Frauen haben es längst satt, feministische Forderungen zu bedienen …

Wer (w) das Bedürfnis hat, sich einzuordnen (und welche Frau kennt den Herdendrang nicht …), kommt an der Kategorie „Tradwife“ nicht vorbei! Das kann natürlich gründlich schiefgehen: siehe aktuell den Fall Lauren Southern.

Die „Trad­wi­fe“ ist der Typ Frau, der sich dem Mann unter­ord­net: gern kocht, backt, sich hübsch macht für „ihn“. Das ist die Frau, die nicht zickt, ohne­hin nicht unab­läs­sig redet, die ihre Erfül­lung nicht in der eige­nen Kar­rie­re, son­dern in der Erzie­hung der (mög­lichst vie­len) Kin­der sieht. Nichts dar­an ist per se falsch. Es gibt Mil­lio­nen Ehen, die genau so (und glück­lich!) geführt wer­den, bis daß der Tod sie scheidet.

Ich hat­te gele­gent­lich dar­über geschrie­ben, wes­halb ich den moder­nen Trad­wi­fe-Trend skep­tisch beäuge.

Ich hielt und hal­te die­ses Trad­wi­fe-Ding für ein typi­sches Inter­net­phä­no­men. Wo die bezopf­te, im bes­ten Fall beschürz­te Kin­der-Küche-Kir­che-Frau der hedo­nis­ti­schen, täto­wier­ten, bering­ten, kin­der­lo­sen Pro­mis­kui­ti­ven gegen­über­ge­stellt wird, geht es auf die­ser wie jener Sei­te weit­ge­hend um Dressur.

Die eine wie die ande­re möch­te tele­gen einem bestimm­ten Bild genü­gen. Die eine pos­tet Bil­der von selbst­ge­sam­mel­ten Kräu­tern oder ein hübsch bestick­tes Kis­sen, die ande­re züch­tet zwecks Außen­dar­stel­lung einen beson­ders anstren­gen­den “Pro­blem­po­ny”. Selbst­be­stimmt wirkt bei­des nicht.

Nur: Was heißt hier „Außen­dar­stel­lung“? Inter­net­phä­no­me­ne trop­fen heu­te nolens volens ins wah­re Leben hinein.

Zwi­schen­tö­ne und Grau­stu­fen (vul­go: das „Nor­ma­le“) haben „im Inter­net“ einen schwe­ren Stand. Die Zoo­mer bzw. die Gene­ra­ti­on Z sind dazu ver­ur­teilt, in einer extrem pola­ri­sier­ten Welt auf­zu­wach­sen. Wir soll­ten auch des­halb wis­sen, wel­che Kanä­le unse­re Kin­der kon­su­mie­ren. Und wir soll­ten auch ein­ha­ken, selbst wenn es “uncool” sein mag, sich in die­se Sphä­ren ein­zu­mi­schen! Bes­ser anstren­gen­de Dis­kus­sio­nen als gar keine…!

Und damit sind wir bei der Cau­sa Lau­ren Sou­thern. Im anglo­pho­nen Sprach­raum ist sie eine Pro­mi. Aber auch ein­ge­fleischt rech­te Deut­sche ken­nen sie, und zwar womög­lich aus die­sem Buch ihre eins­ti­gen Mit­strei­te­rin Britt­a­ny Sellner.

Die hüb­sche, klu­ge Kana­die­rin Sou­thern focht einst auf Sei­ten der alter­na­ti­ven Rech­ten. Sie hat­te 2017 die Akti­on „Defend Euro­pe“ um Mar­tin Sell­ner unter­stützt (davon berich­tet Britt­a­ny), und reüs­sier­te 2018 mit einer viel­be­ach­te­ten, her­vor­ra­gend recher­chier­ten Doku über die Situa­ti­on wei­ßer Far­mer in Süd­afri­ka. Danach wur­de es ruhi­ger um Lau­ren Sou­thern (*1995). Sie hat­te näm­lich einen Mann gefun­den und war recht rasch Mut­ter geworden.

Wie es ihr dabei erging, hat­te sie in Vide­os ver­brei­tet, bei denen man als nüch­ter­ne Euro­päe­rin sich fragt, was dar­an wahr und was Dra­ma ist. Weint man ech­te Trä­nen (hier über ihre “Tren­nung von Mar­tin und Britt­a­ny Sell­ner”) vor der selbst­ge­führ­ten Kame­ra? Wenn ja, wel­che emo­tio­na­le Gren­ze ist dann bereits überschritten?

Sou­thern hat­te vor etwa einem Jahr selbst geschil­dert, wie es ihr in ihrem kur­zen Ehe-Leben mit einem „Alpha-Mann“ ergan­gen ist. Wie sie hef­tig um die Lie­be des „Red­ge­pill­ten“ kämpf­te, aber den­noch verlor!

Der Angli­zis­mus „Red­pill“, das soll­te man erklä­ren, wur­de in unse­rem jüngs­ten Pod­cast durch “Shlo­mo” ein­ge­führt und sorg­te für eini­gen Zoff im You­tube-Kom­men­tar­be­reich. Es ist so: Durch den us-ame­ri­ka­ni­schen Film Matrix (1999; ich wer­de nie begrei­fen, wie man die­ses bei „Rech­ten“ so belieb­te Mach­werk zu Ende schau­en kann; dies nur neben­bei) hat sich in Deutsch­land das Attri­but „red­ge­pillt“ bzw. der Begriff „rote Pil­le“ etabliert.

Gemeint ist: Ent­schei­dest du dich für die Ein­nah­me der blau­en Tablet­te, bleibst du ein „Schlaf­schaf“, ein Sta­tist im gro­ßen Spiel der Mäch­te – ein sat­ter, zufrie­de­ner Naiv­ling. Greifst du hin­ge­gen zur roten Pil­le, kannst du hin­ter die Fas­sa­de schau­en. „Red­ge­pillt“ wäre dem­nach einer, der die Machen­schaf­ten der Strip­pen­zie­her durchschaut.

Nun gibt es im angel­säch­si­schen Raum bereits seit vie­len Jah­ren eine seman­ti­sche Ver­schie­bung hin zur Spra­che der „Manos­phe­re“, der Mas­ku­li­nis­ten oder wie auch immer man sie nen­nen will. Red-Pill-Män­ner, wie es in die­sem Arti­kel von 2016 dras­tisch ver­deut­licht wird, haben jeg­li­chen „Wei­ber­kram“ völ­lig satt, möch­ten den­noch nicht auf hete­ro­se­xu­el­len Ver­kehr ver­zich­ten und angeln sich Frau­en, indem sie beson­ders männ­lich auf­tre­ten. Die Frau ver­mu­tet dahin­ter fälsch­li­cher­wei­se beson­de­re Rit­ter­lich­keit… und so kommt es zu Dra­men, bei denen eben nicht die Män­ner, son­dern die Frau­en als ent­täusch­te Opfer zurückbleiben.

Nun wird uns also Lau­ren Sou­therns Ver­such, als kon­ser­va­ti­ve Tra­di­ti­ons­frau ihren Platz zu fin­den, von einer ande­ren, älte­ren Frau gespie­gelt. Die­se heißt Mary Har­ring­ton, ist Bri­tin und publi­ziert auf einer Platt­form mit dem schö­nen Namen unherd.com.

Sich ent-her­den: so wich­tig! Zumal heute!

Har­ring­ton fir­miert auch unter der Adres­se „Reac­tion­a­ry Femi­nist- Fem­insm against Pro­gress“ – dies ist so ein Fall, wo Bunt­heit schil­lert! Har­ring­ton gesteht unter ande­rem ein, daß ihre eige­ne Mut­ter­schaft sie von einer Men­ge lin­ker Flau­sen befreit und gleich­sam geer­det habe.

Sie sieht nun über­ra­schen­de Gemein­sam­kei­ten mit Lau­ren Southern:

Wir bei­de waren als jun­ge Frau­en von radi­ka­len Ideo­lo­gien ange­zo­gen. Ich von lin­ken, Sou­thern von rech­ten. In bei­den Fäl­len spiel­te das Inter­net mit sei­nen frei­flot­tie­ren­den Bot­schaf­ten eine inspi­rie­ren­de Rol­le. Und dann muß­ten wir bei­de zurück­ru­dern, auf je unter­schied­li­che Art, aber bei­de aus gutem Grund: Wir hat­ten nun Ver­ant­wor­tung für einen Säugling.

Har­ring­ton blickt zurück auf ver­rück­te sexu­el­le Eska­pa­den und Kom­mu­n­en­träu­me – und sie läßt Sou­thern zurück­schau­en auf den Traum, eine „Trad­wi­fe“, also eine urkon­ser­va­ti­ve Fami­li­en­mut­ter zu sein. (Sou­thern hat die­ses “Trau­ma” nun bereits in zahl­rei­chen Vide­os ausgebreitet,)

Bei­de streb­ten ein gleich­sam „rei­nes“ Ide­al an – bei­de sind geschei­tert. Nun: rei­ne Idea­le müs­sen immer schei­tern; inter­es­sant, daß die­se Leh­re offen­kun­dig Jahr­gang für Jahr­gang exer­ziert wer­den muß! Bei­de sagen, es gäbe auf je ihrer Sei­te eine Men­ge Frau­en, denen durch leid­vol­le Erfah­rung der Kopf gewa­schen wurde.

Es heißt, Lau­ren Sou­thern ken­ne „many other women“, die unter miß­glück­ten „Tradwife“-Ehen lit­ten. Dar­un­ter zahl­rei­che Influen­ce­rin­nen in schreck­li­chen Bezie­hun­gen, die auf ihren Social media-Kanä­len aber immer noch ein wahns­i­nig glück­li­ches Fami­li­en­le­ben insze­nier­ten. All die­se Frau­en wür­den von der Angst getrie­ben, daß sie mit ihrem Miß­griff wohl allein­stün­den und daß sie das bloß nicht ein­ge­ste­hen dürften.

Ich hal­te die­se Ein­schät­zung für eini­ger­ma­ßen glaub­haft. Ich bekom­me ja mit, wel­chen gefloch­te­nen Hübschfrau­en in den Sozia­len Medi­en mit 3+ Kin­dern mei­ne gro­ßen Töch­ter fol­gen ‑und welch kru­der Ehr­geiz damit teil­wei­se geweckt wird. Es ist eine Toxi­zi­tät, die anders gela­gert ist als der übli­che Main­stream. Es geht dort nicht um die pralls­ten Lip­pen und den hei­ßes­ten Schmink­trick, son­dern um eigent­lich “Gutes”: Wer hat die tolls­ten selbst­ge­strick­ten Win­del­über­ho­sen? Wer hat die kras­ses­te kli­nik­freie Geburt überstanden?

Zurück zum Social-Media-Dra­ma, das Frau Sou­thern ereil­te bzw. das sie selbst betrieb: Wir ken­nen bloß Sou­therns (und nun durch Har­ring­ton über­lie­fer­te) Sicht der Din­ge: Ihr Mann (den sie vier Mona­te nach Ken­nen­ler­nen mit 22 Jah­ren hei­ra­te­te, für Sou­thern war es „wie ein Lot­te­rie­ge­winn“; eine Schwan­ger­schaft stell­te sich wie gesagt rasch ein) habe sie per­ma­nent runtergemacht.

Sie sei damals völ­lig gefan­gen gewe­sen in einer anti­fe­mi­nis­ti­schen Ideo­lo­gie. (Bit­te: Schau­en wir uns mal sämt­li­che Vide­os von Sou­thern an. Wir sehen nie ein Mäus­chen, wir sehen eine Kämp­fe­rin! Aller­dings: Bekannt­lich sieht man stets nur bis zur Stirn, dahin­ter kann man nicht schauen.)

Der Mann habe bei­spiels­wei­se nach Strei­tig­kei­ten ver­hin­dert, daß sie das gemein­sa­me Haus betre­te. Sie muß­te nachts im Regen bei Nach­barn um Obdach bit­ten. Er habe stets mit Schei­dung gedroht. Er beschimpf­te sie als “nutz­lo­se Nich­tig­keit” und vie­les ande­re. Sie war zustän­dig für die Mahl­zei­ten, für alles rund um den Säug­ling, sie muß­te sogar sei­ne geschäft­li­chen (der Mann hat­te eine hohe admi­nis­tra­ti­ve Sicher­heits­stu­fe) Haus­auf­ga­ben erledigen.

Nach anstren­gen­den Näch­ten mit dem Baby erwar­te­te er am frü­hen Mor­gen ein per­fek­tes Früh­stück. Angeb­lich knie­te Sou­thern betend an sei­nem Bett, um sei­ne Lie­be herbeizuflehen.

Dann zog sie mit ihm und dem Kind (soll ich erwäh­nen: mixed-race?) auf­grund sei­nes Jobs weit weg – nach Aus­tra­li­en, wo sie natür­lich nie­man­den kann­te und jeder Unter­stüt­zung ver­lus­tig ging. Als es dann zu zwei Todes­fäl­len in Sou­therns Fami­lie kam, bat sie ihren gestren­gen Ehe­mann um Urlaub – er gewähr­te ihn nur gegen eine Unter­schrift. Sou­therns Beer­di­gungs­ur­laub soll­ten aber Ende/Gelände die­ser Ehe gewe­sen sein. Der Mann hat­te ihr jäh den Laufpaß gegeben.

So die Legen­de jeden­falls. Wir wis­sen nicht, wie es wirk­lich war. Kann ja sein, der schreck­li­che Ex-Ehe­mann wür­de eine ganz ande­re Geschich­te erzählen?

Ich rate mei­nen Kin­dern, Inter­net-Trä­nen nicht zu trau­en. Über­haupt: GAANZ vor­sich­tig zu sein mit Leu­ten „aus dem Inter­net“. Frau­en sind dabei weit­aus mani­pu­la­ti­ver als Män­ner. Immer! Män­ner und männ­li­che Zie­le zu ent­lar­ven ist extrem ein­fach. Bei Frau­en ist dies (ohne daß sie viel dafür kön­nen) deut­lich vertrackter.

Neh­men wir an, es war so, wie Sou­thern es erzählt. Sie wäre dem­nach, um eine mus­ter­gül­ti­ge “Trad­wi­fe” abzu­ge­ben, voll & ganz auf all die­se Wer­te und „Abhak­punk­te“ abge­fah­ren, die gemäß der rechts­kon­ser­va­ti­ven Inter­net­bubble ange­sagt seien.

Fol­low the listic­le, and you´ll be fine,

so soll Sou­thern gegen­über Har­ring­ton ihren Kompaß benannt haben.

Was ver­ord­nen nun die­se „Listic­les“ (Mischung aus jour­na­lis­ti­schen Arti­keln und Lis­ten zum Abha­ken) einer Möch­te-gern-Trad­wi­fe?: IHM nie wider­spre­chen, ihm gehor­chen, aus­schließ­lich für die Kin­der, den Haus­halt und die Belan­ge des Man­nes dasein, kei­nes­falls finan­zi­el­le oder sons­ti­ge Unab­hän­gig­keit anstreben.

Lau­ren Sou­thern nun hat sich von die­sen rigi­den Regeln nun befreit. Sie reüs­siert nun neu als „geprüf­te Sin­gle Mom” – mit hun­der­tau­sen­den Fol­lo­wern. Ob die­se gefei­er­te Befrei­ung in ihrem Fall von Beginn an irgend­wie ein­ge­preist war, steht in den Sternen.

Wir könn­ten das als Ein­zel­fall auf sich beru­hen las­sen. Nur ist der Fall Lau­ren Sou­therns para­dig­ma­tisch. Es scheint, als stün­de heu­te jede jun­ge Frau vor der Ent­schei­dung, ein Dasein ent­we­der a) als NPC . b) als „eman­zi­pier­te Kämp­fe­rin“ oder c) als devo­tes Mäus­chen (hier kein hin­ter­leg­ter Link – wir wis­sen ja, daß vie­le „Rech­te“ sich asia­ti­sche Frau­en suchen…) zu fristen.

Dabei gibt es in Wahr­heit min­des­tens ein Dut­zend Zwi­schen­stu­fen. Frau soll­te freund­lich und sor­gend sein, grund­sätz­lich und loy­al zuge­neigt dem Mann, dem ihre Lie­be gilt – ohne sich unter­zu­ord­nen. Das gilt selbst­re­dend vice versa.

Sie kann haupt­ver­ant­wort­lich sein für die Kin­der, ohne aber die gan­ze Last schul­tern zu müs­sen. (Wer sich als Mann brüs­tet, nie “gewi­ckelt” zu haben – ein komi­scher Held.) Sie kann schwei­gen, wenn Geplän­kel unnö­tig ist, aber den Mund auf­tun, wenn es auf sie ankommt. Sie soll unbe­dingt für sich ste­hen kön­nen, im Zwei­fels­fall. Natür­lich auch finan­zi­ell. Jeder Mann, der liebt, wird dafür sorgen!

Mir scheint, daß im Inter­net-Zeit­al­ter eine Men­ge Instinkt (w/m) ver­lo­ren gegan­gen ist. Wer heu­te zum Geschlech­ter­krieg bläst, hat sie nicht mehr alle. Als gäbe es nichts Wichtigeres!