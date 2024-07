Notizen zu einer Debatte um das “Vorfeld”

Vor­feld als Begriff: Der Vor­feld­be­griff ist, wie jeder poli­tisch-welt­an­schau­li­che Ter­mi­nus tech­ni­cus, ein Werk­zeug. Ein Werk­zeug kann man nut­zen oder nicht, aber in jedem Fall soll­te man, bevor man es ver­wirft, ein bes­se­res Werk­zeug als Alter­na­ti­ve bereit­ge­legt haben. Das ist nicht der Fall: Vie­le ratio­nal nach­voll­zieh­ba­re Hilfs­be­grif­fe sind längst ander­wei­tig besetzt bzw. haben sich his­to­risch ver­braucht: Das kann man etwa für „Bewe­gung“ oder „(rech­te) Sze­ne“ behaup­ten, eben­so aber für „(natio­na­les) Lager“ oder „(natio­na­le) Opposition“.

Vor­feld als gesell­schaft­li­che Rele­vanz­kraft: Für das Vor­an­kom­men patrio­ti­scher Ein­stel­lungs­mus­ter in der gesam­ten Gesell­schaft wird ein effek­ti­ves Zusam­men­spiel aus einer patrio­ti­schen Wahl­par­tei und einem außer­par­la­men­ta­ri­schen Vor­feld benö­tigt, das die­ser Wahl­par­tei vor­aus­geht und dort aktiv sein muß, wo die täg­li­che bewuß­te, oft aber unbe­wuß­te Prä­gung der Bür­ger statt­fin­det: in Ver­ei­nen und Bür­ger­initia­ti­ven, über Zei­tun­gen und Pod­casts, bei You­Tube und Tik­Tok, im Sport usf.

Vor­feld als gesell­schaft­li­che Prio­ri­tät: Das rech­te Feld jen­seits der Par­tei ist des­halb ein „Vor­feld“, kein „Umfeld“ oder der­glei­chen, weil es der Par­tei mit sei­ner Exis­tenz vor­aus­geht, weil sei­ne Tätig­keits­fel­der dem Par­la­men­ta­ris­mus vor­aus­ge­hen, weil sei­ne Inhal­te des Vor­po­li­ti­schen den Inhal­ten des Par­tei­po­li­ti­schen vor­aus­ge­hen.

Dar­aus folgt: Ohne viel­ge­stal­ti­ge Vor­feld­struk­tu­ren, wel­che die Posi­tio­nen und Begrif­fe des eige­nen poli­ti­schen Lagers in die Gesell­schaft tra­gen, hät­te es geschicht­lich betrach­tet nie­mals eine erfolg­rei­che deut­sche Sozi­al­de­mo­kra­tie von Ges­tern oder die gesell­schafts­prä­gen­den Grü­nen von Heu­te gege­ben. Und auch wenn es bestimm­te Akteu­re in der AfD noch nicht ver­stan­den haben: Ohne die lang­jäh­ri­ge Kärr­ner­ar­beit (vul­go: „Vor­feld­ar­beit“) der diver­sen sog. „Neu­en Rech­ten“ und der eben­so diver­sen kon­ser­va­ti­ven Ein­fluß­kräf­te wären auch die aktu­el­len und ver­gan­ge­nen Erfol­ge der AfD nur schwer in die­sem umfas­sen­den Maße denk­bar gewesen.

Wahl­er­fol­ge sind die Fol­ge von Hege­mo­nie­kämp­fen im vor­po­li­ti­schen Feld, nicht ihre Ursa­che. So geht die Meta­po­li­tik eines Vor­felds, ein­mal mehr, der Real­po­li­tik einer Par­tei vor­aus. (Anschlie­ßend for­mie­ren sich frei­lich neue Hege­mo­nie­kämp­fe; neue Are­nen mit neu­en Her­aus­for­de­run­gen wer­den für Meta- und Real­po­li­tik erschlos­sen, man den­ke an das Fall­bei­spiel Ungarn).

Vor­feld als par­tei­na­her Raum: Das Vor­feld einer Par­tei ist im längst kon­struk­tiv ver­an­ker­ten Sche­ma der Mosa­ik-Rech­ten der Schutz‑, Unter­stüt­zungs- und par­ti­ell Rekru­tie­rungs­raum für eine patrio­ti­sche Samm­lungs­par­tei, die im Par­la­men­ta­ris­mus qua Exis­tenz dafür sor­gen muß, daß patrio­ti­sche Stim­men reprä­sen­tiert wer­den. Zum Vor­feld müs­sen jene Orga­ni­sa­tio­nen, Ver­ei­ni­gun­gen und Zusam­men­schlüs­se gerech­net wer­den, die ideell einer bestimm­ten Par­tei in einer bestimm­ten Ent­wick­lungs­pha­se ihrer Poli­tik nahe­ste­hen. Sie sind in ihrem Ver­hält­nis zur Par­tei das Vor­feld – wird indes­sen das Ver­hält­nis ein­sei­tig oder beid­sei­tig „auf­ge­kün­digt“, wird das Vor­feld funk­tio­nal wie­der die außer­par­la­men­ta­ri­sche Rech­te, die sie vor­her bereits war.

Vor­feld als eige­ner Kos­mos: Dies ist wich­tig zu begrei­fen: Der Exis­tenz­zweck des Vor­felds als Milieu ist nicht „nur“ die Par­tei, son­dern durch Arbeits­tei­lung und Beset­zung gesell­schaft­li­cher Pos­ten eine ideen- und volks­ver­bun­de­ne Poli­tik zu betrei­ben. Ent­schei­det man sich aber eben, auch den par­la­men­ta­ri­schen Weg (mit-)zugehen, weil wir in der „Lage“ den­ken und han­deln und in einer par­la­men­ta­ri­schen Demo­kra­tie leben, ist eine Par­tei unver­zicht­bar, obschon das nie dau­er­haft heißt, daß die­se Par­tei alter­na­tiv­los ist oder daß die­sel­ben „Geset­ze“ für Par­tei und Vor­feld gelten.

Solan­ge rele­van­te Tei­le der poli­ti­schen Rech­ten (nicht: alle) bezüg­lich einer Koope­ra­ti­on und Inter­ak­ti­on mit einer Par­tei – in unse­rem Bei­spiel: die AfD – einen Teil ihrer Hoff­nun­gen set­zen, wer­den sie zum Vor­feld durch ihre objek­ti­ve Stel­lung im poli­ti­schen Pro­zeß, egal ob sie sich sub­jek­tiv lie­ber ande­res nen­nen (was ich für legi­tim und, sie­he Götz Kubit­schek bei sezession.de, auch für gut begründ­bar hal­te). Vor­feld­ak­teu­re, die auf die und mit der Par­tei wir­ken, müs­sen dabei kei­nes­wegs for­mel­le Par­tei­mit­glie­der sein, um an der Reso­nanz­raum­er­wei­te­rung im par­tei­po­li­ti­schen Feld betei­ligt zu sein; die Mosa­ik­stei­ne in der Mosa­ik-Rech­ten sind – zuge­be­ner­ma­ßen: ein­mal mehr ide­al­ty­pisch – neben­ein­an­der plat­ziert, nicht auf­ein­an­der, wenn­gleich der eine Stein über sei­ne staat­lich gewähr­te Finanz­po­tenz und sei­ne öffent­li­che Reich­wei­te auto­ma­tisch grö­ßer ist als der ande­re usf.

Auch ande­re Par­tei­en kön­nen im Mosa­ik-Bild einen Stein abbil­den – nur ist die AfD einst­wei­len wei­ter­hin die größ­te par­la­men­ta­ri­sche Chan­ce der bun­des­deut­schen Geschich­te für das patrio­ti­sche Groß­la­ger und daher beson­ders zen­tral in allen stra­te­gi­schen und prak­ti­schen Ansät­zen. Die­se Moment­auf­nah­me kann sich über die Jah­re ändern.

Vor­feld als zeit­be­ding­ter Sta­tus der außer­par­la­men­ta­ri­schen Rech­ten: Das, was der­zeit als Vor­feld der AfD ange­se­hen wird, exis­tier­te über­wie­gend bereits vor der Par­tei­grün­dung und wird über­wie­gend auch nach einem even­tu­el­len und unwahr­schein­li­chen Ende der Par­tei (durch Auf­spal­tung, Ver­bot usf.) exis­tie­ren: Es stellt eine eige­ne poli­ti­sche Land­schaft dar. Es ändert sich daher durch Par­tei­ko­ope­ra­ti­on nicht das Wesen der Akteu­re, son­dern ihre Funk­tion.

Der rein außer­par­la­men­ta­ri­schen Rech­ten hat das Ent­schei­den­de im Rah­men des real­exis­tie­ren­den Par­la­men­ta­ris­mus gefehlt: die Samm­lungs­par­tei, in deren Nah­be­reich patrio­ti­sche Struk­tu­ren wir­ken kön­nen. Durch die Par­tei und ihre unter­schied­li­chen Pha­sen änder­te sich daher die erwähn­te Funk­ti­on der „APO“ – sie ist nun, für eine ganz bestimm­te, zeit­lich nicht vor­her defi­nier­ba­re Pha­se der Meta- und Real­po­li­tik, o.g. Schutz‑, Unter­stüt­zungs- und par­ti­ell Rekrutierungsraum.

Hin­zu kommt: Ein AfD-Poli­ti­ker, der das Vor­feld bzw. Tei­le des Vor­felds för­dert, baut auch für sich selbst vor – in zu erwar­ten­den Post-AfD-Zei­ten (ob aus sub­jek­ti­vem Ent­schluß oder aus objek­ti­ven Not­wen­dig­kei­ten) exis­tiert so eine wei­te­re, für man­che neue Welt, die es zu bewoh­nen und bear­bei­ten gilt.

Vor­feld als Ideen­mo­tor: Die AfD ver­fügt bun­des­weit über 6 Mil­lio­nen Wäh­ler (EU-Wahl, Juni 2024) und eine bun­des­wei­te prak­ti­sche Ver­an­ke­rung. Was ihr zu oft fehlt, ist die ideel­le Ver­an­ke­rung in einem patrio­ti­schen, poli­tisch-inhalt­li­chen Beritt. Für die Ver­mitt­lung eines stand­punkt­ge­bun­de­nen Den­kens mit welt­an­schau­li­cher Fes­ti­gung bedarf es daher hege­mo­nia­ler Grup­pen aus dem Vor­feld. Die­se müs­sen bereit sein für Rück­sichts­nah­men auf das par­la­men­ta­ri­sche All­tags­ge­schäft. Doch ideo­lo­gisch müs­sen sie die ande­ren suk­zes­si­ve einer in den Schlüs­sel­fra­gen kohä­ren­ten Welt­an­schau­ung zufüh­ren; lang­sam und ste­tig, soweit es geht.

Akteu­re aus dem Vor­feld müs­sen Begrif­fe prä­gen, Wis­sen leh­ren, Ideen ein­spei­sen und ande­re Akteu­re bil­den bzw. aus­bil­den, weil die Par­tei­spit­ze sich in der Regel auf ande­re Fel­der fokus­siert bzw. fokus­sie­ren will (oder muß).

Vor­feld als posi­ti­ve Instanz: Die Par­tei lebt stark von einer emo­tio­na­len Affekt­po­li­tik, die gegen die Ampel agiert, gegen die Woken, gegen die Medi­en usw. Doch reicht es nicht aus, nur ableh­nen­de Bot­schaf­ten zu ver­brei­ten. Benö­tigt wird die Ent­fal­tung posi­ti­ver Ideen fürs Volk, und zwar auf strin­gen­te und poli­tisch nach­voll­zieh­ba­re Wei­se. „Ohne die Per­spek­ti­ve kon­kre­ter Zie­le kann es kei­ner­lei Bewe­gung geben“, wuß­te Gramsci, der über­dies wuß­te, daß in par­la­men­ta­ri­schen Demo­kra­tien eine Par­tei des eige­nen Milieus unver­zicht­bar ist. Gramsci schloß an die­se Maxi­me übri­gens nur rhe­to­risch die Fra­ge an, ob es ech­te Poli­tik in Bewe­gung über­haupt geben kön­ne, wenn man kei­ne grö­ße­ren Ambi­tio­nen hege.

Die­se Ambi­tio­nen müs­sen im Vor­feld arti­ku­liert wer­den; im Par­tei­all­tag kla­gen vie­le Akteu­re, daß dafür auf­grund ander­wei­ti­ger „Ver­pflich­tun­gen“ zu wenig Zeit und Raum gege­ben sei. Für Ambi­tio­nen und für posi­ti­ve Ziel­set­zun­gen kann eine alt­be­währ­te sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Weis­heit aus dem Zeit­al­ter der Sozia­lis­ten­ge­set­ze für AfD und Vor­feld reak­ti­viert wer­den: „Du darfst nicht nur von der Bewe­gung, son­dern du mußt für die Bewe­gung leben.“ Das bedeu­tet mit­hin, den vor­han­de­nen idea­lis­ti­schen Über­schuß nicht zu läh­men, son­dern zu bekräftigen.

Vor­feld als nega­ti­ve Instanz: Es gilt in Rhe­to­rik und Pro­gram­ma­tik ein „Nein“ sowohl zum „Tag X‑Denken“ als auch zur „Es-gibt-den-einen-Königsweg“-Illusion zu for­mu­lie­ren. Spon­ta­n­eis­tisch ist es zu glau­ben, ohne jede stra­te­gi­sche und welt­an­schau­li­che Durch­drin­gung der Lage aus jeder Kon­flikt- und Kri­sen­si­tua­ti­on auf einen sofor­ti­gen Erfolg (im Sin­ne von Durch­bruch) zuzu­steu­ern. Kon­tra­pro­duk­tiv ist es zudem, wenn man fal­schen Pro­phe­ten die Bahn berei­tet, die mit ver­meint­lich durch­schla­gen­den Mus­ter-Erfolgs­for­meln aus der welt­an­schau­lich rück­ge­bun­de­nen Poli­tik ein welt­an­schau­lich belie­big auf­lad­ba­res Geschäft machen.

Die­se rei­nen Bewe­gungs­un­ter­neh­mer mit ver­nut­zen­der Zugangs­wei­se müs­sen ein­ge­hegt wer­den, denn sonst wird ihr ange­rich­te­ter Scha­den drin­gend benö­tig­tes Ver­trau­en beschä­di­gen. Das ist bereits gesche­hen: Die aktu­el­le „Verhaltens“-Debatte wäre dem Mosa­ik nicht auf­ge­zwun­gen wor­den, hät­te man von vorn­her­ein ein­zel­nen Akteu­ren, die erst vor kur­zem zur poli­ti­schen Rech­ten im All­ge­mei­nen und zum Vor­feld im Beson­de­ren stie­ßen, nicht stän­dig freie Bahn gewährt.

Das ist aber kein Unter­gang: So, wie es in der Par­tei destruk­tiv-ego­ma­ni­sche Akteu­re gibt, gibt es sie auch im Vor­feld. Ihre blo­ße Exis­tenz ist kein Grund, das eine oder das ande­re grund­le­gend in Fra­ge zu stel­len. Wenn das Instru­ment falsch ange­wen­det wird, ist womög­lich nicht das Instru­ment das Pro­blem, son­dern eher der, der es falsch nutzt.

Vor­feld als Ensem­ble von „Pres­su­re groups“: Der Ein­fluß des Vor­felds auf Par­tei­ab­läu­fe – und umge­kehrt, das wird aber oft über­se­hen – ist gestie­gen. Das (selbst)kritisch zu reflek­tie­ren, wie es bei­spiels­wei­se Götz Kubit­schek getan hat, ist ange­bracht. Fest steht aber, daß das par­la­men­ta­risch-real­po­li­ti­sche Wirk­fens­ter geöff­net ist und man nicht weiß, ob und wann es das erneut sein wird. Jetzt, bei der Aus­wahl von Koope­ra­ti­ons­part­nern mit Man­da­ten oder für Man­da­te gilt es daher, Sozia­li­sa­ti­ons­pro­zes­se und Men­ta­li­täts­mus­ter der Akteu­re stär­ker zu berück­sich­ti­gen und die eige­ne Kraft über­all dort, wo es mög­lich ist, ziel­füh­rend für star­ke Ver­tre­ter unse­rer Ideen und Zie­le einzusetzen.

Aber: Ein „Shit­s­torm“ auf „X“ ver­än­dert kei­ne Par­tei­tags­rhyth­men, ein vir­tu­el­les Fege­feu­er schickt als geg­ne­risch ver­stan­de­ne Kon­kur­ren­ten nicht in die rea­le Höl­le. Vor­feld und Par­tei unter­lie­gen Wech­sel­wir­kun­gen: Ihre inne­ren Mecha­nis­men, die unter­schied­lich ver­faßt sind, darf man jedoch nicht verwechseln.

Vor­feld als Jung­brun­nen für eine Par­tei: Es gibt unter­schied­li­che Lebens­pha­sen und unter­schied­li­che Auf­ga­ben in ihnen. Wer eisern Pro­jekt­hy­gie­ne betrei­ben will, soll dies leis­ten, muß es aber auch kon­se­quent betrei­ben (und nicht heu­te das eine ver­kün­den oder mor­gen das ande­re tun). Wer nach eini­gen Jah­ren Akti­vis­mus etwas Neu­es wagen möch­te und der Par­tei bei­tritt, um dort – rück­ge­bun­den an bewähr­te welt­an­schau­li­che Leit­plan­ken – kon­kre­te Ver­än­de­run­gen zu erzie­len, tut eben jenes.

Dar­aus folgt, daß in der aktu­el­len Situa­ti­on Mul­ti­pli­ka­to­ren von außen, d.h. aus der außer­par­la­men­ta­ri­schen Rech­ten, kon­struk­ti­ve Kräf­te inner­halb der par­la­men­ta­ri­schen Rech­ten stär­ken müs­sen, damit die Man­da­te für das Gesamt­mo­sa­ik bes­ser ver­ge­ben wer­den – da die Par­tei nun mal, ganz wie das Vor­feld auf die sei­ne Wei­se, nur ein Teil des gro­ßen Gan­zen, des Mosa­iks, dar­stel­len. Das Pro­blem, das ich in die­sem Kon­text sehe, ist eher, daß jene Akteu­re aus dem Vor­feld, die in die Par­tei oder in unmit­tel­ba­re Par­tei­nä­he wech­seln, die soeben ange­ru­fe­nen „welt­an­schau­li­chen Leit­plan­ken“ frap­pie­rend schnell zu ver­ges­sen schei­nen und sich statt­des­sen auf den Stand­punkt zurück­zie­hen, daß sie in der Par­tei nicht „anecken“ wol­len oder eben ent­spre­chen­den „imma­nen­ten“ Mecha­nis­men unter­lä­gen, die eben sei­en, wie sie sei­en. Was tun in sol­chen Fäl­len? Das wäre eine kon­struk­ti­ve Debat­te wert!

Vor­feld als Über­win­dung der Phra­sen­ma­schi­nen: Wech­sel­wir­kun­gen zwi­schen Par­tei und Vor­feld sind der Natur der poli­ti­schen Sache und ihrer Pro­zes­se geschul­det. Daher muß stär­ker denn je auf Ver­ant­wor­tungs­trä­ger auf Kreis‑, Lan­des- und Bun­des­ebe­ne ein­ge­wirkt wer­den: Das Bewußt­sein noch zu vie­ler Man­dats­trä­ger ist abs­trakt, affekt­ge­la­den-emo­tio­nal, ohne prak­tisch-theo­re­ti­sche Erfah­run­gen und ohne hel­fen­de Lese­ein­drü­cke. So ver­kom­men die­se Poli­ti­ker zu „Phra­sen­ma­schi­nen“ (Gramsci).

Oft sind es just die­se Welt­an­schau­ungs­lo­sen, die, erneut mit Gramsci for­mu­liert, zu regel­rech­ten „Aska­ri“ wer­den. Damit bezeich­ne­te er „Abge­ord­ne­te, (die) stets bereit (sind), abtrün­nig zu wer­den“, da sie sich „ohne Pro­gramm und ohne Rich­tung“ ver­din­gen. Der Umgang mit die­sen belie­bi­gen Affekt­po­li­ti­kern, die zum Teil durch kon­sen­sua­le Abspra­chen den Bun­des­par­tei­tag der AfD unver­dien­ter­wei­se genie­ßen durf­ten, muß här­ter wer­den – ohne cha­rak­ter­lich und habi­tu­ell selbst zu verhärten.

Vor­feld als Kor­rek­tiv: Die grund­sätz­li­chen Rech­ten, die in Par­tei wie Vor­feld zu fin­den sind, müs­sen immer selbst­be­wußt und nie bitt­stel­le­risch sein. Als der sozia­lis­ti­sche Vor­den­ker Wolf­gang Abend­roth von Stu­den­ten in den 1970er Jah­ren gefragt wur­de, wie der Zwie­spalt zu behan­deln sei, wonach „ihre“ SPD ver­bal und pro­gram­ma­tisch „auf Linie“ sei, sich in der Pra­xis aber für Selbst­ent­ker­nung und Selbst­ein­bau ins hege­mo­nia­le Gefü­ge ent­schie­den habe, erwi­der­te er: „Nehmt sie beim Wort und zwingt sie Schritt für Schritt wei­ter. Gera­de in der Kri­se wird sich zei­gen, wie weit man damit kommt.“ Die­se Hand­lungs­an­wei­sung gilt für unse­re poli­ti­schen Zusam­men­hän­ge heu­te umso mehr. Die AfD als Wahl­par­tei des patrio­ti­schen Mosa­iks muß bzw. darf nicht „extre­mer“ wer­den, son­dern grund­sätz­li­cher, ideen­ba­sier­ter, den rei­nen Popu­lis­mus übersteigend.

Vor­feld als Platt­form­mo­to­ren: Es muß dar­um gehen, kon­kre­te Ver­mitt­lungs­fo­ren zwi­schen Akteu­ren des Vor­felds und der Par­tei zu schaf­fen. Zu vie­le Din­ge im poli­ti­schen All­tag basie­ren auf Zufäl­lig­keit und per­sön­li­chen Kenn­ver­hält­nis­sen; zu wenig Auf­bau­ar­beit erfolgt sys­te­ma­tisch, gedul­dig und bestän­dig. Daß es bei­spiels­wei­se auch elf Jah­re nach Par­tei­grün­dung kei­ne eige­ne Par­tei­schu­le in eige­nem (unkünd­ba­rem) Immo­bi­li­en­be­sitz gibt, ist eben­so unver­zeih­lich wie das fort­ge­setz­te, selbst­ge­wähl­te Schei­tern der par­tei­na­hen Stif­tung, die in ande­ren Par­tei­en das natür­li­che Bin­de­glied respek­ti­ve Zwi­schen­sta­ti­on im Kon­text von Par­tei und Vor­feld ist.

Im Zuge der Wis­sens­ver­mitt­lung in die Par­tei hin­ein, die über kei­ne eige­nen Wis­sens­quel­len und Nach­wuchs­schmie­den ver­fügt, müs­sen bestimm­te Leit­ak­teu­re der Par­tei daher das finan­zi­el­le Poten­ti­al über­all dort, wo es mög­lich ist, eigen­ver­ant­wort­lich für eine viel­ge­stal­ti­ge Nach­wuchs­bil­dung erschlie­ßen. Die Par­tei ver­fügt schließ­lich des­halb über gro­ße Finanz­re­ser­voirs und Man­da­te, weil patrio­ti­sche Wahl­stim­men sie zu ihrem par­tei­ex­klu­si­ven Pri­vi­leg führ­te, par­la­men­ta­ri­sche Ver­an­ke­rung und ent­spre­chen­de öko­no­mi­sche Poten­zen zu erzie­len bzw. zu erreichen.

Ein Haupt­be­stand­teil der welt­an­schau­li­chen, poli­ti­schen, stra­te­gi­schen und kom­mu­ni­ka­ti­ven Aus­bil­dung der nächs­ten Gene­ra­tio­nen wird es also sein, ein gemein­sa­mes poli­ti­sches Bewußt­sein für der­lei „Basics“ und eine gemein­sa­me poli­ti­sche Hand­lungs­ori­en­tie­rung zu schaf­fen, um die sich öff­nen­den situa­ti­ven Gele­gen­heits­fens­ter in den nächs­ten Kri­sen effek­ti­ver nut­zen zu kön­nen – ohne wie­der argu­men­ta­tiv bei Schritt 1 begin­nen zu müssen.

Vor­feld als ler­nen­de Instanz: Das Vor­feld ist das Vor­feld im Sin­gu­lar. Aber inner­halb des Vor­felds, also im gesam­ten Ensem­ble der Mosa­ik­stei­ne um den gro­ßen Mosa­ik­stein der Par­tei her­um, gibt es zahl­rei­che unter­schied­li­che Stei­ne, die das Vor­feld an sich aus­ma­chen. Das heißt: So, wie nicht ein ein­zel­ner Par­tei­ak­teur haft­bar ist für kras­se Feh­ler ande­rer Par­tei­ak­teu­re, so ist ein ein­zel­ner Vor­feld­ak­teur nicht haft­bar für kras­se Feh­ler ande­rer Vor­feld­ak­teu­re – aber ganz sicher resul­tie­ren dar­aus kei­ne Belie­big­keit und Defä­tis­mus. Selbst­ver­ständ­lich steht jeder ernst­zu­neh­men­de Akteur in Par­tei und Vor­feld glei­cher­ma­ßen in der Pflicht, Feh­ler zu ver­mei­den und Pro­blem­fäl­le zu adres­sie­ren. Nur gemein­sam geht es voran.

Eine ein­zel­ne Wahl (EU-Wahl, Anfang Juni 2024) oder ein ein­zel­ner Par­tei­tag (Essen, Ende Juni 2024) ändern nicht grund­le­gend die Lage, erhö­hen aber erfreu­li­cher­wei­se die Wach­sam­keit und sto­ßen not­wen­di­ge Klä­rungs­pro­zes­se an. Solan­ge es in einem natur­ge­mäß über­aus hete­ro­ge­nen Vor­feld kei­ne Orga­ni­sa­ti­on und Ori­en­tie­rung ver­mit­teln­de „Leit­stel­le“ als all­ge­mein akzep­tier­tes Zen­trum gibt – und die­ses ist nicht in Sicht –, solan­ge müs­sen unter­schied­li­che Kraft­zen­tren mög­lichst zusam­men und mög­lichst kohä­rent für über­ge­ord­ne­te Zie­le strei­ten. Die­se Zie­le sind das Ent­schei­den­de, nicht die tem­po­rär gewähl­ten Werk­zeu­ge bzw. Instrumente.

