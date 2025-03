Stammt Corona aus dem Labor? Ein Rück- und Überblick

Die Journalisten Georg Mascolo und Holger Stark haben in der Zeit und der Süddeutschen Zeitung "enthüllt", daß der BND bereits 2020 zu der Einschätzung gekommen sei, das Virus SARS-CoV-2 sei durch einen Laborunfall in Wuhan in die Welt gelangt, mithin also künstlicher, "menschengemachter" Herkunft.

Der Spie­gel faßt zusammen:

Grund­la­ge für die Bewer­tung waren den Recher­chen zufol­ge neben einer Ana­ly­se öffent­li­cher Daten ins­be­son­de­re Mate­ri­al, das im Rah­men einer nach­rich­ten­dienst­li­chen Ope­ra­ti­on mit dem Code­na­men »Saa­re­maa« beschafft wur­de. Dabei han­delt es sich unter ande­rem um wis­sen­schaft­li­che Daten aus chi­ne­si­schen For­schungs­ein­rich­tun­gen, dar­un­ter dem »Wuhan Insti­tut für Viro­lo­gie«, einer der füh­ren­den chi­ne­si­schen Ein­rich­tun­gen für Viren-For­schung. Neben Hin­wei­sen auf ris­kan­te soge­nann­te Gain-of Func­tion-Expe­ri­men­te, der künst­li­chen Ver­än­de­rung von in der Natur vor­kom­men­den Viren, soll das Mate­ri­al auch zahl­rei­che Ver­stö­ße gegen Vor­schrif­ten für die Labor­si­cher­heit nachweisen.

Der Auf­trag, dies­be­züg­lich For­schun­gen anzu­stel­len, kam vom Bun­des­kanz­ler­amt. BND-Prä­si­dent Bru­no Kahl unter­rich­te­te Mer­kel, daß “Coro­na” nach Ansicht des Nach­rich­ten­diens­tes mit einer Wahr­schein­lich­keit von “80 bis 95 Pro­zent” aus dem Labor stam­me. Auch Olaf Scholz wur­de nach sei­nem Amts­an­tritt über die­se Ein­schät­zung infor­miert. Bei­de Regie­rungs­chefs ent­schie­den sich, dies der Öffent­lich­keit nicht mit­zu­tei­len. Mer­kel, von Jour­na­lis­ten befragt, ob sie von dem Vor­gang Kennt­nis hat­te, hat sich bis dato nicht geäußert.

Der Spie­gel fährt fort:

Seit dem ver­gan­ge­nen Dezem­ber prü­fen im Auf­trag des Kanz­ler­amts hoch­ran­gi­ge exter­ne Wis­sen­schaft­ler die Vali­di­tät der BND-Erkennt­nis­se. Ein abschlie­ßen­des Ergeb­nis liegt bis­her nicht vor.

War­um seit “ver­gan­ge­nem Dezem­ber”? Ver­mut­lich wegen eines ame­ri­ka­ni­schen Berich­tes, der in die­sem Monat ver­öf­fent­licht wur­de. Die FAZ berichtete:

US-Abge­ord­ne­te haben nach einer zwei­jäh­ri­gen Unter­su­chung zum Ursprung der Coro­na-Pan­de­mie jetzt einen umfang­rei­chen Bericht vor­ge­legt. Dem­nach sei das Virus SARS-CoV‑2 „wahr­schein­lich durch einen Labor- oder For­schungs­un­fall auf­ge­kom­men“, heißt es in dem 520-sei­ti­gen Bericht eines Unter­aus­schus­ses des ame­ri­ka­ni­schen Reprä­sen­tan­ten­hau­ses. Das Gre­mi­um stützt sei­ne Erkennt­nis auf 30 Befra­gun­gen und die Sich­tung von mehr als einer Mil­li­on Sei­ten an Dokumenten.

Kurz nach Erschei­nen der Arti­kel in der Zeit und der SZ wur­de eine deut­sche Wiki­pe­dia-Sei­te zur “Labor­un­fall­hy­po­the­se” ange­legt (eine eng­li­sche Ver­si­on gibt es bereits seit 2021), die im Lau­fe von weni­gen Tagen zu einem ele­fan­tö­sen Umfang ange­wach­sen ist. Wir erin­nern uns, daß die­se The­se schon seit Janu­ar 2020 kur­siert, und von Anfang an als “Ver­schwö­rungs­theo­rie”, “Fake News”, “Des­in­for­ma­ti­on” etc. abge­kan­zelt und bekämpft wurde.

Wer Spaß dar­an hat, kann Goog­le nach ent­spre­chen­den Arti­keln durch­su­chen. Hier ist zum Bei­spiel ein Bericht von GEO vom 19. 3. 2020:

Aus­nah­me­zu­stän­de, Kata­stro­phen und Pan­de­mien rufen neben seriö­ser Ursa­chen­for­schung immer auch Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker auf den Plan. Kaum begann das Coro­na-Virus sich über die Gren­zen der chi­ne­si­schen Pro­vinz Wuhan hin­aus zu ver­brei­ten, zir­ku­lier­ten in den sozia­len Netz­wer­ken Ver­mu­tun­gen über einen nicht-natür­li­chen Ursprung des Erre­gers. Dem­nach könn­te das gefähr­li­che Virus aus einem Labor stammen.Mit die­sem Mythos räu­men For­scher nun auf. Nach einer ein­ge­hen­den Ana­ly­se ver­schie­de­ner Coro­na­vi­ren, ver­öf­fent­licht im Maga­zin „Natu­re Medi­ci­ne“, kom­men sie zu dem Schluss: Dass der Erre­ger im Labor geschaf­fen oder von Men­schen absicht­lich mani­pu­liert wur­de, ist nicht plausibel.

Aller­dings han­del­te es sich bei der Labor­un­fall­the­se um eine coro­nabe­zo­ge­ne “Ver­schwö­rungs­theo­rie”, die deut­lich weni­ger vehe­ment als ande­re demen­tiert und bekämpft wur­de. Inner­halb eines gewis­sen Spiel­raums konn­te sie geäu­ßert wer­den, ohne Dis­kurs­ver­ban­nun­gen zur Fol­ge zu haben.

Das hat­te den ein­fa­chen Grund, daß ihre Plau­si­bil­tät dem Augen­schein nach ziem­lich hoch war, da sich in Wuhan bekannt­lich ein gro­ßes, inter­na­tio­nal renom­mier­tes Insti­tut für Viro­lo­gie befin­det. Die Risi­ken von Viren­for­schun­gen lie­gen auf der Hand und wur­den auch wäh­rend der “Pan­de­mie” von den Medi­en gele­gent­lich the­ma­ti­siert. Wie wahr­schein­lich ist es, daß ein Virus, das sich von Wuhan aus über die gan­ze Welt ver­brei­tet, rein gar nichts mit dem dor­ti­gen welt­be­rühm­ten For­schungs­la­bor zu tun hat, son­dern von einem infi­zier­ten Tier auf einem “Wet Mar­ket” stammt?

Ich erin­ne­re mich noch dar­an, wie Mit­te 2021 der lin­ke, eher main­strea­man­ge­paß­te ame­ri­ka­ni­sche Komi­ker Jon Ste­wart in einer Show sar­kas­tisch in die­se Rich­tung stichelte:

Ich den­ke, wir sind der Wis­sen­schaft zu gro­ßem Dank ver­pflich­tet. Die Wis­sen­schaft hat in vie­ler­lei Hin­sicht dazu bei­getra­gen, das Leid die­ser Pan­de­mie zu lin­dern – die höchst­wahr­schein­lich durch die Wis­sen­schaft ver­ur­sacht wur­de. Es gibt also ein neu­ar­ti­ges Coro­na­vi­rus, das sich in Wuhan, Chi­na, aus­brei­tet. Was nun? Oh, wis­sen Sie, wen wir fra­gen könn­ten? Das “Labor für das neu­ar­ti­ge Coro­na­vi­rus­er­kran­kun­gen der Atem­we­ge” in Wuhan. Die Krank­heit trägt buch­stäb­lich den glei­chen Namen wie das Labor. Das ist ein­fach ein biß­chen ZU seltsam.

In den ers­ten Mona­ten des welt­wei­ten Maß­nah­men­re­gimes sug­ge­rier­ten auch eini­ge ame­ri­ka­ni­sche Poli­ti­ker und Ver­tre­ter des US-Mili­tärs mit anti-chi­ne­si­scher Stoß­rich­tung, das Virus kön­ne einem Labor ent­stam­men, etwa Prä­si­dent Donald Trump, Mike Pom­peo oder US-Gene­ral­stabs­chef Mark Mil­ley. Die­se The­se wur­de auch von ver­schie­de­nen US-Medi­en auf­ge­grif­fen, wie die­sem Bericht der tages­schau vom 16. 4. 2020 zu ent­neh­men ist.

Ein mit der Ver­wal­tung der Pan­de­mie beauf­trag­ter Wis­sen­schaft­ler, der sich von Anfang an vehe­ment gegen die Labor­the­se aus­sprach, war natür­lich der bun­des­deut­sche “Coro­na-Zar” Chris­ti­an Dros­ten. Im Mai 2020 bezeich­ne­te er die Theo­rie kate­go­risch als “kom­plet­ten Unsinn” und “erle­digt”. Er kri­ti­sier­te scharf den Nobel­preis­trä­ger Luc Mon­tagnier, weil er es gewagt hat­te, sich in die­se Rich­tung zu äußern. Über­haupt höre er aller­orts Din­ge, “auch von schein­ba­ren Fach­leu­ten”, die “ein­fach jeder Grund­la­ge” entbehren.

Zu die­sem Zeit­punkt wur­de oft behaup­tet, daß man anhand der Struk­tur des Coro­na­vi­rus klar erken­nen kön­ne, daß es nicht künst­li­chen Ursprungs sei. Hier ein Bei­spiel aus dem oben erwähn­ten GEO-Artikel:

„Wir haben die ver­füg­ba­ren Genom­se­quen­zen der bekann­ten Coro­na-Viren­stäm­me ver­gli­chen und kön­nen sicher sagen, dass SARS-CoV‑2 durch natür­li­che Pro­zes­se ent­stan­den ist“, sagt der Immu­no­lo­ge Kris­ti­an Ander­sen vom US-ame­ri­ka­ni­schen Scripps Rese­arch Institute.

Beson­der­hei­ten fie­len den For­schern vor allem in der mole­ku­la­ren Struk­tur der so genann­ten Spikes auf. Das sind nach außen ragen­de Pro­te­in­struk­tu­ren in der Virus­hül­le, mit denen sich das Virus an die Wirts­zel­le bin­det. SARS-CoV‑2 kann beson­ders gut mensch­li­che Zel­len infi­zie­ren. Ander­sen und Kol­le­gen argu­men­tie­ren, dass die­se Fähig­keit des Virus durch natür­li­che Selek­ti­on ent­stan­den sein muss.

Gera­de die Fähig­keit des Virus, “beson­ders gut mensch­li­che Zel­len zu infi­zie­ren” war jedoch einer der Haupt­grün­de, war­um man­che Wis­sen­schaft­ler einen nicht-natür­li­chen Urspung vermuteten.

Ein Focus-Arti­kel näher­te sich die­ser Tat­sa­che aus der Skep­ti­ker-Per­spek­ti­ve an, um sie mit einem Macht­wort Dros­tens in die gewünsch­te Rich­tung zu biegen:

Es geht um eine bestimm­te Eigen­schaft des Coro­na­vi­rus, die man ver­meint­lich nicht in der Tier­welt vor­fin­det und die somit nur künst­lich erzeugt sein kön­ne, was natür­lich Was­ser auf die Müh­len der Ver­tre­ter der Labor-Theo­rie ist. Genau­er gesagt han­delt es sich um eine beson­de­re Schnitt­stel­le in dem Haupt­ober­flä­chen­pro­te­in des Virus, das ver­ant­wort­lich ist für den Ein­tritt in die Zelle. Nun haben aber sowohl chi­ne­si­sche als auch euro­päi­sche Wis­sen­schaft­ler eben eine sol­che Schnitt­stel­le in Fle­der­mäu­sen ent­deckt. “Sie ist zwar gering­fü­gig anders als die aus dem SARS-CoV-2-Virus des Men­schen, aber die ist schon sehr, sehr ähn­lich”, erklärt Dros­ten. Er betont, die Auf­fas­sung des künst­lich erzeug­ten Virus “ist damit vom Tisch”.

Behaup­tun­gen die­ser Art gab es damals häu­fig. Sie ver­moch­ten Ein­druck zu schin­den und ein­zu­schüch­tern, denn fast nie­mand konn­te auf die­sem Gebiet mit­re­den, geschwei­ge denn selbst die Daten über­prü­fen und auswerten.

Dros­ten soll­te jedoch nicht bei die­ser rigo­ros ableh­nen­den Posi­ti­on blei­ben. Wie auch in etli­chen ande­ren Punk­ten leg­te er eine aali­ge Bieg­sam­keit an den Tag, sobald sich der Wind drehte.

“In Wuhan wur­den durch­aus Sachen gemacht, die man als gefähr­lich bezeich­nen könn­te”, räum­te er im Febru­ar 2022 ein. Er wol­le einen Labor-Leak durch­aus nicht aus­schlie­ßen und hät­te das auch nie getan, hal­te ihn aber für “unwahr­schein­lich”. Für die “tie­ri­sche” Vari­an­te, daß Coro­na “von Fle­der­mäu­sen und über Schleich­kat­zen und Mar­der­hun­de als Zwi­schen­wir­te auf den Men­schen” über­tra­gen wur­de (die Schup­pen­tie­re als Haupt­ver­däch­ti­ge waren längst pas­sé), gäbe es “hoch­wer­ti­ge wis­sen­schaft­li­che Indi­zi­en”, die bezüg­lich eines Labor-Ursprungs nicht vor­han­den seien.

Die­ses Ein­len­ken war ver­mut­lich Fol­ge des Drucks der Ver­tu­schungs­vor­wür­fe, die der Ham­bur­ger Phy­sik­pro­fes­sor Roland Wie­send­an­ger am 2. Febru­ar 2022 im Cice­ro gegen Dros­ten erho­ben hat­te. Da Dros­ten gegen Wie­send­an­ger recht­li­che Schrit­te ergriff (die nur teil­wei­se erfolg­reich waren), ist das anstö­ßi­ge Inter­view nur mehr auf Archiv­sei­ten auffindbar.

Wie­send­an­ger, der sich nun auf allen Lini­en bestä­tigt fühlt, war nach eige­ner Aus­sa­ge stut­zig gewor­den, als er einen von 27 Viro­lo­gen unter­zeich­ne­ten “offe­nen Brief” las, der am 7. März 2020 im Fach­ma­ga­zin The Lan­cet ver­öf­fent­licht wor­den war. Dar­in wur­de vehe­ment der zoo­no­ti­sche Ursprung des Virus bekräf­tigt. Frei nach Shake­speare erschien ihm das als ein Fall von “the Lady doth pro­test too much”:

In die­sem Brief kam zum aller­ers­ten Mal der Begriff “Ver­schwö­rungs­theo­rie” im Zusam­men­hang mit der Labor­theo­rie auf. Spä­ter haben ihn Jour­na­lis­ten und Poli­ti­ker über­nom­men, aber ein­ge­führt wur­de er von die­sen 27 Viro­lo­gen, die sich sehr früh­zei­tig auf die Theo­rie der Zoo­no­se, also eines natür­li­chen Ursprungs der Pan­de­mie, fest­ge­legt haben. Aber das ent­behr­te jeg­li­cher Grundlage. Die­ser Brief war kei­ne wis­sen­schaft­li­che Publi­ka­ti­on mit nach­voll­zieh­ba­ren Begrün­dun­gen, son­dern er war eine rei­ne Mei­nungs­äu­ße­rung. So etwas hat­te ich in 35 Jah­ren akti­ver wis­sen­schaft­li­cher Tätig­keit noch nie gele­sen, das gehört ein­fach nicht in eine wis­sen­schaft­li­che Zeit­schrift. Des­halb bin ich stut­zig gewor­den. Inzwi­schen hat die Lan­cet-Redak­ti­on die Inter­es­sen­kon­flik­te eini­ger der Autoren offengelegt.

Ähn­lich ver­däch­tig erschien Wie­send­an­ger eine wei­te­re Ver­öf­fent­li­chung, „The pro­xi­mal ori­gin of SARS-CoV‑2“ vom 17. März 2020, in der Zeit­schrift Natu­re Medi­ci­ne von Kris­ti­an Ander­sen (er wird auch von dem GEO-Autor als Kron­zeu­ge zitiert) und vier wei­te­ren Autoren, die ohne Bele­ge behaup­te­ten: „Unse­re Ana­ly­sen zei­gen ein­deu­tig, daß Sars-CoV‑2 kein Labor­pro­dukt oder ein gezielt mani­pu­lier­tes Virus ist.“

Sei­ne eige­ne Stu­die zum Ursprung der Pan­de­mie, die sich für einen Labor­ur­sprung aus­sprach, hat­te Wie­send­an­ger am 12. Febru­ar 2021 veröffentlicht.

Die gehäs­si­gen Reak­tio­nen dar­auf hat­te er erwartet:

Zumal zu dem Zeit­punkt der Ver­öf­fent­li­chung mei­ner Stu­die die Labor­theo­rie immer noch als Ver­schwö­rungs­theo­rie galt. Sozia­le Medi­en wie Face­book haben alles zen­siert, was damit im Zusam­men­hang stand. Und die höchs­ten Ver­tre­ter der deut­schen Poli­tik, Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel oder etwa Minis­ter­prä­si­dent Mar­kus Söder, haben immer wie­der von einer Natur­ka­ta­stro­phe gesprochen.

Wenn nun Mer­kel aber vom BND infor­miert war, daß ver­mut­lich ein Labor­leak vor­lag, dann hat sie die Öffent­lich­keit bewußt getäuscht (sofern sie dem Nach­rich­ten­dienst denn geglaubt hat).

Eine sol­che absicht­li­che Täu­schung warf Wie­send­an­ger auch Dros­ten vor. Basis für die­se Anschul­di­gung waren die öffent­lich gewor­de­nen E‑Mails des ame­ri­ka­ni­schen Coro­na-Zars Antho­ny Fau­ci. So Wie­send­an­ger im Cice­ro-Inter­view:

Fau­ci, der eine zu den Natio­nal Insti­tu­tes of Health (NIH) gehö­ren­de Unter­ab­tei­lung lei­tet, hat­te sich am 1. Febru­ar 2020 in einer Tele­fon­kon­fe­renz mit etwa zehn der inter­na­tio­nal füh­ren­den Viro­lo­gen über Sars-CoV‑2 aus­ge­tauscht. Von deut­scher Sei­te war Chris­ti­an Dros­ten dar­an betei­ligt. Anlass die­ser Tele­kon­fe­renz war, dass meh­re­re ame­ri­ka­ni­sche Top­vi­ro­lo­gen gegen­über Antho­ni Fau­ci bereits im Janu­ar 2020 geäu­ßert hat­ten, dass die Gen­se­quenz von Sars-CoV‑2 ein­deu­ti­ge Hin­wei­se auf einen nicht­na­tür­li­chen Ursprung lie­fert. (…) Es geht ins­be­son­de­re um die soge­nann­te Furin-Spalt­stel­le. Furin ist ein Enzym. Und die­se Spalt­stel­le, zwi­schen zwei Tei­len des Spike-Pro­te­ins, wur­de offen­bar ein­ge­baut, um dem Virus ein leich­te­res Ein­drin­gen in mensch­li­che Zel­len zu erlau­ben und eine leich­te Mensch-zu-Mensch-Über­tra­gung zu ermöglichen.

Es han­delt sich also um eben jene Eigen­schaft, von der (wie oben zitiert) unter ande­rem Dros­ten und Ander­sen behaup­te­ten, daß sie auch in Fle­der­mäu­sen vor­kä­me und “durch natür­li­che Selek­ti­on ent­stan­den sein muss.”

Die äußerst auf­schluß­rei­che Geschich­te die­ser Tele­fon­kon­fe­renz vom 1. Febru­ar 2020 und der aus ihr resul­tie­ren­den Stel­lung­nah­me „The pro­xi­mal ori­gin of SARS-CoV‑2“ erzählt der pseud­ony­me Pan­de­mie-Beob­ach­ter Eugyp­pi­us detail­liert in sei­nem noch unver­öf­fent­lich­ten, mir vor­lie­gen­den Buch Pan­de­mis­mus nach, das die­ses Jahr im Ver­lag Antai­os erschei­nen wird.

Meh­re­re Teil­neh­mer die­ser Tele­fon­kon­fe­renz, deren Inhalt wir durch die Leaks der Fau­ci-Mails ken­nen, heg­ten den Ver­dacht, das Virus sei ein Labor­pro­dukt, dar­un­ter auch Kris­ti­an Ander­sen und Edward Hol­mes von der Uni­ver­si­tät Syd­ney, denen die gene­ti­schen Merk­ma­le des Virus bereits im Janu­ar 2020 ver­däch­tig erschienen.

Eugyp­pi­us berichtet:

Hol­mes kor­re­spon­dier­te mit dem Evo­lu­ti­ons­bio­lo­gen und Scripps-Rese­arch-Pro­fes­sor Kris­ti­an Ander­sen über ver­däch­ti­ge gene­ti­sche Merk­ma­le von SARS‑2. Ander­sen wand­te sich dar­auf­hin an Fau­ci, der ihm riet, er sol­le „zusam­men mit Eddie Hol­mes so schnell wie mög­lich eine Grup­pe von Evo­lu­ti­ons­bio­lo­gen zusam­men­brin­gen, um die Daten sorg­fäl­tig zu unter­su­chen und fest­zu­stel­len, ob sei­ne Beden­ken berech­tigt sind“. Wenn dies der Fall sei, soll­ten „die zustän­di­gen Behör­den“ – näm­lich das ame­ri­ka­ni­sche FBI und der bri­ti­sche MI5 – benach­rich­tigt werden. Die bedrü­cken­de Ver­mu­tung, SARS‑2 könn­te einen Labor­ur­sprung haben, kam also ursprüng­lich nicht von „Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­kern“, son­dern von den mit dem Fall beauf­trag­ten Wis­sen­schaft­lern selbst, dar­un­ter auch Jere­my Farr­ar vom Well­co­me Trust, der zusam­men mit Fau­ci eine ent­schei­den­de koor­di­nie­ren­de Rol­le im kom­men­den Dra­ma spie­len sollte. Eini­ge Stun­den spä­ter, gegen 3 Uhr mor­gens, schick­te Fau­ci Farr­ar und Ander­sen einen Arti­kel aus dem Maga­zin Sci­ence, in dem Fra­gen zur Her­kunft von SARS‑2 auf­ge­wor­fen wur­den. Ander­sen bestä­tig­te, daß er, Hol­mes, der Mikro­bio­lo­ge Robert Gar­ry und der Bio­che­mi­ker Micha­el Fer­gu­son „alle der Mei­nung“ sei­en, „daß das Genom nicht dem Pro­fil einer evo­lu­tio­nä­ren Ent­wick­lung entspricht“.

Dar­auf­hin orga­ni­sier­te Farr­ar die besag­te Tele­kon­fe­renz mit Fau­ci und den betrof­fe­nen Viro­lo­gen. Ein­ge­la­den waren außer­dem noch der dama­li­ge lei­ten­de wis­sen­schaft­li­che Bera­ter des Ver­ei­nig­ten König­reichs, Patrick Vallan­ce, sowie Chris­ti­an Dros­ten, Ron Fou­chier, der Viro­lo­ge des Eras­mus Medi­cal Cent­re in Rot­ter­dam, und sei­ne Super­vi­so­rin Mari­on Koopmans.

Dros­ten, Fou­chier und Koop­mans war nicht nur Coro­na­vi­rus-Exper­ten, sie waren auch alle­samt kom­pro­mit­tiert, bzw. hat­ten “Inter­es­sen”.

Ash­ley Rinds­berg kom­men­tier­te am 9. 3. 2023 im Tablet Maga­zi­ne:

Die­se Wis­sen­schaft­ler haben alle­samt Ver­bin­dun­gen zum Labor in Wuhan. Mari­on Koop­mans ist Direk­to­rin der Abtei­lung für Viren­for­schung der Eras­mus-Uni­ver­si­tät Rot­ter­dam, die die Eco­He­alth Alli­ance – jenes Finan­zie­rungs­in­stru­ment, das NIH-Gel­der an das Labor in Wuhan wei­ter­lei­te­te – als ers­te auf ihrer Lis­te der Koope­ra­ti­ons­part­ner führt. Laut „U.S. Right to Know“, einer gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on für öffent­li­che Rechen­schafts­pflicht, war Chris­ti­an Dros­ten „Mit­glied eines Bera­tungs­aus­schus­ses für Fle­der­maus­kon­fe­ren­zen, zusam­men mit der Eco­he­alth Alli­ance und Dr. Zheng­li Shi vom Insti­tut für Viro­lo­gie Wuhan“. Noch gewich­ti­ger ist, daß sie alle­samt an der Ent­wick­lung eini­ger der töd­lichs­ten Viren, die je in einem Labor her­ge­stellt wur­den, betei­ligt waren.

Letz­te­rer Vor­wurf ist gra­vie­rend, aber, so weit ich es sehen kann, nicht aus­rei­chend belegt. Auf die Fra­ge des Inter­view­ers von Cice­ro, ob er glau­be, daß Dros­ten selbst an Gain-of-Func­tion-Expe­ri­men­ten betei­ligt war, ant­wor­te­te Wiesendanger:

Ich möch­te mich über sei­ne Expe­ri­men­te nicht äußern, weil ich dar­über zu wenig weiß. Ich weiß nur, dass er aller­höchs­tes Inter­es­se hat, die­ses Ver­dachts­mo­ment nicht Rich­tung Labor­ur­sprung zu lenken.

Aus den Fau­ci-Mails ist in der Tat ersicht­lich, daß Dros­ten und Fou­chier am vehe­men­tes­ten von allen Teil­neh­mern die Hypo­the­sen der Labor­leck-Frak­ti­on zurück­wie­sen (alle fol­gen­den Zita­te stam­men aus den Leaks).

Ein wei­te­rer Teil­neh­mer des Hang-Outs, Fran­cis Coll­ins, bemerk­te, bei­de Män­ner hät­ten „Argu­men­te“ gegen ein mög­li­ches Leck im Labor „mit mehr Nach­druck als nötig“ vor­ge­bracht, teil­te jedoch Jef­frey Farr­ars Ansicht, daß eine „schnel­le Ein­be­ru­fung von Exper­ten” erfor­der­lich sei, “da sonst die Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker schnell die Ober­hand gewin­nen und der Wis­sen­schaft und der inter­na­tio­na­len Har­mo­nie gro­ßen Scha­den zufü­gen werden“.

Farr­ar insis­tier­te, daß

Poli­ti­ker die­se Fra­gen stel­len wer­den und sie in der wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur, sicher­lich aber in den sozia­len und Main­stream-Medi­en auf­kom­men wer­den. Wenn (…) sich dies wei­ter aus­brei­tet, der Druck und die Span­nun­gen zuneh­men, dann befürch­te ich, daß die­se Fra­gen lau­ter und aggres­si­ver wer­den und die Men­schen anfan­gen wer­den, nach Schul­di­gen zu suchen … Das könn­te die Span­nun­gen nur noch ver­stär­ken und die Koope­ra­ti­on verringern.

Mit ande­ren Wor­ten befürch­te­te er einen Ver­trau­ens­ver­lust der Öffent­lich­keit in “die Wis­sen­schaft”, wenn ruch­bar wür­de, daß Coro­na aus dem Labor stammt, und emp­fahl einen Präventivschlag.

In einer E‑Mail vom 9. 2. 2020, nach­dem Hol­mes und Ander­sen Ent­wür­fe einer Erklä­rung zu den Ursprün­gen von SARS‑2 in Umlauf gebracht hat­ten, schrieb Dros­ten verärgert:

Hat­ten wir uns nicht ver­sam­melt, um eine bestimm­te Theo­rie in Fra­ge zu stel­len und sie, wenn mög­lich, zu ver­wer­fen? Die­ser gan­ze Text liest sich so, als ob die Hypo­the­se [des Labor­ur­sprungs] bewie­sen wäre oder uns eine exter­ne Quel­le zu einer Ant­wort nöti­gen wür­de. Ist das der Fall? … Wer hat denn die­se Sto­ry über­haupt ins Spiel gebracht? Arbei­ten wir jetzt dar­an, unse­re eige­ne Ver­schwö­rungs­theo­rie zu widerlegen?

Am Ende wur­de, den Zwei­feln und wah­ren Über­zeu­gun­gen der Kon­fe­renz­teil­neh­mer zum Trotz, eine poli­ti­sche Ent­schei­dung gefällt. Obwohl es kei­ne Gewiß­heit gab, soll­te nach außen kom­mu­ni­ziert wer­den, daß die Labor­the­se wider­legt sei.

Eugyp­pi­us schreibt:

Fou­chier und Dros­ten woll­ten am liebs­ten gar kei­nen Arti­kel über das The­ma Labor­leck publi­ziert sehen. Die Koor­di­na­to­ren Fau­ci und Farr­ar hiel­ten jedoch Tot­schwei­gen für eine schlech­te Stra­te­gie. Sie woll­ten etwa­igen Vor­wür­fen, Ver­däch­ti­gun­gen und „Ver­schwö­rungs­theo­rien“ prä­ven­tiv zuvor­kom­men. (…) In einer wei­te­ren Notiz, die auch an den WHO-Direk­tor für Gesund­heits­not­fäl­le Micha­el Ryan und den WHO-Gene­ral­di­rek­tor Tedros Adha­nom Ghe­brey­e­sus geschickt wur­de, beton­te Farr­ar die „Dring­lich­keit“, sich mit der Ange­le­gen­heit zu befas­sen. Es sei „ent­schei­dend“, nicht erst dar­auf zu war­ten, bis Berich­te erschei­nen, „die sehr schäd­lich sein könnten“.

Was als Nächs­tes geschah, kann daher nur schwer­lich ein Zufall gewe­sen sein:

Am 7. Febru­ar, genau zu dem Zeit­punkt, als unse­re Viro­lo­gen­run­de ihrer Erklä­rung den letz­ten Schliff gab, hiel­ten chi­ne­si­sche Wis­sen­schaft­ler in Guang­dong eine Pres­se­kon­fe­renz ab, in der sie auf neue Daten auf­merk­sam mach­ten, deren Ver­öf­fent­li­chung anschei­nend dar­auf abziel­te, die Beden­ken ihrer ner­vö­sen Kol­le­gen im Wes­ten zu zer­streu­en. Kon­kret gaben sie bekannt, daß sie bei Schup­pen­tie­ren, von denen sie elf Mona­te zuvor, im März 2019, Pro­ben ent­nom­men hat­ten, nahe Ver­wand­te von SARS‑2 ent­deckt hatten. Sie hat­ten die Gen­se­quen­zen die­ser Schup­pen­tier­vi­ren Ende Janu­ar 2020 still­schwei­gend ins Inter­net hoch­ge­la­den. Sie wei­sen ana­to­mi­sche Merk­ma­le von SARS‑2 auf, dar­un­ter eini­ge jener, die Ander­sen, Gar­ry und Hol­mes beun­ru­higt hat­ten. Mit ande­ren Wor­ten: Chi­ne­si­sche For­scher mel­de­ten sich in einem ent­schei­den­den Moment zu Wort und prä­sen­tier­ten ein plau­si­bel natür­li­ches Virus, das in tie­ri­schen Wir­ten zir­ku­liert war und als Lösung für die drin­gends­ten Evo­lu­ti­ons­pro­ble­me her­hal­ten konnte. Die­se Schup­pen­tier­fun­de wur­den bereits im Febru­ar 2020 ange­zwei­felt und sind seit­her prak­tisch von der Bild­flä­che ver­schwun­den. Wenn die­se Viren über­haupt in der Natur vor­kom­men, kön­nen Schup­pen­tie­re nicht ihre natür­li­chen Wir­te sein; wahr­schein­li­cher ist, daß die Schup­pen­tier­vi­ren selbst das Ergeb­nis von Labor­ma­ni­pu­la­tio­nen waren oder daß die von den Viro­lo­gen aus Guang­dong ver­öf­fent­lich­ten Sequen­zen absicht­lich mani­pu­liert wur­den, um die Hypo­the­se eines natür­li­chen Ursprungs von SARS‑2 zu stützen.

Sein Resü­mee: Die Stellungnahme„The pro­xi­mal ori­gin of SARS-CoV‑2“ pro­pa­gier­te einen fabri­zier­ten „Kon­sens“, SARS‑2 sei durch ein natür­li­ches Spill­over-Ereig­nis in den Men­schen gelangt, obwohl jeder ein­zel­ne der Autoren pri­vat aus­drück­lich dar­an zwei­fel­te. Die inter­na­tio­na­le Pres­se berich­te­te aus­führ­lich über ihre Schluß­fol­ge­run­gen und ver­bann­te somit sämt­li­che Debat­ten über ein mög­li­ches Labor­leck für über ein Jahr aus dem Bereich des Salonfähigen.

Das “Tabu”, des­sen Ende nun etwa von Rapha­el Bonel­li gefei­ert wur­de (er hat schon im Janu­ar 2021 ein Video über die The­sen von Rossa­na Segre­to vom Novem­ber 2020 ver­öf­fent­licht), war zwar zwei­fel­los vor­han­den, war aber, wie gesagt, auch eines der schwä­che­ren unter den “Denk­ver­bo­ten” der Corona-Zeit.