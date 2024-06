Kinderarmut oder arm an Kindern – Gedanken zum Kindertag!

In Deutsch­land bringt die Durch­schnitts­frau 1,5 Kin­der zur Welt. Das ist viel weni­ger, als zur Repro­duk­ti­on von­nö­ten wäre. Wo zwei Men­schen andert­halb Kin­der zeu­gen, geht es berg­ab. DAS ist Kin­der­ar­mut! Seit fünf­zig Jah­ren ver­zeich­net Deutsch­land jähr­lich mehr Gestor­be­ne als Gebo­re­ne. EU-weit lie­gen wir damit im Mit­tel­feld. Noch deut­lich gerin­ger ist die Gebär­freu­dig­keit (Was für ein Wort. Darf man es noch sagen?) etwa in Mal­ta, Ita­li­en und Spanien.

Höher (aber nicht exor­bi­tant; die 2,0‑Kinder-Quote kratzt kein ein­zi­ges euro­päi­sches Land! Das ist der wesent­li­che Unter­schied zu Afri­ka) ist sie bei­spiels­wei­se in Irland, den Nie­der­lan­den, der Tsche­chei und Rumä­ni­en. Am höchs­ten in Frank­reich – klar, dort gibt es seit Jahr­zehn­ten nicht nur unter Auto­chtho­nen den „Mut zum Dritt­kind“, vor allem trei­ben die Neo-Fran­zo­sen aus Nord­afri­ka die Rate hoch.

Wo läge die „deut­sche“ Gebur­ten­ra­te ohne unse­re Zuwan­de­rer? Wir gera­ten hier in kryp­ti­sche Berei­che, denn es gibt kei­ne Zah­len. Daß die mus­li­mi­schen „Deut­schen“ kin­der­freund­li­cher (oder wenigs­tens: offe­ner für wei­te­re Kin­der) sind als die Auto­chtho­nen: Jeder weiß es. Unser­eins hin­ge­gen „reg­ret­tet Mother­hood“ oder läuft sich für die neus­te Abtrei­bungs­recht­fer­ti­gung (paß­te grad nicht / war in exis­ten­ti­el­len Nöten / kein fes­ter Part­ner) warm.

(Die Abtrei­bungs­fra­ge mag aus­ge­lei­ert sein, man muß sie den­noch stel­len bzw. in Erin­ne­rung rufen. Wir hat­ten in Deutsch­land 2023 einen neu­er­li­chen Anstieg an Schwan­ger­schafts­ab­brü­chen: Rund 106.000 wur­den gemel­det. Trau­rig genug – aller­dings liegt unser Land euro­pa­weit auf den eher hin­te­ren Plät­zen. In Geor­gi­en, das kaum ein­hol­bar an der Spit­ze liegt, trei­ben jähr­lich über 20 von 1000 Frau­en ihre Zukunft ab. Mit wei­tem Abstand fol­gen Bul­ga­ri­en, Arme­ni­en, Est­land, Ungarn, Rumä­ni­en, Spa­ni­en. In Deutsch­land waren es 2023 5,4 von 1000 Frau­en, die sich auf das Todes­ge­schäft einließen.)

Frü­her hieß es, es sei­en die „drei gro­ßen A“, die für Zuwachs sorg­ten: Aka­de­mi­ker, Anthro­po­so­phen und Ade­li­ge. Heu­te fin­den wir ande­re „drei gro­ße A“ vor, unsag­bar pole­misch: Aus­län­der, Asy­lan­ten, Aso­zia­le. Ja, man schämt sich fast, es so zu sagen. Über­haupt geht in die­ser Debat­te um Gebur­ten­quo­ten etwas Eigent­li­ches unter – der gan­ze sof­te Kram näm­lich: Zeu­gungs­lust, Mut­ter­glück, der stol­ze Fami­li­en­va­ter. Wir reden oft von Kin­der­zah­len und den­ken an BIP, Ren­te und über­haupt an Geld. Das ist schon verquer.

Zurück zur offi­zi­el­len Voka­bel „Kin­der­ar­mut“: Angeb­lich (bzw. nach offi­zi­el­len Anga­ben) ist heu­te jedes 5. Kind in Deutsch­land „armuts­be­trof­fen“, das sind rund 3 Mil­lio­nen. Als arm gilt, wer weni­ger als 60% des mitt­le­ren Ein­kom­mens erzielt. Wer als Paar mit zwei Kin­dern unter 30.000 € Jah­res­ein­kom­men erzielt, fir­miert als „arm“. Zig­mil­lio­nen Kin­der in Afri­ka und Süd­asi­en hal­ten sich hier die lee­ren Bäu­che vor Lachen!

Eine erwerbs­lo­se, also „arme“ Mut­ti ohne Mann und mit zwei Kin­dern erzielt bei uns monat­lich vom Staat eine Ren­di­te von gut 1500 €. (Wer jetzt das Rech­nen beginnt, weil 1500 € als nicht gera­de üppig erschei­nen: Bit­te nicht den Mehr­kos­ten­zu­schuß für Allein­er­zie­hen­de ver­nach­läs­si­gen! Miet- und Miet­ne­ben­kos­ten zäh­len nicht, die über­nimmt der Staat. Das gesun­de Mit­tag­essen auch. Kran­ken­kas­se auch. Kos­ten zum „Schul­start“ pro Halb­jahr auch. Ja, und natür­lich bekommt unser Bür­ger­geld­pro­fi auch die Zahn­be­hand­lung gra­tis. Ist ein Feind­bild, aber stimmt halt. Und logisch krie­gen die Kin­der spä­ter BAföG.)

Mit den 1500 Euro erwerbs­lo­sem Ein­kom­men könn­te die Mut­ti ihren Kin­dern „Oper für Kids“ (für lau, zumin­dest städ­tisch fast über­all) finan­zie­ren. Oder einen Sprach­ur­laub, der für „Bedürf­ti­ge“ zum Extra­preis zu haben wäre. Oder irgend­was ähn­lich Sinn­vol­les. Im Nor­mal­fall wird sie es nicht tun.

Es geht aber! Ich weiß das noch, weil wir selbst eini­ge Zeit selbst als „arm“ gal­ten, obwohl wir es nicht spür­ten. Ver­lags­grün­dung, vier Kin­der, bis die Sache ins Lau­fen kam – zack, arm. Klas­sen­rei­sen über­nahm das Amt, und Bahn­fah­ren kön­nen Kin­der in Beglei­tung der Eltern sowie­so kos­ten­los. Ich lobe das!

Deutsch­land ist kei­nes­wegs herz­los gegen­über Fami­li­en! Die Kin­der sind kos­ten­frei über mich kran­ken­ver­si­chert. Wie gene­rös ist das! Wie neh­men seit je und bis heu­te rege am Kul­tur­le­ben teil. Oper- und Thea­ter­plät­ze für Kin­der kos­ten fast nichts. In säch­si­sche Muse­en kommt man bis zum Alter von 18 kos­ten­los. Bereits das Kin­der­geld ist nicht von schlech­ten Eltern. Deutsch­land ist so gut zu kin­der­rei­chen Familien!

Ich habe mich nie dafür geschämt, durch mei­ne Kin­der Teil eines gigan­ti­schen Sub­ven­ti­ons­be­triebs zu sein. Liber­tä­re mögen die­se Hal­tung gei­ßeln, ich hal­te es auch für einen sehr guten Ansatz.

Es ermög­lich­te mir (und ermög­licht aktu­ell mei­nen Töch­tern, die bereits Kin­der haben), das Stu­di­um mit/trotz meh­re­ren Kin­dern durch­zu­zie­hen – ohne Schul­den zu machen. Ich bin dank­bar dafür! Der Staat hat die Kos­ten abge­fe­dert. Für´s Stu­di­um sowie­so, für die Kin­der­be­treu­ung, die ärzt­li­che Ver­sor­gung etc pp.

Daß die­ser unser Sozi­al­staat viel­fach aus­ge­nutzt wird, steht auf einem ande­ren Blatt. Mir ist bei­spiels­wei­se ein syri­scher Arzt bekannt, der in der thü­rin­gi­schen Klein­stadt A. ein gan­zes Haus finan­ziert bekommt. Er lebt dort (ohne erwerbs­tä­tig zu sein) „for free“ mit sei­ner aktu­el­len Gat­tin und vier klei­nen Kin­dern. Für sei­ne sie­ben ande­ren Kin­der (von ande­ren Frau­en) bezieht er Kin­der­geld, obwohl die Klei­nen im euro­päi­schen Aus­land leben. Daß die­ser Mann ein „Scharf­ma­cher“ ist – las­sen wir dies eine Neben­sa­che sein. Man könn­te die­sen Miß­stand ändern, wenn man wollte!

Wir sind nicht nur seit lan­gem Steu­er­zah­ler, wir haben dem Betrieb (vul­go Staat) auch gan­ze sie­ben poten­ti­el­le Steu­er­zah­ler beschert. Laut Sta­tis­ti­schem Bun­des­amt kos­tet jedes ein­zel­ne Kind sei­ne Eltern bis zum 18. Lebens­jahr run­de 150.000 €. Hin­zu, das haben Ver­si­che­rungs­fach­leu­te errech­net, kommt ein Ver­dienst­aus­fall von 140.000 € bei einem und 180.000 € bei einem even­tu­el­len Zweit­kind. Zum Siebt­kind sind unse­re Sta­tis­ti­ker nicht vorgedrungen…

Um vom gro­ßen Gan­zen ins Klei­ne, Ein­ge­mach­te zu kom­men: Wir haben unse­re Kin­der spar­sam auf­wach­sen las­sen. Shop­ping­frei. Wir kau­fen kei­ne Bil­lig­kla­mot­ten, kei­ne Snacks-to-go. Wir con­so­o­men nicht, das ist so ein Grund­wert, der sich durch sei­ne Vehe­menz ein­fach frag­los durch­ge­setzt hat. Man ver­wechs­le spar­sam bit­te nicht mit spar­ta­nisch. Die Kin­der sol­len stark wer­den – ja, aber nicht hart! (Sprich: Wenn ALLE eine Sprite/Bockwurst/Achterbahnfahrt krie­gen: unse­re auch.)

Eini­ge Tips für die qua­li­ta­ti­ve, kos­ten­ar­me Kin­der­be­spa­ßung ohne Freizeitpark:

Ver­ste­cken spie­len. Klappt zuver­läs­sig städ­tisch wie länd­lich. Man mag stau­nen: Auch Halb­wüch­si­ge frö­nen die­ser Gau­di! Bei uns hat´s Tra­di­ti­on. Nein, das ist kei­ne Meta­po­li­tik. Wir spie­len „ernst­haft“ Ver­ste­cken. Und mit gro­ßem Ehr­geiz. Drau­ßen (Som­mer) wie drin­nen (Win­ter). Legendär! Puz­zles legen. Es gibt Puz­zles mit sechs Tei­len für die Klei­nen – und ent­spre­chend höhe­re Gra­de für Kin­der im Vor­schul­al­ter und Her­aus­for­dern­des für die Gro­ßen. Das kann gan­ze Tage/Wochen füllen. Lie­der sin­gen. Es gibt hun­der­te davon, oft aus uraltem Schatz. Die Deut­schen sind (selbst im Rah­men der west­li­chen Staa­ten) eines der weni­gen Völ­ker, in denen fami­li­är über­haupt nicht mehr gesun­gen wird. Wie scha­de! Denn: In zahl­rei­chen, selbst euro­päi­schen Völ­kern ist das gemein­sa­me Sin­gen noch heu­te völ­lig nor­ma­les Gemein­gut – ok, erklär das einer Mut­ti mit Rin­gen in Lip­pe und Augen­braue… Wir sin­gen wirk­lich viel. Es ist nicht bie­der, son­dern hat auch eine Wucht! Der Wald­gang. Ein Kind soll­te eine Eiche von einer Buche und eine Fich­te von der Kie­fer unter­schei­den kön­nen. Amsel, Dros­sel, Fink und Star soll­ten ein Begriff sein. Stau­nen über den Bär­lauch­tep­pich im April! Über das Gold der Bir­ken im Okto­ber! Den Warn­ruf des Eichel­hä­hers muß jede ken­nen! Auch, woher die­ses Brot kommt, und wie die­se Pflan­zen geern­tet, gedro­schen und gemah­len werden! Die gute alte Leih­bü­che­rei. Was für ein Schatz! Deutsch­land hier­bei ganz vor­ne dran! Geht hin, grabt euch ein in die Aben­teu­er! Geht mit Buch­sta­peln zur Aus­lei­he! (Und fragt natür­lich nach den nicht aus­ge­stell­ten Titeln, die aber in den meis­ten deut­schen Leih­bü­che­rei­en im „Maga­zin“ lagern…Winnetou, Black Beau­ty, Fünf Freunde…) Vie­le Sport­ver­ei­ne (Tur­nen, Rin­gen, Leicht­ath­le­tik, Tisch­ten­nis etc.) kos­ten so gut wie nichts. Stan­dard sind 12 €/Halbjahr. Los geht´s!

Ja, ich ahne: Das sind alt­ba­cke­ne Vor­schlä­ge. Das wur­de mir oft auch aus dem eige­nen Lager beschie­den. Mot­to: Ein Kind mit einem ver­al­te­ten Smart­phone zur Schu­le zu schi­cken, sei wie sein eige­nes Begräb­nis zu fei­ern. Die Toch­ter mit einem Win­ter­man­tel der Sai­son 2019 in die Öffent­lich­keit zu las­sen: ein pein­li­cher Offenbarungseid.

Der Kon­sum­wahn aus den eige­nen Rei­hen nervt mich hart. Das ist ja der Unter­schied zwi­schen 2004 und 2024: Wer damals rechts war (als es noch nicht en vogue war), hat­te zuver­läs­sig ein pre­kä­res Aus­kom­men und muß­te schau­en, wie er das Leben manag­te. Wer heu­te rechts ist, ver­dient sich sein siche­res Geld bei der Partei.

Leu­te: Laßt Euch nie kor­rum­pie­ren! Seid authen­tisch. Seid „wir selbst“. Denn das Eige­ne – ist halt das Eige­ne. Das, was uns aus­macht. Glück und Geld sind zwei ver­schie­de­ne paar Schu­he. Bleibt frei!