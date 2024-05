Apples “Crush!” – Die Dystopie, die keine sein will

In meinem letzten Beitrag ging ich auf Marc Pommerenings vorsichtig formulierten Gedanken ein, ob KI die "Idee der Kunst" "retten" könne, "indem sie das bloße Kunsthandwerk übernimmt". Ich fürchte, ich habe ihn ein wenig mißverstanden, als ich konterte, daß in der Kunst das Handwerk keine Nebensache sei.

Es war wohl so gemeint, daß KI nun alles über­neh­men könn­te, wofür jetzt noch “blo­ße Hand­wer­ker” zustän­dig sind, die Gefäl­lig­kei­ten nach bestimm­ten Strick­mus­tern pro­du­zie­ren, um den lust­lo­sen “Betrieb” der soge­nann­ten “Kul­tur” in Gang zu hal­ten. Man müß­te das alles nicht mehr “Kunst” nen­nen, wenn es von Maschi­nen auf Zuruf erle­digt wer­den kann.

Und wozu bräuch­te man es dann über­haupt noch? Der gan­ze Schwin­del hin­ter dem “Kul­tur­be­trieb”, der so tut, als gin­ge es ihm um “Kunst”, wür­de sicht­bar wer­den und irgend­wann bräuch­te auch das noch vor­han­de­ne Publi­kum nicht mehr heu­cheln, daß ihm gefällt, was es da kon­su­miert oder daß es irgend­et­was davon verstünde.

Übrig blei­ben wür­de, gemäß die­ser Idee, nur mehr das, was wirk­li­che Künst­ler zu schaf­fen ver­mö­gen. Sol­len die­se dann die Hil­fe der KI verschmähen?

Genügt dann ein “blo­ßer” visio­nä­rer Desi­gner, ein Maus­klick-Michel­an­ge­lo, der sei­ne Sta­tu­en und Ölge­mäl­de nach dem Ent­wurf ein­fach aus­dru­cken läßt, was viel beque­mer ist, als Mar­mor­blö­cke zu behau­en oder Far­ben mischen und Pin­sel füh­ren zu ler­nen? Das ein­zi­ge “Hand­werk” das er dann noch beherr­schen müß­te, wäre der geschick­te Umgang mit einer Soft­ware. Noch nie in der Geschich­te wäre es so ein­fach, Kunst­wer­ke zu schaffen!

Kann man sich auch umge­kehrt vor­stel­len, daß eine KI eine Sym­pho­nie “schreibt”, eine ganz neue “im Stil von Beet­ho­ven” oder zum Bei­spiel die “Unvoll­ende­te” von Schu­bert “voll­endet”, und daß die­se dann von einem mensch­li­chen Orches­ter fei­er­lich auf­ge­führt wird? Oder KI-gene­rier­te Thea­ter­stü­cke, die von einem “ech­ten” Ensem­ble gespielt werden?

Pas­send zu die­ser Debat­te hat nun Apple einen bizar­ren Wer­be­spot ver­öf­fent­licht, der mit ver­blüf­fen­der Unver­hoh­len­heit mei­ne Befürch­tun­gen zu bestä­ti­gen scheint.

Das Film­chen mit dem Titel “Crush!” bewirbt den “all-new iPad Pro”:

Outra­ge­ous per­for­mance by the first-ever M4 chip. With the breakth­rough Ultra Reti­na XDR dis­play. All in the thin­nest Apple pro­duct ever. iPad has never been this powerful. Or this thin.

Er beginnt mit einem ticken­den Metro­nom und einem Schall­plat­ten­spie­ler, der auto­ma­tisch ein­ge­schal­tet wird, auf dem Tel­ler liegt “All I Need Is You” von Son­ny & Cher. Das nächs­te Bild zeigt ein Arran­ge­ment von Gegen­stän­den in einer Art Lager­hal­le unter einer rie­si­gen Stahl­pres­se: elek­tro­ni­sche Gerä­te wie Fern­seh­bild­schir­me und Sound­an­la­gen, aber auch eine Büs­te im klas­si­schen Stil, ein Öl- oder Acryl­ge­mäl­de, auf dem ein Hund zu sehen ist, Ker­zen, Lam­pen, Reiß­bret­ter, eine Schnei­der­pup­pe, ein Glo­bus, eine Krei­de­ta­fel, eine Gitar­re, ein Kla­vier, eine Trom­pe­te, ein Schlag­zeug-Set, Kame­ra­ob­jek­ti­ve, Bücher, Kol­lek­tio­nen von Farb­tu­ben und ‑töp­fen, also aller­lei Mate­ri­al für krea­ti­ve Betä­ti­gung, dazu ein paar gel­be Gum­mi­bäl­le, die wie “Emo­jis” aussehen.

Das alles wird nun lang­sam und gleich­sam ritu­ell von der Stahl­pres­se kra­chend, plat­zend und zer­split­ternd demo­liert, geschred­dert und zer­quetscht, in genüß­li­chen, qua­si por­no­gra­phi­schen Nah­ein­stel­lun­gen (den Emo­jis wer­den die Augen­bäl­le aus dem Kugel­leib gepreßt). Die Musik ver­stummt, nach­dem die Pres­se ihr grau­sa­mes Zer­stö­rungs­werk voll­endet hat. Am unte­ren Preß­block rin­nen die Far­ben her­ab wie Blutbäche.

Dann folgt eine Art “magi­sche” Explo­si­on, der obe­re Press­block hebt sich, die Musik setzt wie­der ein, der Schrott ist ver­schwun­den, und an sei­ner Stel­le kommt, sim­sa­la­bim!, ein schma­les, schwar­zes Recht­eck zum Vor­schein, über des­sen glän­zen­de Ober­flä­che regen­bo­gen­far­be­ne Strah­len tan­zen. Das also ist alles, was du brauchst.

Man hört die Stim­me einer jun­gen Frau mit einem dezent rau­chi­gen Bei­klang: “The most powerful i‑Pad ever is also the thin­nest.” Wow! Geil. Cool. Nais. Lit. Cringe?

Die Bot­schaft ist offen­bar, daß die­ses schi­cke, schmu­cke, smar­te Wun­der­ding nun all den Krem­pel, der unter der Pres­se zer­quetscht wur­de, in sich kom­pri­miert und damit über­flüs­sig macht. Es kann für dich Musik machen, Bil­der her­stel­len, Wör­ter schrei­ben, foto­gra­fie­ren, alle nur erdenk­li­chen Funk­tio­nen in einem ein­zi­gen mira­ku­lö­sen klei­nen Gerät, das bequem in jede Hosen­ta­sche paßt.

Wozu aber die­se Aggres­si­vi­tät? Die­se genuß­vol­le Zer­stö­rung der Gegen­stän­de, mit denen man “ana­log”, mit Men­schen­hand also, Musik macht, Bil­der her­stellt, Skup­tu­ren formt, Wör­ter schreibt? (Immer­hin scheint der Film ein KI-Pro­dukt zu sein, bei dem kei­ne ech­ten Musik­in­stru­men­te zu Scha­den kamen. Viel­leicht hät­te man einen Dis­clai­mer hin­zu­fü­gen sol­len: “No pia­nos were har­med in the making of this film.”)

Ist der Spot “ehr­lich”, wie Dus­han Weg­ner meint, indem er mit einem merk­wür­dig unge­nier­ten Sadis­mus die Aus­lö­schung der “mensch­li­chen Krea­ti­vi­tät” fei­ert? Er wirkt zunächst wie eine ein­drucks­vol­le, wenn auch nicht sehr sub­ti­le dys­to­pi­sche Sati­re, bis man kapiert, daß die ver­stö­rend in Sze­ne gesetz­te “Mes­sa­ge” uniro­nisch völ­lig ernst gemeint ist.

Das maka­bre Zer­stö­rungs­fest hat bis­lang eher nega­ti­ve Reak­tio­nen her­vor­ge­ru­fen, die Kom­men­tar­funk­ti­on auf You­tube wur­de wohl­weis­lich deak­ti­viert. Ein Kom­men­ta­tor von Unherd schreibt dazu:

Als Apple die­se Woche sei­nen viel­ge­schmäh­ten “Crusher”-Werbespot ver­öf­fent­lich­te, behaup­te­te Paul Gra­ham, Grün­der des Tech-Inku­ba­tors Y Com­bi­na­tor, daß “Ste­ve [Jobs] die­sen Spot nicht raus­ge­bracht hät­te. Der­ar­ti­ges zu sehen, hät­te ihn geschmerzt.” Die Apple-Wer­bung greift den Tik­Tok-Trend der “Crus­her ASMR”-Videos auf, in denen Gegen­stän­de – von Fuß­bäl­len über Vasen und Ker­zen bis hin zu Spiel­zeug – unter die uner­bitt­li­che Stahl­ko­lon­ne indus­tri­el­ler hydrau­li­scher Zer­klei­ne­rungs­ma­schi­nen gelegt wer­den. Man­che Din­ge las­sen sich gut zer­trüm­mern: Sie las­sen sich befrie­di­gend kom­pak­tie­ren oder mit einem sau­be­ren “Knall” zer­bre­chen, wäh­rend ande­re Din­ge ledig­lich zer­drückt oder zer­knit­tert wer­den. Der Wer­be­spot zeigt die Zer­stö­rung von Gitar­ren, Kla­vie­ren, Farb­töp­fen – das Mate­ri­al der Krea­ti­vi­tät – zu einem glän­zen­den Spie­gel aus Stahl: das neue iPad Pro. Der Schau­spie­ler Hugh Grant bezeich­ne­te den Spot voll­mun­dig als “Zer­stö­rung der mensch­li­chen Erfah­rung, mit freund­li­cher Geneh­mi­gung von Sili­con Val­ley”. Sei­ne Empö­rung mach­te die Run­de, und Apple ent­schul­dig­te sich ges­tern und räum­te ein, “das Ziel ver­fehlt” zu haben.

War­um kam der Spot so schlecht an? Der Autor meint:

Der von Ste­ve Jobs beschwo­re­ne Traum von Sili­con Val­ley war naiv. Blickt man heu­te auf die berühm­te Apple-Wer­be­kam­pa­gne “Think Dif­fe­rent” mit ihren Beschwö­run­gen von Mar­tin Luther King und Albert Ein­stein zurück, fehlt es schwer, dar­in kei­ne fehl­ge­lei­te­te Baby-Boo­mer-Sen­ti­men­ta­li­tät zu sehen. Die­ser Traum läuft seit dem Tod von Jobs im Jahr 2011 auf Auto­pi­lot, wäh­rend sich die Welt um ihn her­um ver­än­dert hat. Figu­ren wie [Apple CEO] Tim Cook – fade Sup­p­ly-Chain-Typen – haben in Ehr­furcht und im Geden­ken an ihren Grün­der die­se Rich­tung wei­ter ver­folgt und die mini­ma­lis­ti­sche Stim­mung auf­recht­erhal­ten. Dabei haben sie nicht bemerkt, daß die nach Kie­fern duf­ten­de Uto­pie von Cup­er­ti­no durch bau­fäl­li­ge Auto­bah­nen mit Städ­ten ver­bun­den zu sein scheint, die zuneh­mend an “Bla­de Run­ner” erinnern. Das ist der Grund, war­um App­les Zer­mal­mer so schlecht abschnitt. Für die Füh­rungs­kräf­te des Unter­neh­mens ist es leicht, sich vor­zu­stel­len, kei­nen Besitz zu haben; es ist leicht für sie, in einer Green-Tech-Wun­der­welt zu leben. Aber es ist schwie­ri­ger für altern­de Mil­len­ni­als, die vier­te Wel­le der tech­no­lo­gie­be­ding­ten Lohn­kom­pres­si­on in ihrem Arbeits­le­ben zu über­ste­hen. Oder nach der Arbeit in Häu­ser zurück­zu­keh­ren, die durch quan­ti­ta­ti­ve Ver­ein­fa­chung und Mas­sen­ein­wan­de­rung ver­klei­nert wurden.

Man­che Kom­men­ta­to­ren haben den neu­en Spot mit einem berühm­ten alten aus dem Jahr 1984 ver­gli­chen, insze­niert von Rid­ley Scott: Eine blon­de Ath­le­tin mit einem Ham­mer (man beach­te über­haupt den dama­li­gen Man­gel an “diver­si­ty”), ein Sym­bol für Apple und sei­ne inno­va­ti­ve Tech­no­lo­gie, zer­stört den Bild­schirm des “gro­ßen Bru­ders”, auf den die hyp­no­ti­sier­ten, gleich­ge­schal­te­ten grau­en Mas­sen starren.

“Ihr wer­det sehen, daß 1984 nicht wie ‘1984’ wird”, ver­spricht der Spot, und dies dank der befrei­en­den Kraft der PCs für jeder­mann, der Welt geschenkt von dem heroi­schen Idea­lis­ten und Inno­va­tor Ste­ven Jobs.

Der tota­li­tä­re Schur­ke war für Jobs damals IBM, und er selbst sah sich und Apple in der Rol­le des liber­tä­ren Rebel­len gegen den Todes­stern. Der neue Spot, vier­zehn Jah­re nach sei­nem Tod, scheint zu sug­ge­rie­ren, daß 2024 in der Tat wie “1984” ist, was der Füh­rung des Kon­zerns offen­bar gar nicht auf­ge­fal­len ist.

Ähn­lich wie die berüch­tig­ten Spots des Welt­wirt­schafts­fo­rums (“You will own not­hing and you will be hap­py”), die wie ihre eige­nen Par­odien wir­ken, zeigt “Crush”, daß die Uto­pie der “Eli­ten” die Dys­to­pie der noch eini­ger­ma­ßen “nor­ma­len Men­schen” ist. Jeden­falls offen­bart sich hier eine tie­fe Kluft in der Wahr­neh­mung der Welt.

Der Hol­ly­wood Repor­ter bohr­te nach:

Der viel­leicht auf­schluß­reichs­te Kon­trast [zu Rid­ley Scotts “1984”-Spot] ist jedoch die “Think Different”-Kampagne der spä­ten 90er Jah­re, mit der wis­sen­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Kory­phä­en des 20. Jahr­hun­derts für ihre unkon­ven­tio­nel­len Ideen gefei­ert wur­den. Was wür­den die­se Leu­te von “Crush” hal­ten? Wür­de Picas­so das Ein­plät­ten einer Skulp­tur fei­ern? Wür­de Bob Dylan die Zer­trüm­me­rung einer Gitar­re und eines Plat­ten­spie­lers beju­beln? Wür­den Jim Hen­son und Ker­mit der Frosch die Ver­nich­tung von Mario­net­ten gut­hei­ßen? Wür­de Miles Davis der Zer­stö­rung die­ser Trom­pe­te applaudieren?

Die Wahr­heit ist wohl, daß die Ver­spre­chen indi­vi­du­el­ler Frei­heit durch “demo­kra­tisch” ver­füg­ba­re Spit­zen­tech­no­lo­gie für die Mas­sen schon 1984 illu­so­risch waren. Für alle, die wirk­lich “dif­fe­rent” den­ken, wirk­te schon die berühm­te “Think Different”-Kampagne, in der unkon­tro­ver­se Figu­ren und links­li­be­ra­le Iko­nen wie Bob Dylan, Ein­stein oder Mar­tin Luther King als “mis­fits” (“Außen­sei­ter”) und “Rebel­len” gefei­ert wur­den, wie eine scha­le Selbstbeweihräucherung.

Als 2007 das iPho­ne zeit­gleich mit dem Smart­phone auf den Markt kam, bedürf­te es des “rebel­li­schen” Mar­ke­tings und der “Befreiungs”-Rhetorik von 1984 nicht mehr. Die kon­kur­rie­ren­den Impe­ri­en Apple und Micro­soft hat­ten sich die Welt unter­ein­an­der auf­ge­teilt, ihre Pro­duk­te waren zum Bestand­teil des täg­li­chen Lebens von Mil­li­ar­den von Men­schen geworden.

Der “Home Com­pu­ter” wur­de von sei­ner Stei­ge­rungs­stu­fe, sei­nem “Upgrade”, dem All­zweck- und All­zeit-Acces­soire iPho­ne weit­ge­hend abge­löst, durch einen Mini- und Kom­pakt-Com­pu­ter, der inzwi­schen so gut wie jeden ein­zel­nen Men­schen, der uns auf der Stra­ße begeg­net, rund um die Uhr begleitet.

Hat dies nun dazu geführt, daß heu­te mehr Men­schen als zuvor “anders” den­ken? Hat dies dazu geführt, daß sie “frei­er” sind als die Men­schen, die noch kei­ne Com­pu­ter besa­ßen? Ist es dadurch schwie­ri­ger oder leich­ter gewor­den, sie “gleich­zu­schal­ten” und zu steuern?

Kei­ner der dopa­min­süch­ti­gen Schlaf­wand­ler, die heu­te unent­wegt, in jeder Lebens­la­ge ihre Kör­per ver­bie­gen, in den klei­nen “Black Mir­ror” star­ren und ihn nicht aus der Hand legen kön­nen, denkt, daß er irgend­et­was mit den grau­en, homo­ge­ni­sier­ten, im Gleich­schritt mar­schie­ren­den, gehirn­ge­wa­sche­nen Kolon­nen aus “1984” zu tun hat, wenn ihm die­ses Sinn­bild tota­li­tä­rer Herr­schaft (das aus den zwan­zi­ger Jah­ren des letz­ten Jahr­hun­derts, aus Langs “Metro­po­lis” stammt) denn über­haupt noch geläu­fig ist.

Das Pro­blem scheint weni­ger in dem Umstand zu lie­gen, daß der “Rebell” von einst heu­te nun selbst Impe­ra­tor des Todes­sterns gewor­den ist, wäh­rend weit und breit kei­ne Jedi-Rit­ter zu sehen sind, die ihn her­aus­for­dern oder sei­ne Macht auch nur in Fra­ge stellen.

Son­dern offen­bar sitzt im Wesen der Tech­no­lo­gie selbst ein uner­bitt­li­cher Teu­fel, der sich in dem “Crush”-Spot unge­niert offen­bart hat.