“Ich erlebe die AfD nicht als unchristlich!”, sagt Pfarrer Michaelis

Martin Michaelis war als evangelischer Pfarrer in Gatersleben in Sachsen-Anhalt tätig. Weil er als parteiloser Kandidat für die AfD bei der Stadtratswahl in Quedlinburg kandidiert, entzog ihm kürzlich der evangelische Kirchenkreis Egeln den Pfarrauftrag für seinen Pfarrbereich. Bekannt wurde Michaelis wegen seiner Corona- und gesellschaftskritischen Reden bei Demonstrationen – dank BILD auch als „Querdenken-Pfarrer“, worüber er in Ausgabe 117 der Sezession sprach. Wie politisch die Kirche und wie kirchlich Politik sein sollte, und warum er als Parteiloser für die AfD kandidiert, darüber spricht Pfarrer Martin Michaelis in unserem heutigen Gespräch.

SEZESSION: Herr Michae­lis, Sie infor­mier­ten am 9. März den Kreis­kir­chen­rat über Ihre Kan­di­da­tur als Par­tei­lo­ser für die AfD bei der kom­men­den Stadt­rats­wahl in Qued­lin­burg. Nur weni­ge Tage spä­ter, am 15. März, klin­gel­ten zwei Her­ren an Ihrer Tür und über­reich­ten Ihrer Frau einen Beschluß des zustän­di­gen Kreis­kir­chen­rats: Ihre Beauf­tra­gung zum Pfarr­dienst wur­de mit sofor­ti­ger Wir­kung auf­ge­ho­ben. Rech­ne­ten Sie mit die­sem Besuch, oder traf es Sie kalt?

MICHAELIS: Es war mir ange­droht wor­den, denn ich hat­te bereits am 14. Febru­ar dem Super­in­ten­den­ten, einem der bei­den Her­ren, münd­lich und dem Per­so­nal­de­zer­nen­ten schrift­lich mit­ge­teilt, daß ich beab­sich­ti­ge, als Par­tei­lo­ser auf der Lis­te der AfD zu kan­di­die­ren. Noch am sel­ben Tag hat der Kreis­kir­chen­rat – ohne jedes Gespräch mit mir – den Beschluß gefaßt, mich im Fall einer Kan­di­da­tur kaltzustellen.

Ein­zu­kni­cken ist nicht gera­de eine mei­ner stärks­ten Bega­bun­gen, und wie man mit Bann­an­dro­hungs­bul­len umgeht, habe ich mir bei Mar­tin Luther abge­guckt. Ich war ledig­lich ein wenig gespannt, ob sie es wirk­lich machen, denn mit deut­scher Gesetz­ge­bung ist das nicht kompatibel.

SEZESSION: Einen Got­tes­dienst in Nach­ter­stedt durf­ten Sie noch am sel­ben Tag nicht mehr hal­ten. Wel­che Reak­tio­nen der Bür­ger und Got­tes­dienst­be­su­cher haben Sie seit­dem erreicht?

MICHAELIS: Es waren wel­che dort, die extra wegen mir ange­reist waren, denn ich soll­te im Posau­nen­chor mit­spie­len und die Pre­digt hal­ten. Als dann der Ersatz­pfar­rer von christ­li­cher Gemein­schaft und­so­wei­ter rede­te, fan­den die Besu­cher das der­art schein­hei­lig, daß sie die Kir­che ver­las­sen haben. Am Sonn­tag danach hat auch unge­fähr die Hälf­te der Gemein­de einen Got­tes­dienst ver­las­sen und ist flugs nach Qued­lin­burg zu uns gekom­men. In einem wei­te­ren Ort ist der Gemein­de­kir­chen­rat mit der Dienst­un­ter­sa­gung über­haupt nicht ein­ver­stan­den und hat sich beschwert, auch weil er bei der Ent­schei­dung schlicht über­gan­gen wur­de. Die Gemein­de möch­te mich gern behalten.

SEZESSION: Hat man Ihnen damit viel­leicht eine Ent­schei­dung abge­nom­men? Stadt­rat oder Got­tes­dienst? Oder hiel­ten Sie bei Ihrer Kan­di­da­tur bei­des für möglich?

MICHAELIS: Vor eine sol­che Wahl haben sie mich tat­säch­lich schrift­lich stel­len wol­len. Aber ich will ja nur an der Kom­mu­nal­wahl teil­neh­men, mehr nicht. Eine Wahl pro Jahr reicht. Also habe ich mich nicht vor die Wahl stel­len las­sen wol­len. Es ist kom­plet­ter Unsinn, denn das Pfarr­dienst­ge­setz erlaubt eine poli­ti­sche Betei­li­gung aus­drück­lich und die sons­ti­ge Rechts­la­ge auch.

Natür­lich geht bei­des zusam­men. Wo leben wir denn? Man muß nur strikt tren­nen kön­nen: Auf die Kan­zel gehö­ren kei­ne poli­ti­schen State­ments für irgend­ei­ne Par­tei, son­dern das Wort Got­tes, und im Rat­haus suchen wir der Stadt Bes­tes. Ganz ein­fach ist das. Man muß es nur wol­len – und können.

SEZESSION: Gelingt der Evan­ge­li­schen Kir­che die­se Tren­nung, wenn sie Lui­sa Neu­bau­er auf der Kan­zel im Ber­li­ner Dom eine Pre­digt hal­ten läßt?

MICHAELIS: Das ist nur ein Bei­spiel, aber genau: Da wird jemand mit einer grü­nen Agen­da auf die Kan­zel gelas­sen. Ein­mal abge­se­hen vom frag­wür­di­gen Inhalt steht in der Augs­bur­gi­schen Kon­fes­si­on (Con­fes­sio August­a­na, CA) Arti­kel 14, „daß nie­mand in der Kir­che öffent­lich leh­ren oder pre­di­gen oder die Sakra­men­te rei­chen soll ohne ord­nungs­ge­mä­ße Beru­fung“. Dazu gehört zuerst ein Theo­lo­gie­stu­di­um und eine kirch­li­che Aus­bil­dung. Bei­des hat Frau Neu­bau­er nicht, erst recht kei­ne Beru­fung, also kei­ne Ordination.

Im Sep­tem­ber 1530, in der Apo­lo­gie zur CA, führ­te Phil­ipp Melan­chthon dazu aus: „Die Rase­rei der Bischö­fe in die­ser Ange­le­gen­heit ist der Grund, war­um jene kir­chen­recht­li­che Ord­nung sich allent­hal­ben auf­löst, die wir sehr bei­be­hal­ten wol­len.“ Ich sehe also eher ein Pro­blem dar­in, daß die Kir­chen­lei­tun­gen die­se Tren­nung selbst nicht hin­be­kom­men, wenn sie den Men­schen zum Bei­spiel das Wahl­ver­hal­ten vor­schrei­ben wollen.

Jetzt pla­nen sie sogar für die kom­men­de Syn­ode eine Geset­zes­än­de­rung, wonach von Äuße­run­gen des Ver­fas­sungs­schut­zes abhän­gig gemacht wer­den soll, ob jemand für den Gemein­de­kir­chen­rat kan­di­die­ren darf. Das ist ja so, als ob man vor 1989 die Sta­si um Erlaub­nis gefragt hät­te. Dafür sind wir damals bestimmt nicht auf die Stra­ße gegan­gen. Unfaß­bar ist es für uns Ost­deut­sche, daß sich die Kir­che von einer staat­li­chen Behör­de abhän­gig macht – dazu von einer sol­chen – und damit ihre Gemein­de­glie­der bedrückt und aus­grenzt, anstatt sie zu schüt­zen, und das mit­tels Kirchengesetz!

SEZESSION: Pla­nen Sie, gegen die Ent­schei­dung des Kir­chen­ra­tes juris­tisch vorzugehen?

MICHAELIS: Alles zu sei­ner Zeit. Natür­lich haben wir auch das bedacht und hal­ten Plä­ne bereit. Für ein wenig juris­ti­sche Exper­ti­se machen wir es uns dem­nächst mal gemüt­lich, aber eigent­lich ist die Sach­la­ge glas­klar. Kirs­ten Fehrs, die amtie­ren­de Rats­vor­sit­zen­de der Evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­land (EKD), hat sich auch zu mei­nem Fall geäu­ßert, natür­lich ohne mit mir zu spre­chen, und stell­te fest: “Wie sich das grund­sätz­lich im Kir­chen­dienst ver­hält, damit wer­den wir uns auch ein­ge­hend recht­lich beschäf­ti­gen müs­sen, das ist juris­tisch nicht ganz ein­fach”. Da stim­me ich ihr zu, denn so wird es wohl wer­den, also für sie. Ich fin­de es ganz ein­fach: ein­fach falsch.

SEZESSION: Die Besu­cher Ihrer Got­tes­diens­te sind auch poten­ti­el­le Wäh­ler – ver­mu­ten Sie Aus­wir­kun­gen auf die Ergeb­nis­se der kom­men­den Stadt­rats­wahl am 9. Juni, bei der Sie kandidieren?

MICHAELIS: Kir­chen­lei­ten­der­seits scheint man das sehr zu befürch­ten. Des­halb geben alle mög­li­chen Leu­te State­ments zu mei­ner Ent­schei­dung ab, auch wel­che, die mich noch nie gese­hen, geschwei­ge denn mit mir gespro­chen haben, wie eben die erwähn­te Rats­vor­sit­zen­de der EKD, um die Leu­te vor mir zu war­nen. Im Gespräch auf der Stra­ße habe ich den Ein­druck, daß vie­le das als Anre­gung neh­men, um über ihre Wahl­ent­schei­dung schon mal nachzudenken.

Eine so weit­rei­chen­de und erfolg­ver­spre­chen­de Wahl­kam­pa­gne in nahe­zu allen Medi­en hät­te ich natür­lich nie­mals allein hin­be­kom­men. Mar­tin Luther hat ein­mal geschrie­ben: „Wie treff­lich mir die Ver­fol­gung bis­her genützt hat, kann ich gar nicht erzäh­len, ohne dafür mei­nen Fein­den zu danken.“

SEZESSION: Wen­den sich denn auch die Bür­ger, die den Umgang mit Ihnen kri­ti­sie­ren, an die Kir­chen­lei­tung? Wis­sen Sie das?

MICHAELIS: Ja, das müs­sen eini­ge sein, denn manch­mal bekom­me ich deren Brie­fe auch zu lesen. Die Autoren sind zum Teil sehr auf­ge­bracht. Wenn ich die Kom­men­tar­spal­ten unter diver­sen Arti­keln lese, fürch­te ich aller­dings, daß noch ein ganz ande­res Wahl­ver­hal­ten beein­flußt wer­den könn­te, näm­lich ob man einen Kir­chen­aus­tritt voll­zieht oder nicht. Vie­le sind ent­setzt, wie sich die Kir­chen ver­hal­ten, unter ande­rem bei dem gan­zen Coro­nabe­trug, der sich jetzt offen anhand der jüngst ver­öf­fent­lich­ten RKI-Papie­re bele­gen läßt, aber eben auch in mei­nem Fall. Das fin­de ich beun­ru­hi­gend. Aber auch das scheint mich von der Kir­chen­lei­tung zu unter­schei­den, denn mit mei­ner Dienst­un­ter­sa­gung nimmt sie das bil­li­gend in Kauf.

SEZESSION: Ist das auch ein Grund für Ihre Kan­di­da­tur – das Ver­hal­ten der Kir­che zur Gesundheitspolitik?

MICHAELIS: Nun, über­haupt kan­di­die­re ich, weil ich mir in vie­len Jah­ren als Vor­sit­zen­der ver­schie­de­ner Pfarr­ver­tre­tungs­gre­mi­en vie­le Kom­pe­ten­zen aneig­nen durf­te. Kirch­li­cher­seits hat­te man dar­an seit 2022 kein Inter­es­se. Mein Vor­schlag, mich gründ­lich mit dem The­ma „Auf­ar­bei­tung der Coro­na­kri­se in der Kir­che“ zu befas­sen, wur­de abge­lehnt. (Das hät­te ich mir ja den­ken kön­nen, ich woll­te es aber wissen.)

Dem Gleich­nis Jesu von den anver­trau­ten Talen­ten (Mt. 25) habe ich ent­nom­men, daß man die Talen­te nicht ver­gra­ben darf. Also war ich offen für ein neu­es Betä­ti­gungs­feld, wo man die mei­ni­gen zu schät­zen weiß. Kaum hat­te sich etwas gefun­den, hat die Kir­che ihr Des­in­ter­es­se nun mit der Dienst­un­ter­sa­gung ein­drucks­voll bekräftigt.

SEZESSION: Nun wird Ihnen die Nähe zu einer Par­tei zum Vor­wurf gemacht – dabei kan­di­die­ren Sie als Par­tei­lo­ser. Wie­so eigent­lich? Und wie­so par­tei­los auf der Lis­te der AfD?

MICHAELIS: Par­tei­los bin ich und wer­de ich blei­ben, weil ich mir eine gewis­se Unab­hän­gig­keit bewah­ren will, wel­che für ande­re erkenn­bar sein soll. Das ist mir vor allem aus beruf­li­chen Grün­den wich­tig. Auf der Lis­te der AfD kan­di­die­re ich, weil ich das mit ande­ren Chris­ten zusam­men tun will. Zwei von ihnen gehö­ren auch zur Evan­ge­li­schen Kir­che in Mit­tel­deutsch­land, einen habe ich sogar selbst getauft. Ich möch­te mich in einer Situa­ti­on, in der die Kir­che ver­langt, man müs­se sich von der AfD fern­hal­ten oder sogar distan­zie­ren, bewußt an die Sei­te derer stel­len, die aus­ge­sto­ßen wer­den, min­des­tens aber vor den Kopf. Übri­gens ist der Anteil von Chris­ten, die auf unse­rer Lis­te kan­di­die­ren und auch der christ­li­chen AfD-Wäh­ler über dem Anteil der Chris­ten an der Bevöl­ke­rung in Deutschland.

SEZESSION: Der Lan­des­bi­schof der Evan­ge­li­schen Lan­des­kir­che in Würt­tem­berg, Ernst-Wil­helm Gohl, erklär­te kürz­lich, die AfD sei für „Chris­tin­nen und Chris­ten“ nicht wähl­bar und die­se müß­ten sich „dem Ungeist mutig ent­ge­gen­stel­len“. Was hal­ten Sie von Aus­sa­gen wie dieser?

MICHAELIS: Zuerst ein­mal waren das frü­her, als ich ein Kind war, immer nur „Chris­ten“. Da kann­te man noch Pau­lus, der schrieb (Gal 3,28): „Hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid alle­samt einer in Chris­tus Jesus.“ Na ja, viel­leicht fand ich das damals gut, weil ich mich als Kind für die Unter­schie­de nicht so sehr inter­es­sier­te, wie das Kin­dern heu­te auf­ge­nö­tigt wird. Also Ungeis­ter zum Ent­ge­gen­stel­len gibt’s mehr als genug.

SEZESSION: Und was hal­ten Sie von Wahl­emp­feh­lun­gen durch Gottesdiener?

MICHAELIS: Nach Arti­kel 7 der Augs­bur­gi­schen Kon­fes­si­on ist die Kir­che „die Ver­samm­lung aller Gläu­bi­gen, bei denen das Evan­ge­li­um rein gepre­digt und die hei­li­gen Sakra­men­te laut dem Evan­ge­li­um gereicht wer­den.“ Die Kir­che ist also zuerst die Gemein­de. Kir­chen­lei­tun­gen haben sol­che ableh­nen­den, poli­ti­schen Urtei­le nicht abzu­ge­ben, nicht zuletzt, weil „es genügt zur wah­ren Ein­heit der christ­li­chen Kir­che, daß das Evan­ge­li­um ein­träch­tig im rei­nen Ver­ständ­nis gepre­digt und die Sakra­men­te dem gött­li­chen Wort gemäß gereicht wer­den.“ Es bedarf nicht glei­cher Zere­mo­nien, erst recht nicht übers glei­che, meist lin­ke Knie gezo­ge­ner poli­ti­scher Auffassungen.

SEZESSION: Das The­ma mutet fast schon zu welt­lich an, oder? Es wirkt irgend­wie deplat­ziert für Men­schen, die das Wort Got­tes ver­kün­di­gen, Par­tei­emp­feh­lun­gen abzugeben.

MICHAELIS: Dar­über, daß Kir­chen­lei­tun­gen in die­ser rigo­ro­sen Wei­se in welt­li­che Din­ge ein­grei­fen, soll­ten zumin­dest wir Luthe­ri­schen seit 500 Jah­ren hin­aus sein. Die Äuße­rung Gohls zeigt, wie wenig die luthe­ri­schen Bekennt­nis­schrif­ten zur kri­ti­schen Prü­fung eige­nen Han­delns und viel­leicht Den­kens – da bin ich mir nicht immer sicher – ver­in­ner­licht sind. In CA 28 wird ganz klar eine Gren­ze gezo­gen: „Weil nun die Gewalt der Kir­che oder der Bischö­fe ewi­ge Güter gibt und allein durch das Pre­digt­amt aus­ge­übt und betrie­ben wird, behin­dert sie nicht im min­des­ten die Poli­zei (Staats­ord­nung) und das welt­li­che Regiment.“

SEZESSION: Also hält der Pro­tes­tan­tis­mus zum Ver­hält­nis zwi­schen Kir­che und Poli­tik eigent­lich doch kon­kre­te Ant­wor­ten bereit?

MICHAELIS: Natür­lich! Wenn in einer Demo­kra­tie das welt­li­che Regi­ment in geord­ne­ter Wei­se vom Volk aus­geht, bes­ser: aus­ge­hen soll, wozu auch Wah­len gehö­ren, steht es einer Kir­che oder einem Bischof nicht zu, auch nicht meh­re­ren zusam­men, Tei­le des Vol­kes mora­li­sie­rend zu behin­dern oder gar aus­schlie­ßen zu wol­len, weder bezo­gen auf deren Wahl­ver­hal­ten noch auf die Kan­di­da­tu­ren, wie jetzt in mei­nem Fall. Das ist also nicht nur ver­fas­sungs­wid­rig, es ist bekennt­nis­wid­rig, auch wenn sie das Gegen­teil behaupten.

Ganz am Ende wird die CA in Arti­kel 28 sogar sehr deut­lich und emp­fiehlt den Bischö­fen, „sie mögen beden­ken, wie sie es vor Gott ver­ant­wor­ten kön­nen, daß sie mit die­ser ihrer Här­te die Spal­tung (der Kir­che) ver­ur­sa­chen, was sie doch bil­li­ger­wei­se ver­hü­ten hel­fen soll­ten.“ Nach unse­rem Amts­ver­ständ­nis gibt es kei­ne kirch­li­che Hier­ar­chie, son­dern nach CA 28 „soll man auch Bischö­fen, die ordent­lich gewählt sind, nicht gehor­chen, wenn sie irren oder etwas gegen die hei­li­ge, gött­li­che Schrift leh­ren oder anord­nen.“ Neun Jah­re vor­her in Worms hat­te Luther gesagt: „Viel­mehr muß ein Christ für sich selbst prü­fen und urteilen.“

Also, was den­ken die sich, wer sie sind? Ja, und wer die ande­ren in ihren Augen zu sein haben?

SEZESSION: Erle­ben Sie die AfD als unchristlich?

MICHAELIS: Nein! Dann hät­te ich mei­nen Namen auf die­ser Lis­te nicht sehen wol­len. Das kann man kei­nes­wegs so pau­schal sagen. Es gibt sehr vie­le Posi­tio­nen, die sich auf eine lan­ge christ­li­che Tra­di­ti­on grün­den und beru­fen kön­nen und das aus­drück­lich wol­len. Ich fän­de es gut, wenn die Kir­chen­lei­tun­gen, ande­re inter­es­sier­te Chris­ten natür­lich glei­cher­ma­ßen, mit der AfD end­lich unvor­ein­ge­nom­men dar­über dis­ku­tie­ren wür­den. Dann könn­te auf Sei­ten der AfD im Pro­gramm viel­leicht etwas kor­ri­giert wer­den, falls man dabei etwas ent­de­cken soll­te, was mit dem christ­li­chen Glau­ben noch nicht gut zusammenpaßt.

Viel­leicht wür­de man auf kirch­li­cher Sei­te aber auch ent­de­cken, daß die tra­di­tio­nel­len von der AfD ver­tre­te­nen Posi­tio­nen schlicht Alt­her­ge­brach­tes sind, was vor weni­gen Jah­ren selbst­ver­ständ­lich als christ­lich ver­stan­de­nes Ver­hal­ten galt.

SEZESSION: Haben Sie ein Bei­spiel für so etwas Althergebrachtes?

MICHAELIS: Dazu zäh­le ich den unein­ge­schränk­ten Schutz des unge­bo­re­nen Lebens, selbst­ver­ständ­lich auch, wenn ein Kind behin­dert zur Welt kom­men soll­te, das Pri­mat des tra­di­tio­nel­len Fami­li­en­bil­des, der Schutz der Men­schen vor Gewalt, Betrug usw., was Mar­tin Luther in der Leh­re von den zwei Regier­wei­sen Got­tes als Auf­ga­be welt­li­cher Obrig­keit benennt. Dazu gehö­ren eben siche­re Gren­zen, der Schutz des Eigen­tums vor Räu­bern aller Art, auch vor staat­li­chem Zugriff „unter dem Schein des Rechts“, der Schutz der Gesund­heit, die Pflicht zum Frie­den, zur Wahr­heit und Wahrhaftigkeit.

Im Sin­ne die­ser Leh­re Luthers ist das Drän­gen gera­de die­ser Par­tei zur Auf­ar­bei­tung der Coro­na­kri­se durch­aus christ­lich zu nen­nen. Dafür ste­hen Abge­ord­ne­te mit ihrem Namen ein, z.B. im Euro­pa­par­la­ment Chris­ti­ne Ander­son und Joa­chim Kuhs oder Bea­trix von Storch, um nur drei zu nen­nen, die ich wegen ihrer kla­ren Ansa­gen beson­ders schätze.

SEZESSION: Gibt es zurück­bli­ckend ein Bei­spiel, daß die Evan­ge­li­sche Kir­che jeman­den aus ihren eige­nen Rei­hen aus­schließt wegen einer poli­ti­schen Kandidatur?

MICHAELIS: Solan­ge ich den­ken kann, nicht. Es gab, bevor ich anfing zu den­ken, Men­schen, denen das so gegan­gen ist. Für einen habe ich mal einen Blu­men­strauß beim Schul­aus­flug mit nach Buchen­wald genom­men. Die Leh­re­rin mach­te schon an der Bus­hal­te­stel­le ein lan­ges Gesicht, weil der nicht für Ernst Thäl­mann bestimmt war, son­dern für Pfar­rer Paul Schnei­der. Es brauch­te ein biß­chen Kin­der­mut, denn ich muß­te vor allen ande­ren dar­um bit­ten, daß mir die Zel­le auf­ge­schlos­sen wur­de. Es hat der Ent­wick­lung mei­nes Mutes nicht geschadet.

SEZESSION: Wie emp­fin­den Sie den oft gezo­ge­nen Ver­gleich der heu­ti­gen BRD mit der DDR vorm Hin­ter­grund Ihrer per­sön­li­chen Erfah­run­gen als Christ in der ehe­ma­li­gen DDR?

MICHAELIS: Zu DDR-Zei­ten hat uns die Kir­chen­lei­tung in Schutz genom­men. Mit „uns“ mei­ne ich Pfar­rer aber auch Gemein­de­glie­der. Gegen Über­grif­fe oder Anwer­be­ver­su­che der Sta­si wur­de uns damals gesagt, daß wir das sofort dem Lan­des­bi­schof Wer­ner Leich berich­ten soll­ten, womit wir als IM nicht mehr in Fra­ge kamen.

Auch hat sich in Thü­rin­gen die Kir­chen­lei­tung gegen Benach­tei­li­gun­gen bei Schü­lern ver­wen­det. Ich selbst habe Hil­fe bekom­men, als das Wehr­kreis­kom­man­do den Beginn mei­nes Theo­lo­gie­stu­di­ums ver­hin­dern woll­te. Wäh­rend des Theo­lo­gie­stu­di­ums haben wir an Frie­dens­de­mons­tra­tio­nen teil­ge­nom­men. Wenn es des­halb Pro­ble­me gab, wur­de uns auch gehol­fen, hat sich die Kir­chen­lei­tung schüt­zend vor und man­che der Pro­fes­so­ren sogar neben uns gestellt.

In mei­ner ers­ten Stel­le in Alten­burg wur­de ich mal zum Rat des Krei­ses ein­be­stellt, um mir diver­se Vor­wür­fe zu machen. Das habe ich der Kir­chen­lei­tung mit­ge­teilt. Danach ist nichts pas­siert, gar nichts. Des­halb bin ich auch Pfar­rer gewor­den. Ich habe das selbst erlebt und als Pfarr­ver­tre­tungs­vor­sit­zen­der für ande­re prak­ti­ziert. Im Pfarr­dienst­ge­setz der EKD § 47 steht, Pfar­rer sind „gegen unge­recht­fer­tig­te Angrif­fe auf ihre Per­son in Schutz zu neh­men, ins­be­son­de­re auch gegen poli­tisch moti­vier­te Angrif­fe“. Jedoch scheint der Para­graf in die­sen Tagen mei­ne Per­son betref­fend von der Kir­chen­lei­tung offen­bar ungern ange­wen­det zu wer­den, oder sie haben ihn ein­fach nur vergessen.

SEZESSION: Was neh­men Sie aus Ihren letz­ten Jah­ren mit, „im Gegen­wind“ sozu­sa­gen, für Ihre Stadtratskandidatur?

MICHAELIS: Vor eini­gen Mona­ten bekam ich ein gerahm­tes Sakristei­ge­bet von Mar­tin Luther als Aner­ken­nung für mei­ne Stand­haf­tig­keit in den letz­ten weni­gen Jah­ren vom Sohn eines Pfar­rers geschenkt. Es hing im Arbeits­zim­mer sei­nes Vaters, der Grün­dungs­mit­glied der Beken­nen­den Kir­che war. Er wur­de damals vor die Wahl zwi­schen Ruhe­stand oder KZ gestellt und hat sich ver­ständ­li­cher­wei­se für den Ruhe­stand ent­schie­den. Das von sei­nen Kin­dern geschenkt zu bekom­men, hat mich sehr berührt und gestärkt. Es macht deut­lich, wie und wo mich Men­schen sehen, die mich wirk­lich ken­nen und nicht nur über mich schrei­ben, quat­schen oder mei­nen, urtei­len zu sol­len. Ich kann selbst urtei­len und entscheiden.