Das Kabinett des Dr. Mathews: Homosexualität als Horrorfilm

Letzten Samstag fand in Wien die alljährliche "Pride"-Parade statt. Ich hatte davon nichts mitbekommen, und geriet auf der Ringstraße unversehens in die zusammenströmenden Massen.

Mir schien, daß weit­aus mehr jun­ge Frau­en im auf­rei­zen­den Glit­zer- und Par­ty-Look unter­wegs waren als “tun­tig” auf­ge­motz­te Män­ner. Sogar eini­ge “hete­ro­se­xu­el­le” Paa­re sah ich, Hand in Hand, das Gesicht mit Regen­bo­gen­far­ben bemalt. Teil­nah­me an dem Spek­ta­kel ist heu­te über abwei­chen­de Geschlechts-“Orientierungen” hin­aus ein “Life-Style”, ein mora­li­sches Sta­tus­sym­bol, ermu­tigt und geför­dert “von oben”.

Hier ist ein Video der Stadt Wien mit ein paar Kurz­in­ter­views, die offen­bar als reprä­sen­ta­tiv erach­tet wer­den. Wenn die­se Leu­te “bun­te” Vögel sind, wie sie sel­ber ger­ne behaup­ten, dann ver­mut­lich Papa­gei­en, denn sie tun nichts wei­ter, als die übli­chen Pla­ti­tü­den und Bana­li­tä­ten nach­zu­plap­pern, die tag­täg­lich in den öffent­li­chen Raum ven­ti­liert wer­den. Sie sind Kon­for­mis­ten und Poseu­re, alles ande­re als “anders als die andern”, wie sie sel­ber wähnen.

Ihr ritua­li­sier­ter Ruf nach sozia­len und poli­ti­schen For­de­run­gen, die längst erfüllt sind, sind aller­dings nur der dün­ne ideo­lo­gi­sche Über­bau der Haupt­sa­che, näm­lich einer nar­ziss­ti­schen, unan­ge­mes­se­ne Aner­ken­nung ein­for­dern­den Zur­schau­stel­lung von diver­sen Sze­ne-Out­fits, Feti­schen, “Kinks” und para­phi­len Geschmacks­rich­tun­gen aller Art.

Die dop­pel­bö­di­ge Bot­schaft sol­cher Ver­an­stal­tun­gen ist, daß das Dar­ge­bo­te­ne einer­seits “divers”, “bunt” und ver­eh­rungs­wür­dig, ande­rer­seits aber auch völ­lig “nor­mal” sei und dem Ver­hal­ten der “hete­ro­nor­ma­ti­ven” Mehr­heit min­des­tens gleich­wer­tig gegenüberstehe.

In den etwa drei­ßig Jah­ren, in denen die­se Para­de in Wien statt­fin­det, hat sich dies­be­züg­lich nichts geän­dert. Der Unter­schied zu frü­he­ren Zei­ten ist, daß die Regen­bo­gen­agen­da inzwi­schen den Rang einer Art Staats­re­li­gi­on erlangt hat, die kei­nen Dis­sens und kei­ne Blas­phe­mie mehr zuläßt, inklu­si­ve ent­spre­chen­der Geset­ze, die Men­schen das Leben schwer machen sol­len, die sich zum Bei­spiel wei­gern, Män­ner in Frau­en­klei­dern als “Frau­en” anzu­er­ken­nen oder Fan­ta­sie­pro­no­men zu benutzen.

Auf die­se Art wer­den “LGBTQ”-Menschen in den Rang höhe­rer Wesen erho­ben, und wer sei­nen sozia­len Sta­tus in man­chen Krei­sen stei­gern oder sich sonst­wie inter­es­sant machen möch­te, kann sich nun kur­zer­hand als “que­er” oder “non-binär“erklären (wie etwa “Nemo”, der Gewin­ner des letz­ten Eurovision-Wettbewerbs).

Punkt­lich zum “Stolz­mo­nat” hat mir nun mein Büche­ren­gel ein kurio­ses Geschenk gemacht.

Ich habe die­sen anti­qua­ri­schen Zufalls­fund mit eini­gem Genuß als Kon­trast­pro­gramm zur lau­fen­den Pro­pa­gan­da­flut gele­sen, auch wenn ich dem Inhalt als ein­ge­fleisch­ter Blü­he­ria­ner (größ­ten­teils) nicht zustim­me: Is Homo­se­xua­li­ty a Men­ace? (“Ist Homo­se­xua­li­tät eine Gefahr?”), New York 1957, ver­faßt von einem Dr. Arthur Guy Mathews.

Es han­delt sich offen­bar um ein recht sel­te­nes Buch, da ich auf Book­loo­ker, Abe­books und ande­ren anti­qua­ri­schen Such­por­ta­len kein zwei­tes Exem­plar fin­den konn­te (immer­hin hat es einen Wiki­pe­dia-Ein­trag). Infor­ma­ti­on über den Autor ist eben­falls eher spär­lich gesät, aber eini­ges konn­te ich doch aus­fin­dig machen.

Die New York Times bezeich­ne­te ihn in einem kur­zen Nach­ruf vom 11. Okto­ber 1980 als “Psych­ia­ter”, ver­stor­ben im 77. Lebens­jahr. In einem Brief an das Schwu­len­ma­ga­zin one vom Febru­ar 1954, das Zwei­fel an der Recht­mäßgkeit sei­nes Dok­tor­ti­tels geäu­ßert hat­te, bezeich­ne­te er sich selbst als “Inge­nieur”, “Arzt”, Mit­glied zahl­rei­cher natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler medi­zi­ni­scher Gesell­schaf­ten, dar­un­ter eine für “natur­heil­kund­li­che Ärz­te und Chir­ur­gen”. Er behaup­tet auch, im 2. Welt­krieg an der Ent­wick­lung von gehei­men Waf­fen betei­ligt gewe­sen zu sein.

Mathews brüs­tet sich in dem Brief damit, Ver­fas­ser zwei­er popu­lär­wis­sen­schaft­li­cher Best­sel­ler zu sein, Con­quer Your Ner­ves und Take it Easy, die mit sieb­zehn “her­aus­ra­gen­den” medi­zi­ni­schen Prei­sen über­häuft wur­den. Als Autor war er tätig für Publi­ka­tio­nen aus dem Medi­en-Impe­ri­um des Fit­ness- und Body­buil­dung-Gurus Ber­narr Mac­fa­den, der ein aus­ge­spro­che­ner Schwu­len­has­ser war. In die­ser Tätig­keit schrieb er Arti­kel, deren Schlag­zei­len von one per Col­la­ge zitiert werden:

Homo­se­xua­li­tät – Sta­lins Atom­bom­be auf Ame­ri­ka. Wer wagt einen Kreuz­zug gegen die­se Ver­derbt­heit? – Les­ben machen Jagd auf schwa­che Frau­en. – Homo­se­xu­el­le rui­nie­ren die Nor­ma­len.- Homo­se­xu­el­le sind gefähr­lich. – Homo­se­xu­el­le ver­ste­cken sich hin­ter Kinsey.

Das beson­de­re an Dr. Mathews war aller­dings, daß er sich auch als Kri­mi­no­lo­ge betrach­te­te und Lei­ter einer Pri­vat­de­tek­tei mit dem Titel “Kings Bureau of Inves­ti­ga­ti­on and Psy­cho­tic Rese­arch” mit Sitz in New York war. Er war also eine Art pro­fes­sio­nel­ler “Schwu­len­jä­ger”, stän­dig homo­se­xu­el­len Umtrie­ben, Ver­schwö­run­gen und Per­so­nen auf der Spur, um sie per Ent­hül­lung und Anzei­ge hin­ter Git­ter zu bringen.

Sei­ne Erleb­nis­se und “For­schun­gen” geben den Stoff für das mir vor­lie­gen­de Buch, das einen außer­or­dent­li­chen Unter­hal­tungs­wert hat, nicht zuletzt auf­grund der Ansich­ten des Autors, die wei­test­mög­lich von dem ent­fernt sind, was heu­te als akzep­ta­bel, ver­bind­lich und mora­lisch gebo­ten gilt.

Sein Stand­punkt ist ein rein medi­zi­nisch-hygie­ni­scher, ohne irgend­ei­ne reli­giö­se Bei­mi­schung. Sei­ne Ansich­ten zu Sexua­li­tät sind ins­ge­samt eher “pro­gres­siv” (er hat zum Bei­spiel eine ziem­lich ent­spann­te Hal­tung zu kind­li­cher Mas­tur­ba­ti­on und “Dok­tor­spie­len”), inso­fern sich die­se inner­halb eines ehe­li­chen Rah­mens in “gesun­den”, hete­ro­se­xu­el­len, auf Kin­des­zeu­gung aus­ge­rich­te­ten For­men manifestiert.

Männ­li­che und weib­li­che Homo­se­xua­li­tät ist für ihn aus­nahms­los eine “erwor­be­ne” Geis­tes­krank­heit, die wie eine Psy­cho­se psych­ia­trisch behan­delt wer­den kann und muß. Eben dadurch, daß sie nicht ange­bo­ren, son­dern “erwor­ben” und erwerb­bar ist, ist sie sei­nen Augen eine epi­de­mi­sche Gefahr für die Gesell­schaft. War­um, führt er in 27 kur­zen Kapi­teln aus, die unter­su­chen, wie sich die homo­se­xu­el­le Gefahr in Schu­len, Fami­li­en, Ehen, im Show-Busi­ness, unter Sozi­al­ar­bei­tern, Sexu­al­for­schern, Pfle­ge­per­so­nal, Ärz­ten, Uni­ver­si­tä­ten, Gefäng­nis­se, der Künst­ler-Bohè­me und in Kri­mi­nal­sta­tis­ti­ken auswirkt.

Auch wenn Mathews Homo­se­xu­el­le in ers­ter Linie als “krank” betrach­tet, ist die Gren­ze zum Kri­mi­nel­len bei ihm stets flie­ßend. Ein jeder Schwu­le, eine jede Les­be, ist in sei­nen Augen ein poten­ti­el­ler kri­mi­nel­ler Schäd­ling, der so früh wie mög­lich erkannt, ent­larvt und von der Gesell­schaft iso­liert wer­den muß. Er ist unver­hoh­len stolz dar­auf, wie vie­le die­ser bös­ar­ti­gen Geis­tes­kran­ken er bereits auf­ge­spürt, ange­zeigt und um ihren Ruf und Arbeits­platz gebracht hat.

Mit die­sem Stand­punkt befand er sich im voll­kom­me­nen Ein­klang mit dem “Main­stream” sei­ner Zeit: In sämt­li­chen US-Bun­des­staa­ten gab es zu die­ser Zeit “Sodo­my Laws”, die homo­se­xu­el­le Betä­ti­gung unter Stra­fe stel­len, wäh­rend das offi­zi­el­le psych­ia­tri­sche Klas­si­fi­ka­ti­ons­sys­tem “Dia­gno­stic and Sta­tis­ti­cal Manu­al of Men­tal Dis­or­ders” (DSM) Homo­se­xua­li­tät als Geis­tes­krank­heit (“men­tal dis­or­der”) qua­lif­zier­te. Homo­se­xu­el­le muß­ten zu die­ser Zeit ein Dop­pel­le­ben füh­ren, sich “ver­stel­len” und hin­ter einer repu­ta­blen Fas­sa­de der Nor­ma­li­tät verstecken.

Hin­zu kam, daß die Angst vor Homo­se­xu­el­len auch poli­tisch ein Trend der frü­hen fünf­zi­ger Jah­re war: Nach­dem der Staats­ap­pa­rat von ech­ten oder ver­meint­li­chen Kom­mu­nis­ten gesäu­bert wor­den war (für die­se Vor­gän­ge ist der Name des “Hexen­jä­gers” Joseph McCar­thy emble­ma­tisch gewor­den), wur­den Homo­se­xu­el­le ins Visier genom­men, da sie als labil, wei­bisch, unzu­ver­läs­sig und vor allem erpreß­bar gal­ten, und somit als erhöh­tes Sicher­heits­ri­si­ko in der Epo­che des “kal­ten Krieges”.

(Die para­no­ide Atmo­sphä­re die­ser Zeit spie­gelt sich vor­treff­lich in dem Sci-Fi-Hor­ror­film Inva­si­on of the Body Snat­chers von 1956 wider, in dem Ali­ens unmerk­lich die Gesell­schaft unter­wan­dern und “nor­ma­le” Men­schen durch täu­schend ähn­li­che “Dupli­ka­te” erset­zen, die in teuf­li­schen Scho­ten aus dem Welt­all heranwachsen.)

FBI-Agen­ten und ande­re Ermitt­ler wur­den beauf­tragt und befugt, das Pri­vat­le­ben suspek­ter Bür­ger aus­zu­spio­nie­ren. In der Fol­ge ver­lo­ren zehn­tau­sen­de Men­schen allein auf­grund ihrer sexu­el­len Ver­an­la­gung ihre Arbeits­plät­ze (der His­to­ri­ker David K. John­son präg­te dafür den Begriff “Laven­der Sca­re”). Etli­che der Betrof­fe­nen nah­men sich in der Fol­ge das Leben. Eine der ers­ten Amts­hand­lun­gen des frisch gewähl­ten Prä­si­den­ten Eisen­hower im Jahr 1953 war die Ver­ab­schie­dung des “Exe­cu­ti­ve Order 10450”, der Ent­las­sun­gen, Berufs­ver­bo­ten und “back­ground checks” auf­grund des Ver­dach­tes auf Homo­se­xua­li­tät eine recht­li­che Grund­la­ge gab.

Der Kon­trast zum heu­ti­gen ame­ri­ka­ni­schen Staat, der sei­ne Insti­tu­tio­nen mit Regen­bo­gen­fah­nen schmückt und LGBTQ-Men­schen in sei­nen Diens­ten als Aus­hän­ge­schil­der in die vor­ders­te Rei­he stellt, könn­te kaum grö­ßer sein.

Der bis­lang bizarrs­te Fall war der­je­ni­ge von Sam Brin­ton, einem selbst­er­klärt “gen­der­flui­den” Lebe­we­sen (Pro­no­men: they/them), das öffent­lich mit Glat­ze, Lip­pen­stift, Stö­ckel­schu­hen und Glit­zer­klei­dern auf­trat und zwi­schen Juni und Dezem­ber 2022 einen Pos­ten im Amt für Kern­ener­gie inne­hat­te. Er wur­de schließ­lich auf­grund meh­re­rer Vor­fäl­le von (offen­bar zwang­haf­ten) Kof­fer­dieb­stäh­len (!) gefeuert.

Brin­ton ver­hielt sich genau­so neu­ro­tisch und halt­los, wie er aus­sah, aber nie­mand hielt ihn für ein “Sicher­heits­ri­si­ko”. Im Gegen­teil hat sei­ne expo­nier­te “Geschlechts­iden­ti­tät” sei­ne Kar­rie­re ver­mut­lich auch noch befördert.

Dr. Mathews prä­sen­tiert sich als Denun­zi­ant mit gutem Gewis­sen, der auch nicht davor zurück­scheut, homo­se­xu­el­le Men­schen, die sich ihm als Arzt anver­trau­en, hin­ter­rücks in die Pfan­ne zu hau­en. Er ist der Ansicht, daß sie völ­lig zurecht ihre Arbeits­plät­ze ver­lie­ren, sozi­al iso­liert und kri­mi­na­li­siert wer­den, zumin­dest so lan­ge sie sich wei­gern, sich psych­ia­trisch behan­deln zu las­sen (die ame­ri­ka­ni­sche Psych­ia­trie die­ser Jah­re war ein Alp­traum aus Elek­tro­schocks, Lobo­to­mie und üppi­ger Medikation).

Damit hat er ekla­tan­te Ähn­lich­kei­ten mit den heu­ti­gen Kämp­fern gegen “Rechts”, in deren Welt­bild “Rech­te” eine ähn­li­che Funk­ti­on haben, wie Schwu­le und Les­ben in seinem.

Inter­es­san­ter­wei­se macht Dr. Mathews andeu­tungs­wei­se auch für die Gräu­el des Natio­nal­so­zia­lis­mus homo­se­xu­el­le Sadis­ten ver­ant­wort­lich: Er bezeich­net Ilse Koch (die mit den Lam­pen­schir­men) als “bise­xu­ell”, und behaup­tet, Göring sei wegen homo­se­xu­el­ler Unzucht vor Gericht gestellt wor­den. Hit­ler sei zwar ein hete­ro­se­xu­el­ler, dro­gen­süch­ti­ger Sado­ma­so­chist mit Ver­fol­gungs­wahn gewe­sen, “vie­le sei­ner engs­ten Ver­trau­ten” waren jedoch Homo­se­xu­el­le. Erst als er “Gene­ral Röhm” dabei erwisch­te, wie er einen “Nazi SS tro­o­per” ver­füh­ren woll­te, habe er den Para­graph 175 ein­ge­führt, um “Armee, Uni­ver­si­tä­ten und Klös­ter” von Homo­se­xu­el­len zu säubern.

Die­se Mischung aus fak­ti­schem Unsinn und Halb­wahr­hei­ten über­bie­tet er noch auf impo­nie­ren­de Weise:

Hit­ler war jedoch ein wenig spät dran mit der Säu­be­rung von sexu­el­len Abweich­lern. Inzwi­schen kennt die Welt nur zu gut das Aus­maß ihrer homo­se­xu­el­len „Intel­li­genz und Kul­tur“. Nur die Zeit wird zei­gen, ob es sol­chen Typen jemals wie­der gelin­gen wird, eine ande­re Nati­on in den Ruin füh­ren und ob sie wie­der in der Lage sein wer­den, Mil­lio­nen unschul­di­ger Men­schen bru­tal zu ermor­den, nur um einen per­sön­li­chen sadis­ti­schen Ner­ven­kit­zel dar­aus zu ziehen.

Mathews argu­men­tiert also allen Erns­tes: Hät­te Hit­ler frü­her mit sei­nen anti-homo­se­xu­el­len Säu­be­run­gen begon­nen, hät­te er den Holo­caust verhindert.

Das gute Gewis­sen des Denun­zi­an­ten legi­ti­miert sich durch die Dämo­ni­sie­rung des zu Denun­zie­ren­den. Homo­se­xu­el­le sind in Mathews Augen anste­cken­de Viren in Men­schen­ge­stalt oder noch bes­ser Vam­pi­re, die Mimi­kry betrei­ben und nur äußer­lich wie nor­ma­le Men­schen erschei­nen (ähn­lich wie die Ali­ens in Inva­si­on of the Body Snat­chers oder Juden, die sich in anti­se­mi­ti­schen Ver­schwö­rungs­theo­rien als “Gojim” ausgeben).

Wie der Biß eines Vam­pirs des­sen Opfer eben­falls in einen Vam­pir ver­wan­delt, so hat auch homo­se­xu­el­ler Sex die Wir­kung, die­je­ni­gen, die dazu ver­führt oder genö­tigt wer­den, in Homo­se­xu­el­le zu ver­wan­deln. Auf die­se Wei­se gschieht auch die “Fort­pflan­zung” der Homosexuellen.

Mathews selbst spielt in die­sem Dra­ma die Rol­le des Vam­pir­jä­gers Van Hel­sing, der uner­müd­lich auf der Suche nach Blut­saugern ist, die sich in Fami­li­en, Insti­tu­tio­nen und Kon­zer­ne ein­schlei­chen und dort ver­schwö­re­ri­sche, mafio­ti­sche Netz­wer­ke bilden.

Beson­ders häu­fig schil­dert er Fäl­le von les­bi­schen “Vam­pi­ren”, die sich auf ver­hei­ra­te­te oder ver­wit­we­te Frau­en oder auch jun­ge, hilf­lo­se Mäd­chen stür­zen, wie in dem berühm­ten Schau­er­ge­dicht “Chris­t­abel” von Coleridge.

A star hath set, a star hath risen,

O Geral­di­ne! sin­ce arms of thine

Have been the love­ly lady’s prison.

Dabei hat les­bi­sche Sexu­al­be­tä­ti­gung (Mathews beschreibt sie ziem­lich detail­iert) an und für sich bereits einen “vam­pi­ri­schen” Charakter:

In allen Fäl­len benutzt die Les­be ihren Mund für eine Viel­zahl unna­tür­li­cher Hand­lun­gen. Die Frau, die im Bann einer Les­be steht, ver­kommt rasch zu einem geis­ti­gen und kör­per­li­chen Wrack, das unter Höl­len­qua­len und Gewis­sens­bis­sen lei­det, aber gleich einem Dro­gen­süch­ti­gen nicht in der Lage ist, die wie­der­hol­ten Annä­he­rungs­ver­su­che jenes kra­ken­ar­ti­gen Wesens abzu­weh­ren, das ihr stän­dig die Lebens­kraft aus­saugt, der Lesbe.

Ähn­lich ergeht es dem Opfer des männ­li­chen Homo­se­xu­el­len (das Wort “gay” wird von Mathews nicht benutzt):

Es wird nicht nur geis­tig und kör­per­lich zer­stört, son­dern ver­liert auch jeg­li­che Kon­trol­le über sei­ne Wil­lens­kraft, sei­ne Wür­de und sei­nen Selbst­er­hal­tungs­trieb und wird oft in Bezie­hun­gen mit sadis­ti­schen, besitz­ergrei­fen­den und eifer­süch­ti­gen Ver­rück­ten verwickelt.

Man­che Fall­bei­spie­le lesen sich wie Dreh­bü­cher von Hor­ror­fil­men mit por­no­gra­phi­schem Einschlag.

Eines davon berich­tet von einem 16jährigen Mäd­chen, das von einer gleich­alt­ri­gen Les­bie­rin ver­führt wird. Da der Vater des Mäd­chens im Roll­stuhl sitzt und ihr Bru­der bei der Armee dient, sind kei­ne Män­ner anwe­send, die das abnor­ma­le Trei­ben der bei­den in einem abge­le­ge­nen Som­mer­häus­chen in den Ber­gen stö­ren könn­ten. Eines Tages taucht jedoch der Bru­der, der früh­zei­tig vom Mili­tär ent­las­sen wur­de, uner­war­tet auf, und erwischt die sap­p­hi­schen Mäd­chen kom­plett ent­klei­det auf der Couch, in fla­gran­ti:

Sie waren in einem der­art fre­ne­ti­schen Zustand, daß sie nicht ein­mal hör­ten, wie er den Raum betrat. Er ver­lor völ­lig den Kopf und ver­pass­te sei­ner Schwes­ter eine ordent­li­che Tracht Prü­gel. Das ande­re Mäd­chen schnapp­te sich ihre Klei­der, die sie über einen Stuhl gehängt hat­te, rann­te den Hügel hin­un­ter und ver­schwand in der Dun­kel­heit der Nacht.

Nach­dem er sie ver­prü­gelt hat, “zwingt” der Bru­der sei­ne Schwes­ter, “ihre Hys­te­rie zu über­win­den.” In der­sel­ben Nacht bringt er sie noch zum Haus­arzt der Fami­lie, der aus dem Bett geklin­gelt wer­den muß. Die­ser kon­sta­tiert, daß sich die Schwes­ter in einem üblen Zustand befin­de: Nicht nur zei­ge sie die Sym­pto­me eines Ner­ven­zu­sam­men­bruchs, auch “mit ihren Drü­sen” stim­me etwas nicht.

Nun neh­men sich wohl­wol­len­de Ärz­te der jun­gen Frau an, und “ver­schrei­ben ihr einen Ehe­mann”. Ein Kum­pel des Bru­ders mel­det sich frei­wil­lig, “weil sie schön war, und weil er bei ihrer Hei­lung hel­fen woll­te.” Nach ein paar Wochen Gewöh­nung an männ­li­che Zuwen­dung hei­ra­ten die beiden:

Die Auf­ga­be des Ehe­man­nes bestand dar­in, sei­ner Frau zu ver­si­chern, daß Homo­se­xua­li­tät das Ergeb­nis von Ängs­ten und Kind­heits­kon­flik­ten ist, und sie davon zu über­zeu­gen, daß nor­ma­ler Sex schön ist, beson­ders, wenn ein star­ker Kin­der­wunsch besteht. Er wur­de ange­wie­sen, sie so schnell wie mög­lich zu schwängern.

Dies habe dann auch zu einer glück­li­chen, dau­er­haf­ten Lösung des Pro­blems geführt.

Ande­re Fall­bei­spie­le sind noch kras­ser als das genann­te. Ich muß geste­hen, daß ich bei der Lek­tü­re zuwei­len Trä­nen gelacht habe. Ich bekam direkt Lust, eine alter­na­ti­ve “Drag Queen Sto­ry Hour” mit Dr. Matthews’ bes­ten Geschich­ten zu organisieren.

In ihnen machen nicht nur Les­ben, son­dern auch sadis­ti­sche Schwu­le und Trans­ves­ti­ten Jagd auf arg­lo­se jun­ge Frauen.

Die fol­gen­de Sto­ry liest sich wie eine Slap­stick-Ver­si­on von Hitch­cocks Psycho, insze­niert von John Waters.

Eine “gro­ße, blon­de, attrak­ti­ve” Frau arbei­tet wäh­rend des Welt­krie­ges für eine staat­li­che Agen­tur, die deut­sche Funk­sprü­che abfing, auf­nahm und ent­schlüs­sel­te. Eines Tages ruft sie ihr Chef “Mr. X.” mit­ten in der Nacht an, und bat sie, unver­züg­lich in sein abge­le­ge­nes Haus mit­ten im Wald zu kom­men, da es rasch einen sehr wich­ti­gen, drin­gen­den Auf­trag zu erle­di­gen gel­te. Wenn sie die­sen Job gut erle­di­ge, kön­ne sie mit einer Beför­de­rung rechnen.

Nach lan­ger Auto­fahrt fin­det die Dame schließ­lich das “alte, düs­te­re” Haus, “das mich an all die Fil­me über Spuk­häu­ser erin­ner­te, die ich gese­hen hat­te.” Sie klin­gelt an der Haus­tür, die von einer Frau in einem rosa Negli­gée geöff­net wird: “Bit­te tre­ten Sie ein!”

Ich war kurz erschro­cken, denn ihre Stim­me klang nicht nach einer Frau. Ich sag­te: „Ich neh­me an, Sie sind Frau X.“ Die Tür knall­te hin­ter mir zu und plötz­lich ent­pupp­te sich Frau X. als mein Chef Herr X., der hys­te­risch lach­te und mich mit schril­ler Stim­me anschrie: „Ich habe Sie rein­ge­legt, ich habe Sie rein­ge­legt! Sehen Sie, sogar Sie dach­ten, ich sei ein Mäd­chen.” Zuerst dach­te ich, er sei betrun­ken und fand es wit­zig, sich als Frau zu ver­klei­den. Aber schon bald nahm er sei­ne Perü­cke und sein Negli­gé ab und fing an, sich vor mei­nen Augen selbst zu miß­brauchen [also offen­bar zu ona­nie­ren], wäh­rend er kreisch­te: „Ich has­se Frau­en, ich has­se euch dre­cki­ge, schmut­zi­ge Frau­en! Ich bin eine rich­ti­ge Frau, die Art von Frau, die Män­ner lieben!”

Mr. X stürzt sich nun auf sein Opfer, reißt ihm die Klei­der vom Leib, küßt und betas­tet es unsitt­lich, kratzt es “wie eine Kat­ze” und schreit dabei: “Ich has­se jeden Zen­ti­me­ter dei­nes Betrü­ger-Kör­pers! DU bist kei­ne Frau! ICH bin eine Frau! Siehst du nicht, wie wun­der­schön ich bin??”

Als nächs­tes reißt ihr der ent­mensch­te, hys­te­ri­sche Trieb­tä­ter die Schu­he her­un­ter, und beginnt, ihre Füße zu lecken, wor­auf sie ihm einen saf­ti­gen Tritt ins lüs­ter­ne Gesicht ver­paßt, auf­springt und die Trep­pe hin­auf­flüch­tet. Doch sie lan­det in einer Sack­gas­se: Alle Zim­mer im obe­ren Stock­werk sind ver­schlos­sen, wäh­rend der bedep­per­te Angrei­fer die Stu­fen hin­auf­kriecht und immer näher kommt. Sie erblickt ein offe­nes Fens­ter, klet­tert hin­aus auf den Ast eines Bau­mes, springt von dort hin­un­ter, rennt so schnell sie kann zu ihrem Wagen – und entkommt!

Puh, denkt sich nun der Leser. Die­se Homos sind wirk­lich schlimm!

Das ist aber noch gar nichts im Ver­gleich zu dem, was “Mrs. M.” erlebt hat.

Die attrak­ti­ve Voll­wai­se erhält im Alter von acht­zehn Jah­ren einen Hei­rats­an­trag von einem rei­chen, 55jährigen Geschäfts­mann, des­sen “väter­li­che” Art sie bezau­bert: “Sie dach­te, sie hät­te das Glücks­los ihres Lebens gezo­gen. Ihre Freun­de dach­te das­sel­be.” Ihr künf­ti­ger Ehe­mann schlägt vor, die Flit­ter­wo­chen in sei­ner gro­ßen Vil­la zu ver­brin­gen, wo sie “wie König und Köni­gin” leben würden.

Nach der Hoch­zeits­ze­re­mo­nie fei­ern sie dort allein. Als der Frau nach ein paar Drinks schwind­lig wird, führt sie ihr Mann in ein schumm­rig abge­dun­kel­tes Schlaf­zim­mer, erfüllt vom Duft von Räu­cher­stäb­chen. Die Möblie­rung des Zim­mers ist sehr merk­wür­dig, vor allem das Bett: Vier gro­ße Bett­pfos­ten, gekrönt von tief­rot leuch­ten­den “ori­en­ta­li­schen” Lampen.

Was nun pas­siert, wirkt einem ein­schlä­gi­gen Roman à la Geschich­te der O. oder de Sades Jus­ti­ne oder Juli­et­te ent­nom­men. Der frisch­ge­ba­cke­ne Gat­te bit­tet nun sei­ne jun­ge Braut im Teen­ager-Alter, sich zu ent­klei­den, damit er sie mit einem “spe­zi­el­len Par­fum” bespren­keln kann. Wel­che ekel­er­re­gen­de. übel­rie­chen­de Flüs­sig­keit er nun tat­säch­lich appli­ziert, über­läßt Mathews der Fan­ta­sie des Lesers, jeden­falls läßt der Sugard­ad­dy nun die Mas­ke fal­len und lacht höh­nisch: “Das ist von einem fei­nen, jun­gen Kerl, und es inspi­riert mich!” Dann ver­paßt er der ent­setz­ten jun­gen Frau einen Faust­hieb ins Gesicht.

Als sie wie­der zu sich kommt, fin­det sie sich mit Hän­den und Füßen an die Bett­pfos­ten gefes­selt, wäh­rend ihr vor­geb­li­cher Traum­mann ihren Leib mit einer neun­schwän­zi­gen Kat­ze trak­tiert, und sie dabei “beißt und kratzt wie ein wil­des Tier”. Nach eini­gen Stun­den Tor­tur in die­sem Stil wird ein “Fräu­lein B.” ins Zim­mer geru­fen, das sich auf Kom­man­do des sadis­ti­schen Mil­lio­närs nach allen Regeln der les­bi­schen Lie­bes­kunst an “Mrs. M.” ver­geht. Gemein­sam trei­ben die bei­den die Arme “bei­na­he in den Wahnsinn”.

Das geht nun Mona­te so wei­ter, Mrs. M. wird als Sex­skla­vin gefan­gen gehal­ten und muß jede Nacht (“night­ly”) an “homo­se­xu­el­len und bise­xu­el­len Orgi­en” teil­neh­men, die auch sie schließ­lich zum Les­bier­tum kon­ver­tier­ten. Im Alter von 36 Jah­ren (also 18 Jah­re spä­ter?) ver­spürt sie “aus unbe­kann­ten Grün­den den Drang, einen Mann zu lie­ben”, und kann end­lich flie­hen. Sie kon­tak­tiert Dr. Mathews, der sie in ein Krank­haus schickt, um “ihren Ver­stand wie­der gera­de­zu­rich­ten” (“to get her mind straigh­ten­ed out.”)

Nach einer lan­gen Kur, die einem Dro­gen­ent­zug gleicht, über­win­det Mrs. M. ihre in jah­re­lan­gen Orgi­en antrai­nier­ten homo­se­xu­el­le Impul­se (etwa, sich auf die Kran­ken­schwes­tern zu stür­zen, die sie behan­deln), und lebt führ­te nach­her ein “glück­li­ches, nor­ma­les Leben mit ihrem neu­en, treu­en Ehemann.”

Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von Dr. Mathews’ Fall­bei­spie­len hal­ten soll. Etli­che klin­gen zu über­dreht, um glaub­wür­dig zu sein, wur­den mög­li­cher­wei­se zurecht­ge­bo­gen, ver­zerrt und über­trie­ben, um in sei­ne unver­hoh­len ten­den­ziö­se Dar­stel­lung zu pas­sen. Ich zweif­le indes nicht dar­an, daß ihm auch vie­le Fäl­le von destruk­ti­ven homo­se­xu­el­len Bezie­hun­gen und kri­mi­nel­le Extrem­bei­spie­le unter­ge­kom­men sind, die sein Welt­bild bestätigten.

Ins Auge springt bei der Lek­tü­re jeden­falls, wie das uni­form nega­ti­ve Bild, das Mathews von weib­li­chen und männ­li­chen Homo­se­xu­el­len zeich­net, heu­te durch ein uni­form posi­ti­ves Bild ersetzt wur­de, ja gera­de­zu durch einen Kult, der Homo­se­xua­li­tät über jedes ver­nünf­ti­ge Maß hin­aus als ein kost­ba­res, fast schon mys­ti­sches, weil “eman­zi­pa­to­ri­sches” und “pro­gres­si­ves” Gut ver­ehrt, auch wenn damit nicht sel­ten ein extrem pro­mis­ku­ti­ver, selbst- und fremd­schä­di­gen­der “Life-Style” ver­bun­den ist. Das ist spie­gel­ver­kehrt genau­so fehl­ge­lei­tet und rea­li­täts­fern wie die pau­scha­le Ver­teu­fe­lung ver­gan­ge­ner Zeiten.

Mathews stand jeden­falls mit sei­nem “sozi­al­hy­gie­ni­schen” Ansatz, wonach das “homo­se­xu­el­le Pro­blem” sys­te­ma­tisch mit Psych­ia­tern, Poli­zis­ten und Pries­tern gelöst wer­den kann und muß, bereits 1957 auf einem ver­lo­re­nen Pos­ten, denn der Zeit­geist, der ihm damals Rücken­wind gab, hat­te nur einen kur­zen Atem, der bald ver­braucht war. Mit der gro­ßen sozia­len Revo­lu­ti­on der sech­zi­ger Jah­re war sei­ne Posi­ti­on weit­ge­hend erle­digt. In den sieb­zi­ger Jah­ren, mit sei­nen bise­xu­el­len und andro­gy­nen Rock­stars wie David Bowie, Lou Reed oder Marc Bol­an, war der gesell­schaft­li­che Bewußt­seins­wan­del so gut wie vollendet.

Das sati­ri­sche Kult-Musi­cal Rocky Hor­ror Pic­tu­re Show von 1974 par­odier­te die “gay panic” der fünf­zi­ger Jah­re, wie sie bei Dr. Mathews exem­pla­risch zu beob­ach­ten ist, mit Hor­ror- und Sci­ence-Fic­tion-Film­kli­schees: Ein bie­de­res “Normalo”-Pärchen lan­det nach einer Auto­pan­ne in einer stür­mi­schen Nacht in einem Spuk­schloß, in dem sie anstel­le von Graf Dra­cu­la von einem flam­boy­an­ten “süßen Trans­ves­ti­ten aus dem trans­se­xu­el­len Tran­syl­van­ni­en” emp­fan­gen wer­den, der in der Manier von Dr. Fran­ken­stein einen künst­li­chen Men­schen erschaf­fen hat, mit dem Unter­schied, daß es sich in die­sem Fall um einen maß­ge­schnei­der­ten, blon­den Lust­mus­kel­mann handelt.

Der Hor­ror vor den Mons­tern aus den klas­si­schen Fil­men ent­puppt sich als bür­ger­li­cher Hor­ror vor abwei­chen­der, aus­schwei­fen­der, unkon­trol­lier­ter Sexua­li­tät, und wird dadurch als spie­ßi­ges Vor­ur­teil der Lächer­lich­keit preis­ge­ge­ben. Am Schluß des Films hat “Frank N. Fur­ter” es geschafft, die “Nor­mies” zu kor­rum­pie­ren und in fern­ge­steu­er­te, bise­xu­el­le Gruf­ti-Lust­mol­che und strap­se­tra­gen­de Eben­bil­der sei­nes nar­ziss­ti­schen Selbst zu verwandeln.

Immer­hin bringt ihn am Ende des Films sein rück­sichts­lo­ser Hedo­nis­mus zu Fall. Sei­ne Die­ner Riff-Raff und Magen­ta revol­tie­ren und ent­mach­ten ihn:

Frank-N-Fur­ter, it’s all over

Your mis­si­on is a fail­ure

Your lifestyle’s too extreme…

Was Dr. Mathews’ Plan zur Erret­tung der Gesell­schaft vor der para­phi­len Gefahr angeht, so beruh­te sie mei­ner Ansicht nach auf zwei unhalt­ba­ren Prämissen.

Obwohl es sehr wahr­schein­lich ist, daß homo­se­xu­el­le Ori­en­tie­rung häu­fig durch früh­kind­li­che Erfah­run­gen oder neu­ro­ti­sie­ren­de Fami­li­en­ro­ma­ne geför­dert oder gar her­vor­ge­bracht wird, han­delt es sich hier offen­bar um “fest ver­ka­bel­te” Emo­tio­nen und Begier­den, die wohl nur sel­ten, wenn über­haupt the­ra­pier- oder ver­än­der­bar sind. Dar­um sind “Repa­ra­ti­ons”- und “Kon­ver­si­ons­the­ra­pien” ver­mut­lich in den meis­ten Fäl­len nutz­los, auch wenn sie heut­zu­ta­ge ver­däch­tig ein­hell­lig ver­dammt werden.

Die Vor­stel­lung, Homo­se­xua­li­tät lie­ße sich (zumin­dest) bei erwach­se­nen Men­schen per Anste­ckung “erzeu­gen” erscheint mir ange­sichts der Natur sexu­el­ler Emp­fin­dun­gen und Begier­den, die sich will­kür­lich ein­stel­len und dem bewuß­ten Wil­len ent­zie­hen, absurd. Wenn sich etwas “her­vor­kit­zeln” läßt, dann kann es nur etwas sein, das bereits – zumin­dest in Ansät­zen – vor­han­den sein muß.

Zwei­tens hal­te ich die (kom­ple­men­tä­re) Vor­stel­lung einer medi­zi­nisch “gesun­den” und bio­lo­gisch “natür­li­chen” Sexua­li­tät, die alles in Lot bringt, wenn man nur brav hei­ra­tet und Kin­der zeugt (die bevor­zug­te The­ra­pie von Dr. Mathews), für illu­so­risch und irreführend.

Jeg­li­che mensch­li­che Sexua­li­tät ist “pro­ble­ma­tisch”, ist immer auch “Kul­tur”, ist zugleich indi­vi­du­ell wie der eige­ne Fin­ger­ab­druck und über­per­sön­lich wie die Gat­tung, der man ange­hört, ist Dra­ma und Ima­gi­na­ti­on, ist eine elek­tro­ma­gne­ti­sche, schöp­fe­ri­sche wie zer­stö­re­ri­sche Ener­gie, die sich in Kanä­le lei­ten läßt, die sich sehr weit von der “Natur” ent­fer­nen kön­nen. Die­se Mög­lich­keit und Fähig­keit gehört zu den Eigen­ar­ten und Allein­stel­lungs­merk­ma­len des Menschen.

Eben dar­um gibt es auch ein so selt­sa­mes Phä­no­men wie “Homo­se­xua­li­tät”, des­sen Exis­tenz und Ursa­chen mei­ner Ansicht nie­mand wirk­lich befrie­di­gend erklä­ren kann.