Europäische Notizen (2): Mißverständnisse in den Niederlanden

In der deutschen Rechten wird derzeit viel diskutiert über »Melonisierung«, französisches Stühlerücken und die Frage nach den »rechten« Partnern für die AfD im EU-Parlament. Man wirft Rechtspopulisten vor, ihr rechtspopulistisches Programm »zu verraten«. Aber ist das wirklich so? Oder hat man in bestimmte rechtspopulistische Kreise nicht einfach das projiziert, was man sich gerne ausmalte?

Ein gutes Bei­spiel für letz­te­res bie­ten die Nie­der­lan­de. Geert Wil­ders ist das ein­zi­ge Mit­glied sei­ner Par­tei für die Frei­heit (PVV) und wird, folgt man bestimm­ten AfD-Gran­den bei »X« (ehe­mals Twit­ter) und anders­wo, die Ver­hält­nis­se end­lich ver­bes­sern; jeden­falls wird er gera­de­zu hym­nisch gefeiert.

Ande­re zei­gen sich geschockt, daß Wil­ders, der im Novem­ber 2023 beacht­li­che 23,6 Pro­zent bei den Par­la­ments­wah­len erziel­te, nun mit Libe­ra­len und ande­ren Akteu­ren aus dem Main­stream eine Koali­ti­on bil­de­te: Mit dem Neu­en Sozi­al­ver­trag (NSC) des Wert­kon­ser­va­ti­ven Pie­ter Omtzigt, der Volks­par­tei für Frei­heit und Demo­kra­tie (VVD) von Dilan Yesil­göz und der Bau­ern-Bür­ger­be­we­gung (BBB) von Caro­li­ne van der Plas.

Ist das nun das, was oft (zu) vor­ei­lig als »Ver­rat« gedeu­tet wird, über­ra­schend? Nur dann, wenn man Wil­ders für einen grund­sätz­li­chen Rech­ten hielt, sein Pro­gramm und sei­ne Per­son also fun­da­men­tal miß­in­ter­pre­tiert hat.

Wil­ders steht nicht für die Sache sei­nes Vol­kes; er betreibt mus­ter­gül­ti­ge »Affekt­po­li­tik«. Mit dem Sozio­lo­gen Stef­fen Mau gespro­chen ist dies eine Poli­tik, die den »Gefühls­haus­halt von Wäh­ler­schaf­ten aktiv zu regu­lie­ren (gedenkt), etwa über emo­tio­na­li­sier­te Bot­schaf­ten, Per­so­na­li­sie­rung und die Mobi­li­sie­rung poli­ti­scher Leidenschaft«.

Lei­den­schaft ist wich­tig; ohne sie wird über­ra­tio­na­li­siert – in der Poli­tik führt das in die Sack­gas­se. Und ja, Lei­den­schaft wird oft ange­regt durch ver­schie­den­ar­ti­ge Affek­te. Sie bleibt wich­tig »als Moment der Poli­tik«, wie Anto­nio Gramsci pos­tu­lier­te – aber sie muß ein­ge­bet­tet sein in ein kohä­ren­tes Gan­zes. Das ist bei Wil­ders nicht gege­ben, wes­halb der Unmut über sei­ne (alt-neue) Nähe zum eigent­li­chen Estab­lish­ment nicht ver­blüf­fen darf.

Das, was Wil­ders ver­tritt, ist kei­ne kohä­ren­te – also kon­sis­ten­te und inte­gra­le – Welt­auf­fas­sung oder Poli­tik­vor­stel­lung. Es ist der Traum, das für die Nie­der­lan­de und die Euro­päi­sche Uni­on alles so wei­ter­läuft wie bis­her (von gesell­schaft­li­chen Libe­ra­li­sie­run­gen bis zur Außen­po­li­tik), wenn der gro­ße Feind »Islam« end­lich nie­der­ge­run­gen wird. Denn nur dar­um geht es Wil­ders: um Islamhaß.

Man muß bei­lei­be nicht so weit gehen wie Fre­de­ric Höfer oder Thor v. Wald­stein und Bünd­nis­po­ten­tia­le mit mus­li­mi­schen Migran­ten und Natio­nen tat­säch­lich oder ver­meint­lich idea­li­sie­ren. Aber auch dann, wenn man kei­ne Nei­gung hat, Inter­es­sen­aus­gleich mit ent­spre­chen­den Kräf­ten zu betrei­ben, muß fest­ge­hal­ten wer­den, daß das, was Wil­ders treibt, die alte Neo­con-Agen­da auf Speed bedeutet.

Eine Kost­pro­be aus der aktu­el­len Woche ver­deut­licht, was gemeint ist: Wil­ders twit­tert da – wie so oft – nicht über nie­der­län­di­sche Poli­tik, nicht über Ver­wer­fun­gen der Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung oder der poli­ti­schen Öko­no­mie. Nein: Er insze­niert sich als vul­gä­rer Kreuz­züg­ler gegen »den Islam«, den er in einem Tweet pau­schal und in toto als »abscheu­li­che, ver­werf­li­che, gewalt­tä­ti­ge und haßer­füll­te Reli­gi­on« bezeich­net. Gül­tig­keit: weltweit.

Wer so spricht, wer so twit­tert, wer so denkt, der ist »extre­mis­tisch« pur et dur, sofern man die­sen Ter­mi­nus, der durch VS, Anti­fa und Medi­en­welt gänz­lich des­avou­iert scheint, über­haupt ver­wen­den mag. In jedem Fall betreibt er tat­säch­lich das, was man der grund­sätz­li­chen Rech­ten immer vor­wirft: Haß und Hetze.

Und den­noch: Libe­ra­le koalie­ren mit ihm in den Nie­der­lan­den und die EU-Frak­ti­on Iden­ti­tät und Demo­kra­tie (ID) schweigt zu der­lei Vul­gär­pro­pa­gan­da. War­um? Weil es hier nicht um »Remi­gra­ti­on« (wie auch immer man die­se defi­nie­re) und nicht um authen­ti­sche Kri­tik am Prin­zip der mul­ti­eth­ni­schen Gesell­schafts­trans­for­ma­ti­on geht, son­dern um plum­pen Anti-Islam-Rausch. Das wird gedul­det, zumal Wil­ders, der die extre­me israe­li­sche Rech­te in der Paläs­ti­na-Fra­ge rechts über­holt, kürz­lich klar mach­te, daß er kei­ne Umkehr der Mas­sen­mi­gra­ti­on wün­sche: Wer von Ver­drän­gungs- oder Erset­zungs­mi­gra­ti­on aus­geht, den rückt die Par­tei von Wil­ders sogar offen ins Neo­na­tio­nal­so­zia­lis­ti­sche.

Aber auch dies ist kei­ne Über­ra­schung. Wil­ders affir­miert den indi­vi­dua­lis­ti­schen Men­schen, der los­ge­löst von Her­kunft und Iden­ti­tät sich zur moder­nen west­li­chen Gesell­schaft bekennt, »Fort­schritts­hin­der­nis­se« besei­tigt und sein Leben frei und libe­ral gestal­tet; auch für mehr »Eman­zi­pa­ti­on« der LGBTQ+-Szene kämpft er seit Jah­ren offen­siv und hat sogar mit der links­grü­nen Oppo­si­ti­on in den 2010er Jah­ren ent­spre­chen­de Wei­chen­stel­lun­gen durch­ge­setzt. Alles für den Kampf gegen »den Islam«, wenig für die Niederlande.

Das kann man in einer plu­ra­len Gesell­schaft so oder so ähn­lich ver­tre­ten – nur soll­ten authen­ti­sche Rech­te nicht glau­ben, daß dies mit irgend­ei­ner kon­ser­va­ti­ven Welt­an­schau­ung, die Fami­lie, Volk und Nati­on (oder auch Euro­pa) in den Vor­der­grund stellt, ver­ein­bar wäre.

Es ist letzt­lich wie so oft banal: Rech­te, bun­des­deut­sche zumal, fei­ern des­halb Wil­ders, weil sie es lie­ben, wie lin­ke Agi­ta­to­ren an Wil­ders’ Islamab­leh­nung und sei­nem anti-woken Duk­tus ver­zwei­feln. Das ist min­des­tens zu wenig und zu kurz gedacht, für ent­täusch­te Wil­ders-Fans wie die nie­der­län­di­sche Akti­vis­tin mit Mil­lio­nen­reich­wei­te, Eva Vla­ar­din­ger­br­oek, sogar unver­hoh­le­ner »Ver­rat« an volks- und iden­ti­täts­ori­en­tier­ten Prä­mis­sen (– die Wil­ders aber nie ernst­lich vertrat).

Einst­wei­len kann man nüch­tern kon­sta­tie­ren, daß Geert Wil­ders rela­ti­ven Erfolg mit die­ser Art von Affekt­po­li­tik hat (EU-Wahl am 6. Juni: 17 Pro­zent). Das genu­in rech­te Forum für die Demo­kra­tie von Thier­ry Bau­det, das eine star­ke inhalt­li­che wie per­so­nel­le Ver­an­ke­rung in jung­rech­ten Milieus besitzt und in Tei­len an die AfD erin­nert, lan­de­te ledig­lich bei 2,5 Pro­zent; die libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Par­tei JA21, ver­gleich­bar dem Bünd­nis Deutsch­land (BD), sogar nur bei 0,7 Prozent.

Doch Wahl­er­geb­nis­se allei­ne sind kei­ne Offen­ba­rung für grund­sätz­li­che Poli­tik: Ein Poli­ti­ker wird nun­mal nicht allein des­halb zum »Heils­brin­ger«, weil Lin­ke ihn has­sen – doch die­se Pro­jek­ti­on ist eine Kon­stan­te von den Nie­der­lan­den bis in die USA.