Grab­stei­nen im Hintergrund.

Nach­dem das Video auf Tik­Tok und Twit­ter erschien, dau­er­te es nicht lan­ge bis zum erwar­te­ten Auf­schrei. Es war klar, daß die­se Bot­schaft ein­schla­gen wür­de, denn sie ist pro­vo­kant – auch wenn sie es eigent­lich nicht sein soll­te, aber fak­tisch wird sie als Pro­vo­ka­ti­on wahrgenommen.

Beson­ders wich­tig ist jedoch, daß die Pro­vo­ka­ti­on nicht irgend­wo im Video ver­steckt war, wir also nicht etwa mit „Wir ste­hen hier auf dem Fried­hof, wo vie­le Vor­fah­ren lie­gen“ anfin­gen. Statt­des­sen kam die Pro­vo­ka­ti­on direkt an den Anfang. Außer­dem schrieb ich den Satz als Unter­ti­tel kom­plett in die Bild­mit­te: Auch wenn man das Video nur irgend­wo sieht, ohne es anzu­kli­cken, sieht man den kom­plet­ten pro­vo­kan­ten Satz.

Tech­nisch han­delt es sich hier­bei um einen „pat­tern inter­rupt“, eine Mus­ter­un­ter­bre­chung. In jeder Hin­sicht: Inhalt­lich unter­bricht sie das Mus­ter der BRD-Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung, in der man die eige­nen Vor­fah­ren bei jeder Gele­gen­heit als Ver­bre­cher zu bezeich­nen hat.

Wir taten inhalt­lich das genaue Gegen­teil. Auch for­mell lag eine Mus­ter­un­ter­bre­chung vor, denn im Gegen­satz zu ande­ren Poli­ti­ker-Tik­Toks, die damals noch häu­fig mit lan­gen Ein­lei­tun­gen oder Intros began­nen, kamen wir direkt mit dem ers­ten Satz auf den Punkt. Beim Scrol­len durch einen „Feed“ bleibt der Zuschau­er also zwangs­läu­fig hän­gen, weil er die Pro­vo­ka­ti­on direkt sieht.

Wenn man die­se Tech­nik anwen­det, errei­chet man schnell viel Auf­merk­sam­keit. Wenn man es rich­tig macht, ist ein Teil die­ser Auf­merk­sam­keit posi­tiv. Dies muß nicht die Mehr­heit sein – im Gegen­teil wird sich die Mehr­heit bei einer gelun­ge­nen Pro­vo­ka­ti­on erst ein­mal gegen den Pro­vo­ka­teur stel­len (sonst wäre es ja kei­ne Pro­vo­ka­ti­on). Aber ein Teil der Auf­merk­sam­keit muß natür­lich posi­tiv sein, denn hier ent­steht der Kern der künf­ti­gen Anhän­ger­schaft. Die Pola­ri­sie­rung zwi­schen Geg­nern und Anhän­gern zeigt, daß man mit der Pro­vo­ka­ti­on Erfolg hatte.

„Unse­re Vor­fah­ren waren kei­ne Ver­bre­cher“ kam auf Tik­Tok mit 200.000 Views gut an und die Reso­nanz war haupt­säch­lich posi­tiv. Das zeigt jedoch, daß wir auf die­ser Platt­form nie­man­den pro­vo­zier­ten: Das Volk hat mit die­ser Aus­sa­ge kein Pro­blem. Auf Twit­ter jedoch, wo haupt­säch­lich Jour­na­lis­ten und Estab­lish­ment-Ver­tre­ter unter­wegs sind, wur­de das Video schnell zu einem Skan­dal, sodaß es deut­lich höhe­re Impres­sio­nen erreich­te (unüb­lich für ein Video) und von ver­schie­de­nen Nach­rich­ten­sei­ten (NZZ, Zeit, Welt, WAZ) skan­da­li­siert wurde.

Die Pro­vo­ka­ti­on, der „pat­tern inter­rupt“ wirk­te also über ver­schie­de­ne Medi­en und Bla­sen hin­weg und bewirk­te eine Spal­tung in Geg­ner und Anhänger.

Vie­le Akteu­re aus dem rech­ten Lager beherr­schen es bereits, mit eige­nen Mit­teln Auf­merk­sam­keit auf sich zu len­ken. Zu nen­nen sind hier neben AfD-Poli­ti­kern wie Roger Beck­amp, Maxi­mi­li­an Krah, Ulrich Sieg­mund oder Mat­thi­as Hel­fe­rich natür­lich auch Akti­vis­ten wie Mar­tin Sell­ner. You­Tuber wie Feroz Khan (jüngst 200.000 Abon­nen­ten auf You­Tube erreicht) und natür­lich das Antai­os-Umfeld haben es bereits geschafft, auf ihre jewei­li­ge Wei­se im Main­stream The­men zu set­zen und bestän­dig Auf­merk­sam­keit zu binden.

Dabei wis­sen wir nun, daß es einen „Main­stream“ eigent­lich gar nicht mehr gibt, weil die Auf­merk­sam­keit nicht mehr von Kar­tell­me­di­en plan­mä­ßig zuge­teilt und vor­ent­hal­ten wer­den kann. Statt­des­sen schaf­fen es Ein­zel­per­so­nen mit klei­nen Teams, sie durch die rich­ti­ge Metho­de auf sich zu len­ken und an sich zu bin­den. Wer die­se Metho­de lernt und beherrscht, kann auch gegen den Wil­len der Gate­kee­per und ohne gro­ße Mit­tel das kost­ba­re sozia­le Kapi­tal namens Auf­merk­sam­keit in sei­nem Sin­ne nut­zen – ganz egal ob auf You­Tube, Tik­Tok, Twit­ter, als Poli­ti­ker, Buch­au­tor oder Aktivist.