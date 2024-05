Der Schattenmacher, die KI und am Ende das Genie

Nun gab es ihn am 3. Mai in Wien “live” zu sehen, als Gast der “Aktion451”, in einem gehei­men, schloß­ar­ti­gen, bis auf den letz­ten Stuhl voll­ge­pack­ten Kel­ler­ge­wöl­be mit Kamin­feu­er und Kerzenlicht.

Ich kam nur wegen des Man­nes, nicht wegen des The­mas “Künst­li­che Intel­li­genz”, das mir in der Regel nur schlech­te Lau­ne berei­tet. Umso ange­neh­mer war ich über­rascht, am Ende etwas Hoff­nung gefaßt zu haben, daß auch die­ser Golem irgend­wann sei­ne Gren­zen erreicht haben wird. Der Dis­kus­si­on ent­nahm ich jedoch, daß ande­re Besu­cher “Schat­tis” Aus­blick als eher “pes­si­mis­tisch” empfanden.

Den wesent­li­chen Inhalt sei­nes Vor­trags kann man sich in die­sem Video anhö­ren, das er vor einem Jahr ver­öf­fent­licht hat. Für wenig begrün­det hält er die Furcht vie­ler KI-Apo­ka­lyp­ti­ker wie etwa Elie­zer Yud­kow­sky vor dem Ereig­nis der “Sin­gu­la­ri­tät”, jener hypo­the­ti­sche Moment, in dem die Maschi­ne ein Selbst­be­wußt­sein und einen eige­nen Wil­len ent­wi­ckeln und anfan­gen könn­te, sich gegen­über der mensch­li­chen Spe­zi­es sehr unfreund­lich zu ver­hal­ten: Der Stoff zahl­lo­ser Science-Fiction-Filme.

Tech­no­lo­gie-Enthu­si­as­ten nei­gen dazu, in gren­zen­lo­sen Phan­ta­sien über die Mach­bar­keit von Din­gen zu schwel­gen, die man sich vor kur­zem kaum vor­zu­stel­len wag­te; man­che wol­len die mensch­li­che Spe­zi­es opti­mie­ren und durch tech­no­lo­gi­sche Ein­grif­fe ihre Evo­lu­ti­on beschleu­ni­gen und steu­ern, ande­re wie­der­um träu­men von voll­kom­me­ner Gesund­heit oder gar davon, den Tod abzuschaffen.

Schat­ten­ma­chers Vor­trag hin­ge­gen han­del­te von Gren­zen: nicht nur der tech­ni­schen Mach­bar­keit oder der mathe­ma­ti­schen Mög­lich­kei­ten, son­dern auch der mate­ri­el­len Res­sour­cen, die für die “Tour de Force” der moder­nen Welt not­wen­dig sind, wie etwa fos­si­le Ener­gien. Die­se wer­den eines Tages erschöpft sein, und “alter­na­ti­ve” oder “erneu­er­ba­re” Ener­gien, mit denen man die tech­no­lo­gi­sche Zivi­li­sa­ti­on auf dem glei­chen Level wei­ter­be­trei­ben könn­te wie man es heu­te tut, sind bis dato ein Phan­tom geblie­ben. Es mag noch ein paar Jahr­hun­der­te dau­ern, aber irgend­wann wird eben Schluß sein mit unse­rer heu­ti­gen Art zu leben.

Beson­ders inter­es­sant fand ich die ziem­lich gut begrün­de­te The­se, daß ana­log zur geo­gra­phi­schen Erfor­schung der Welt auch die Band­brei­te der essen­ti­el­len, bahn­bre­chen­den Erfin­dun­gen und Ent­de­ckun­gen, die man noch machen kann, im wesent­li­chen erschöpft sei, und dies bereits etwa seit Mit­te des 20. Jahrhunderts.

Tech­ni­scher Fort­schritt wächst line­ar, nicht expo­nen­ti­ell, und das betrifft auch die wach­sen­den Fähig­kei­ten von Com­pu­tern. Zu erwar­ten sind allen­falls quan­ti­ta­ti­ve, aber nicht qua­li­ta­ti­ve Stei­ge­run­gen ihrer Leis­tung. (“Qua­li­ta­tiv” in dem Sin­ne, daß sie ihr Wesen ver­än­dern, zum Bei­spiel, daß ihre Art der “Intel­li­genz” men­schen­ähn­li­cher wird.)

Ich dach­te an die­sem Punkt an Aldous Hux­ley, der bereits in den fünz­i­ger Jah­ren die Ansicht ver­trat, daß die Erfor­schung der äuße­ren Welt nun weit­ge­hend abge­schlos­sen sei, und nun die “Psy­chonau­ten” an der Rei­he sei­en, um das mensch­li­che Bewußt­sein zu erfor­schen und sei­ne Fähig­kei­ten zu stei­gern. Die­ser Gedan­ke kam ihm nach bewußt­seins­er­wei­tern­den Erfah­run­gen mit Mes­ka­lin und LSD.

Die Sin­nes- und Reiz­si­mu­la­tio­nen, die man heu­te bereits durch neu­ro­na­le Mani­pu­la­ti­on erzeu­gen kann, wei­sen womög­lich in die­se Richtung.

Vor Jah­ren sah ich mal auf Twit­ter einen kur­zen Film (lei­der kann ich ihn nicht mehr fin­den), in dem, irgend­wann in naher Zukunft, ein etwa vier­zehn­jäh­ri­ges Mäd­chen von sei­nen Eltern im Kran­ken­haus besucht wird, nach­dem es einen Chip ein­ge­pflanzt bekom­men hat, der sein Hirn in eine Art Com­pu­ter vewan­delt hat.

Nicht nur konn­te das Mäd­chen nun in ihrem Kopf Infor­ma­tio­nen abru­fen, als hät­te sie “Goog­le” ein­ge­baut, es war auch imstan­de, wil­lent­lich eupho­ri­sche Bewußt­seins­zu­stän­de “ein­zu­schal­ten”, oder Sin­nes­ein­drü­cke zu “füh­len”, etwa Wind und Regen, wenn ich mich recht erin­ne­re. Mein ers­ter Gedan­ke war, daß man mit einem sol­chen Chip auch unfaß­bar grau­en­haf­te Fol­ter­me­tho­den erfin­den und anwen­den könnte.

Schat­ten­ma­cher ist von Haus aus Natur­wis­sen­schaft­ler, aber auch eine Art “Schü­ler” von Ted Kac­zyn­ski, ohne aller­dings des­sen radi­ka­le Tech­no­lo­gie­feind­lich­keit zu tei­len. Die­ser Hin­ter­grund ver­lieh sei­nen Aus­füh­run­gen beson­de­res Gewicht. Sein Zugang bleibt vor­ran­gig ana­ly­tisch. Gera­de­zu nied­lich erklang danach die Fra­ge aus dem Publi­kum, wie man denn KI “für rechts” nüt­zen könne.

Am Schluß erfuhr ich aus dem Mun­de des Mode­ra­tors des Abends, was ich bis­lang nicht wuß­te, daß sich das rech­te Lager gera­de in “Rake­ten­na­tio­na­lis­ten” und “Retur­ner” auf­spal­tet (Mar­tin Sell­ner bezeich­ne­te sich selbst als “Teil­zeit-Neo­lud­dit”, also als jeman­den, der sozu­sa­gen neben­be­ruf­lich Maschi­nen stürmt.)

Ich bin defi­ni­tiv ein “Retur­ner”, und sogar der Gedan­ke, daß irgend­wann die fos­si­len Roh­stof­fe aus­ge­hen wer­den, läßt mich eine gewis­se Erleich­te­rung verspüren.

– – –

Mein letz­ter Bei­trag über die Nut­zung von KI für Kunst, “Kunst” und Pro­pa­gan­da ist sowohl auf Zustim­mung als auch auf Wider­spruch gesto­ßen. Wie bei fast allen ande­ren Din­gen auch, die mir etwas bedeu­ten, ste­he ich hier (wohl) mal wie­der auf ver­lo­re­nem Posten.

Ein­wän­de, ich sei eine Art “Neo-Lud­dit” fin­de ich irrele­vant. Ande­re boh­ren tie­fer: Ist die Situa­ti­on nicht ana­log zur Erfin­dung der Pho­to­gra­phie, die man­che Maler in Angst ver­setz­te, ihr Beruf könn­te über­flüs­sig werden?

Gab es nicht im Bereich der Musik ähn­li­che Befürch­tun­gen, als Syn­the­si­zer auf­ka­men, gab es da nicht auch Argu­men­te à la “nahe­zu mühe­los, auf Zuruf und Knopf­druck” und “weil ihnen das Ele­ment der Anstren­gung, des Lei­dens, des tat­säch­li­chen Kön­nens fehlt”?

Der Ger­ma­nist Marc Pom­me­re­ning bemerk­te auf Twit­ter:

Vor­sich­tig und wider­wil­lig bezie­he ich eine Gegen­po­si­ti­on. Könn­te KI, auch von mir ver­ab­scheut, womög­lich die “Idee der Kunst” ret­ten, indem sie das blo­ße Kunst­hand­werk übernimmt? Pro­blem­los imi­tie­ren lässt sich das Kli­schee­haf­te, eine Manier, etwa die von Aman­da Gor­man, wird so über­zeu­gend nach­ge­äfft, das sie ihr Vor­bild bloß­stellt. ‘Wil­helm Kachel’ ist ein Pla­kat­ma­ler, des­sen ein­di­men­sio­na­ler Sicht auf die Welt KI entgegenkommt. Gefähr­lich wird KI nicht der Kunst son­dern der Kul­tur und ihrem Betrieb, zunächst den Lek­to­ren und Dra­ma­tur­gen, dann den Kul­tur­be­triebs­hand­wer­kern in den Medi­en, den Ver­fer­ti­gern des Gefäl­li­gen, zudem den Impres­sa­ri­os des Inno­va­ti­ven, deren Epi­go­na­li­tät KI sicht­bar macht.

Er hat auch den Schnip­sel eines Inter­views mit Fran­cis Ford Cop­po­la aus den frü­hen neun­zi­ger Jah­ren gepos­tet, “zur #KI Diskussion”:

Für mich besteht die gro­ße Hoff­nung dar­in, dass es jetzt die­se klei­nen 8‑mm-Video­re­kor­der und so wei­ter gibt und dass Leu­te, die nor­ma­ler­wei­se kei­ne Fil­me machen wür­den, sie machen. Und eines Tages wird ein klei­nes, dickes Mäd­chen in Ohio der neue Mozart sein und mit dem klei­nen Kame­ra­re­cor­der ihres Vaters einen wun­der­schö­nen Film dre­hen. Und mit einem Schlag wird die so genann­te Pro­fes­sio­na­li­tät des Films für immer zer­stört sein. Und er wird wirk­lich eine Kunst­form werden.

Jean Coc­teau soll schon 1947 gesagt haben:

Film wird erst dann zu einer Kunst wer­den, wenn sei­ne Mate­ria­li­en so wenig kos­ten wie Blei­stift und Papier.

Coc­teaus Dik­tum, des­sen Quel­le und Kon­text ich nicht aus­fin­dig machen konn­te, beruht wohl auf dem Bedau­ern, daß Fil­me vom Kom­merz abhän­gen, weil sie teu­er sind, was ihren Kunst­an­spruch min­dert. Die Idee dahin­ter ist, daß Film erst dann wahr­haf­tig Kunst sein wird, wenn er sich von sei­nem Sta­tus als Kon­sum­ar­ti­kel eman­zi­piert hat.

Ähn­lich äußer­te sich auch Andrej Tar­kow­skij:

Das Kino ist eine unglück­li­che Kunst, denn sie hängt vom Geld ab. Nicht nur, weil ein Film sehr teu­er ist, son­dern auch, weil er ver­mark­tet wird wie Ziga­ret­ten usw. Ein Film ist gut, wenn er sich gut ver­kauft. Aber wenn das Kino Kunst sein soll, wäre eine sol­che Annah­me absurd: Sie wür­de bedeu­ten, daß Kunst nur dann gut ist, wenn sie sich gut ver­kauft. Da ich das sehr gut weiß, beschwe­re ich mich nicht. Ich kann kei­ne Son­der­be­din­gun­gen für mei­ne Fil­me ver­lan­gen, denn die­se Bedin­gun­gen gibt es nicht. Der Film für das gro­ße Publi­kum kann nicht poe­tisch sein.

Was Cop­po­la sagt, ist “demo­kra­tisch”, was Tar­kow­skij sagt, “aris­to­kra­tisch” – aber eben­so, was Coc­teau sagt, obwohl es auf den ers­ten Blick nicht so aus­se­hen mag.

Ich den­ke, Cop­po­la, selbst Schöp­fer von Meis­ter­wer­ken, die sehr viel Geld kos­te­ten und einen erheb­li­chen Auf­wand benö­tig­ten, hat hier nur ein biß­chen “vir­tue signal­ling” betrie­ben, indem er etwas Net­tes gesagt hat. Näher betrach­tet, ist es ziem­li­cher Unsinn. Ohne “Pro­fes­sio­na­li­tät”, wie auch immer man sie defi­nie­ren möch­te, kann man weder einen gro­ßen und noch einen “klei­nen” Film machen.

Inzwi­schen haben die Film­auf­nah­men von Smart­phone-Kame­ras eine erstaun­li­che tech­ni­sche Qua­li­tät erreicht, aber kei­nes­wegs lau­ter klei­ne Hitch­cocks und Kubricks her­vor­ge­bracht. “Mozarts” ent­ste­hen nicht durch die ein­fa­che und bil­li­ge Ver­füg­bar­keit des Mate­ri­als, mit dem sie arbeiten.

Für eine Kom­po­si­ti­on brauch­te Mozart vom Mate­ri­al­auf­wand her nur Feder und Papier. Aber dahin­ter stand eine musi­ka­li­sche Aus­bil­dung von Kin­des­bei­nen an, und das unde­mo­kra­ti­sche, uner­zeug­ba­re Geschenk des Genies (der Film Ama­de­us mit Tom Hul­ce geht aller­dings in die Irre, wenn er das Genie als einen Men­schen zeich­net, der für sei­ne Kunst kaum arbei­ten und sich anstren­gen muß).

Und schließ­lich, con­tra Pom­me­re­ning, glau­be ich nicht, daß das “Hand­werk” an einer Kunst Neben­sa­che ist. Und wenn sich ihr Mate­ri­al ver­än­dert, ver­än­dert sich auch ihr Cha­rak­ter. Es macht einen gro­ßen Unter­schied, ob man tat­säch­lich in einen Dschun­gel fährt, um dort wie Cop­po­la oder Wer­ner Her­zog, einen Film zu dre­hen, damals noch auf rich­ti­gem Film­ma­te­ri­al in der Büch­se, das belich­tet wird und ent­wi­ckelt wer­den muß, oder ob man den Dschun­gel z. B. von einem Com­pu­ter gene­rie­ren läßt.

Kann man sich einen Michel­an­ge­lo vor­stel­len, der sei­ne Skulp­tu­ren aus­schließ­lich am Rech­ner ent­wirft und dann per 3D-Dru­cker aus­dru­cken läßt? Gewiß kann man das, aber wür­den wir ihn und sei­ne Wer­ke dann auch eben­so bewun­dern, wie den Schöp­fer der in Hand­ar­beit ent­stan­de­nen Six­ti­ni­schen Kapelle?

Wohl kaum, und ich den­ke sogar, daß wir uns betro­gen füh­len würden.