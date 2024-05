Stimmung, Sprache, Zugehörigkeit – ein Text von Jörg Seidel

Des­halb ist es heu­te en vogue, meh­re­re Spra­chen zu spre­chen oder in Zukunft sich mit Gad­gets zu ver­sor­gen, die mühe­los die eine in die ande­re Spra­che über­set­zen kön­nen. Und so müs­se der Zusam­men­halt gelingen.

Das ist eine tech­ni­sier­te und reduk­tio­nis­ti­sche Sicht auf die Pri­mär­spra­che, die nicht umsonst in vie­len Spra­chen Mut­ter-Spra­che heißt. Ihr tie­fen­psy­cho­lo­gi­scher Sinn geht dabei lei­der verloren.

Es war eine frü­he genia­le Intui­ti­on der Sprach­schöp­fer – und da es sich dabei um Men­schen vie­ler Gene­ra­tio­nen han­delt, deren indi­vi­du­el­ler Bei­trag nicht nach­zu­voll­zie­hen ist, darf man auch sagen: der leben­di­gen Spra­che – die Mut­ter zur tra­gen­den Enti­tät zu ernen­nen, und dort, wo man von Vater­spra­che – wie etwa im Pol­ni­schen: język ojc­zy­sty – oder Hei­mat­spra­che etc. spricht, gilt den­noch das glei­che Prinzip.

Geni­al, weil man bis vor Kur­zem noch nicht wis­sen konn­te, daß schon das Unge­bo­re­ne im Klang­raum der Mut­ter auf­wächst, daß es noch im Frucht­was­ser die Mut­ter – ihre Geräu­sche und Lau­te – abhört und unbe­wußt pro­zes­siert. Es kommt mit der „Erwar­tung“ zur Welt, zwar den Aggre­gat­zu­stand zu wech­seln und die Form sei­ner Ver­sor­gung mit Sau­er­stoff und Nah­rung, aber die Spra­che der Mut­ter, ihre tak­ti­le und ver­ba­le Zuwen­dung nicht ent­beh­ren zu müs­sen, und wenn alles sei­nen natür­li­chen Gang geht, dann geht die­ser „Wunsch“, die­ses nata­le Aprio­ri, die­ses Bedürf­nis in Erfüllung.

Neben­bei: Schon aus die­sem Grun­de sind Leih­mut­ter­schaf­ten eine sehr frag­wür­di­ge Ange­le­gen­heit und ein bis­lang noch wenig ergrün­de­tes Expe­ri­ment am leben­den Kind, um so mehr, wenn statt der weib­li­chen Ver­traut­heit nun eine Män­ner­stim­me das heil­sa­me Bad im Gewohn­ten erset­zen muß. Das Kind wird bereits unmit­tel­bar nach der Geburt mit einer lebens­lan­gen Bür­de belas­tet, deren kon­kre­te nega­ti­ve Fol­gen zwar oft im Dun­keln blei­ben, den­noch aber erwart­bar sind.

Wenn Heid­eg­ger von der Spra­che als dem „Haus des Seins“ sprach, dann schwingt die­se Bedeu­tung unbe­dingt mit: die hei­mi­sche Spra­che schafft – nach Slo­ter­di­jk – die Sono­sphä­re, den ers­ten Glo­bus, d.h. die Welt.

Das frü­he Sprach­erleb­nis teilt sich dann in zwei Berei­che auf: in die Spra­che selbst und in die Stim­me. In der Spra­che der Mut­ter ver­bin­det sich bei­des und man kann wohl auch ver­mu­ten, daß die Stim­me in die­sem Fal­le domi­nant ist. Sprä­che die Mut­ter mit ihrer unver­kenn­ba­ren Stim­me plötz­lich Chi­ne­sisch, so wür­de das Kind wohl weni­ger Beun­ru­hi­gung zei­gen, als daß eine frem­de Stim­me wei­ter­hin auf Deutsch zu ihm sprä­che. Auch kann es sein, daß die Spra­che der Mut­ter gar nicht zur ers­ten Spra­che wird, etwa wenn das Kind in einem ande­ren sprach­li­chen Gesamt­kon­text auf­wächst und die Mut­ter selbst nicht domi­nant mut­ter­sprach­lich auftritt.

Die Stim­me, die rich­ti­ge Stim­me, ist der ers­te Garant des Glücks und der spä­te­ren Glücks­fä­hig­keit und „alle tra­gen­den Lebens­be­zü­ge im all­ge­mei­nen und alle Gemein­schafts­be­zü­ge im beson­de­ren erschlie­ßen sich dem Men­schen allein durch das Medi­um der glück­li­chen Stim­mung“ (Boll­now: Das Wesen der Stim­mun­gen).

Ist die Stim­me gesi­chert, rückt die Spra­che zuse­hends ins Zen­trum der Auf­merk­sam­keit, denn was das Kind im Ide­al­fall zu hören bekommt – lan­ge bevor es selbst ein sinn­vol­les Wort brab­beln oder selbst eines unter­schei­den könn­te – ist die glei­che Spra­che mit ver­schie­de­nen Stim­men. Und in einer prä­ste­ri­len und noch wahr­haft viel­fäl­ti­gen Sprach­welt war dies zudem in der Regel ein Dia­lekt. Den Dia­lekt „spricht man unter sich. Dia­lekt bedeu­tet: inti­me Gemein­schaft“ – er ist in natür­li­chen Ver­hält­nis­sen die sprach­li­che Aus­wei­tung der Inti­mi­tät von der ers­ten Mut­ter-Kind-Dya­de zum ers­ten Kreis der Gemeinschaftsverhältnisse.

In dem irgend­wie ‚Gestimm­ten‘ eines Dia­lek­tes, in dem unmit­tel­bar Ein­drucks­haf­ten sei­ner Aus­drü­cke zeigt sich die stäm­mi­sche Sin­nes­art, das Son­der­we­sen eines Volks­tei­les. (Hans Lipps: Die Ver­bind­lich­keit der Sprache)

So schafft die Spra­che, die die Mut­ter­spra­che sein soll­te, ein „quint­essen­ti­el­les sozia­les Band“, – das tief aus der Paläo-Geschich­te des Men­schen stammt – einen Raum der Sicher­heit, des Dazu­ge­hö­rens, des Eigenen.

In Gesell­schaft leben heißt immer schon auch teil­neh­men an einem teils ima­gi­nä­ren, teils psy­cho­akus­ti­schen Schoß-Phan­tas­ma – der Vor­stel­lung von einem Ber­gen­den und Umgrei­fen­den, das uns zu hören und zusam­men­ge­hö­ren läßt.

Slo­ter­di­jk (in: Im sel­ben Boot. Ver­such über die Hyper­po­li­tik u.a.) führ­te das sozia­le Zusam­men­sein palä­on­to­lo­gisch u.a. auf eine „Insu­lie­rung“ der Homi­ni­den, auf ein frü­hes „Pho­no­top“, eine „voka­le Glo­cke“ zurück und die­se „Sozi­al­in­seln“ kon­sti­tu­ie­ren sich maß­geb­lich durch ihren spe­zi­fi­schen Innen­sound, aus dem Spra­che wur­de und die Spra­che des Eige­nen ist.

Ein Spre­cher der ers­ten Spra­che wird stets ein Wohl­ge­fühl aus­lö­sen, man wird ihm auch in spä­te­ren Jah­ren einen Ver­trau­ens­vor­schuß geben, selbst wenn das ratio­nal nicht mehr zu begrün­den sein soll­te, denn man hat eines gemein­sam: man ver­steht sich bis in die kleins­ten Schwin­gun­gen und Stim­mun­gen hin­ein. Sicher, man kann auch sagen: man ver­steht die Codes – aber das ist zu wenig psy­cho­lo­gisch und zu stark infor­ma­ti­ons­tech­nisch gedacht. Des­we­gen klin­gen ande­re Dia­lek­te zuerst befremd­lich, des­halb hiel­ten die Grie­chen die frem­den Völ­ker für Bar­ba­ren und die Bar­ba­ren die Grie­chen ebenfalls.

Da die Mut­ter­spra­che – wenn man sie vom dia­lek­ta­len Gehalt trennt – auch meist Natio­nal­spra­che ist, knüpft sie zudem ein unsicht­ba­res Band zwi­schen den Lands­leu­ten eines Lan­des oder einer Kul­tur. Wer schon ein­mal tief im Aus­land war und nach wochen­lan­gem Auf­ent­halt eine deut­sche Stim­me gehört und die Erleich­te­rung emp­fun­den hat – sofern man das Deut­sche nicht geflo­hen ist – der weiß, wovon hier die Rede ist.

Daher ist es auch voll­kom­men nor­mal und erwart­bar, wenn in inter­na­tio­na­len Situa­tio­nen sich wie von allein natio­nal- oder mut­ter­sprach­li­che Gesprächs-Inseln bil­den, wenn sich also Vogt­län­der zu Vogt­län­dern, Sach­sen zu Sach­sen, Ost­deut­sche zu Ost­deut­schen, Deut­sche zu Deut­schen oder Fran­zo­sen zu Fran­zo­sen und selbst noch Euro­pä­er zu Euro­pä­ern gesellen.

Sicher, man kann ande­re Spra­chen ler­nen und sich nach einer gewis­sen Zeit auch sicher dar­in bewe­gen, aber es ist die Aus­nah­me – auch in Abhän­gig­keit von der lin­gu­is­ti­schen Ent­fer­nung der frem­den Spra­che von der eige­nen – wenn die­se auch auf mut­ter­sprach­li­chem Niveau beherrscht wird, weil es dazu eben jenes geheim­nis­vol­le Etwas braucht, das tech­nisch, durch Fleiß, durch zu spä­te Mimi­kry kaum noch erreicht wer­den kann, jenes Umge­ben­sein von Stim­mun­gen, Schwin­gun­gen und Schwei­fen, Win­ken, Wei­sen und Zei­gen, wie es nur die Spra­che der Müt­ter, die Spra­che als ver­ba­ler Ute­rus und Haus, voll­brin­gen kann.

Wenn wir ein­an­der auf mut­ter­sprach­li­chem Niveau als Deut­sche begeg­nen und erken­nen, dann reicht dies tie­fen­psy­cho­lo­gisch weit in die Ver­gan­gen­heit hin­ein, in die je indi­vi­du­el­le, müt­ter­li­che, die gene­ra­tio­nel­le, die natio­na­le und in die der Gattungsgeschichte.