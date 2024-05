Bewegungsmelder – Freitag, 31. Mai – Stürzenberger verletzt!

Michael Stürzenberger liegt im Krankenhaus! Der unermüdliche Islamkritiker wurde in Mannheim im laufenden Livestream von einem Migranten angegriffen und durch Messerstiche verletzt. Der freitäglicher Infostand mit dem Motto "Aufklärung über den politischen Islam" am Hauptplatz in Mannheim endete blutig: Der Angreifer verletzte noch weitere Personen, auch einen Polizisten, dann wurde er niedergeschossen.

Hier geht es zum Video, die Sze­ne ist nichts für schwa­che Ner­ven. Noch Sekun­den vor dem Angriff ist alles ruhig. Man sieht Mit­ar­bei­ter Stür­zen­ber­gers am Info­stand. Auf ein­mal schwenkt die Kame­ra nach rechts.

Ein ent­hemm­ter Migrant sticht mit einem Mes­ser auf Stür­zen­ber­ger ein. Ord­ner zer­ren ihn weg. Der Mann hat alles um sich her­um aus­ge­blen­det. Sogar den Kame­ra­mann igno­riert er, rap­pelt sich auf, springt mit dem Mes­ser wie­der auf Stür­zen­ber­ger zu, ver­sucht ihn am Hals zu erwi­schen. Er trägt einen Voll­bart, eine Bril­le, eine Trai­nings­ho­se und eine Umhängetasche.

Hem­mungs­los sticht der Migrant, schon am Boden lie­gend, wie­der und wie­der auf Stür­zen­ber­ger ein. Der wehrt sich und ist ver­wun­det. Bis­lang weit und breit kein Poli­zist! Ein Pas­sant (mög­li­cher­wei­se auch ein Teil­neh­mer der Kund­ge­bung) zerrt den Mes­ser­ste­cher von Stür­zen­ber­ger weg. Er ret­tet ihm damit ver­mut­lich das Leben. Aber der Angrei­fer rap­pelt sich noch ein­mal auf und sticht um sich.

Nun greift ein Poli­zist ein: Mit vol­ler Wucht stürzt er sich auf einen der Hel­fer der Kund­ge­bung (erkenn­bar an der blau­en Jacke) und wirft ihn zu Boden. Min­des­tens acht Poli­zis­ten ste­hen taten­los dabei und wei­chen zurück. Es ist ein sym­bo­li­sches Bild: Der deut­sche Poli­zist igno­riert den Täter, dreht ihm gar den Rücken zu und schi­ka­niert grund­los einen deut­schen Patrio­ten, der Stür­zen­ber­ger ret­ten woll­te. Der Mes­ser­mi­grant springt dazu und sticht den Poli­zis­ten von hin­ten zwei­mal in den Hals. Erst jetzt, erst, als auch ein Beam­ter atta­ckiert wur­de, fast eine hal­be Minu­te nach Beginn des Angriffs also, greift ein Poli­zist nach der Waf­fe und schießt auf den Täter.

Poli­zei und Kran­ken­wa­gen fah­ren auf. Laut dem Blog­ger Boris von Mor­gen­stern ver­ge­hen aber wei­te­re 4 Minu­ten, bis Beam­te auf die Idee kom­men, Stür­zen­ber­gers Stich­ver­let­zung im Ober­schen­kel abzu­bin­den. Nicht nur er fragt sich:

Wuss­ten die Beam­ten auf den ers­ten Blick, dass es mög­li­cher­wei­se kei­ne arte­ri­el­le Wun­de ist und das pro­blem­los über­le­ben wür­de? Wäre es eine arte­ri­el­le Wun­de gewe­sen, dann wäre der Mann jetzt näm­lich tot.

Dem muti­gen Hel­fer leg­te man übri­gens danach auch noch Hand­schel­len an. Wäh­rend ich die­sen Text schrei­be, wird nach inter­nen Quel­len von Ste­fan Magnet beim ARD dis­ku­tiert, ob die­se Atta­cke eine “über­re­gio­na­le Bedeu­tung” hat.

Eines steht jetzt schon fest. Den­sel­ben Schock wie der harm­lo­se Vor­fall in Sylt, die Wel­le an Ver­bo­te­nen und Reak­tio­nen bis hin­auf zum Kanz­ler, wird die­se Tat wohl nicht aus­lö­sen. Wir kön­nen nur hof­fen, daß sich alle Ver­let­zen erho­len und die­ser neu­er­li­che, bru­ta­le “eth­ni­sche Schock” das Bewußt­sein für die Lage schärft.

Stür­zen­ber­ger hat, mutig und pro­vo­kant, sei­nen Fin­ger in die Wun­de der Über­frem­dung gelegt. Anders als eini­ge im rech­ten Lager habe ich ihn nie kri­ti­siert, selbst wenn ich nicht alle sei­ner Ansät­ze und Argu­men­te tei­le. Mir war immer klar, wel­cher Mut und wel­che Opfer­be­reit­schaft die­sen nim­mer­mü­den Akti­vis­ten antrei­ben. Nun hät­te er fast mit sei­nem Leben bezahlt.

Die­se Atta­cke soll ihn und uns alle ein­schüch­tern. Wir sol­len unse­re Stra­ßen und Plät­ze räu­men, unse­re Kri­tik an Isla­mi­sie­rung und Über­frem­dung zurück­schrau­ben. Das Gegen­teil müs­sen wir tun!

Nicht Stür­zen­ber­ger muß sei­ne pro­vo­kan­te Islam­kri­tik been­den und von der Stra­ße wei­chen. Jene, die damit ein Pro­blem haben, sol­len und wer­den gehen. Die­se Tat gibt uns in allem Recht. Sie muß uns alle in unse­rem Ent­schluß bestär­ken: Remi­gra­ti­on und Deis­la­mi­sie­rung sind alternativlos.

Mitt­woch, 22. Mai

Ich schrei­be die­sen Text in einem über­vol­len Zug. In mei­nem Abteil befin­den sich eine indi­sche Groß­fa­mi­lie (schla­fend) und eine älte­re Wie­ne­rin (ver­zwei­felt) mit einem Ticket ers­ter Klas­se. Sie ver­sucht gera­de im schöns­ten Schön­brun­ner­deutsch den ara­bi­schen Schaff­ner davon zu über­zeu­gen, sie irgend­wo­hin umzu­set­zen, obwohl die ers­te Klas­se in die­sem Zug „aus­ge­fal­len“ ist.

Nach einer wohl­wol­len­den ers­ten Reak­ti­on folg­te nun in der Jun­gen Frei­heit eine gehar­nisch­te Kri­tik an mei­nem Buch Remi­gra­ti­on (hier in der 3. Auf­la­ge bestel­len). Bereits Regime Chan­ge von rechts (hier in der 5. Auf­la­ge bestel­len) wur­de in die­ser Wochen­zei­tung letz­ten Herbst verrissen.

Rezen­sent Jörg Kürsch­ner fin­det immer­hin, daß mein Buch nicht ver­bo­ten wer­den soll­te, da das Grund­ge­setz auch „über­spitz­te, poli­tisch unkor­rek­te oder sogar unre­flek­tier­te und absto­ßen­de Ansich­ten“ schützt. Der Rezen­sent dia­gnos­ti­ziert mich aus der Fer­ne als „uner­bitt­li­chen Natio­na­list ohne Empa­thie und Inter­es­se für Frem­des“, unter ande­rem weil ich das Land „unat­trak­tiv“ für Ver­sor­gungs­su­chen­de machen wol­le. Sei­ne Kri­tik trä­fe damit dann auch den der­zei­ti­gen Innen­mi­nis­ter, der Öster­reich expli­zit und bei­spiels­wei­se mit­tels Bezahl­kar­ten für Ille­ga­le „unat­trak­tiv“ machen will.

Mei­ne For­de­rung einer „Rück­ab­wick­lung“, die Kürsch­ner die Haa­re zu Ber­ge ste­hen läßt, ist übri­gens auch ein Zitat von Hans-Georg Maaßen:

Wir kön­nen die Migra­ti­ons­ka­ta­stro­phe bewäl­ti­gen. Wir kön­nen die Ein­rei­se und mil­lio­nen­fa­che Ansied­lung von Aus­län­dern in unse­rem Land stop­pen, und wir kön­nen die Mer­kel-Scholz-Migra­ti­ons­po­li­tik rück­ab­wi­ckeln. Aber wir müs­sen uns dar­über im Kla­ren sein, dass dies nicht mehr mit Pül­ver­chen und Mis­tel­the­ra­pie mög­lich ist.“ (…) „Die Ope­ra­tio­nen, die not­wen­dig sind, wer­den schmerz­haft sein. Wir wer­den uns aus der huma­ni­tä­ren Kuschel­welt und der ver­meint­lich rechts­staat­li­chen Kom­fort­zo­ne in die har­te Rea­li­tät des Ope­ra­ti­ons­saals bege­ben müs­sen. Die ist zwin­gend not­wen­dig, wenn wir Deutsch­land wie­der hei­len wollen.

Wie mich Kürsch­ner wohl bezeich­nen wür­de, hät­te ich die­se Sät­ze geschrie­ben oder gar eine „Che­mo­the­ra­pie“ gefor­dert? Nach­dem Maa­ßen genau das gesagt hat­te, las ich kei­ne der­ar­ti­ge Kri­tik, weder von Kürsch­ner, noch von sonst wem in der Jun­gen Frei­heit. Quod licet jovi, non licet bovi…

Auch an mei­nem Zitat, wonach das „Recht der Poli­tik“ zu fol­gen habe, nimmt der Autor Anstoß, ohne zu erwäh­nen, daß es Her­bert Kickl war, der die­se Aus­sa­ge geprägt hat. Hier wird aus dem Kon­text klar, daß ich damit genau das mei­ne, was Kürsch­ner mir schein­bar ent­ge­gen­setzt: gel­ten­des Recht mit ent­spre­chen­den Mehr­hei­ten zu ändern.

Die von mir ange­dach­ten Aus­trit­te aus diver­sen Ver­trags­wer­ken, wie der EMRK, wer­den in der Schweiz und Eng­land stän­dig dis­ku­tiert, eben weil die­se einer ver­nünf­ti­gen Asyl- und Migra­ti­ons­po­li­tik im Wege ste­hen. Das ist für Kürsch­ner aber eben­so wenig erwäh­nens­wert, wie der eng­li­sche Ruanda­plan, der wesent­li­che Ele­men­te mei­nes Remi­gra­ti­ons­vor­schlags umset­zen würde.

Ich könn­te nun Punkt für Punkt wei­ter­ge­hen und jeden Aspekt, den Kürsch­ner skan­da­li­siert, in den rich­ti­gen Kon­text stel­len. Bemer­kens­wer­ter erscheint mir, daß er der Ana­ly­se (Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, Isla­mi­sie­rung, Eth­no­ma­so­chis­mus) weit­ge­hend zustimmt. Den­noch bie­tet sein Text, neben har­ter Kri­tik, kei­nen ech­ten Gegenentwurf.

„Fiat jus­ti­tia, pere­at ger­ma­nia“? Nicht ein­mal das, denn auf mei­ne zahl­rei­chen juris­ti­schen Vor­schlä­ge ant­wor­tet er nicht mit recht­li­chen Gegen­ar­gu­men­ten, son­dern mit (Hyper)moral. Bleibt hier am Ende nur eine selbst­ge­rech­te Ohnmacht?

Deutsch­land gin­ge zwar unter, aber man hät­te noch das woh­li­ge Gefühl, auf der „rich­ti­gen Sei­te der Geschich­te“ zu ste­hen. Es wirkt so, als wür­de Kürsch­ner eine mög­li­che Lösung ableh­nen, weil sie angeb­lich der „Men­schen­wür­de“ wider­spricht und den Cor­don sani­taire gegen die „Bar­ba­rei des Natio­nal­so­zia­lis­mus“ infra­ge stellt. Das ist umso ver­wun­der­li­cher, als es im Buch dafür kei­nen Anhalts­punkt gibt.

Die „#nie­wie­der-Demos“, über die rech­te Migra­ti­ons­kri­tik mit einer „reduc­tio ad Hit­ler­um“ ver­gif­tet wur­de, sind längst ver­si­ckert. Hier wirkt es auf ein­mal so, als wür­de Kürsch­ner ten­den­zi­ell den Nazi­vor­wurf gegen die Remi­gra­ti­on reak­ti­vie­ren wol­len. Sei­ne Dia­gno­se, daß mein Buch ein „Rüt­teln an den Grund­fes­ten“ des Staa­tes sei, unter­schei­det sich von der Stadt Pots­dam pri­mär dar­in, daß er mich wei­ter ein­rei­sen las­sen wür­de. Ich füh­le mich von ihm zumin­dest mißverstanden.

(PS: ich bin nach wie vor Lei­ter der “Iden­ti­tä­ren Bewe­gung Öster­reich”. Dass ich „Ex-Spre­cher“ sei, dürf­te ein ähn­li­cher “Insi­der­witz” des Medi­en­kar­tells sein, wie die Umbe­nen­nung Björn Höckes zu „Bernd“.)

Götz Kubit­schek hat am Mon­tag in Dres­den gespro­chen. Seit Jah­ren hat er kei­ne Rede mehr bei PEGIDA gehal­ten. Ich erin­ne­re mich gut an die legen­dä­ren, kal­ten Aben­de und den Kon­trast, den sei­ne Stim­me zum sons­ti­gen Demo­pro­gramm dar­stell­te. Ein­mal stan­den wir wäh­rend einer Kund­ge­bung gemein­sam auf den Sockeln der Pan­ther­qua­dri­ga vor der Sem­per­oper. Wir ver­stei­ger­ten dort, zum guten Zweck, Stei­ne, die Links­extre­me auf das Haus­pro­jekt in Hal­le gewor­fen hatten.

Nun trat Kubit­schek also wie­der auf die Büh­ne und tat das, was ihm auch nach all den Jah­ren immer noch zu weni­ge Ver­le­ger und Rechts­in­tel­lek­tu­el­le nach­ma­chen: Er ver­ein­te die Theo­rie mit der Praxis.

Aus bekann­ten Grün­den konn­te ich selbst dies­mal nicht mit dabei sein. Zeit­wei­se gab es kon­kre­te Über­le­gun­gen, trotz Ein­rei­se­ver­bot als Über­ra­schungs­gast auf Kund­ge­bun­gen auf­zu­tau­chen. Die Grün­de, die dage­gen spre­chen, habe ich bereits in mei­nen letz­ten Ein­trä­gen erläu­tert. Den­noch been­de ich die­sen Tage­buch­ein­trag in einem Zug, der bald Öster­reichs Gren­zen über­que­ren wird. (Die betuch­te Wie­ne­rin hat sich mitt­ler­wei­le in ihr Schick­sal gefügt.)

Vor mir steht eine Woche der reli­giö­sen Ein­kehr. Seit Jah­ren geplant und immer wie­der ver­scho­ben, nut­ze ich jetzt uner­war­te­te Lücken im Ter­min­ka­len­der. Ich erle­di­ge damit nach­ho­lend auch einen Auf­trag aus Schnell­ro­da. Über Ostern soll­ten wir eine Pau­se in den sozia­len Medi­en ein­le­gen. Ich schaff­te es nicht ganz… Jetzt wird es gelin­gen, denn die Klau­se, in die ich mich bege­be, hat hier stren­ge Regeln. Alle mit­le­sen­den Ver­fas­sungs­schüt­zer kann ich beru­hi­gen: Sie liegt nicht im Bundesgebiet.

Sonn­tag, 12. Mai

Mathi­as Brod­korb war einer der weni­gen, der “nach Pots­dam” ein ernst­haf­tes Inter­view mit mir führ­te. Als er mich anrief, es war der 29. Janu­ar, war ich gera­de in einem Miet­au­to Rich­tung Pas­sau unter­wegs, um die Ein­rei­se­sper­re auf die Pro­be zu stel­len. Letz­te Woche las ich sein neu­es Buch: Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat. Nur schein­bar geht es dar­in um den Ver­fas­sungs­schutz. Eigent­lich dreht es sich um den epo­cha­len Betrug, auf dem unser heu­ti­ges Sys­tem fußt.

Denn egal, wie man es dreht und wen­det: Der Kern­vor­wurf des VS ist und bleibt der Volks­be­griff. Unser Volks­be­griff, aus dem sich Migra­ti­ons­po­li­tik und Remi­gra­ti­ons­for­de­rung ablei­ten, war der Grund für die Pots­dam-Kam­pa­gne. Und der Volks­be­griff ist auch der Grund, war­um man Poli­ti­ker wie Krah für ihre Geo­po­li­tik angreift, wäh­rend eine Wagen­knecht ver­gleichs­wei­se unge­scho­ren davonkommt.

Er ist das gro­ße Tabu. Davor ragt das bizar­re Dog­ma unse­rer Zeit: “Es gibt kein deut­sches Volk, außer in Schuld­fra­gen”. “Cre­do quia absur­dum” – Heer­scha­ren an Poli­tik­wis­sen­schaft­lern, Phi­lo­so­phen und Juris­ten beu­gen sich dem absur­den Dik­tum und tun so, als gäbe es kein deut­sches Volk (wäh­rend sie im sel­ben Atem­zug das jüdi­sche und das ukrai­ni­sche Volk gar als “Schick­sals­ge­mein­schaft” verteidigen).

Brod­korb ist ein Ket­zer. Im Inter­view mit der WELT bekennt er mutig:

Daher ist es auch nicht ver­fas­sungs­wid­rig, son­dern folgt viel­mehr der Logik des Grund­ge­set­zes, dass die Bun­des­re­gie­rung die “eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät” Aus­lands­deut­scher mit Steu­er­mit­teln för­dert. Wenn die Argu­men­ta­ti­on von Tei­len des Ver­fas­sungs­schut­zes kor­rekt wäre, müß­te selbst Bun­des­kanz­ler Hel­mut Kohl nach­träg­lich als völ­ki­scher Extre­mist gelten.

Er bezieht sich dabei auf die Ein­bür­ge­rung von Mil­lio­nen Ruß­land­deut­scher nach Arti­kel 116, mit der auch Krah Tilo Jung alt aus­se­hen ließ. Natür­lich ist das uns Rech­ten längst bekannt und wur­de bereits alles längst in IfS-Stu­di­en durch­ex­er­ziert. Aber es kommt eben auch dar­auf an an, wer etwas sagt – und nicht nur, was gesagt wird.

Mar­tin Wage­ner ket­zer­te in sei­ner Mono­gra­fie Kul­tur­kampf um das Volk eben­falls, schon vor Brod­korb, gegen den Volks­be­griff. Ein wich­ti­ger deut­scher Staats­recht­ler leis­tet ihnen post­hum Schüt­zen­hil­fe. Kein Gerin­ge­rer als Ernst-Wolf­gang Böcken­för­de schrieb im Buch Recht, Staat und Frei­heit folgendes:

So wich­tig die rechts­staat­li­che Frei­heits­si­che­rung für eine Staats­ord­nung heu­te ist, kein Staat kann allein aus der Gewäh­rung rechts­staat­li­cher Frei­heit sich kon­sti­tu­ie­ren oder erhal­ten. Er bedarf eines eini­gen­den Ban­des, einer homo­ge­ni­täts­ver­bür­gen­den Kraft, die die­ser Frei­heit vor­aus­liegt und den Staat als poli­ti­sche Ein­heit erhält. (…) Das Bei­spiel der Wei­ma­rer Repu­blik spricht hier eine deut­li­che Spra­che. Was ihren Unter­gang her­bei­führ­te, war nicht ein Man­gel an rechts­staat­li­cher Frei­heit, son­dern der Man­gel an poli­ti­scher Homo­ge­ni­tät und demo­kra­ti­scher Loya­li­tät bei den ver­schie­de­nen Grup­pen und im Vol­ke selbst. Die USA gera­ten gegen­wär­tig, vom Aus­gangs­punk­te des Ras­sen­pro­blems her, in eine ana­lo­ge Krise.

Böcken­för­des Über­le­gun­gen enden bekann­ter­ma­ßen in der Apo­rie sei­nes “Dik­tums”. Wie sein Ver­weis auf Wei­mar zeigt, ver­steht er Homo­ge­ni­tät pri­mär ideo­lo­gisch. Aber gera­de der letz­te Satz zeigt: Auch Böcken­för­de müß­te jener ideo­lo­gi­schen Sek­te, die heu­te das Grund­ge­setz in ihrem Sin­ne aus­legt, als “völ­kisch” oder gar “ras­sis­tisch” gelten.

Die­se Doku­men­te sind wich­tig. Sie zei­gen, daß nicht wir extrem und vom Weg abge­kom­men sind. Die heu­ti­ge Aus­le­gung der Ver­fas­sung ist eine hoch ideo­lo­gi­sche Extrem­po­si­ti­on, die nicht dem Telos und in vie­len Fäl­len nicht ein­mal dem Wort­laut des Grund­ge­set­zes ent­spricht. Das Grund­ge­setz ist ein frei­heit­li­cher, indi­vi­dua­lis­ti­scher Ent­wurf, der sich ein­deu­tig gegen bio­lo­gi­schen Tota­li­ta­ris­mus des NS rich­tet. Es ist aber kei­ne post- oder gar anti­na­tio­na­le Uto­pie. Das Grund­ge­setz ist kein natio­na­ler “Selbst­mord­pakt”.

Es ist mit einem eth­no­kul­tu­rel­len Volks­be­griff ohne wei­te­res ver­ein­bar. Ja, es setzt, wie Böcken­för­de klar­stellt, das Volk als ein­deu­tig auch eth­no­kul­tu­rell ver­stan­de­ne “homo­ge­ni­täts­ver­bür­gen­de Kraft” voraus.

Der poli­ti­sche Geg­ner zieht alle poli­ti­sche Legi­ti­ma­ti­on aus die­sem Text. Er hat ihn jedoch zu einer huma­nis­tisch-glo­ba­lis­ti­schen Mons­tranz ver­kitscht, die nicht mehr ratio­nal begrif­fen, son­dern blind ver­ehrt wer­den soll. Fast ver­ständ­lich ist daher die Aver­si­on in rech­ten Krei­sen, wenn sie nur das Wort “Grund­ge­setz” hören. Doch genau dar­auf spe­ku­liert die “Stra­te­gie der Span­nung”, die unser Geg­ner betreibt. Rech­ter “Extre­mis­mus” wird gezielt pro­vo­ziert und produziert.

Der rich­ti­ge Ansatz gegen die­se anti­na­tio­na­le Zivil­re­li­gi­on ist daher die Refor­ma­ti­on – unter Beru­fung auf den Gründungstext.

Brod­korb und Wage­ner machen den Anfang. Wel­cher Mönch aus den Klau­sen der ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te und Gerich­te wird wohl unser “Ver­fas­sungs­lu­ther”?

Tage­buch – Sonn­tag, 12. Mai

Diens­tag , 7. Mai

Eigent­lich woll­te ich am Wochen­en­de einen Tage­buch­bei­trag über den Vor­trag des “Schat­ten­ma­chers” in Wien ver­fas­sen. Mar­tin Licht­mesz ist mir Gott sei Dank zuvor gekom­men. Dem Vor­tra­gen­den gelang es, vie­le dys­to­pi­sche Sor­gen über eine end­lo­se Per­fek­ti­on der Tech­nik zu zer­streu­en. Eine her­vor­ra­gen­de Zusam­men­fas­sung fin­det sich hier.

Ursprüng­lich hat­te ich geplant, die­se Tage in Deutsch­land zu ver­brin­gen. Das Akti­vis­ten­wo­chen­en­de der iden­ti­tä­ren Grup­pe “R21” in Schwa­ben stand an. Erik Ahrens hat die Trup­pe ein­mal als “Hid­den Cham­pi­ons” beschrie­ben: “meist schwä­bi­schen KMU, die nicht über­mä­ßig bekannt sind, aber in ihrem Bereich welt­weit führen.”

Tat­säch­lich ist die Grup­pe “Reconquista21” ein run­des, effek­ti­ves und unglaub­lich stil­vol­les Pro­jekt, was die Fotos des Wochen­en­des ein­drucks­voll belegen.





War­um war ich nicht dabei? Immer noch steht ein mög­li­ches Ein­rei­se­ver­bot im Raum. Letz­ten Mon­tag mach­te ich eine Pro­be aufs Exem­pel. Mit Fried­rich Lang­berg, dem Ko-Mode­ra­tor mei­ner Mon­tags­sen­dung “MSLi­ve”, mach­te ich mich auf den Weg in die Bun­des­re­pu­blik. Urplötz­lich tauch­ten wir vor dem Rat­haus in Pots­dam auf und über­ga­ben dem Bür­ger­meis­ter einen Geschenkkorb.

Der Inhalt: Baut­z­ner Senf, Red Bull, Mül­ler­milch und eine Exem­plar Remi­gra­ti­on. (Gegen Mike Schu­bert lau­fen der­zeit Kor­rup­ti­ons­er­mitt­lun­gen. Ich hof­fe, das Prä­sent hat ihn aufgemuntert.)

Danach begann ein wil­der Ritt. Wir “flo­hen” aus der Bun­des­re­pu­blik. Offi­zi­ell bin ich näm­lich laut Bun­des­po­li­zei “ver­deckt zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben”. Grund dafür ist laut SPIE­GEL-Anfra­ge eine “Gefah­ren­pro­gno­se”.

Das Expe­ri­ment war genau durch­dacht. Ich woll­te damit ers­tens tes­ten, ob ich unbe­merkt ein­rei­sen kann (was klapp­te) und zwei­tens her­aus­fin­den, wie die Poli­zei auf mei­ne Ein­rei­se reagier­te. Das Ergeb­nis war über­ra­schend: Wir wur­den, obwohl Lin­ke auf Twit­ter sich die Fin­ger wund schrie­ben, nicht ein­mal aufgehalten.

Die Pres­se erei­fer­te sich über mei­ne “Ges­te der Pro­vo­ka­ti­on”. Pots­dam ist erbost. “Ein zwei­tes Mal ist die Stadt nicht bereit, sich das anzu­schau­en”, ver­kün­det empört der Anwalt der Stadt.

Doch wie steht es nun wirk­lich um das (Sch)Einreiseverbot? Der Bescheid der Stadt Pots­dam war gül­tig, aber die Voll­stre­ckung wur­de aus­ge­setzt. Der Anwalt der Gegen­sei­te hat uns ver­si­chert, daß man bis zum Urteil des Eil­ver­fah­rens abwar­ten würde.

Den­noch kann die Bun­des­po­li­zei jeder­zeit ad hoc mei­ne Ein­rei­se ver­wei­gern, sofern sie mich an der Gren­ze abpaßt. Gelingt es mir, unbe­merkt ein­zu­drin­gen, reagiert man offen­bar nicht. Den­noch soll­te ich wohl Akti­vis­ten­wo­chen­en­den, Fes­te und Vor­trä­ge mei­den. Ich will nie­man­dem unnö­tig die Poli­zei ins Haus holen.

Wei­ters fürch­te ich, daß stän­di­ge Grenz­pos­sen ermü­dend wir­ken könn­ten. In die­ser Audio­ana­ly­se mache ich mir über alle Hand­lungs­op­tio­nen Gedan­ken. Der­zeit ten­die­re ich dazu, das ers­te Urteil im Eil­ver­fah­ren abzu­war­ten. Soll­te das Ein­rei­se­ver­bot Bestand haben, behal­te ich mir wei­te­re Schrit­te vor.

Auch die Ankün­di­gung einer spon­ta­nen Rei­se nach Süd­ti­rol an die­sem Wochen­en­de (es geht um den Besuch des Süd­ti­ro­ler Poli­ti­kers und ehe­ma­li­gen Lan­des­kom­man­dan­ten des Süd­ti­ro­ler Schüt­zen­bun­des Jür­gen Wirth Ander­lan) erreg­te die Gemü­ter. Ein Par­ti­sa­nen­ver­band will sich mir in den Weg stel­len. Es bleibt span­nend und ich wer­de lau­fend hier dar­über berichten.

Mitt­woch, 1. Mai

Am 12. Mai 2015 ver­faß­te ich unter dem Titel „Blog­gen unter Span­nung“ mei­nen ers­ten Bei­trag auf der „Sezes­si­on im Netz“. Seit­dem dien­te die­se Sei­te als Log­buch mei­ner geis­ti­gen und poli­ti­schen Ent­wick­lung. Gehe ich durch mei­ne 129 Arti­kel, so erle­be ich die Höhen und Tie­fen aus fast zehn Jah­ren Akti­vis­mus neu. Ich sehe die Ent­wick­lung tem­po­rä­rer Inter­es­sens­ge­bie­te eben­so wie rote Linien.

Vor einer Woche frag­te mich Götz Kubit­schek, ob ich nach ihm und Mar­tin Licht­mesz ein drit­tes Tage­buch eröff­nen wol­le. Ich sag­te zu und begin­ne damit ein neu­es Kapi­tel auf die­sem Blog. „Hin­ter den Lini­en“ mach­te im letz­ten Herbst den Anfang. Götz Kubit­schek gab in mili­tä­ri­schem Duk­tus den Ton vor. Ziel des For­mats: Das, was pro­to­kol­liert wer­den müs­se, “nicht in Form gro­ßer Bei­trä­ge“ fest­zu­hal­ten, son­dern in Form „kur­zer Anmer­kun­gen und Hinweise“.

Ich schlie­ße mich mit einem ähn­li­chen Titel an. Der „Bewe­gungs­mel­der“ wird eine Art öffent­li­ches, digi­ta­les Kol­lektaneen­buch, in dem ich fol­gen­des knapp fest­hal­ten werde:



1. Was sich um uns auf der Mikro- und Makro­ebe­ne bewegt: geo­po­li­ti­sche Ent­wick­lun­gen und par­tei­po­li­ti­sche Manö­ver. Dabei ana­ly­sie­re ich, wie stets, alles gemes­sen an sei­nem Nut­zen und Nach­teil für die Remigration.



2. Was die Bewe­gung tut: Als Betei­lig­ter berich­te ich aus ers­ter Hand und aus der ers­ten Rei­he. Wie steht es um den deutsch­spra­chi­gen Wider­stand in Form von Avant­gar­de und Mas­sen­be­we­gung? Ich berich­te von Repres­si­on und Aktio­nen, Stra­te­gien und Aus­sich­ten der neu­rech­ten Bewegung.

3. Was mich bewegt: die Fra­gen, die mich antrei­ben, die Ideen und Mythen, die mich moti­vie­ren, die Bil­der und Gedan­ken, die mich berüh­ren. Immer­hin geht “Emo­ti­on” ja auf das latei­ni­sche “move­re – bewe­gen“ zurück.

Die­se Fra­gen waren The­ma mei­nes ers­ten Blog­bei­trags, des­sen letz­ten Absatz ich den kom­men­den Tage­buch­ein­trä­gen vor­an­stel­len will: