Münster: Neues vom ethnisch-kulturellen Volksbegriff

Exem­pla­risch für die Stim­mung ist etwa die vor­freu­dig geäu­ßer­te Mei­nung von Fabi­an Wit­treck, Pro­fes­sor für Öffent­li­ches Recht an der Uni Münster:

„Ich gehe davon aus, dass der Ver­fas­sungs­schutz mit der Ein­stu­fung noch ein­mal nach­le­gen wird“, sag­te er im Gespräch mit die­ser Redak­ti­on. Heißt: Wahr­schein­lich wird das Bun­des­amt die AfD bald deutsch­land­weit als „gesi­chert rechts­extrem“ ein­stu­fen. Das hät­te direk­te Kon­se­quen­zen für Par­tei­funk­tio­nä­re, die öffent­li­che Ämter beklei­den, also zum Bei­spiel Rich­ter oder Poli­zei­be­am­te wer­den wol­len: Als Ange­hö­ri­ge einer gesi­chert rechts­extre­men Par­tei „haben sie es künf­tig wesent­lich schwe­rer, ein sol­ches Amt zu erhal­ten“, so Wit­treck. (…) „Das Urteil ist ein wei­te­rer Mosa­ik­stein in Rich­tung Parteiverbot.“

Ist es also nun wirk­lich so ein­fach, hat das BfV nun freie Bahn, sein übli­ches Äch­tungs­ri­tu­al stu­fen­wei­se durch­zu­zie­hen? Wird es nun, wie schon beim Insti­tut für Staats­po­li­tik selig, nach dem ers­ten Schritt des “Ver­däch­ti­gens”, grü­bel, grü­bel und stu­dier’, den Fall sorg­fäl­tig und gewis­sen­haft prü­fen und sodann ein gerech­tes und aus­ge­wo­ge­nes Urteil fäl­len, ob es sich hier­bei tat­säch­lich um einen voll­ka­rä­tig rechts­extre­men Käfer handelt?

Nicht so schnell, meint Mathi­as Brod­korb, jene ein­sa­me kri­ti­sche Stim­me im Main­stream wider die Machen­schaf­ten des BfV. In einem Inter­view für Cice­ro (Bezahl­schran­ke) sag­te er sogar, man kön­ne “poli­tisch von einem Erfolg der AfD spre­chen”. Wie kommt er auf einen der­art kon­train­tui­ti­ven Gedanken?

Sehen wir uns die Aus­füh­run­gen des Vor­sit­zen­den des 5. Senats zur Begrün­dung des Urteils an. Dar­in heißt es:

Die AfD hat kei­nen Anspruch auf Unter­las­sung der Beob­ach­tung durch das Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz. Die Rege­lun­gen des Bun­des­ver­fas­sungs­schutz­ge­set­zes stel­len eine aus­rei­chen­de recht­li­che Grund­la­ge für die Beob­ach­tung als Ver­dachts­fall dar. (…) Die Befug­nis zur nach­rich­ten­dienst­li­chen Beob­ach­tung besteht, wenn aus­rei­chen­de tat­säch­li­che Anhalts­punk­te dafür vor­lie­gen, dass die betrof­fe­ne Ver­ei­ni­gung Bestre­bun­gen ver­folgt, die gegen die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung gerich­tet sind. Blo­ße Ver­mu­tun­gen oder Spe­ku­la­tio­nen genü­gen nicht.

Die­se Anhalts­punk­te, daß “die AfD Bestre­bun­gen ver­folgt, die gegen die Men­schen­wür­de bestimm­ter Per­so­nen­grup­pen sowie gegen das Demo­kra­tie­prin­zip gerich­tet sind, sieht das Gericht gege­ben”, dies aller­dings nicht “in der Häu­fig­keit und Dich­te wie vom Bun­des­amt angenommen”:

Es besteht der begrün­de­te Ver­dacht, dass es den poli­ti­schen Ziel­set­zun­gen jeden­falls eines maß­geb­li­chen Teils der AfD ent­spricht, deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund nur einen recht­lich abge­wer­te­ten Sta­tus zuzu­er­ken­nen. Dies stellt eine nach dem Grund­ge­setz unzu­läs­si­ge Dis­kri­mi­nie­rung auf­grund der Abstam­mung dar, die mit der Men­schen­wür­de­ga­ran­tie nicht zu ver­ein­ba­ren ist.

Und nun die Ohren spitzen:

Ver­fas­sungs­wid­rig und mit der Men­schen­wür­de unver­ein­bar ist nicht die deskrip­ti­ve Ver­wen­dung eines „eth­nisch-kul­tu­rel­len Volks­be­griffs“, aber des­sen Ver­knüp­fung mit einer poli­ti­schen Ziel­set­zung, mit der die recht­li­che Gleich­heit aller Staats­an­ge­hö­ri­gen in Fra­ge gestellt wird. Hier bestehen hin­rei­chen­de tat­säch­li­che Anhalts­punk­te für der­ar­ti­ge dis­kri­mi­nie­ren­de Zielsetzungen.

Brod­korb, der sei­ner­seits stets die­se grund­ge­setz­li­che Legi­ti­mi­tät des eth­no­kul­tu­rel­len Volks­be­griffs unter­stri­chen hat (Lieb­lings­bei­spiel Ein­bür­ge­rung der Ruß­land­deut­schen und ande­rer ver­streu­ter “Volks­deut­scher” nach Zer­fall der Sowjet­uni­on), kom­men­tiert zu Recht:

Das Gericht erklärt einen „eth­nisch-kul­tu­rel­len Volks­be­griff“ für ver­fas­sungs­recht­lich legi­tim. Er dür­fe nur nicht benutzt wer­den, um unter den Staats­bür­gern eine eth­nisch moti­vier­te Zwei­klas­sen­ge­sell­schaft des Rechts zu errich­ten. Man­chem Ver­fas­sungs­schutz­mit­ar­bei­ter mag da kur­zei­tig das Herz ste­hen geblie­ben sein.

Was ist die Fak­ten­la­ge bezüg­lich die­ser “Benut­zung”? Brodkorb:

Ich ken­ne kein ein­zi­ges offi­zi­el­les Par­tei­do­ku­ment, in dem anhand eth­ni­scher Kri­te­ri­en eine recht­li­che Zwei­klas­sen­ge­sell­schaft gefor­dert wird. Genaue­res weiß man aber erst bei Vor­lie­gen der Urteils­be­grün­dung: Die Par­tei sagt das zwar nicht, aber ein­zel­ne rele­van­te Funk­ti­ons­trä­ger kann (oder muss) man so inter­pre­tie­ren, als woll­ten sie die recht­li­che Dis­kri­mi­nie­rung Deut­scher mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund in Wahr­heit doch.

Dies nach­zu­wei­sen, wäre die Hür­de, die das BfV über­win­den muß, um die AfD als “gesi­chert” rechts­extrem ein­zu­sa­cken. Bis dahin gilt, was der Vor­sit­zen­de Rich­ter betonte:

Was für einen Ver­dacht ver­fas­sungs­feind­li­cher Bestre­bun­gen aus­reicht, führt aber auch nicht zwangs­läu­fig zur Annah­me einer erwie­sen extre­mis­ti­schen Bestrebung.

Auch die­se Stel­le aus der Urteils­be­grün­dung ist bemerkenswert:

Eine sach­lich rich­ti­ge und welt­an­schau­lich-poli­tisch neu­tra­le Bekannt­ga­be, dass das Bun­des­amt Infor­ma­tio­nen über mög­li­che ver­fas­sungs­feind­li­che Bestre­bun­gen bei der AfD sam­melt, belas­tet die­se daher auch nicht unver­hält­nis­mä­ßig, jeden­falls solan­ge mit der Bezeich­nung als „Ver­dachts­fall“ in kei­ner Wei­se der Ein­druck erweckt wird, es ste­he fest, dass die AfD gegen die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung gerich­te­te Bestre­bun­gen verfolgt.

Es wäre dem­nach also ver­fas­sungs­wid­rig, wenn das BfV “den Ein­druck erweckt”, die AfD wäre “rechts­extrem”.

Nun: hier zeigt sich die Hin­ter­häl­tig­keit des VS-Sys­tems, denn bekannt­lich ist schon der “Ver­dacht” eine Waf­fe und hat de fac­to den Zweck, öffent­lich einen bestimm­ten Ein­druck zu “erwe­cken”, also das Objekt der Beob­ach­tung in den “Ruch” des Extre­mis­mus und der “Ver­fas­sungs­feind­lich­keit” zu brin­gen, was juris­tisch schwer greif­bar ist. Genau so funk­tio­niert eben die “Herr­schaft des Ver­dach­tes”. (Kon­kret sind es vor allem die Medi­en, die dann dem BfV die “Schmutz­ar­beit” abnehmen.)

Immer­hin wur­de hier eine kon­kre­te­re und eini­ger­ma­ßen nach­voll­zieh­ba­re Begrün­dung gelie­fert, inwie­fern denn nun der “eth­no­kul­tu­rel­le Volks­be­griff” gegen die, wie man so oft zu hören bekommt, “Men­schen­wür­de” ver­stos­sen könn­te. Bei letz­te­rer haben wir es mit einem Begriff zu tun, der ähn­lich wie “Demo­kra­tie”, “Dis­kri­mi­nie­rung” oder “Aus­gren­zung” nahe­zu belie­big dehn­bar und somit für das herr­schen­de Kar­tell äußerst nütz­lich ist.

Rein theo­re­tisch hät­te die AfD hier ganz gute Kar­ten, wenn sie deut­lich macht, daß die Rechts­gleich­heit der “deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund” in kei­ner Wei­se zur Dis­po­si­ti­on stehe.

Das lie­ße sich ohne wei­te­res mit der Ziel­set­zung ver­ein­ba­ren, daß die Bevöl­ke­rung des Lan­des mehr­heit­lich abstam­mungs­deutsch blei­ben müs­se, damit sei­ne eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät und Leit­kul­tur gewahrt blie­be, eben­so mit dem Vor­ha­ben, den Ein­wan­de­rern gewis­se Anpas­sungs­leis­tun­gen und ‑pflich­ten abzuverlangen.

Man neh­me zum Bei­spiel die Prä­am­bel des unga­ri­schen Grund­ge­set­zes, das “natio­na­le Bekennt­nis”, das den unga­ri­schen Cha­rak­ter des Lan­des betont, aber den drei­zehn (!) staat­lich aner­kann­ten eth­ni­schen Min­der­hei­ten (Rumä­nen, Deut­sche, Ukrai­ner etc.) vol­le Rechts­gleich­heit garantiert:

Wir ver­pflich­ten uns, unser Erbe, unse­re ein­zig­ar­ti­ge Spra­che, die unga­ri­sche Kul­tur, die Spra­che und Kul­tur der in Ungarn leben­den Natio­na­li­tä­ten, die durch den Men­schen geschaf­fe­nen und von der Natur gege­be­nen Wer­te des Kar­pa­ten­be­ckens zu pfle­gen und zu bewahren.

Das­sel­be wäre auch im Hin­blick auf die deut­schen Staats­bür­ger mit “Migra­ti­ons­hin­ter­grund” vor­stell­bar, soll­te das GG eines uto­pi­schen Tages um eine Prä­am­bel in unga­ri­scher (oder israe­li­scher) Manier erwei­tert wer­den. Ein gro­ßer Unter­schied wäre frei­lich, daß die aner­kann­ten Min­der­hei­ten in Ungarn zum über­wie­gen­den Teil im Staats­ge­biet auto­chthon und/oder his­to­risch dort schon lan­ge ver­wur­zelt sind (sogar Arme­ni­er gibt es dort seit eini­gen Jahrhunderten.)

Einem Staat, der zur “Law­fa­re” gegen eine Oppo­si­ti­ons­par­tei gewillt ist, wer­den frei­lich auch hier etli­che Fin­ten ein­fal­len, um “die Men­schen­wür­de” gegen das Ansin­nen, Deutsch­land “als Land der Deut­schen” zu kon­zi­pie­ren und zu erhal­ten, in Stel­lung zu brin­gen (was bereits Pra­xis ist).

Zu die­sem Zweck müß­te nicht nur die Unter­schei­dung zwi­schen eth­ni­schen Deut­schen und Paß­deut­schen als “Ver­stoß gegen die Men­schen­wür­de” inter­pre­tiert wer­den, son­dern auch jene zwi­schen deut­schen Staats­bür­gern und “Men­schen” gleich wel­cher Natio­na­li­tät und Staatsangehörigkeit.

Und auch die­se Rou­te wur­de schon lan­ge ein­ge­schla­gen, indem Men­schen­rech­te sys­te­ma­tisch gegen Bür­ger­rech­te aus­ge­spielt wer­den. Das ist eine der wich­tigs­ten Brech­stan­gen, um die Poli­tik der Mas­sen­im­mi­gra­ti­on durchzusetzen.

Am Ende sei­nes Inter­views mit Cice­ro beklagt Brod­korb die dro­hen­de Aus­höh­lung des Rechts­staa­tes durch eine über­zo­ge­ne Anwen­dung des Extremismusbegriffes:

Auf blo­ßen Ver­dacht hin darf in einem Rechts­staat nie­mand bestraft wer­den (…) Wir leben schließ­lich in einem Rechts- und nicht in einem Gesinnungsstaat.

Noch, möch­te man hier ergänzen.

Denn für vie­le ist der Gesin­nungs­staat, des­sen Bestra­fungs- und Zucht­maß­nah­men (sie­he auch die jüngs­ten Fäl­le Höcke und Marie-Thé­rè­se Kai­ser) via media­le und zivil­ge­sell­schaft­li­che Ver­mitt­lung auch ohne direk­te gesetz­li­che Grund­la­gen wirk­sam sind, schon längst zur Wirk­lich­keit geworden.