Osterpause, neue Filme und eine Einladung zum Sommerfest

Rechts, auf der Leiste neben den Beiträgen unseres Netz-Tagebuchs, sehen Sie den Eingang zum Anmeldeformular für unser großes Sommerfest, und hier ist der link . Der Verlag Antaios richtet dieses Fest zum 4. Mal aus, wir feiern am 13. und 14. Juli in Schnellroda, und es wird sein wie immer:

+ Wir begin­nen am Sams­tag um 11 Uhr und enden am Sonn­tag gegen 14 Uhr. Dazwi­schen liegt eine Nacht­ru­he, wirklich!

+ Wir stel­len ein Pro­gramm aus Lesun­gen, Vor­trä­gen, Podi­ums­dis­kus­sio­nen und Buch­vor­stel­lun­gen zusam­men, das sich über bei­de Tage zie­hen und von Niveau sein wird.

+ Wir neh­men einen Bei­trag von 50 € für bei­de Tage, Kin­der und Jugend­li­che bis 16 Jah­re sind frei.

+ Im Bei­trag ist das kom­plet­te Pro­gramm ent­hal­ten, wir ver­ge­ben kei­ne alber­nen Pla­tin-Kar­ten, als deren Besit­zer Sie spe­zi­el­len Zugang hät­ten oder so … Außer­dem essen und trin­ken Sie an bei­den Tagen ohne wei­te­re Kos­ten. Es wird Brat­wurst und Rei­be­ku­chen, Bier und Wein, Kaf­fee und Kuchen und Bem­men geben. Im Gast­hof wird man auf­wen­di­ge­re Gerich­te bestel­len kön­nen, die sind her­vor­ra­gend, aber nicht in der Fest-Gebühr inbegriffen.

+ Wir kön­nen 500 Gäs­te ver­sam­meln, mehr ist nicht mög­lich. Wir ver­ge­ben die raren Kar­ten nach Ein­gang der Anmel­dung. Also, hier ent­lang!

+ Ein paar Hel­fer wer­den wir wie­der benö­ti­gen – wir mel­den uns recht­zei­tig! Und: Rech­nen Sie mit Details bit­te nicht vor Mit­te, Ende April.

– – –

Bis zum Som­mer­fest ver­geht noch Zeit. Wir nut­zen sie unter ande­rem zum Aus­bau unse­res Video-Kanals. Schau­en Sie bit­te hier nach und abon­nie­ren Sie den Kanal: Zuletzt haben wir ers­te Vor­trä­ge ver­öf­fent­licht, die im Rah­men der Win­ter­aka­de­mie zum The­ma “Ruß­land” gehal­ten wurden.

Ellen Kositza bespricht in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den Bücher per Video, und natür­lich soll­ten Sie unse­ren Pod­cast mit dem selbst­iro­ni­schen Titel “Am Ran­de der Gesell­schaft” nicht ver­pas­sen. Also noch ein­mal: hier ent­lang zu den Fil­men und zum Kanal.

Und wenn wir gera­de dabei sind: Wir betrei­ben Kanä­le auf Twitter/x und Tele­gram, die Sie besu­chen und abon­nie­ren soll­ten: Sezes­si­on auf twitter/x hier, den Ver­lag Antai­os hier und Ellen Kositza per­sön­lich: hier. Dann Tele­gram: Sezes­si­on hier und Ver­lag dort.

– – –

Und nun rufen wir eine kur­ze Oster­pau­se aus, bis kom­men­den Diens­tag, und wün­schen allen Lesern und Abon­nen­ten geseg­ne­te und vor allem letzt­lich fro­he Tage: denn es siegt das Licht!