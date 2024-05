“Das muß jeder für sich selber wissen!”

Auch im soge­nann­ten „coro­na­kri­ti­schen“ Milieu berief man sich gern auf die „freie Impf­ent­schei­dung“. Jeder müs­se das doch für sich selbst ent­schei­den. Eine Nach­ba­rin war damals sehr stolz auf ihre jugend­li­chen Söh­ne, daß die­se sich „ganz selb­stän­dig für die Imp­fung ent­schie­den haben, wir haben ihnen da nicht reingeredet.“

Seit­dem ist mir die Phra­se immer wie­der begeg­net. Nicht, daß es sie vor­her nicht gege­ben hät­te, aber gera­de aller­ba­nals­te Sät­ze drü­cken oft eine kol­lek­ti­ve Befind­lich­keits­stö­rung am tref­fends­ten aus.

Darf ich auf­zäh­len? Can­na­bis­kon­sum und Par­ty­dro­gen? „Das muß jeder für sich sel­ber wis­sen.“ Mit wem er als Erwach­se­ner ins Bett steigt und was er da treibt? „Das muß jeder für sich sel­ber wis­sen.“ Pil­le? Abtrei­bung? Kir­chen­aus­tritt? Sowieso.

Aber auch: Por­nos, Tin­der, Che­mo­the­ra­pie, Selbst­mord. „Muß jeder am Ende jeder für sich sel­ber wis­sen.“ In den Nie­der­lan­den ist ärzt­lich beglei­te­ter Sui­zid auch Min­der­jäh­ri­gen erlaubt. „Sie woll­te ster­ben und da zählt doch ihr frei­er Wil­le“ war die von einer mir bekann­ten Mut­ter eines mager­süch­ti­gen, psy­chisch kran­ken Mäd­chens vor­ge­tra­ge­ne Begründung.

Der Anwen­dungs­be­reich der Phra­se reicht von schein­ba­ren Lap­pa­li­en bis zu den schwers­ten mora­li­schen Dilem­ma­ta. Beson­ders oft wird sie vor­ge­bracht, wenn sich in einem Gespräch her­aus­zu­stel­len droht, daß der eine Gesprächs­part­ner den Gegen­stand völ­lig nor­mal und der ande­re ihn im sel­ben Maße ver­werf­lich findet.

„Das muß jeder für sich sel­ber wis­sen“ wird in unter­schied­li­chen Ton­la­gen und aus ent­spre­chend unter­schied­li­chen Moti­ven von bei­den Sei­ten vor­ge­bracht, also sowohl vom Kon­ser­va­ti­ven, der gegen Abtrei­bung, Por­no­gra­phie oder Dro­gen ist, als auch vom Libe­ra­len, der all das ers­tens total nor­mal und zwei­tens ein Men­schen­recht findet.

Die Ton­la­ge ist ver­le­gen-abwie­gelnd-anpas­se­risch, wenn man eigent­lich sagen will, daß man einer Moral­de­bat­te nicht gewach­sen wäre, den Plau­der­ton des Gesprächs jetzt wirk­lich ungern ins Erns­te über­ge­hen lie­ße, man „die­ses Faß jetzt nicht auf­ma­chen will“. Nahe dar­an liegt der abbin­dend-sibyl­li­ni­sche Ton: agree to dis­agree als Dis­kus­si­ons­er­satz, oft, weil es mit die­sem Gegen­über voll­kom­men sinn­los wäre, der Wahr­heit gemein­sam näherzukommen.

Hat man bereits einen Wort­wech­sel hin­ter sich, bekommt die Phra­se viel­fach die Funk­ti­on der mora­li­schen Selbst­sta­bi­li­sie­rung im Gewand der psy­cho­the­ra­peu­ti­schen Sou­ve­rä­ni­tät: „Das möch­te ich /sollten wir jetzt mal so ste­hen­las­sen.“ Oder sie erfüllt eine Distan­zie­rungs­funk­ti­on und erfolgt in eis­kalt-teil­nahms­lo­sem Ton, der sagen will: „Mach du deins, ich bin da raus, geht mich eh nichts an.“ Manch­mal schließ­lich drückt sie para­do­xer­wei­se nichts ande­res aus als blan­ke Hilf­lo­sig­keit gegen­über der Zumu­tung, „es“ sel­ber wis­sen zu müssen.

„Das muß jeder für sich sel­ber wis­sen“ heißt dann über­setzt: Ich weiß es eben nicht selber.

Woher stammt die kom­mu­ni­ka­ti­ve Platz­hal­ter­funk­ti­on die­ser Phra­se wohl? Denn sie ist sym­pto­ma­tisch für eine sozia­le Not der Gegen­wart und steht für ein tie­fer­lie­gen­des Problem.

Ein ers­ter Hin­weis fin­det sich in dem Best­sel­ler Die Bene­dikt-Opti­on (dt. 2018) des ortho­do­xen Jour­na­lis­ten Rod Dre­her. Ame­ri­ka­ni­sche Sozio­lo­gen hat­ten schon 2005 in einer Stu­die ein Phä­no­men umris­sen, das sie „mora­lisch-the­ra­peu­ti­schen Deis­mus“ nann­ten. Dre­her skiz­ziert die­se auch hier­zu­lan­de weit­ver­brei­te­te Über­zeu­gung grob folgendermaßen:

Gott will, dass die Men­schen gut, freund­lich und fair mit­ein­an­der umge­hen, wie es die Bibel und die meis­ten Welt­re­li­gio­nen leh­ren. Das wesent­li­che Ziel des Lebens ist es, glück­lich und mit sich selbst im Rei­nen zu sein. Es ist nicht nötig, Gott einen beson­ders bedeu­ten­den Platz im Leben ein­zu­räu­men, außer man braucht Ihn, um ein Pro­blem zu lösen. Gute Men­schen kom­men in den Him­mel, wenn sie sterben.

In mora­li­schen Fra­gen – denn um die­se han­delt es sich bei allen von mir ange­deu­te­ten The­men – kom­plett auf sich selbst zurück­ge­wor­fen zu sein, tarnt sich als Frei­heit und Ver­ant­wort­lich­keit der eige­nen Entscheidungen.

Ethi­sche Pro­ble­me in Schul­klas­sen und Semi­na­ren zu dis­ku­tie­ren, führt unter Garan­tie inner­halb weni­ger Minu­ten zum Her­vor­quel­len der Phra­se „Das muß jeder für sich sel­ber wis­sen“. Die jun­gen Leu­te glau­ben, damit einen sou­ve­rä­nen Bei­trag geleis­tet zu haben; aber der Ton­fall ver­rät damit auf der pro­so­dischen Ebe­ne der Spra­che, also jen­seits der gesag­ten Wör­ter, das gera­de Gegen­teil von Souveränität.

Dre­her greift die Dia­gno­se des um sich grei­fen­den „mora­lisch-the­ra­peu­ti­schen Deis­mus“ vor allem des­halb auf, weil er einen ins Mora­lisch-The­ra­peu­ti­sche abdrif­ten­den Dis­kurs ein­ge­bet­tet sieht in das, was er (mit den euro­päi­schen Auf­klä­rern) „Deis­mus“ nennt, näm­lich den Aus­schluß Got­tes aus der Welt (anders als der Athe­ist glaubt der Deist durch­aus an die Schöp­fung, den Kos­mos, die eige­ne Spi­ri­tua­li­tät usw., er stellt nur null Bezug zwi­schen Gott und Moral her).

Man kommt so der Wur­zel unse­rer Phra­se viel­leicht noch ein wenig näher. Inner­welt­li­ches Klar­kom­men­wol­len ohne Tran­szen­denz­be­zug führt zur Gleich­wer­tig­keit aller mög­li­cher mora­li­scher Mei­nun­gen. „Das müs­sen wir jetzt mal so ste­hen­las­sen“ ist unter inner­welt­li­chen Bedin­gun­gen wirk­lich der Weis­heit letz­ter Schluß, da es kei­ne Kri­te­ri­en mora­li­scher Höher- oder Nie­der­wer­tig­keit gibt. Phi­lo­so­phisch und theo­lo­gisch nennt man die­sen Zustand Rela­ti­vis­mus oder noch genau­er (weil es hier nicht um erkennt­nis­theo­re­ti­sche Fra­gen geht, son­dern um ethi­sche) Indif­fe­ren­tis­mus. Hier könn­te das Pro­blem des Für-sich-sel­ber-wis­sen-Müs­sens begrün­det liegen.

Vor­her aber noch eine kur­ze Selbst­über­prü­fung. Denn ein Moral­pro­blem ist nur dann wirk­lich rele­vant, wenn es nicht nur „die ande­ren“ betrifft, die Rela­ti­vis­ten, die Jugend von heu­te, die Pseu­do­sou­ve­rä­nen, die Empa­thie- und Hilflosen.

Wie oft sagen auch wir als Rech­te, als Sys­tem­kri­ti­ker, als Chris­ten den Satz „Das muß jeder für sich sel­ber wis­sen“? Geht es etwa um sexu­el­le Prak­ti­ken unter Erwach­se­nen, um die fort­schritt­lichs­ten medi­zi­ni­schen Mög­lich­kei­ten, um bewußt­seins­er­wei­tern­de Sub­stan­zen, um den Umgang mit dem Tod und um die Reli­gi­ons­aus­übung – wer wären wir, wenn wir da dem „mün­di­gen Bür­ger“ nicht sei­ne Ent­schei­dungs- und Gewis­sens­frei­heit ließen?

Was hat es nun mit dem Indif­fe­ren­tis­mus auf sich? Die Ver­wen­dung des Begriffs in die­ser Bedeu­tung (nicht gemeint ist die stoi­sche bzw. christ­lich-mys­ti­sche Tugend der gelas­se­nen Indif­fe­renz) ent­stand Mit­te des 19. Jahr­hun­derts aus dem Abwehr­kampf der Kir­che gegen den in sie mit aller Macht ein­drin­gen­den mora­li­schen Libe­ra­lis­mus im Namen der „Reli­gi­ons­frei­heit“.

Papst Gre­gor XVI. ver­warf in sei­ner Enzy­kli­ka Mira­ri vos vom 15.8.1832 unter dem Namen Indif­fe­ren­tis­mus

jene ver­kehr­te Ansicht, wel­che die Schlau­heit der Bösen über­all­hin ver­brei­tet hat, man kön­ne durch jeg­li­ches Glau­bens­be­kennt­nis das ewi­ge Heil erlan­gen, wenn nur das sitt­li­che Han­deln nach der Regel des Rech­ten und Anstän­di­gen aus­ge­rich­tet wer­de… Aus der Quel­le die­ser ver­derb­li­chen Gleich­gül­tig­keit fließt jene törich­te und irri­ge Mei­nung – oder noch bes­ser jener Wahn­sinn, es sol­le für jeden die Frei­heit des Gewis­sens ver­kün­det und erkämpft werden.

Zack, das sitzt. Här­ter geht es nicht, wenn man eine Wider­le­gung des mora­lisch-the­ra­peu­ti­schen Deis­mus sucht, mit­hin der Phra­se „Das muß jeder für sich sel­ber wissen.“

Der Indif­fe­ren­tist glaubt, jede mora­li­sche Mei­nung und jede reli­giö­se Über­zeu­gung sei gleich­wer­tig und gleich­wür­dig, sofern sie nur dem indi­vi­du­el­len Gewis­sen des Men­schen ent­sprin­ge, das die obers­te Auto­ri­tät darstelle.

Die­se Posi­ti­on zu ver­ur­tei­len, fällt den aller­meis­ten Kon­ser­va­ti­ven leicht, wenn es um die neu­es­ten Aus­ge­bur­ten des Libe­ra­lis­mus (gera­de etwa das „Selbst­be­stim­mungs­ge­setz“) geht.

In poli­ti­schen, gesund­heit­li­chen, reli­giö­sen und sexu­el­len Fra­gen hin­ge­gen will aller­dings dann wie­der jeder sei­nem Gewis­sen fol­gen und „sel­ber wis­sen“, was gut für ihn ist, muß dies dann zwangs­läu­fig auch jedem ande­ren zuge­ste­hen und ver­tritt in der Kon­se­quenz einen Indifferentismus.

Zum Kern unse­rer frag­wür­di­gen Phra­se führt die Gegen­be­haup­tung: „Nein, es muß nicht jeder für sich sel­ber wissen.“

Der Indif­fe­ren­tis­mus ist nicht nur in der Fra­ge der Reli­gi­on falsch, die eben ihrem Wesen nach kei­ne Mei­nung und kei­ne mensch­li­che Gewis­sens­ent­schei­dung ist. Der Indif­fe­ren­tis­mus ist über­dies falsch, weil er psy­cho­lo­gisch „toxisch“ wirkt und Sou­ve­rä­ni­tät vor­gau­kelt, wo Hilf­lo­sig­keit herrscht, Frei­heit vor­gau­kelt, wo Grup­pen­zwang herrscht, Wis­sen vor­gau­kelt, wo Unwis­sen­heit herrscht.

Zu guter Letzt ist er auch aus dem Grun­de falsch, weil er wie einen Reflex sofort die Vor­stel­lung erzeugt, wenn nicht alles „jeder für sich sel­ber wis­sen muß“, dann käme der auto­ri­tä­re, womög­lich theo­kra­ti­sche Staat und bestim­me alles für ihn (frei nach Jim Goad: „Wenn du jeman­des Sys­tem blö­der Über­zeu­gun­gen nicht zustimmst, denkt der­je­ni­ge auto­ma­tisch, du sei­est Anhän­ger eines Kon­kur­renz­sys­tems blö­der Überzeugungen.“).

„Nein, ich muß es nicht für mich sel­ber wis­sen.“ Die­sen Satz kann nur ich für mich sel­ber sagen. Ich kann getrost sagen, daß für mein mora­li­sches Wis­sen nicht ich selbst mein Maß­stab bin, son­dern Gott. Ich kann zuge­ben, daß ich allei­ne gar nichts wüß­te und kei­ne eige­ne Ent­schei­dung fäl­len könn­te. Dies kann und darf ich – hier­in liegt das Kri­te­ri­um dafür, daß das Gegen­teil von Indif­fe­ren­tis­mus nicht Pater­na­lis­mus ist – aller­dings nicht auf ande­re anwen­den und mich erdreis­ten, für sie etwas zu wis­sen und zu ent­schei­den, oder for­dern, der Staat oder die Kir­che müs­se für sie dies­be­züg­lich dasein, weil sie es nun ein­mal nichts „für sich sel­ber wissen“.

Wenn ich weiß, daß ich nichts für mich sel­ber wis­sen muß, gewin­ne ich eine Aus­gangs­po­si­ti­on, von der aus ich auch mein Gegen­über nicht sich selbst zu über­las­sen brau­che. Mei­nung gegen Mei­nung ohne Aus­sicht auf Auf­lö­sung ist der Zustand, den das „Recht auf eige­ne Gewis­sens­frei­heit“ festzementiert.

Die­sen Zustand kann ich auf­lö­sen, aber nur für mich, und zwar durch mein katho­li­sches Bekennt­nis. Das kann ich nie­man­dem abneh­men, auf­drü­cken und für nie­man­den über­neh­men. Ich kann es nur vor­ma­chen und dem indif­fe­ren­ten Gesprächs­part­ner, der mich dann gewiß ungläu­big anstarrt, kund­tun, woher ich mei­nen ewig­gül­ti­gen Maß­stab neh­me. Min­des­tens ein Schritt ist damit getan: ein­an­der nicht län­ger vor­zu­heu­cheln, „das jetzt mal so ste­hen­las­sen“ zu kön­nen, wäh­rend man sich ins­ge­heim gegen­sei­tig mora­lisch verachtet.

Da es in der Ethik um die sitt­li­chen For­de­run­gen geht, die den Men­schen unmit­tel­bar betref­fen und ihm Opfer zumu­ten, bewahrt die Erleuch­tung durch den Glau­ben vor vie­len Irr­tü­mern, denen die auf sich gestell­te Ver­nunft in der tat­säch­li­chen Lage der Mensch­heit gera­de auf die­sem Gebie­te erfah­rungs­ge­mäß aus­ge­setzt ist. (Lexi­kon des katho­li­schen Lebens, 1952)

Die Frei­heit, es für sich sel­ber zu wis­sen, liegt in der Ent­schei­dung für den Glau­ben, nicht in der Unent­scheid­bar­keit zwi­schen den mora­li­schen Optionen.