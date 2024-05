Politik als Beruf? Über den Zustand der eigenen “Blase”

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Kei­ne Fra­ge, wir alle sind – als zoon poli­ti­kon – von der Poli­tik betrof­fen und im Umkreis des All­täg­li­chen zwangs­läu­fig dar­in han­delnd unter­wegs. Aber das ganz gro­ße Rad dre­hen wol­len, Ver­än­de­run­gen erseh­nen und dafür – aus­neh­mend poli­tisch – tätig werden?

Demo­kra­tie, heißt es, wäre das Non-plus-ultra, stell­te den Gip­fel­punkt poli­ti­scher Geschich­te und die bes­te gesell­schaft­li­che Errun­gen­schaft für die Gerech­tig­keit dar. Zudem Gewal­ten­tei­lung, Checks and Balan­ces, Trans­pa­renz, Pres­se­frei­heit – wie segens­reich doch!

Wir soll­ten uns glück­lich schät­zen, in einer Demo­kra­tie zu leben, und wir soll­ten freud­voll und kun­ter­bunt divers in ihr mit­wir­ken, wir müß­ten sie schüt­zen und, ja, sie regel­recht lie­ben. Wir soll­ten uns zu ihr „beken­nen“ – so wie das Fleisch gewor­de­ne Vor­bild aller deut­schen Demo­kra­ten, Frank-Wal­ter Stein­mei­er in „Bel­le­vue“, „unser“ Bun­des­prä­si­dent, Anfüh­rer der selbst­er­klärt Anstän­di­gen und so gewis­ser­ma­ßen König der bes­ten aller mög­li­chen Welten.

Die Gött­lich­keit der Mon­ar­chie, das Got­tes­gna­den­tum, wur­de seit der frü­hen Neu­zeit in Fra­ge gestellt, umge­kehrt wird sie für die moder­ne Demo­kra­tie mehr und mehr behaup­tet, so vehe­ment, daß jede Infra­ge­stel­lung als Blas­phe­mie gilt. Vom Staats­bür­ger­kun­de-Unter­richt der Schu­len an sind Hosi­an­na-Rufe ver­ord­net. Die AfD soll daher im Gegen­satz zu den „mora­lisch gesinn­ten Bür­gern“ allen­falls als „semi­de­mo­kra­ti­sche Kraft“ gel­ten, so die Wort­lö­sung von Eck­hard Jes­se in der FAZ.

Für mich selbst sehe ich – im Unter­schied etwa zur Rechts­staat­lich­keit, die mir wich­tig ist – in der Demo­kra­tie kei­ne Wirk­mäch­tig­keit, außer daß ich alle paar Jah­re zu einer Wahl auf­ge­mun­tert wer­de, an der ich als ver­schwin­dend klei­ner Bruch­teil, eher sym­bo­lisch also, teil­neh­me. Daß Demo­kra­tie und Rechts­staat­lich­keits­ga­ran­tie direkt von­ein­an­der abhän­gen, dürf­te nicht zwin­gend so sein. Selbst das alte Preu­ßen konn­te wohl als Rechts­staat gel­ten, kaum aber als Demokratie.

Mir per­sön­lich jeden­falls brach­te die demo­kra­tisch gewähl­te Exe­ku­ti­ve ein Berufs­ver­bot ein, das sie mir nicht erläu­tern möch­te und zu dem sie – trotz mei­ner vor­ge­tra­ge­nen Bit­te dar­um – nicht gesprächs­be­reit ist, ver­mut­lich weil sie sich hoch­herr­schaft­lich das Recht auf den arro­gan­ten Luxus nimmt, mich per­sön­lich zu ver­ach­ten. Akzep­tiert. Die ande­ren sind offen­bar wirk­lich mehr.

Es gibt also zwi­schen der exe­ku­ti­ven Poli­tik und mir – trotz des Dau­er­be­kennt­nis­ses der Herr­schen­den zum „Dis­kurs“, sogar zur „Dis­kurs­ethik“ – kei­ner­lei Kom­mu­ni­ka­ti­on, außer jener indi­rek­ten in der Form, daß sich die „demo­kra­tisch legi­ti­mier­te“ Exe­ku­ti­ve von mei­ner rand­stän­di­gen Publi­zis­tik belei­digt und getrig­gert fühlt und daher mei­ne beruf­li­che Exis­tenz meint ver­hin­dern zu dür­fen und zu müs­sen. Von Poli­tik bin ich zwangs­läu­fig betrof­fen, gestal­ten kann ich sie nicht. Dazu fehlt mir die Macht, aber die zu gewin­nen stre­be ich ande­rer­seits nicht an.

Im Sin­ne Max Stir­ners kann ich sagen, daß die Poli­tik die­ses Lan­des lei­der nicht „mei­ne Sach‘“ sein kann. Ande­re mögen dar­in eher zu Hau­se sein, nur wun­dert es mich, welch auf­ge­reiz­te Hoff­nun­gen all die Par­tei­gän­ger ver­schie­de­ner Rich­tun­gen mit ihren angeb­li­chen poli­ti­schen Mög­lich­kei­ten ver­bin­den – häu­fig nicht weni­ger als eine irdisch erwart­ba­re und fina­le Erlö­sung von allem Unge­mach, das wie­der­um Mensch und Mensch­heit doch auf Dau­er bestän­dig beglei­tet hat. Die­se schick­sal­haf­ten Wider­fahr­nis­se sind das ein­zig Ver­läß­li­che; mit ihnen gilt es per­sön­lich zurecht­zu­kom­men – wie über­haupt mit der Kontingenz.

Was aber ist mei­ne Sache? Mein enge­res Umfeld, mei­ne Spra­che, mein Hei­mat­land, das grö­ßer und älter ist als die Ber­li­ner Repu­blik, mein Nach­den­ken aus Neu­gier, die Suche nach ursprüng­li­cher Natür­lich­keit und der täg­lich neue Anspruch, ver­ant­wor­tungs­voll gegen­über den Nächs­ten und der Natur zu leben. Noch las­sen enger wer­den­de Ein­schrän­kun­gen das zu.

Wenn ich dezent Demo­kra­tie­gläu­big­keit hin­ter­fra­ge, heißt es: Ja, es ist doch his­to­risch schon so uner­meß­lich viel bes­ser gewor­den! – Ist es das? Wirk­lich? Tech­nisch wohl, denn wer woll­te etwa zurück in Zeit­al­ter gerin­ge­rer medi­zi­ni­scher Mög­lich­kei­ten? Aber kul­tu­rell oder vom see­li­schen Dasein her – bes­ser gewor­den? Alles? Dank der Demo­kra­tie? Das kann ich nicht fin­den, und das habe ich, erwach­sen gewor­den, nie erwar­tet. Poli­tik ver­fährt mar­xis­tisch, wenn sie meint, der Mensch wür­de bes­ser, wenn ihm güns­ti­ge­re Bedin­gun­gen ein­ge­rich­tet sind.

Alle Erweckt­heit, alle qua­si­re­li­giö­se und erlö­sungs­be­dürf­ti­ge Inbrunst, mit der Poli­tik betrie­ben wird, ist mir suspekt. Im Beispiel:

Aus Zwangs­läu­fig­keit bin ich pas­si­ver Teil­neh­mer meh­re­rer Chat­grup­pen einer poli­ti­schen Par­tei. Wäh­rend ich nie das Bedürf­nis ver­spür­te, dar­in irgend etwas zu for­mu­lie­ren, lese ich zuwei­len, was die ande­ren mit enor­mer Aus­dau­er und Enga­ge­ment pos­ten. Das Wenigs­te davon inter­es­siert mich, lie­ber lese ich Zei­tun­gen, gern gera­de jene der ver­meint­li­chen Gegenseite.

Aber ich bemer­ke fas­zi­niert, daß die­se Chat­grup­pen vor allem eine Funk­ti­on haben: Man ver­si­chert sich gegen­sei­tig bestän­dig, genau dort und nur dort rich­tig, ja eigent­lich zu Hau­se zu sein – im Hort des rech­ten Glau­bens. Und man ver­ehrt immer mal einen neu­en poli­ti­schen Hei­land, der gekom­men ist, alles Unbill poli­tisch zu beenden.

Denn was man dort rund um die Uhr ritu­ell als allein­se­lig­ma­chend bekennt, das ist nur, aus­schließ­lich nur dort in der Gemein­de der Gleich­ge­sinn­ten bekenn­bar. Man scharrt im Netz, um Zita­te und Links auf­zu­fin­den, die wie Ban­ner hoch­ge­hal­ten wer­den, um die eige­ne Über­zeu­gung noch stich­hal­ti­ger zu bewei­sen – für die noch tie­fe­re Gewiß­heit, hier und nur hier rich­tig pla­ziert zu sein, im Sin­ne der ein­zig guten Sache, des ein­zig erstre­bens­wer­ten Ziels und sol­cher­art in manich­äi­scher Wei­se unter­schie­den von allen, die noch Irr­we­ge gehen, weil sie, so die Über­ein­stim­mung, völ­lig ver­peilt, ver­blen­det und eher wohl krank unter­wegs sind und nicht erken­nen kön­nen, was den Getreu­en in der eige­nen Bla­se über­ein­stim­mend abso­lut evi­dent erscheint. Über­läu­fer wür­den jedoch als geheilt ange­se­hen und in die Arme geschlos­sen, wenn sie, end­lich erweckt, den Weg zur Her­de des guten Hir­ten fänden.

Bei der Vehe­menz und Per­ma­nenz, mit der man sich in sol­chen Grup­pen – oder auf Sit­zun­gen, Mee­tings, Par­tei­ta­gen – aus­tauscht, fra­ge ich mich oft: Gehen die über­haupt mal in die Natur, atmen die noch ruhig und tief durch, fah­ren die Rad, haben die in Haus und Gar­ten nichts zu erle­di­gen, ver­lan­gen deren Kin­der nicht nach ihnen, brau­chen deren Eltern kei­ne Pfle­ge? Lesen die irgend­wann etwas ande­res als die eige­nen Par­tei-Fly­er und ihre sich selbst bestä­ti­gen­de Agitation?

Offen­bar nicht: Das Leben die­ser Chat-Dis­ku­tan­ten und Par­tei­fa­na­ti­ker ist rund um die Uhr pri­mär Poli­tik, Poli­tik, Poli­tik; von ihr ver­spre­chen sie sich das Ent­schei­den­de, also Ret­tung, Aner­ken­nung, Schutz, Erfolg, letzt­lich Heil und Segen und glei­ßen­de Zei­chen der Aus­er­wählt­heit. Auch die beflis­se­nen Hel­fer, die für ihre Ido­le Wahl­pla­ka­te auf­hän­gen, wol­len irgend­wie belohnt werden.

Kann Poli­tik, ob rech­te oder lin­ke oder irgend­wel­che, das bie­ten? Oder:

Soll­te man wirk­lich poli­tisch auf Ret­tung hof­fen? Pri­mär? Spielt das Leben nicht glück­li­cher­wei­se anders­wo und so zwi­schen ganz ande­ren Men­schen als die­sen chro­nisch poli­tisch Infi­zier­ten? Skep­sis gegen­über poli­ti­schem Gedöns, das Ver­mei­den von Gläu­big­keit gegen­über Poli­tik, ihren Phra­sen und Ideo­lo­gis­men iden­ti­fi­zie­re ich als ten­den­zi­ell rechts.

Ade­nau­er pfleg­te mit Lei­den­schaft Rosen. Wie sym­pa­thisch. Hät­te er sie nicht zu sei­nem ideel­len und emo­tio­na­len Zen­trum machen kön­nen? Ging nicht, wird man argu­men­tie­ren, denn er hat­te als Zen­trum- bzw. CDU-Poli­ti­ker eine Sen­dung, die er ver­wirk­li­chen muß­te. Was aber wur­de aus die­ser Sen­dung? Irgend­was von Bestand? Sei­ne Rosen­stö­cke gibt es jedoch noch immer.

In Ver­mei­dung des Begrif­fes Exis­ten­tia­lis­mus und wie der von Kier­ke­gaard bis Sart­re, Heid­eg­ger und Jas­pers so gefaßt wird:

Wir exis­tie­ren, und dafür braucht es – u. a. für Regeln, Nor­men und Recht – Poli­tik. Aber das Exis­tie­ren beginnt nicht mit dem Poli­ti­sie­ren. Leu­te, bei denen es aller­dings so zu sein scheint, sehen auch danach aus – Saskia Esken, Kevin Küh­nert, Ricar­da Lang und all die ande­ren Kari­ka­tu­ren ihrer selbst.

Und nein, das meint mal nicht deren sym­pto­ma­ti­sche Phy­sio­gno­mie, son­dern viel­mehr deren Exis­ten­z­wei­se. Zwangs­läu­fig ist der Berufs‑, der Vollblut‑, der Dau­er­po­li­ti­ker ein Kunst­we­sen, ein Schau­spie­ler, ein Per­for­mer, ein Pla­kat­grin­ser, eine Mensch gewor­de­ne Bot­schaft. Wich­tig ist ihm, daß er sich zei­gen kann, daß er erwähnt wird, daß er statt­fin­det, daß man ihm ein Mikro hin­hält und ihn bestän­dig ablich­tet. Daher die inne­re Ver­wandt­schaft mit dem Ander­sen­schen Kai­ser und sei­nen neu­en Kleidern.

Aber kein Hand­wer­ker führt sich so auf, kein Land­wirt, nicht mal durch­gän­gig alle Leh­rer. Soll­ten sich recht­schaf­fe­ne Leu­te wirk­lich von Poli­ti­kern zwei­fel­haf­ten For­mats „reprä­sen­tiert“ füh­len kön­nen? – Doch, das kann man eben­so auf der rech­ten Sei­te des Spek­trums aus­pro­bie­ren. Ist’s mei­ner­seits arro­gant, wenn ich mich von nie­man­dem reprä­sen­tiert sehe, ja nicht mal von irgend­wem reprä­sen­tiert sein möch­te, schon gar nicht von Typen die, abge­ho­ben, für eine „Idee“ leben, weil sie mit dem Leben selbst all­zu vie­le Rech­nun­gen offen haben?

Nach mei­nem Emp­fin­den liegt ein Segen viel­mehr dar­in, so poli­tik­fern wie nur mög­lich zu leben. Befreit von der Illu­si­on, das Leben wür­de bes­ser, gar glück­li­cher, wenn nur der Rich­ti­ge einen ver­tritt. Man ver­tre­te sich selbst, das heißt: Man sei man selbst, so gut oder schlecht das dank oder trotz irgend­wel­cher Poli­tik mög­lich sein mag. Rich­tig und gut gegen­über sei­nem Nächs­ten und sich selbst zu han­deln nimmt einem kei­ner ab, ja darf einem kei­ner abneh­men, Poli­tik schon gar nicht.

Es muss einem einer­lei sein kön­nen, wer im Kanz­ler­amt oder im Schloß Bel­le­vue sitzt, so wie es mei­nem Urgroß­va­ter egal sein muß­te, wer gera­de Kai­ser ist. So, wie mein Groß­va­ter wäh­rend der Schlacht an den See­lower Höhen eher auf sein Über­le­ben hoff­te als auf den Füh­rer. Unse­re enge­ren Ange­le­gen­hei­ten sind nicht poli­tisch, und wir dür­fen sicher dar­auf ver­trau­en, daß bei­na­he jeder Poli­ti­ker unrühm­lich endet. Man den­ke dar­über nach, wes­halb das so ist.

Es geht nicht um Pas­si­vi­tät, die, heißt es, ja dazu führt, daß man her­um­ge­schubst wird. Es geht viel­mehr sogar um gestei­ger­te Akti­vi­tät, die die Poli­tik des Gro­ßen und Gan­zen zwar wach ver­folgt, aber ihr kei­ne letzt­gül­ti­gen Rech­te über das urei­ge­ne Leben ein­räumt, das man selbst zu ver­ant­wor­ten hat – für oder gegen die Poli­tik, für oder gegen die Mehr­heit, ja auch für oder gegen das Gesetz, denn Poli­tik oder Gesetz sind so oder so.

Und man selbst ist man selbst und eben nicht das Gro­ße und Gan­ze, selbst wenn man zu der Mehr­heit gehört, der in der Demo­kra­tie kurio­ser­wei­se zuge­spro­chen wird, sie fän­de zu den bes­se­ren und klü­ge­ren Ent­schei­dun­gen als die Min­der­heit oder gar man selbst.

Und von Esken, Küh­nert oder Lang oder von wel­cher die­ser so eit­len wie tra­gi­ko­mi­schen Figu­ren von links bis rechts auch immer ist kei­ne Lösung zu erwar­ten. Nein, auch von den sich lau­fend selbst bestä­ti­gen­den Akteu­ren in der eige­nen Chat­grup­pe oder Bla­se nicht.