Autorität und Respekt, oder: #syltistüberall

Am Heimweg von meiner stillen Klause dachte ich, dass die Querelen in der AfD das bestimmende Thema der nächsten Tage sein würden. Bei meiner Recherche für einen (im Zug gefilmten) Videokommentar tauchte in meinem Augenwinkel jedoch ständig ein Vidoeschnipsel mit singenden Jugendlichen auf. Am Tag danach hatte der "Syltschock" bereits alle anderen Nachrichten verdrängt.

Die cir­ca 15-sekün­di­ge Sequenz von Jugend­li­chen in einem Strand­club in Sylt ist mitt­ler­wei­le sogar Gegen­stand inter­na­tio­na­ler Bericht­erstat­tung. Zu den Klän­gen von „L’amour tour­jours“, einem Italo-Tech­no Hit, into­nier­ten die Urlau­ber den Text „Deutsch­land den Deut­schen – Aus­län­der raus“.

Wer nicht wuß­te, was sich auf Sylt zuge­tra­gen hat­te, hät­te aus der Flut an Reak­tio­nen auf einen Ter­ror­an­schlag schlie­ßen könn­ten. Anders als die Kali­fats­de­mos, der Mord von Iller­kirch­berg und die Flut im Ahrtal, traf das Sylt­vi­deo das lin­k­li­be­ra­le jus­t­mi­lieu ins Mark. Auch tiefs­te huma­ne Tra­gö­di­en rin­gen die­sem Kli­en­tel sonst nur schul­ter­zu­cken­de Betrof­fen­heits­flos­keln ab. Wenn die Opfer Deut­sche und die Täter Migran­ten sind, ver­sucht man die Vor­fäl­le gar unter den Tep­pich zu keh­ren, weil sie nicht „über­re­gio­nal rele­vant“ sind (so die Tages­schau nach dem Mord an Maria Ladenburger).

Nur wenn die Schuld­n­eu­ro­se gekit­zelt wird und irgend­ein Bezug zur deut­schen Erb­schuld und deut­schem Selbst­haß her­stell­bar ist, ist der deut­sche Main­stream emo­tio­nal bereit zur Groß­kam­pa­gne. Das war schon bei der „Hetz­jagd“ von Chem­nitz (die jüngst vor Gericht als Popanz ent­larvt wur­de) so. Nun also Sylt.

Die Prot­ago­nis­ten des Vide­os ver­flu­chen längst den­je­ni­gen, der es auf­ge­nom­men und ins Netz gestellt hat. Sie haben ihre Arbeit, die Jus­tiz ermit­telt, und die Prä­si­den­tin des Bun­des­tags for­dert gar eine Höchst­stra­fe von 5 Jah­ren Haft. Die BILD druck­te ihre Gesich­ter mit pri­mi­ti­ven Schmä­hun­gen mil­lio­nen­fach ab. Ande­re Medi­en folg­ten und begrün­de­ten die­sen publi­zis­ti­schen Pran­ger mit der angeb­li­chen „his­to­ri­schen“ Bedeu­tung des Vor­falls. Das­sel­be Milieu ver­pi­xelt sonst jeden noch so bru­ta­len migran­ti­schen Kri­mi­nel­le und empör­te sich über die Fahn­dungs­pla­ka­te gegen links­ter­ro­ris­ti­sche Gewalttäter.

Eines der Opfer der Hetz­kam­pa­gne bekam jetzt sogar Haus­ver­bot auf ihrer Hoch­schu­le: „Die Stu­die­ren­de erhält ein zwei­mo­na­ti­ges Haus­ver­bot, das sich auch auf die Teil­nah­me von Lehr­ver­an­stal­tun­gen erstreckt“, teil­te die Ham­bur­ger Hoch­schu­le HAW mit. Ein Exma­tri­ku­la­ti­ons­aus­schuß wur­de bereits einberufen.

Als ein ara­bi­scher Stu­dent im Zuge der Hamas­de­mos einen jüdi­schen Komi­li­to­nen ins Kran­ken­haus prü­gel­te, schloß die FU Ber­lin die Exma­tri­ku­la­ti­on strikt aus. Es gäbe kei­ne Rechts­grund­la­ge und der Ein­griff in das Bil­dungs­grund­recht des Migran­ten wür­de zu schwer wiegen.

Neh­men wir die Paro­len selbst unter die Lupe. Dubrav­ko Man­dic hat sie hier sach­kun­dig ana­ly­siert . Weder „Deutsch­land den Deut­schen“ noch „Aus­län­der raus“ sind für sich genom­men straf­bar. Ins­be­son­de­re in einer nicht poli­ti­schen Atmo­sphä­re ohne Droh­wir­kung, dafür unter Alko­hol­ein­fluss, wäre eine Straf­bar­keit wirk­lich weit hergeholt.

Was an der Aus­sa­ge „Deutsch­land den Deut­schen“ auch nur pro­ble­ma­tisch sein soll­te, konn­te mir bis jetzt nie­mand ver­nünf­tig erklä­ren. Skan­da­lös ist eher die gemein­ge­fähr­li­che Ein­wan­de­rungs­po­li­tik, in deren Licht die Beliebt­heit einer sol­chen Paro­le erst ver­ständ­lich wer­den kann. „Aus­län­der raus“ mag eine plum­pe Paro­le sein, ähn­lich wie „Nazis raus“, oder „Rei­che ent­eig­nen“. Sie ver­kürzt eine an sich legi­ti­me For­de­rung nach Remigration.

Der seman­ti­sche Kern der For­de­rung, daß Nicht­staats­bür­ger das Land ver­las­sen sol­len, ist weder men­schen­ver­ach­tend noch ille­gal. Lin­ke Paro­len wie „Bom­ber Har­ris do it again“ impli­zie­ren dage­gen Massenmord.

Ich selbst ver­wen­de die Paro­le „Aus­län­der raus“ den­noch nicht und rate jedem Poli­ti­ker davon ab. Sie ist zu pau­schal und zu plump. In der Ver­kür­zung geht der eigent­li­che Stand­punkt ver­lo­ren. Doch hier geht es auch nicht um hohe Poli­tik, son­dern die Nie­de­run­gen der Syl­ter Par­ty­sze­ne. Am Ende wis­sen wir alle: Hät­ten die Fei­ern­den auf Sylt „Deutsch­land Ver­re­cke“, „Nazis Raus“, „AfD­ler töten“ oder „Bom­ber Har­ris do it again“ gesun­gen, hät­te kein Hahn nach dem Video gekräht.

Man könn­te mit der Lis­te der Dop­pel­stan­dards end­los fort­fah­ren. Der Hit­ler­gruß der grü­nen Poli­ti­kern Jut­ta Boden hat­te eben­so wenig eine Men­schen­hatz zufol­ge wie das „Alles für Deutsch­land“ von Cathy Hum­mels. Doch Leser die­ses Blogs wis­sen längst, daß Jus­tiz und öffent­li­che Mei­nung in der Bun­des­re­pu­blik anti­deutsch gepolt sind. Die „nicht belei­di­gungs­fä­hi­ge Köter­ras­se“ unter­liegt ihrer­seits strengs­ten Mei­nungs­ge­set­zen und steht unter stän­di­ger Beobachtung.

Inter­es­san­ter sind die meta­po­li­ti­schen Impli­ka­tio­nen von Sylt. Wer von den fei­ern­den Jugend­li­chen hät­te gedacht, daß sich weni­ge Tage spä­ter der Kanz­ler der dritt­größ­ten Volks­wirt­schaft der Welt besorgt und ent­setzt über ihr Pfingst­wo­chen­en­de äußern wür­de? Die Ber­li­ner Zei­tung titelt:

Nach Sylt-Eklat: Bun­des­wei­te Jagd auf Hörer des „ver­bo­te­nen Lieds. Das ist kein Ein­zel­fall: Eine Anzei­gen­wel­le rollt durchs Land.

Die hys­te­ri­sche Reak­ti­on läßt tief bli­cken. Die herr­schen­de Klas­se spürt, daß hier etwas ins Rut­schen gerät. Es folg­ten ähn­li­che Sze­nen in Lönin­gen, Wein­dorf, Schles­wig-Hol­stein, Mal­lor­ca und Erlan­gen. Täg­lich wer­den neue Vor­fäl­le publik. Eine lin­ke Info­gra­fik zählt gan­ze 30 Fäl­le in den letz­ten 8 Mona­ten. Die Dun­kel­zif­fer dürf­te viel höher liegen.

„#Syl­ti­st­über­all“ lau­tet ein Hash­tag auf Twit­ter. Auch Öster­reich wur­de vom Fie­ber erfaßt. 2 Fäl­le tauch­ten in Kärn­ten auf. Der bis­he­ri­ge Höhe­punkt: in Stutt­gart fei­er­ten sogar tür­ki­sche Fans von „Gala­ta­sa­ray“ zum neu­en Som­mer­hit und san­gen eif­rig mit: „Aus­län­der raus“. Die Poli­zei ermit­telt auch hier. Die Reak­ti­on des Estab­lish­ments ist eben­so pein­lich, wie wirkungslos.

Das Lied „L’amour tou­jours“ soll qua­si ver­bo­ten wer­den. In Erlan­gen kam es auf die schwar­ze Lis­te für die Berg­kirch­weih. Am Okto­ber­fest wur­de es von den Ver­ant­wort­li­chen unter­sagt, was zu Pro­tes­ten in der DJ-Sze­ne führ­te. Mit holp­ri­gen Umdich­tun­gen ver­su­chen indes lin­ke Musi­ker die Melo­die zu kapern – ver­geb­lich! Der Ohr­wurm ist und bleibt rechts und jeder Ver­such ihn zu ver­bie­ten macht ihn nur noch interessanter.

Indem man das Lied selbst angreift, begeht man einen kapi­ta­len Feh­ler. Ost­deut­schen Jugend­li­che in der Dorf­dis­co und west­deut­schen Jup­pies auf Sylt, die zu der ver­bo­te­nen Hym­ne fei­ern, tun das vor allem, weil sie ver­bo­ten ist. Es geht um Eska­la­ti­on und Pro­vo­ka­ti­on, weni­ger um Ideo­lo­gie und Migra­ti­on. Die humor­lo­se Repres­si­on reizt ihre Ziel­grup­pe nur noch mehr, das „ver­bo­te­ne Lied“ abzuspielen.

Die Ange­le­gen­heit ent­glei­tet den Eli­ten. Das „mao­is­ti­sche Exem­pel“ an den Jugend­li­chen vom Sylt­vi­deo soll­te durch die bru­ta­le Bestra­fung weni­ger Tau­sen­de ande­re erzie­hen. Tat­säch­lich hat es das Lied und sei­ne Bedeu­tung mil­lio­nen­fach bekannt gemacht. Ein mäch­ti­ges, vira­les Meme wur­de, dank der eif­ri­gen Unter­stüt­zung der Tages­schau, im kol­lek­ti­ven Bewußt­sein verankert.

Die Remi­gra­ti­on hat nun ihren Sound­track. Es reicht in Zukunft wohl aus, „L’amour tou­jours“ zu sum­men, um die absur­des­ten, lin­ken Über­re­ak­tio­nen zu pro­vo­zie­ren. Die aktio­nis­ti­schen Mög­lich­kei­ten, die sich hier bie­ten, sind grenzenlos.

Der Kampf gegen ein Lied wirkt, gera­de wenn er pathos­ge­la­den und straf­be­wehrt daher­kommt, mora­lin­sauer und pein­lich. Eine Poli­zei, die wegen eines “musi­ka­li­schen Delikts” eine Par­ty sprengt, wird man viel­leicht fürch­ten, aber nie­mals mehr erst neh­men. Den Regie­ren­den sei ein Satz von Han­nah Are­ndt ins Stamm­buch geschrieben:

Auto­ri­tät bedarf zu ihrer Erhal­tung und Siche­rung des Respekts ent­we­der vor der Per­son oder dem Amt. Ihr gefähr­lichs­ter Geg­ner ist nicht Feind­schaft, son­dern Ver­ach­tung, und was sie am sichers­ten unter­mi­niert, ist das Lachen.

Das Sys­tem ersetzt seit Jah­ren sei­ne schwin­den­de Auto­ri­tät durch Repres­si­on. Es schafft damit kei­ne treu­en Unter­ta­nen, son­dern wider­wil­lig Gehor­chen­de. Bis dato waren Bier­zel­te und Strand­clubs noch deut­sche „Safe­spaces“. Hier konn­ten die Lohn­skla­ven sich hin und wie­der eine Aus­zeit von „Viel­falt“ und „Berei­che­rung“ gön­nen. Auch die­ser Bereich wird nun in Visier genommen.

Wenn die mao­is­ti­sche Tak­tik nicht auf­geht und die har­te Stra­fe nicht abschreckt, son­dern Tau­sen­de zur Nach­ah­mung ansta­chelt, steht das Sys­tem vor einem Pro­blem. Es ist unmög­lich, jeden Fall zu ahn­den und jeden ein­zel­nen Sän­ger eben­so hart zu bestra­fen. Die Repres­si­on gerät, wie beim Impf­zwang, an ihre Gren­zen. Ab hier ver­liert sie nicht nur ihre Auto­ri­tät, son­dern büßt auch ihre Wir­kung ein. Sie wird lächer­lich und zahnlos.

Kein Satz unter­streicht das mehr als die Ver­tei­di­gung eines Club­be­sit­zers auf die Fra­ge, war­um er nach dem “Vor­fall” die Sän­ger des ver­bo­te­nen Lie­des nicht aus sei­nem Club gewor­fen habe: