20. April, Jahrestag – Absturzprotokoll 05

Drü­ben bei der taz sind sie aus dem glei­chen Den­ken her­aus schon so weit, jeden bedau­erns­wer­ten Mit­men­schen zu ideo­lo­gi­schen Test­zwe­cken auf der­lei Daten anzu­spre­chen. Das sieht man dort mit dem Selbst­be­wußt­sein des Para­noi­kers denn auch als Wir­kung – nicht etwa als Ursa­che – unse­rer „sich radi­ka­li­sie­ren­den Gesell­schaft“. Ganz so ein­fach wol­len wir es uns dann lie­ber doch nicht machen. (Zumal ein Spöt­ter schon vor Jahr­zehn­ten fest­stell­te, es stel­le gera­de den Dau­er­be­wäl­ti­gern kein gutes Zeug­nis aus, daß bis weit über die Gren­zen des deut­schen Sprach­raums hin­aus „Füh­rers Geburts­tag“ all­ge­mein bekannt ist, aber nicht ein­mal ein zwei­stel­li­ger Pro­zent­satz der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten das Geburts­da­tum des aktu­el­len Bun­des­kanz­lers nen­nen könne.)

Viel inter­es­san­ter ist, was sich am und um den 20. April in den ver­gan­ge­nen knapp 35 Jah­ren jen­seits des Gro­ßen Teichs ereig­net hat und in wel­chem selt­sa­men Zusam­men­hang mit­ein­an­der das steht. Beson­de­re Bedeu­tung erlangt es in unse­ren ganz aktu­el­len Tagen, wo unter jun­gen Ame­ri­ka­nern die Selbst­ver­bren­nung wie­der in Mode kommt. (Eine „kul­tu­rel­le Pra­xis“ übri­gens, die – der kol­lek­ti­ven Fehl­erin­ne­rung des Man­de­la syn­dro­me ent­spre­chend – heu­te stets auf Pro­test gegen den Viet­nam­krieg zurück­ge­führt wird, wäh­rend sich die ori­gi­nä­ren flam­men­den Mön­che in Wahr­heit wider die Ver­fol­gung des Bud­dhis­mus durch das US-Mario­net­ten­re­gime in Süd­viet­nam in Brand setzten.)

Neh­men wir zuerst Waco, Texas, wo genau zu Mit­tag des 19. April 1993 (19 Uhr hie­si­ger Zeit) die ers­ten Flam­men aus dem Anwe­sen „Mount Car­mel“ der adven­tis­ti­schen Glau­bens­ge­mein­schaft Branch Davi­di­ans schlu­gen. Der auch von Frau­en und Kin­dern bewohn­te Gebäu­de­kom­plex war zu die­sem Zeit­punkt bereits fast zwei Mona­te lang von Ein­hei­ten des ATF (qua­si der para­mi­li­tä­ri­sche Arm des US-Finanz­mi­nis­te­ri­ums), des FBI und der Natio­nal­gar­de u.a. mit Kampf­pan­zern und von Hub­schrau­bern aus in die Fens­ter feu­ern­den Scharf­schüt­zen bela­gert worden.

Sek­ten­füh­rer Ver­non Howell ali­as David Koresh hat­te man bereits am ers­ten Tag der Ope­ra­ti­on nie­der­ge­schos­sen, als er vor dem Ein­gang des Gemein­de­hau­ses ver­han­deln woll­te, und seit­her war dank lan­des­wei­ter und bald inter­na­tio­na­ler Bericht­erstat­tung der Druck auf die invol­vier­ten Behör­den, „Erfol­ge“ zu zei­gen, stän­dig gewach­sen. Es gibt an die­ser trau­ri­gen Geschich­te vie­le aus­ge­spro­chen ver­stö­ren­de Aspek­te, ins­be­son­de­re hin­sicht­lich der getö­te­ten Kin­der, und ich möch­te hier nicht wei­ter ins Detail gehen: Sehen Sie sich online die Pho­tos tri­um­phie­ren­der Scharf­schüt­zen auf Schutt­hau­fen, unter denen zer­quetsch­te Men­schen lie­gen, oder von der auf dem nie­der­ge­brann­ten Anwe­sen wie von einer Inva­si­ons­ar­mee gehiß­ten ATF-Flag­ge an und den­ken Sie sich Ihren Teil.

Es gibt auch eine jähr­li­che Gedenk­fei­er am 19. April, die teil­wei­se online über­tra­gen wird. Wenn Sie des Eng­li­schen mäch­tig sind, beach­ten Sie abge­se­hen von der epi­schen Doku The Rules of Enga­ge­ment, was der jeder „extre­mis­ti­schen“ Regung gänz­lich unver­däch­ti­ge You­Tuber „Wen­di­goon“ in sei­ner aus­führ­li­chen Ana­ly­se zum The­ma vor­zu­brin­gen hat.

Beson­ders wich­tig ist die unmit­tel­ba­re his­to­ri­sche Ver­bin­dung, die er zieht, wenn auch nicht zum 20. April. Das feu­ri­ge und blu­ti­ge Ende der Waco-Bela­ge­rung ist nicht denk­bar ohne einen Auf­takt acht Mona­te zuvor, als die bereits genann­ten Regie­rungs­or­ga­ni­sa­tio­nen zusam­men mit dem bewaff­ne­ten Arm des US-Jus­tiz­mi­nis­te­ri­ums die Wald­hüt­te des „Aus­stei­gers“ Ran­dy Wea­ver auf dem Wald­ge­birgs­kamm Ruby Ridge im Bun­des­staat Ida­ho bela­gert hat­ten. (Seit neu­es­tem gibt es auch hier­zu eine Tie­fen­ana­ly­se, die ich aller­dings noch nicht ange­schaut habe.)

Wea­ver war mut­maß­lich durch Anschul­di­gun­gen eines miß­güns­ti­gen Nach­barn ins Visier der Behör­den gera­ten. In der Fol­ge hat­te er sich gewei­gert, als Agent pro­vo­ca­teur des FBI ille­ga­len Waf­fen­han­del mit der ras­sen­re­li­giö­sen Split­ter­grup­pe Aryan Nati­ons anzu­bah­nen – eine mehr als bizar­re Ope­ra­ti­on, in der sich V‑Leute von FBI und ATF inner­halb der Orga­ni­sa­ti­on gegen­sei­tig aus­lie­fer­ten, um die eige­ne Glaub­wür­dig­keit zu erhöhen.

Womög­lich im Rah­men die­ser „Kom­pe­tenz­strei­tig­kei­ten“ fälsch­te das ATF Ermitt­lungs­er­geb­nis­se, die Wea­ver mit einem Bank­raub in Ver­bin­dung brach­ten, was nach einer ver­stri­che­nen Vor­la­dungs­frist zu einem miß­glück­ten Zugriff der Bun­des­be­hör­den führ­te. Bei die­sem wur­den Wea­vers 14jähriger Sohn und sei­ne Frau – die gera­de einen Säug­ling im Arm hielt – erschos­sen. Seit­her hat­ten sich die bewaff­ne­ten Bun­des­be­hör­den har­scher Kri­tik aus­ge­setzt gese­hen: Ihre Beam­ten sei­en unge­nü­gend aus­ge­bil­det, mit Streß­si­tua­tio­nen umzu­ge­hen, und wür­den sich den eige­nen Mit­bür­gern gegen­über wie Cow­boys auf India­ner­jagd auf­füh­ren. FBI und ATF reagier­ten dar­auf mit noch stär­ke­rer Mili­ta­ri­sie­rung, ins­be­son­de­re dank der güns­ti­gen behör­den­in­ter­nen Prei­se für gebrauch­te Pan­zer­fahr­zeu­ge im Nach­gang von „Desert Storm“.

Biblisch gespro­chen, war Ruby Ridge die Prä­fi­gu­ra­ti­on zu Waco und mach­te lan­ge vor dem Erlaß des berüch­tig­ten Patri­ot Act klar: US-Behör­den waren wil­lens und in der Lage, auf mili­tä­ri­schem Niveau töd­li­che Gewalt gegen die eige­nen Bür­ger ein­zu­set­zen, wenn die­se eine ver­lang­te Koope­ra­ti­on ablehn­ten. Auch ist schon lan­ge bekannt, daß zumin­dest das FBI bei­na­he alle sei­ner „recht­zei­tig auf­ge­deck­ten“ ter­ro­ris­ti­schen Ver­schwö­run­gen selbst über­haupt erst ange­stif­tet hat. Heut­zu­ta­ge nennt man so etwas wohl „Ver­schwö­rungs­wis­sen“.

Was sich davon aus­ge­hend aber wie­der­um zwei Jah­re spä­ter, am 19. April 1995, in Okla­ho­ma City ereig­ne­te, über­formt die Gescheh­nis­se bis heu­te in sei­ner Düs­ter­keit (und ist des­halb das­je­ni­ge der genann­ten Ereig­nis­se, bei dem am aus­führ­lichs­ten über einen mög­li­chen Fal­se-flag-Vor­gang spe­ku­liert wird, sogar mit deut­scher Betei­li­gung).

Kurz nach 9 Uhr Orts­zeit zer­trüm­mer­te (min­des­tens) eine mäch­ti­ge Explo­si­on die Front des Alfred P. Mur­rah Fede­ral Buil­ding. In dem Gebäu­de waren Zweig­stel­len zahl­rei­cher US-Bun­des­be­hör­den unter­ge­bracht, dar­un­ter auch des ATF, das sei­ne Asser­va­ten­kam­mer mit gro­ßen Men­gen ein­ge­la­ger­ter Spreng­stof­fe skur­ril­erwei­se genau über einer Kin­der­ta­ges­stät­te hat­te und des­sen Beam­te sich an jenem Tag alle nicht im Haus befan­den. (Nach dem Anschlag an die Medi­en gege­be­ne Pres­se­mit­tei­lun­gen über hel­den­haf­te Ret­tungs­ta­ten der loka­len ATF-Beam­ten wur­den zur Zer­knir­schung der Behör­de bald als frei erfun­den enttarnt.)

Schon kurz nach dem Ereig­nis wur­de – auf­grund eines feh­len­den Num­mern­schilds – als Haupt­tä­ter der 26jährige Golf­kriegs­ve­te­ran Timo­thy McV­eigh fest­ge­nom­men. McV­eigh, der als Zuschau­er der Waco-Bela­ge­rung vor Ort gewe­sen und den Behör­den seit­her als regie­rungs­feind­lich und miliz­nah auf­ge­fal­len war, wur­de am 11. Juni 2001 für den Anschlag hin­ge­rich­tet. Der als Mit­tä­ter ange­klag­te Ter­ry Nichols erhielt lebens­läng­lich ohne Aus­sicht auf Bewäh­rung und sitzt noch heu­te im „Bom­ber Row“ des Höchst­si­cher­heits­ge­fäng­nis­ses ADMAX Flo­rence, wo er bis vor einem Jahr Zel­len­nach­bar von Theo­do­re Kac­zyn­ski war.

Was nun auf den ers­ten Blick gar nicht pas­sen mag zur Ket­te der Ereig­nis­se, die sich von Ruby Ridge über Waco bis nach Okla­ho­ma City zieht, ist das 1999er Mas­sa­ker an der Colum­bi­ne High School in Litt­le­ton, Colo­ra­do. Dies schon des­halb, weil es tat­säch­lich an einem 20. April statt­fand und somit erst recht hier­her gehört. Außer­dem wer­den sich die meis­ten Leser an die zeit­ge­nös­si­sche Bericht­erstat­tung zumin­dest hier­über noch eini­ger­ma­ßen leb­haft erin­nern können.

Auch ganz abge­se­hen vom Micha­el Moo­res maß­los über­schätz­tem Film Bow­ling for Colum­bi­ne hat die Blut­tat mit 15 Todes­op­fern und 24 Ver­letz­ten eine gera­de­zu tita­ni­sche kul­tu­rel­le Wir­kung gehabt: als argu­men­ta­ti­ver Stein­bruch für Hys­te­ri­ker wider „sata­ni­sche“ Musik und Video­spie­le mit Gewalt­in­hal­ten eben­so wie für Skep­ti­ker gegen­über „düs­te­ren“ Einzelgängern.

Die­se Asso­zia­tio­nen haben noch heu­te Bestand, obwohl die Kol­por­ta­gen über den Tat­hin­ter­grund inzwi­schen fast aus­nahms­los wider­legt wor­den sind. Am Ende blei­ben Eric Har­ris und Dylan Kle­bold wahr­schein­lich nur noch als psy­chisch auf­fäl­li­ge und ent­spre­chend medi­ka­men­tier­te, von ver­schie­dens­ten kul­tu­rel­len und phi­lo­so­phi­schen Split­tern völ­lig über­reiz­te und lebens­über­drüs­si­ge Teen­ager, die sich um jeden Preis in die Geschichts­bü­cher ein­schrei­ben woll­ten. Fragt sich, ob das bes­ser ist als die The­se von den hor­ror­film­süch­ti­gen Mobbingopfern.

Und um so bizar­rer, daß die viel­leicht ein­fühl­sams­te Beschäf­ti­gung mit dem Phä­no­men im Rah­men eines hob­by­mä­ßig zusam­men­ge­stell­ten klei­nen Com­pu­ter­spiels statt­fand: denk­bar ungüns­tig beti­telt, aber über­ra­schend tief­sin­nig und ohne jede por­no­gra­phi­sche Gewalt­dar­stel­lung. Ver­öf­fent­licht übri­gens – logisch – am 20. April, dies­mal 2005.

Die Kol­lek­tiv­psy­che der USA wird seit Anbruch des „Endes der Geschich­te“ bestimmt von vir­tua­li­sier­tem Krieg im Fern­se­hen, Psy­cho­phar­ma­ka und ins Mythi­sche erho­be­nen Gewalt­ver­bre­chern. Wie sehr die dor­ti­ge – somit die west­li­che ins­ge­samt – Gesell­schaft Ele­men­te die­ses medi­al ver­mit­tel­ten Todes­kults inte­griert hat, ist ein zen­tra­ler Aspekt in mei­nem kapla­ken über das kon­stru­ier­te Incel-Phä­no­men (und vor­aus­sicht­lich nicht nur in diesem).

Da das Blut­bad am 20. April 1999, glaubt man dem Kon­strukt, als Pro­to-Incel-Tat gel­ten könn­te, gehe ich auch auf die­ses ein. Und bei den Recher­chen fiel mir ein Lied wie­der ein, das ich in mei­ner Schul­zeit gern hör­te: „Hap­py Death-Day“ der Schock­ro­cker von GWAR, das aus­ge­rech­net am 11. Sep­tem­ber 2001 auf dem Album Vio­lence Has Arri­ved (!) hät­te erschei­nen sol­len, aber aus nahe­lie­gen­den Grün­den ver­scho­ben wur­de. Was auf den ers­ten Blick als ver­ba­le Kraft­meie­rei, Edgi­ness, erscheint, ver­webt tat­säch­lich all die oben skiz­zier­ten Fäden sar­kas­tisch mit­ein­an­der und könn­te die Quint­essenz die­ses Texts sein. Zu beden­ken in einem Jahr, das gera­de 111 Tage alt ist und in dem sich bereits der 25jährige Aaron Bushnell (aus Pro­test gegen Isra­els Bom­bar­die­rung des Gaza­strei­fens) und der 37jährige Max Azz­arel­lo (als Fanal gegen die US-Regie­rung) öffent­lich­keits­wirk­sam ver­brannt haben.

We must now attack the very child­ren that we taught

That they must never fight the fucked up wars that we had fought

Someone deto­na­tes a bomb, they said that it was huge

Bull­do­zed all the evi­dence and bla­med it on some stooge Hap­py Death-Day to Colum­bi­ne

Let’s make the world an Okla­ho­ma City, fine

Wacky-Waco, Hap­py Death-Day, babies that were bur­ned

Hey, look! The Wheel has turned!

