Nationalratswahl in Österreich: Ibiza oder Opposition?

Was sind die Aus­sich­ten des blau­en Umfra­ge­cham­pi­ons? Nach Kai­sers Blick auf Frank­reich lade ich die SIN-Leser zu einem Pan­ora­ma­flug über die öster­rei­chi­sche Polit­land­schaft ein.

Die EU-Wahl war dank der Brief­wahl­stim­men ein Wech­sel­bad der Gefüh­le. In den ers­ten Pro­gno­sen lag Vilims­ky von der FPÖ glatt auf 27,5 %. Eini­ge raun­ten schon vom bes­ten EU-Wahl­er­geb­nis aller Zei­ten. Doch dann kamen die Brief­wäh­ler und Exil­stim­men. Das Ergeb­nis brach ein und die Blau­en lan­de­ten mit 25,7%gerade noch vor der ÖVP, die mit 24,5 % über die Ziel­li­nie ging.

Damit ent­schie­den die Schwar­zen das Ren­nen um Platz zwei gegen die SPÖ (23,2 %) für sich. Gera­de weil sie Teil einer unge­lieb­ten und strau­cheln­den Regie­rung sind, kann die Volks­par­tei das Ergeb­nis zurecht fei­ern. Auch die FPÖ beton­te den Erfolg, erst­mals bei einer natio­na­len Wahl den ers­ten Platz zu geholt zu haben. Die Umfra­gen hat­ten ihr aber bis zu 30 % prophezeit.

Was sind die Kon­se­quen­zen aus der Wahl?

Alle Par­tei­en sahen die EU-Wahl als Test­lauf für die Natio­nal­rats­wahl. Daß die FPÖ den ers­ten Platz bele­gen wür­de, wuß­te jeder. Daß es so knapp wur­de, über­rasch­te vie­le. Wie so oft lit­ten die Blau­en wohl unter der schwa­chen Mobi­li­sie­rung und grund­sätz­li­chen EU-Feind­se­lig­keit ihrer Wäh­ler. Dazu wird die FPÖ seit Jah­ren in Umfra­gen hoch­ge­schrie­ben, was eben­falls Patrio­ten dazu ver­lei­tet, zu Hau­se zu blei­ben. Ent­schei­dend war der Kampf um Platz zwei, den die ÖVP ein­deu­tig gewon­nen hat.

Denn bereits jetzt steht für vie­le fest, daß es im Herbst zu einer „Gro­ßen Koali­ti­on“ kom­men soll. SPÖ und ÖVP wol­len eine Regie­rung bil­den und damit an den jahr­zehn­te­lan­gen Pro­porz und Filz der Nach­kriegs­jah­re anknüp­fen. Die­se Opti­on hat zwei Schön­heits­feh­ler. Ers­tens ist sie bei Roten wie Schwar­zen und vor allem beim Volk unbe­liebt. Nur 11 % der Öster­rei­cher wol­len laut Umfra­gen die­se Opti­on. Vor allem aber haben die bei­den Par­tei­en laut Umfra­gen und EU-Wahl kei­ne Mehrheit.

Sie brau­chen einen Drit­ten im Bun­de, oder wie man hier­zu­lan­de sagt, ein „Bei­wa­gerl“. Dazu wür­den sich die links­li­be­ra­len „NEOS“ oder die grü­ne Par­tei anbie­ten. Letz­te­re konn­te das Poten­zi­al von 14% dank des Lena Schil­ling-Skan­dals nicht umset­zen. Ich erspa­re dem geneig­ten Leser hier Details. (Wer will, kann sie hier und hier nachhören.)

Inter­es­sant ist, daß neben der KPÖ mit 2,96 % auch eine neue Par­tei namens DNA mit 2,72 % reüs­sier­te. Die Coro­na- und migra­ti­ons­kri­ti­sche Lis­te zeigt mit ihrem Ach­tungs­er­folg, daß den Öster­rei­chern die­se The­men­feld nach wie vor wich­tig ist.

Doch zurück zur Zukunft. Nach den Natio­nal­rats­wah­len wol­len die ehe­ma­li­gen Volks­par­tei­en den pro­spek­ti­ven Wahl­sie­ger durch eine Drei­er­ko­ali­ti­on von der Macht fern­hal­ten. Wer bei der Wahl den zwei­ten Platz macht, wird dar­in den Kanz­ler stel­len und zen­tra­le Minis­te­ri­en beset­zen. Die EU-Wahl­er­geb­nis­se bedeu­ten für die Alt­par­tei­en vor allem Ver­hand­lungs­mas­se für die vor­weg­ge­nom­me­nen Koalitionsgespräche.

Hät­te die SPÖ mit ihrem (post?)marxistischen Par­tei­chef Andre­as Babler gewon­nen, wäre die Koali­ti­on eine Belas­tungs­pro­be für die Markt­li­be­ra­len in der ÖVP gewor­den. Nach­dem sich letz­te­re rela­tiv klar durch­ge­setzt hat, dürf­te ihr Par­tei­chef Karl Neham­mer bereits jetzt den Kanz­ler­an­spruch stellen.

Für die SPÖ bedeu­tet das eine demü­ti­gen­de Unter­wer­fung und mög­li­cher­wei­se sogar einen Obmann­wech­sel vor der Wahl. Der sal­ba­dern­de, uncha­ris­ma­ti­sche Appa­rat­schik Babler (übri­gens ein Inti­mus der links­extre­men Nata­scha Strobl) erweist sich als Wäh­ler­schreck. Trotz schwa­cher Grü­ner, eth­ni­scher Wahl (in Wien sind 35 % der Volks­schü­ler Moham­me­da­ner) und Oppo­si­ti­ons­rol­le ver­sag­te die Sozialdemokratie.

Für die FPÖ ist das EU-Wahl­er­geb­nis auf vie­len Ebe­nen bedeu­tend. Der ers­te Platz sichert Kick­ls Kurs. Das Zurück­blei­ben hin­ter Umfra­ge­wer­ten nötigt zur Mobi­li­sie­rung und wird auch vie­le Nicht­wäh­ler aufschrecken.

Zugleich ist das Duell „Kickl vs. Neham­mer“ durch­aus wün­schens­wert: Hät­te die ÖVP mas­siv ein­ge­büßt und wäre, wie es man­che Umfra­gen pro­phe­zei­ten, unter 20 % gefal­len, wäre womög­lich ein ande­rer Par­tei­chef zum Zug gekom­men. Sogar eine Rück­kehr von Sebas­ti­an Kurz wäre denk­bar gewe­sen. Jeder ande­re als Neham­mer wäre eine Gefahr für die FPÖ.

Die­ser fast schon uner­laubt unsym­pa­thi­sche Berufs­po­li­ti­ker wur­de nie gewählt. Er ver­dankt sein Kanz­ler­amt dem Rück­tritt von Sebas­ti­an Kurz und hat die Hypo­thek der Coro­na­jah­re im Gepäck. Vie­le ÖVPler wis­sen das und woll­ten ihn los­wer­den. Nach sei­nem „Erfolg“ bei der EU-Wahl (man hat „nur“ 10,03 % im Ver­gleich zu 2019 ver­lo­ren) wird das kaum mög­lich sein.

Die FPÖ wird also, ganz gleich, wie stark sie am 29.9. abschnei­det, ver­mut­lich nicht Teil der nächs­ten Regie­rung sein. War­um das kein Grund zur Ver­zweif­lung wäre, erläu­te­re ich gleich, nach­dem ich das Alter­na­tiv­sze­na­rio beschreibe.

FPÖ und ÖVP hät­ten laut EU-Wahl­er­geb­nis gemein­sam 50,2%, also eine Mehr­heit. Es wäre die ein­zi­ge Zwei­er­ko­ali­ti­on, die mathe­ma­tisch mög­lich ist. Über­holt die ÖVP die Blau­en am 29.9. so könn­te sie ihnen ein unmo­ra­li­sches Ange­bot machen: gegen eine Per­so­nal­ro­cha­de (z.B. Kickl gegen Svazek/Hofer/Haimbuchner), eine Gene­ral­di­stan­zie­rung vom rech­ten Vor­feld mit Fokus auf die IBÖ und eine Kurs­än­de­rung in der Migra­ti­ons- und Geo­po­li­tik, wür­de man sie in die Regie­rung holen.

Der­zeit beteue­ren die Schwar­zen ein ums ande­re Mal, daß sie „nie­mals“ mit einer „Kickl-FPÖ“ koalie­ren wür­den. Gleich­zei­tig lan­ciert die ÖVP-nahe „KRONE“ Umfra­gen, die zei­gen sol­len, daß eine Mehr­heit der FPÖ-Wäh­ler bereit wären, auf Kickl zu ver­zich­ten, damit ihre Par­tei in die Regie­rung kommt. Wür­den libe­ra­le Krei­se in der Par­tei auf die­ses Ange­bot reagie­ren? Zwar haben sie Her­bert Kick­ls kom­pro­miß­lo­ser Poli­tik den Erfolg der Par­tei zu ver­dan­ken, aber Dank­bar­keit ist, wie man weiß, kei­ne poli­ti­sche Kate­go­rie. Es win­ken Pos­ten, Geld, Macht und Poli­ti­ker­pen­si­ons­an­sprü­che in der Höhe von 7.500 € im Monat.

Eine Regie­rungs­be­tei­li­gung als Juni­or­part­ner der ÖVP könn­te durch den all­ge­mei­nen euro­päi­schen „Rechts“Trend beför­dert wer­den. Wenn sogar der Chef der Repu­bli­ka­ner in Frank­reich mit Bar­del­la koaliert, wür­de das auch Neham­mer Rücken­wind geben. Von Sei­ten ein­fluß­rei­cher, trans­at­lan­ti­scher Krei­se gibt es offen­bar das d’accord für eine west­li­che getrimm­te Rechts­wen­de. Und urplötz­lich wer­den aller­orts jahr­zehn­te­al­te Seu­chen­gür­tel durchbrochen ….

In Öster­reich gestal­tet sich eine sol­che „trans(atlantisch)patriotische“ Wen­de auf­grund der Neu­tra­li­tät und der kla­ren außen­po­li­ti­schen Posi­ti­on der FPÖ aller­dings als schwie­rig. Eine sol­che Koali­ti­on wür­de wohl in einem Ibi­za 2.0 enden.

Was, wenn die FPÖ aber als kla­rer Wahl­sie­ger von einem bun­ten Drei­er­ge­spann erneut in die Oppo­si­ti­on gedrängt wür­de? Einer­seits wäre das eine Ernüch­te­rung für die Wäh­ler. Ein Gefühl der Ohn­macht könn­te sich breit machen. Auch in die­ser Vari­an­te könn­te Kick­ls unter Druck gera­ten. Sei­ne Geg­ner in der Par­tei (sie sind der­zeit lei­se und war­ten ab), wür­den ihm das Schei­tern der Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen anlasten.

In der Oppo­si­ti­on gäbe es jedoch kei­ne lukra­ti­ven Pos­ten zu ver­tei­len, wes­we­gen die Par­tei von cuck­ser­va­ti­ven Glücks­rit­tern ver­schont bliebe.

Als Oppo­si­ti­on gegen eine impo­ten­te Drei­er­ko­ali­ti­on wür­den ihre Umfra­ge­wer­te wei­ter stei­gen. Es dro­hen bit­te­re Kri­sen: Deglo­ba­li­sie­rung, Pen­si­ons­wel­le der Baby­boo­mer, der Krieg und die End­pha­se des Bevöl­ke­rungs­aus­tausch wür­den gleich­zei­tig über die­se Regie­rung hereinbrechen.

Gleich­zei­tig könn­te sich in der FPÖ so ein Pro­zeß fort­set­zen, der mit Kick­ls Über­nah­me begann. Erst in zar­ten Schrit­ten, mitt­ler­wei­le im Lauf­schritt, prescht die Par­tei in meta­po­li­ti­sches Neu­land vor. Die Eman­zi­pa­ti­on vom Par­la­ments­pa­tio­tis­mus begann 2020 mit der legen­dä­ren Ansa­ge von Micha­el Schnedlitz:„Mit die­ser Distan­zie­re­rei ist es jetzt aber defi­ni­tiv vorbei“.

2024 ist die Par­tei in der bes­ten Ver­fas­sung aller Zei­ten. Die Par­tei­ju­gend ist welt­an­schau­lich fun­diert und bewan­dert in meta­po­li­ti­scher Stra­te­gie. Remi­gra­ti­on, Sou­ve­rä­ni­tät und Kri­tik an Glo­bo­ho­mo sind Mar­ken­kern der Frei­heit­li­chen gewor­den. Distan­zie­rungs­re­fle­xe gehö­ren der Ver­gan­gen­heit an. Selbst bis auf die unters­ten Funk­tio­närs­ebe­nen hat sich mitt­ler­wei­le her­um­ge­spro­chen, daß Idea­lis­mus und Stand­haf­tig­keit, seit Kickl, nicht mehr bestraft, son­dern ten­den­zi­ell belohnt werden.

Doch die­se Pha­se der Ent­pup­pung ist noch nicht abge­schlos­sen. Viel­leicht ist auch Öster­reich, selbst wenn es die Wahl­er­geb­nis­se mathe­ma­tisch her­ge­ben, meta­po­li­tisch noch nicht reif für eine Wen­de? Auch Vik­tor Orban ver­zich­te­te auf eine vor­ei­li­ge Regie­rungs­be­tei­li­gung, bis die Zeit reif war und er 2010 sei­nen „natio­na­len Block“ errich­ten konnte.

Bei einer Regie­rungs­be­tei­li­gung als Juni­or­part­ner droht die Par­tei in den Par­la­ments­pa­trio­tis­mus zurück­zu­fal­len wie ein tro­cke­ner Alko­ho­li­ker in den Suff. Mit einem Mal könn­ten die lang­fris­ti­gen Rege­ne­ra­ti­ons­pro­zes­se zunich­te­ge­macht, Distan­zie­run­gen, „Ehren­er­klä­run­gen“, „Com­pli­ance­re­geln“ und „His­to­ri­ker­berich­te“ fabri­ziert wer­den. Das wäre womög­lich sogar das schlech­tes­te mög­li­che Ergebnis.

Wel­che der bei­den Optio­nen ist zu bevor­zu­gen? Mei­ne Hoff­nung rich­tet sich auf eine drit­te Vari­an­te: Die FPÖ siegt klar und deklas­siert die ÖVP, sodaß in die­ser Par­tei eine Umwäl­zung statt­fin­det. Sie ist bereit, als Juni­or­part­ner und Mehr­heits­be­schaf­fer für Remi­gra­ti­on unter dem Volks­kanz­ler Kickl mit­zu­ar­bei­ten. Die FPÖ-Regie­rung wirkt als natio­nal­kon­ser­va­ti­ve, sou­ve­rä­ne Kraft mäßi­gend und rich­tungs­wei­send auf ande­re euro­päi­sche Rechts­re­gie­run­gen. Gemein­sam beschlie­ßen sie im Früh­jar 2025 den „Euro­päi­schen Remi­gra­ti­ons­pakt“ und begin­nen im Som­mer des­sel­ben Jah­res mit Mas­sen­ab­schie­bun­gen und dem Bau einer Mus­ter­stadt in Nordafrika…

Man wird doch wohl noch träu­men dür­fen! Wenn die­ser Traum uner­füllt bleibt, so ist womög­lich die Rol­le einer star­ken Oppo­si­ti­ons­kraft der Juni­part­ner­schaft unter Neham­mer vor­zu­zie­hen. Das zumin­dest mun­keln die idea­lis­ti­schen Stim­men in der Par­tei. Die oppor­tu­nis­ti­schen Stim­men schwei­gen noch. Wor­auf sie spe­ku­lie­ren, ist aber bereits klar. Es wird ein hei­ßer Herbst in Österreich.