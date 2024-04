Warum die Kästner-Lesung der Freien Wähler in Dresden nicht stattfand

2024 ist das Jahr des doppelten Gedenkens an den in Dresden geborenen Autor Erich Kästner: Die Jubiläen fallen auf dessen 125. Geburtstag am 23. Februar und 50. Todestag am 29. Juli.

Deutsch­land­weit ehren Medi­en, Ver­lags­häu­ser, Lite­ra­tur- und Kul­tur­ver­ei­ne Leben und Werk des welt­be­rühm­ten Schrift­stel­lers mit zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen und Fes­ten. Aus­ge­rech­net eine öffent­li­che Lesung aus Käst­ners Dra­ma Die Schu­le der Dik­ta­to­ren in des­sen Hei­mat­stadt Dres­den wur­de jedoch kurz­fris­tig abgesagt.

Der offi­zi­el­le Grund: Nach­dem die Initia­to­ren die Frak­ti­on der Frei­en Wäh­ler und Frei­en Bür­ger im Dresd­ner Stadt­rat beim Atri­um Ver­lag denun­ziert wur­den, erkann­te die­ser eine „poli­ti­sche Ver­an­stal­tung“ und zog sei­ne Lese­ge­neh­mi­gung zurück. Zuvor war die Lesung als eine „Insze­nie­rung der Neu­en Rech­ten“ dif­fa­miert worden.

Ohne eine Lizenz in den Hän­den plan­ten die Orga­ni­sa­to­ren um: Statt einer Lesung, soll­ten am 25. April pro­mi­nen­te Gäs­te wie Uwe Steim­le, Ant­je Her­men­au und Peter Fla­che als Podi­um gemein­sam über Käst­ners Werk dis­ku­tie­ren. Aber nur zwei Tage vor­her kün­dig­te auch noch der Ver­mie­ter des Ver­an­stal­tungs­or­tes den gemein­sa­men Ver­trag. Die Frei­en Wäh­ler und Frei­en Bür­ger muß­ten ihren Gäs­ten end­gül­tig absagen.

Susan­ne Dagen ist kul­tur­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Frei­en Wäh­ler im Stadt­rat Dres­den und als Buch­händ­le­rin und Ver­le­ge­rin bekannt für Ihre Bei­trä­ge in der Sezes­si­on. War­um sich jede Par­tei mit Käst­ners Werk beschäf­ti­gen darf, außer die Frei­en Wäh­ler, und war­um des­sen Schu­le der Dik­ta­to­ren nach 68 Jah­ren wie­der brand­ak­tu­ell ist, erklärt sie im heu­ti­gen Gespräch mit der Sezes­si­on.

SEZESSION: Frau Dagen, Käst­ner macht im Vor­wort zu sei­nem Dra­ma Schu­le der Dik­ta­to­ren fol­gen­de Bemerkung:

Sprach frü­her ein Tri­bun zu fünf­tau­send Män­nern, so sprach er zu fünf­tau­send Män­nern. Spricht er heu­te zu zehn Mil­lio­nen, so spricht er ent­we­der zu zehn Mil­lio­nen oder, wenn in der Ton­ka­bi­ne an einem Knopf gedreht wird, zu nie­man­dem. Er ist besiegt und weiß es nicht.

Auch wenn nie­mand wirk­lich am Ton­knopf dreh­te, fra­ge ich Sie als Ver­tre­te­rin der Frak­ti­on, die die Ver­an­stal­tung ursprüng­lich orga­ni­siert hat­te: Als Sie die Absa­gen erreich­ten, fühl­ten Sie sich abge­dreht oder gar besiegt?

DAGEN: Wir haben die Ver­an­stal­tung seit Dezem­ber letz­ten Jah­res geplant. Als uns im Febru­ar das Stadt­mu­se­um Dres­den eine Ver­mie­tung ihrer Räum­lich­kei­ten ver­wehr­te, in denen wir schon Frak­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen, wie Lesun­gen, Dis­kus­si­ons­run­den und nicht zuletzt im Novem­ber 2023 den Abend zu Vic­tor Klem­pe­rers „LTI“ durch­ge­führt haben, wur­de schon deut­lich, daß wir mit ähn­li­chen Kom­pli­ka­tio­nen rech­nen muss­ten, wie bei besag­ter Klem­pe­rer-Ver­an­stal­tung, die aber letzt­end­lich statt­fin­den konnte.

Inso­fern haben wir uns schon recht früh auf die Suche nach Alter­na­ti­ven für die Käst­ner-Ver­an­stal­tung bege­ben. Wir hat­ten auch im Hin­ter­kopf, dass es wohl schwer wer­den wür­de, aber nicht damit gerech­net, dass uns nun auch noch der Atri­um Ver­lag die Lese­li­zenz ent­zie­hen wür­de. Besiegt füh­len wir uns den­noch nicht, eher bestärkt in unse­rer Sicht dar­auf, dass uns allen immer mehr Frei­hei­ten ver­lus­tig gehen.

SEZESSION: Was genau hat­ten Sie für den 25. April geplant?

DAGEN: Der Abend soll­te durch eine sze­ni­sche Lesung aus dem Thea­ter­stück Die Schu­le der Dik­ta­to­ren eröff­net wer­den, der sich eine Podi­ums­dis­kus­si­on anschlie­ßen soll­te zum Stück, zu Leben und Werk Käst­ners und einem Gespräch über die der­zei­ti­ge (kultur-)politische Situa­ti­on in Dresden.

Kul­tur­po­li­tik ist Teil unse­rer kom­mu­nal­po­li­ti­schen Frak­ti­ons­ar­beit, das Rin­gen um den Erhalt von Kul­tur- und Bil­dungs­an­ge­bo­ten ein wesent­li­cher Aspekt mei­ner Funk­ti­on in der Stadt­rats­frak­ti­on. Gela­den waren dafür die Poli­tik­be­ra­te­rin und Publi­zis­tin Ant­je Her­men­au und der Kaba­ret­tist und Schau­spie­ler Uwe Steim­le. Bei­de unter­stüt­zen unse­ren Dresd­ner Ver­ein „Freie Wäh­ler“ immer wieder.

SEZESSION: Und soll­ten Fünf­tau­send oder zehn Mil­lio­nen zuhören?

DAGEN: Der Raum, den wir letzt­end­lich glaub­ten, bespie­len zu kön­nen, fass­te 199 Gäs­te. Der Abend war inner­halb kür­zes­ter Zeit aus­ver­kauft, wobei unse­re Frak­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen immer kos­ten­frei sind. Mit dem Atri­um Ver­lag war sogar ein Video­mit­schnitt ver­ein­bart; geneh­migt wur­de die­ser für eine ein­jäh­ri­ge Aus­strah­lung. Damit hät­ten wir eine Viel­zahl von Inter­es­sen­ten zusätz­lich zum Ver­an­stal­tungs­abend errei­chen kön­nen – mit der Bericht­erstat­tung um den abge­sag­ten Käst­ner-Abend sind es wahr­schein­lich schon jetzt Tausende.

SEZESSION: Wel­che Reak­tio­nen von den Gäs­ten und Teil­neh­mern haben Sie erreicht?

DAGEN: Nach erfolg­ter schrift­li­cher Absa­ge an alle Inter­es­sen­ten haben wir vie­le, vie­le berüh­ren­de Schrei­ben erhal­ten. Alle drü­cken Unver­ständ­nis über das Vor­ge­hen von Ver­lag und Ver­an­stal­tungs­ort aus, alle wün­schen uns Erfolg bei der anste­hen­den Kom­mu­nal­wahl, alle set­zen die­sen Vor­gang in den Zusam­men­hang zur der­zei­ti­gen Poli­tik in unse­rem Lan­de und sehen hier­bei eine sich ver­ste­ti­gen­de Unter­drü­ckung von oppo­si­tio­nel­len Stimmen.

Daß Erich Käst­ner nun dabei so unter die Räder der gras­sie­ren­den can­cel cul­tu­re kommt, betrübt mich sehr. Den­noch zeig­te schon die Erfah­rung mit der über­re­gio­na­len Aus­ein­an­der­set­zung um unse­ren Abend zu „LTI“, dass vie­le Men­schen das Buch her­nach das ers­te mal lasen. Viel­leicht errei­chen wir das bei Käst­ners Stück ja auch!

SEZESSION: Das Werk ist 68 Jah­re alt – es wür­de ver­wun­dern, wenn dar­aus zum ers­ten Mal bei einer poli­ti­schen Ver­an­stal­tung gele­sen wor­den wäre, oder?

DAGEN: Die Schu­le der Dik­ta­to­ren ist ein Meis­ter­stück! Kon­zi­piert in den 1930er Jah­ren, ist es erst ’57 urauf­ge­führt wor­den. Käst­ner selbst kon­sta­tiert eine Chro­ni­zi­tät des­sen, was er in die­sem Stück sati­risch beschreibt: Näm­lich den uner­bitt­li­chen Kampf um Macht­er­halt, den Macht­miss­brauch und die Mani­pu­la­ti­on des Vol­kes durch den Machthaber.

Ange­sie­delt in einem fik­ti­ven Land und zu einer fik­ti­ven Zeit ist es natür­lich ein Stück, das jeder­zeit auch poli­tisch gele­sen wird. Man warf uns vor, Käst­ner für unse­re Zwe­cke zu instru­men­ta­li­sie­ren, näm­lich heu­ti­ge tota­li­ta­ris­ti­sche Ten­den­zen für erkenn­bar zu hal­ten. Die­ser Vor­gang beweist natür­lich zusätz­lich unse­re The­se. Letz­ten Endes ist die immer­wäh­ren­de Gül­tig­keit auch ein Qua­li­täts­merk­mal die­ses Stücks. Den­noch wird es recht wenig auf­ge­führt und wenn, dann mit den erkenn­ba­ren Insi­gni­en der NS-Zeit.

SEZESSION: War­um soll­te Käst­ners „Die Schu­le der Dik­ta­to­ren“ für eine poli­ti­sche Ver­an­stal­tung unge­eig­net sein?

DAGEN: Zu ande­ren Zei­ten oder zu heu­ti­gen, dann mit ande­ren Ver­an­stal­tern und Prot­ago­nis­ten wäre es das wahr­schein­lich nicht. Aber auch hier wird mit zwei­er­lei Maß gemes­sen, wenn es leicht zu recher­chie­ren ist, dass GRÜNE und vor allem die SPD bei jeder Gele­gen­heit Tex­te von Erich Käst­ner lesen.

Unse­re Dresd­ner Kul­tur­bür­ger­meis­te­rin lässt sich damit zitie­ren, dass sie es für „bemer­kens­wert“ hält, dass wir uns ent­schie­den hätten,

aus­ge­rech­net aus der Schu­le der Dik­ta­to­ren zu lesen und nicht zum Bei­spiel aus Fabi­an oder Käst­ners Lyrik, viel­leicht auch aus sei­nen Büchern zum The­ma Krieg und Militarisierung.

Unse­re Wahl sol­le wohl „ein­zah­len auf die behaup­te­te Gesin­nungs­dik­ta­tur“. Das hat sie gut erkannt und auch des­halb wur­den wir von Anbe­ginn so tor­pe­diert in unse­rem Ansinnen.

SEZESSION: Der Wider­stand gegen Unter­drü­ckung und gegen einen tota­li­tä­ren Staat gelingt in Käst­ners Stück nicht, könn­te man sagen. Der Staats­chef ist lan­ge tot, Dop­pel­gän­ger tre­ten auf, agie­ren aber wie Mario­net­ten. Nur der „Sie­ben­te“ ist ein Dop­pel­gän­ger mit eige­nem Wil­len, eige­nem Macht­an­spruch und eige­nem Gewis­sen. Was kann man aus einem so hoff­nungs­lo­sen Stück ler­nen, was kann man für unse­re Zeit dar­aus mitnehmen?

DAGEN: Nun erst ein­mal stellt es unse­re Zeit in die Rei­he von his­to­ri­scher Geschich­te. Geschich­te, die fak­tisch nach­zu­voll­zie­hen und fern von gegen­wär­ti­gen Nar­ra­ti­ven zu begrei­fen ist. Käst­ner selbst schreibt in sei­nem Vor­wort zum Stück von „einem Anlie­gen“ und davon, dass „der Plan (…) zwan­zig Jah­re alt, das Anlie­gen älter und das The­ma, lei­der, nicht ver­al­tet“ ist und zudem noch „chro­ni­sche Aktua­li­tä­ten“ inne­hat. Der Mensch lernt wohl nichts, jeden­falls nichts Lang­fris­ti­ges. Kurz­fris­ti­ge Hoff­nung indes darf man haben. Wenn auch nicht mehr für ein gan­zes Men­schen­le­ben, so doch für eine Gene­ra­ti­on, bevor alles wie­der von vorn beginnt…

SEZESSION: Sehen Sie in Zukunft noch Räu­me für Aus­tausch und Begeg­nung für Ihre Fraktion?

DAGEN: Man kennt mich zuver­sicht­lich und so will ich gern davon spre­chen, dass uns nach der Dresd­ner Kom­mu­nal­wahl ande­re Mehr­hei­ten im Stadt­rat mit­ein­an­der bes­ser arbei­ten las­sen wer­den. Frei nach Käst­ner hof­fe ich zudem, dass nicht nur die Köp­fe, son­dern auch die Geis­ter aus­ge­tauscht wer­den, sodass nach die­ser schwie­ri­gen Legis­la­tur eine Arbeit für alle Dresd­ner mög­lich ist. Eine Arbeit, die Min­der­hei­ten und poli­ti­sche Rich­tun­gen nicht prä­fe­riert, son­dern im Sin­ne des gesun­den Men­schen­ver­stands für alle Dresd­ner agiert. „Schaun mer mal, dann sehn mer scho.“… Wir blei­ben dran!

SEZESSION: Vie­len Dank für das Gespräch, Frau Dagen.