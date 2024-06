Der Mordanschlag auf Stürzenberger und der Tod des Rouven L.

Der 29jährige Poli­zist Rou­ven L., der nun sei­nen Ver­let­zun­gen erle­gen ist, kniet dar­in auf einem Mann in einer blau­en Jacke, den vie­le zunächst für eine Art “Secu­ri­ty” der Pax-Euro­pa-Ver­an­stal­tung hiel­ten (er war offen­bar nur irgend­ein Hel­fer; Stür­zen­ber­ger kann­te ihn per­sön­lich nicht). Hin­ter ihm steht der Atten­tä­ter, ein angeb­lich 25jähriger Afgha­ne namens Sulai­man A., und sticht dem Poli­zis­ten mit dem Mes­ser in den Hals.

Auf der Video­auf­nah­me, die zu die­sem Zeit­punkt die Run­de mach­te, sah es so aus, als hät­te sich der Poli­zist absur­der­wei­se auf einen Hel­fer gestürzt, der sich wie­der­um auf den Atten­tä­ter gestürzt hat­te, wel­cher sei­ner­seits auf Stür­zen­ber­ger ein­stach. Die­se Fehl­ein­schät­zung führ­te schein­bar dazu, daß der Poli­zist unab­sicht­lich dem Täter half, wor­auf die­ser dem Poli­zis­ten buch­stäb­lich “in den Rücken fiel”.

Das besag­te Mem mach­te dar­aus eine Art Alle­go­rie, indem es die Betei­lig­ten mit Beschrif­tun­gen ver­sah: der Poli­zist wur­de zum “Staat”, der Mann in der blau­en Jacke zum “Volk”, der Täter ver­kör­per­te die “Migra­ti­on”.

Die Sug­ges­tiv­kraft die­ses Bil­des, der auch ich zunächst erlag, war schla­gend, denn sie stimmt mit einer Erfah­rung über­ein, die seit Jah­ren etli­che Kom­men­ta­to­ren und Akti­vis­ten unse­res Spek­trums haben: Daß näm­lich der Staat wesent­lich ener­gi­scher Ein­wan­de­rungs­kri­ti­ker bekämpft als die nega­ti­ven Fol­gen die­ser Ein­wan­de­rung, die ja schließ­lich Ursa­che der Ein­wan­de­rungs­kri­tik sind, wie etwa Aus­län­der­kri­mi­na­li­tät und Islamismus.

Die­ser Umstand zeig­te sich in der Hys­te­rie um die tan­zen­de und sin­gen­de Syl­ter Par­ty­hor­de und ihren krea­tiv betex­te­ten Ohr­wurm­schla­ger. Das Estab­lish­ment reagier­te dar­auf mit weit­aus grö­ße­rer Empö­rung als auf Mor­de, Gewalt­ta­ten und Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gun­gen durch “Aus­län­der”.

In Wahr­heit empört es sich über­haupt nicht über die­se Din­ge, abge­se­hen von gele­gent­li­chen, geheu­chel­ten Betrof­fen­heits­phra­sen; sie schei­nen es völ­lig kalt zu las­sen. In Hit­ze­wal­lun­gen gerät es nur dann, wenn jemand “Alles für Deutsch­land” sagt oder Fak­ten über die Kri­mi­na­li­tät bestimm­ter eth­ni­scher Grup­pen veröffentlicht.

Als bekannt wur­de, daß der Poli­zist um sein Leben ringt, lösch­ten eini­ge ihre Pos­tings aus Pietätsgründen.

Den scho­ckie­rends­ten Ein­druck mach­te auf dem ers­ten Video der Anblick der fre­ne­ti­schen Wut des Angrei­fers. Er mein­te es ernst. Er woll­te ohne jeg­li­chen Zwei­fel Micha­el Stür­zen­ber­ger töten. Als ihm das nicht gelang, töte­te er den nächst­bes­ten, der ihm vor die Nase kam, eben jenen Poli­zis­ten, der gera­de dabei war, einen Drit­ten zu Boden zu drü­cken, der schein­bar ver­sucht hat­te, den Atten­tä­ter zu stoppen.

Was für eine wahn­sin­ni­ge Sze­ne! Was für ein Sinn­bild für das Vor­ge­hen die­ses Staates!

Es soll­te sich her­aus­stel­len, daß der Ablauf in Wahr­heit viel kom­pli­zier­ter war. Es soll­te uns eine Leh­re sein, mit “Memen” und Urtei­len zu war­ten, bis die in Fra­ge kom­men­de Situa­ti­on geklärt ist.

Einen Tag spä­ter tauch­te ein wei­te­res Video auf, das die Sze­ne aus einem ande­ren Blick­win­kel zeig­te. Es war aller­dings nur schwer und in Zeit­lu­pe zu ent­zif­fern. Das gesam­te töd­li­che Dra­ma spiel­te sich inner­halb von etwa 25 Sekun­den ab. Ent­schei­dun­gen, getrof­fen in Bruch­tei­len von Sekun­den, mit­ten im Kampf­ge­tüm­mel, rich­te­ten über Leben und Tod.

Ich ver­su­che, zu beschrei­ben, was ich auf die­sem zwei­ten Video sah (Kor­rek­tu­ren und Anmer­kun­gen bit­te in die Kom­men­tar­spal­ten; aus Grün­den der Über­sicht­lich­keit sind die meis­ten Screen­shots, die ich ein­ge­fügt habe, aus dem ers­ten Video).

Zwei Män­ner (einer in einer hell­grau­en Hose, einer mit einer Kapu­zen­ja­cke und “Coro­na­mas­ke”) eil­ten zu Hil­fe, um den Angrei­fer, der am Boden mit Stür­zen­ber­ger rang und auf ihn ein­stach, weg­zu­zie­hen. Der Mann mit der hell­grau­en Hose klam­mer­te den Kopf des Afgha­nen mit bei­den Bei­nen fest und fixier­te sei­ne Arme, der ande­re bück­te sich nach unten, und ver­such­te dabei zu hel­fen, wäh­rend Stür­zen­ber­ger Fuß­trit­te austeilte.

Als der Mann in der blau­en Jacke hin­zu­kam, dach­te er offen­bar, der Hel­fer am Boden mit der hell­grau­en Hose sei der Angrei­fer oder einer der Angrei­fer (nie­mand wuß­te zu die­sem Zeit­punkt, wie vie­le es waren), und begann, auf ihn ein­zu­schla­gen. Das aber war der ent­schei­den­de Irr­tum, der in einer Ket­ten­re­ak­ti­on das Schick­sal von Rou­ven L. besie­geln sollte.

Der nun zusam­men mit sei­nen Kol­le­gen hin­zu­ei­len­de Rou­ven L. stürz­te sich auf den Mann in der blau­en Jacke, der auf den Hel­fer in der hell­grau­en Hose ein­schlug. Er hat sub­jek­tiv rich­tig gehan­delt, denn es muß tat­säch­lich so aus­ge­se­hen haben, als sei der Mann in der blau­en Jacke ein Kom­pli­ze des Atten­tä­ters – sofern über­haupt erkenn­bar war, wer hier was tat. Was der Poli­zist in die­sem Moment wirk­lich dach­te und wahr­nahm, wer­den wir nie erfah­ren. Er muß­te rasch, sehr rasch ent­schei­den und handeln.

Die ande­ren Poli­zis­ten, allen vor­an der­je­ni­ge, der spä­ter den Angrei­fer nie­der­schoß, näher­ten sich dem am Boden lie­gen­den Angrei­fer. Die­ser konn­te sich jedoch blitz­schnell auf­rap­peln und den Hel­fer in der wei­ßen Hose bei­sei­te tre­ten, obwohl er von nicht weni­ger als sechs (männ­li­chen und weib­li­chen) Poli­zis­ten umzin­gelt war. Der zwei­te Hel­fer mit Kapu­ze und Coro­na­mas­ke flüchtete.

Sieht man sich das Video in Zeit­lu­pe an, dann erkennt man deut­lich, wie alle sechs Poli­zis­ten simul­tan in dem Augen­blick zurück­wei­chen, in dem der Atten­tä­ter den Mann in der wei­ßen Hose von sich stößt.

Es ist offen­bar in die­sem Moment, in dem der Poli­zist, der das Dra­ma durch einen Schuß been­den soll­te, und der dem Aus­se­hen nach ver­mut­lich sel­ber “Migra­ti­ons­hin­ter­grund” hat, die Waf­fe zu zie­hen scheint. Eine sei­ner Kol­le­gin­nen im Hin­ter­grund dreht der Sze­ne den Rücken zu und ergreift panisch die Flucht, wäh­rend der Atten­tä­ter auf Rou­ven L. einsticht.

Den Abschluß des Gesche­hens sieht man auf dem “ers­ten” Video bes­ser. Im glei­chen Augen­blick, in dem Rou­ven L. den Blau­be­jack­ten nie­der­wirft, steht Sulai­man auf. Er stürzt sich auf den Poli­zis­ten, sticht ihn von hin­ten mehr­fach in Hals und Kopf und wird von einem ande­ren Poli­zis­ten mit der Waf­fe niedergestreckt.

Drei Men­schen lie­gen nun am Boden: Der Atten­tä­ter, der Poli­zist und der Blau­be­jack­te, der in einem Moment stu­pen­der Geis­tes­ge­gen­wär­tig­keit das fal­len­ge­las­se­ne Mes­ser des Täters zu sei­ner Rech­ten greift und außer Reich­wei­te befördert.

Nun kommt der für mich per­sön­lich erschüt­ternds­te Moment: Rou­ven L. rap­pelt sich auf, legt sei­ne lin­ke Hand auf die Wun­de am Hin­ter­kopf, kniet zunächst am Boden und steht dann ker­zen­ge­ra­de auf.

Er weiß noch nicht, daß er bereits ein toter Mann ist.

Kann man irgend­je­man­dem der Betei­lig­ten einen Vor­wurf machen?

Merk­wür­dig erscheint es schon, daß ein Auf­ge­bot von sie­ben Poli­zis­ten bei­der­lei Geschlechts die Tat nicht ver­hin­dern konn­te, und eben­so, daß die Poli­zis­ten mit Zeit­ver­zö­ge­rung ein­grif­fen, wäh­rend es das beherz­te Han­deln der bei­den zivi­len Hel­fer war, das ver­mut­lich Stür­zen­ber­gers Leben geret­tet hat.

Man kann auch dem Mann in der blau­en Jacke, der sich so fatal geirrt hat, kei­nen Vor­wurf machen: Er war kein aus­ge­bil­de­ter Poli­zist, und es wäre jedem von uns schwer­ge­fal­len, mit­ten im Getüm­mel, wäh­rend es um Leben und Tod geht, unter Ein­satz des eige­nen Lebens den Über­blick zu bewahren.

Stür­zen­ber­ger selbst hat die­sen von mir skiz­zier­ten Ablauf der Gescheh­nis­se bestä­tigt. Weil heu­te jeder Mensch ein Smart- oder iPho­ne griff­be­reit in der Tasche hat, ist die­ses Ereig­nis nun zwei­fach doku­men­tiert wor­den (was ver­mut­lich den Poli­zei­ein­satz gra­vie­rend behin­dert hat), und jeder, der will, kann ver­su­chen, es im Detail zu unter­su­chen. Vie­le sol­cher Ereig­nis­se sind indes nicht gefilmt worden.

Tra­gi­scher­wei­se muß­te jener Poli­zist, der als ers­ter gehan­delt und sich mutig in das Gesche­hen gestürzt hat, mit sei­nem Leben bezah­len. Er han­del­te im Diens­te eines Staa­tes, der Ver­bre­chen wie jene in Mann­heim nicht nur unge­nü­gend bekämpft, son­dern durch sei­ne Migra­ti­ons­po­li­tik auch noch aktiv begünstigt.

Der Atten­tä­ter hat die Kugel über­lebt, ist aber bis dato noch nicht “ver­neh­mungs­fä­hig”. Micha­el Stür­zen­ber­ger muß­te not­ope­riert wer­den. Er ist um Haa­res­brei­te dem Tod ent­ron­nen; sein Gesicht wird nun für immer von Nar­ben gekenn­zeich­net sein. Unge­bro­chen wer­den hin­ge­gen sei­ne Kampf­mo­ral und Kamp­fes­lust bleiben.

Fünf wei­te­re Men­schen wur­den durch den Angriff ver­letzt. Es ist auf­fal­lend, daß min­des­tens die Hälf­te der Ver­letz­ten eben­falls Migra­ti­ons­hin­ter­grund hat: Auf Wiki­pe­dia ist die Rede von einem “Deutsch-Kasa­chen” und einem “Ira­ker”. Ich weiß nicht, wel­cher von bei­den der Mann in der hell­grau­en Hose ist, der wohl tap­fers­te von allen, die ein­ge­grif­fen haben (hat er Kampf­spor­t­er­fah­rung, wie hier gemut­maßt wird?).

Stür­zen­ber­ger kann sich durch das Gesche­hen mit all sei­nen Details in sei­ner Mis­si­on bestä­tigt füh­len: Denn er ist kei­nes­wegs ein “Rechts­extre­mist”, son­dern in Wahr­heit ein libe­ra­ler Mul­ti­kul­tu­ra­list, der auf Pla­ka­ten dick, fett und unmiß­ver­ständ­lich erklärt, daß er sich nicht gegen “fried­li­che Mus­li­me” stellt, son­dern allein den “poli­ti­schen Islam”.

Mit die­ser ver­kürz­ten, aber in sich schlüs­si­gen Sicht­wei­se auf die Islam-Pro­ble­ma­tik in Deutsch­land, hat er vie­le Sym­pa­thien unter “Migra­ti­ons­hin­ter­gründ­lern” sam­meln kön­nen, dar­un­ter auch etli­chen “afro-ara­bi­schen” (um ein Schlag­wort zu benut­zen, über das ich in letz­ter Zeit in den rech­ten sozia­len Medi­en öfter stol­pe­re und das ich für nicht beson­ders gut gewählt hal­te, beson­ders, wenn damit Indi­vi­du­en titu­liert wer­den, die weder Afri­ka­ner noch Ara­ber sind).

Wie zu erwar­ten, hat sich die­ses Dra­ma erneut in die neur­al­gi­schen Punk­te der auf Lebens­lü­gen auf­ge­bau­ten heu­ti­gen Bun­des­re­pu­blik gebohrt und Unmen­gen an ent­lar­ven­den Reak­tio­nen pro­vo­ziert. Der Fall ist so ein­deu­tig, daß die Medi­en sicht­li­che Schwie­rig­kei­ten haben, ihn in ein abschwä­chen­des Framing zu packen. Mit ent­spre­chen­den Ver­ren­kun­gen gelingt frei­lich auch dies leidlich.

Beson­ders bizarr ist die stän­dig wie­der­hol­te Behaup­tung, “die Hin­ter­grün­de der Tat sind immer noch unklar”, wäh­rend jeder Blin­de sehen kann, was hier pas­siert ist, und nur ein biß­chen Recher­che genü­gen wür­de, um zu erfah­ren, daß Stür­zen­ber­ger schon seit Jah­ren von aggres­si­ven Mus­li­men, die auf sei­nen Ver­an­stal­tun­gen auf­tau­chen, mit dem Tod bedroht wird.

Der Rest läuft ab wie ein Skript, das eine Sati­re-KI schrei­ben könn­te: Der Wal­fisch im Raum wird geflis­sent­lich über­se­hen, und auf blo­ße “Mes­ser­kri­mi­na­li­tät” redu­ziert, als ob es uner­heb­lich wäre, in wes­sen Hän­den die­se Mes­ser vor sich hin­mes­sern. “Poli­ti­ker for­dern mehr Mes­ser­ver­bots­zo­nen”, obwohl die Tat in einer Waf­fen­ver­bots­zo­ne statt­fand (wenn auch außer­halb der gül­ti­gen Tageszeiten).

Rai­ner Wendt, Vor­sit­zen­der der deut­schen Poli­zei­ge­werk­schaft, kom­men­tier­te per­fi­de: “Wenn zwei Extre­mis­ten auf­ein­an­der­tref­fen, dann wird’s gefähr­lich”, und ver­wies dar­auf, daß Stür­zen­ber­ger “poli­zei­be­kannt wegen vie­ler Ver­ur­tei­lun­gen” sei, ohne zu erwäh­nen, daß es sich hier­bei um rei­ne “Mei­nungs­ver­bre­chen” handelt.

Nicht min­der durch­sich­tig war das Manö­ver von Olaf Scholz, Kat­rin Göring-Eckardt und ande­ren, just zu die­sem Zeit­punkt an den Mord an Wal­ter Lüb­cke zu erinnern:

2019 wur­de Wal­ter Lüb­cke ermor­det. Von einem durch Hass im Netz ange­sta­chel­ten Rechts­extre­mis­ten. Wal­ter Lüb­cke kämpf­te für eine offe­ne Gesell­schaft und die Demo­kra­tie in unse­rem Land. Ich tei­le den Appell sei­ner Fami­lie: Lasst uns stand­haft blei­ben. Jeden Tag. Wir sind mehr!

Das ist ange­wand­te “Hier­ar­chie der Opfer” in eige­ner Sache. Der “Fall” Sulai­man A., des­sen Tat von Mus­li­men unter­schied­li­cher eth­ni­scher Her­kunft in den sozia­len Medi­en hem­mungs­los und laut­stark beju­belt wur­de, steht exem­pla­risch für alles, was an der deut­schen Ein­wan­de­rungs­po­li­tik schief lief und schief läuft.

Inzwi­schen wur­den fol­gen­de Tat­sa­chen bekannt: 2013 kam er als “unbe­glei­te­ter Min­der­jäh­ri­ger” nach Deutsch­land, bereits 2014 wur­de sein Asyl­an­trag abge­lehnt. Den­noch schaff­te er es, sich bei­na­he ein Jahr­zehnt lang in die­sem Land auf­zu­hal­ten, ohne abge­scho­ben zu wer­den. Wäh­rend die­ses ille­ga­len Auf­ent­halts gelang es ihm, “mit einer deut­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen” ein “Anker­kind” zu zeu­gen, und damit einen Auf­ent­halts­ti­tel zu erhal­ten. Sei­ne You­tube-Akti­vi­tä­ten las­sen deut­li­che Rück­schlüs­se auf isla­mis­ti­sche Sym­pa­thien zu.

Es gibt hier­zu nichts ande­res zu sagen, als was etwa Feroz Khan gesagt hat:

Nicht, dass es mich wun­dern wür­de, aber der Umstand, dass das Mas­sa­ker mit einer ein­fa­chen Rück­füh­rung – wel­che nicht nur recht­lich völ­lig legi­tim gewe­sen wäre, son­dern im Sin­ne der öffent­li­chen Sicher­heit offen­kun­dig auch mehr als not­wen­dig – oder doch zumin­dest Unter­brin­gung in Abschie­be­haft hät­te ver­mie­den wer­den kön­nen, macht umso wütender. Ich for­de­re die kon­se­quen­te und sofor­ti­ge Remi­gra­ti­on von allen in Deutsch­land befind­li­chen Isla­mis­ten, ille­ga­len und/oder kri­mi­nel­len Zuwan­de­rern. Jene Isla­mis­ten mit deut­schem Hin­ter­grund gilt es streng zu beobachten. Das ist das MINDESTE, DIE ABSOLUTE NULLLINIE ein­ge­denk des ermor­de­ten Poli­zis­ten Rou­ven L.

Was wir hier vor Augen haben, ist frei­lich nur die Spit­ze des Eis­bergs, denn es haben sich in den letz­ten Jah­re vie­le ver­gleich­ba­re und zum Teil noch schlim­me­re Taten ereig­net, die nicht auf Video fest­ge­hal­ten wurden.

Ich erin­ne­re nur, falls das schon in Ver­ges­sen­heit gera­ten ist, an Abdi­rah­man Jibril A., der 2021 in der Würz­bur­ger Alt­stadt gleich drei (!) Frau­en mit einem Mes­ser getö­te­te und fünf wei­te­re schwer ver­letzt hat. Das ältes­te Opfer war Jahr­gang 1939, das jüngs­te 1996. Das drit­te war eine erst ein paar Mona­te zuvor ein­ge­wan­der­te Bra­si­lia­ne­rin, die nur knapp das Leben ihrer elf­jäh­ri­gen Toch­ter ret­ten konnte.

Der Soma­li­er war 2015 im Zuge der gro­ßen “Flücht­lings­wel­le” ins Land gekom­men und 2018 als Kron­zeu­ge für angeb­li­che neo­na­zis­ti­sche “Hetz­jag­den” in Chem­nitz auf­ge­tre­ten. Auch sein Asyl­an­trag war abge­lehnt wor­den, aber er genoß soge­nann­ten “sub­si­diä­ren Schutz”, weil er behaup­tet hat­te, in sei­ner Hei­mat von isla­mis­ti­schen Ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen bedroht zu wer­den. Dadurch hielt er sich legal im Lan­de auf.

Das ist wie gesagt, ein beson­ders haar­sträu­ben­des Bei­spiel, aber nur eines von vie­len, all­zu­vie­len ande­ren. Die Opfer die­ser Taten wer­den regel­mä­ßig im “Erin­ne­rungs­loch” ver­senkt, wäh­rend nach ande­ren, die dem Regime ideo­lo­gisch bes­ser in den Kram pas­sen, Stra­ßen benannt werden.

Eine “Remigrations”-Politik, die auch demo­gra­phi­sche Effek­te zei­ti­gen wür­de, liegt heu­te noch in wei­ter Fer­ne. Aber allein schon mit den bestehen­den Geset­zen lie­ße sich eine gan­ze Men­ge an Gewalt, Ter­ror und Blut­ver­gie­ßen ver­hin­dern, wenn nur der Wil­le da wäre, sie kon­se­quent anzuwenden.

Der deut­sche Staat hat die­sen Wil­len aber nicht, und dar­um ist Rou­ven L., der für ihn vor­bild­lich sei­ne Pflicht erfüllt hat, nun tot.