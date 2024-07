Trump und die Konservative Konspiration – Absturzprotokoll 06

Das ent­stan­de­ne viel­fäl­ti­ge Echo bewegt sich bis­lang ganz im erwart­ba­ren Rah­men: Von Sei­ten der Main­stream­m­e­di­en übt(e) man sich in Ver­harm­lo­sung (»Donald Trump nach lau­ten Geräu­schen im Publi­kum von Secret Ser­vice von der Büh­ne eskor­tiert« – so etwa AP, nach­dem sogar bereits offi­zi­el­le Pho­tos des getö­te­ten Angrei­fers in Umlauf waren) bis Schuld­um­kehr (Trump sei selbst schuld an der auf­ge­heiz­ten Atmo­sphä­re, die so etwas mög­lich mache, wie bei CBS zu hören war; sein Auf­ruf »Fight!« sei das Gegen­teil von der Beru­hi­gung, die man jetzt so drin­gend brau­che, und stif­te zur Gewalt an, so die Exper­ti­se von CNN).

Ein namen­lo­ser Kom­men­ta­tor bei Xit­ter merk­te an, es feh­le nicht viel zu der Schlag­zei­le »Trump ver­sagt bei Selbst­mord­ver­such in Penn­syl­va­nia« – das ist fast schon nicht mehr lus­tig, weil es nur wenig über­trie­ben ist. Davon, daß alles nur ein Wahl­kampf­ma­nö­ver Trumps gewe­sen sei, war selbst­ver­ständ­lich fast schon zual­ler­erst die Rede.

Genau­so erwart­bar sind indes auch die Reak­tio­nen der … sagen wir mal … »all­ge­mei­nen Oppo­si­ti­on« aus­ge­fal­len. Sie ent­spre­chen tat­säch­lich sehr den Auto­ma­tis­men, die wir bereits bei der »Nord-Stream«-Affäre vor­ge­fun­den haben. Man­che sehen einen von aller­höchs­ter Stel­le ange­ord­ne­ten Hit job am Werk und beru­fen sich dabei auf ein wohl kurz vor der Tat ent­stan­de­nes Zitat Joe Bidens, man müs­se Trump nun end­lich »ins Faden­kreuz nehmen«.

Ande­re haben mit Hil­fe der beim Umgang mit dem Ukrai­ne-Krieg gewon­ne­nen OSINT-Erfah­rung längst aus Satel­li­ten­bil­dern und den online kur­sie­ren­den Live­vi­de­os vom Gesche­hen extra­po­liert, daß der Secret Ser­vice in den Mord­ver­such ein­ge­spannt gewe­sen sein müs­se, weil dies die ein­zi­ge Erklä­rung für die Ver­nach­läs­si­gung des ein­zi­gen offen­sicht­li­chen poten­ti­el­len Scharf­schüt­zen­stand­orts in der Nähe des Ver­an­stal­tungs­orts sei.

Wie­der ande­re – und zumin­dest die­sen ist wohl zuzu­stim­men – stel­len lapi­dar fest: »Ob man Trump nun mag oder nicht, spä­tes­tens jetzt ist klar, daß er die Wahl gewin­nen wird.« Ob Poli­ti­ker oder sons­ti­ge Per­sön­lich­keit des öffent­li­chen Lebens: Wer einen Anschlags­ver­such über­lebt, kann danach erfah­rungs­ge­mäß eine Sym­pa­thie­spit­ze für sich ver­bu­chen. Das gilt ins­be­son­de­re bei vor­he­ri­ger Umstrit­ten­heit; Para­de­bei­spiel in den USA ist das geschei­ter­te Atten­tat auf Roo­se­velt unmit­tel­bar vor des­sen Amts­an­tritt 1933.

Dabei hilft es sehr, nicht dem immer noch vor­han­de­nen Trump-Mes­sia­nis­mus ver­fal­len zu sein. Denn ein kri­ti­scher Beob­ach­ter soll­te in all dem Rum­mel kei­nes­falls aus den Augen ver­lie­ren, die auch bei »Nord Stream« zen­tra­le Fra­ge zu stel­len: Cui bono? Und hier kommt man nicht um die bemer­kens­wer­te Fest­stel­lung her­um, daß der zen­tra­le, wenn nicht gar ein­zi­ge ech­te Nutz­nie­ßer eines Mor­des an Donald Trump das Estab­lish­ment sei­ner eige­nen Par­tei gewe­sen wäre.

Es wäre müßig, hier all die längst bekann­ten Ärger­nis­se noch­mals im Detail zu erör­tern. Fest steht, daß Trump die 2015 ff. inner­halb wie außer­halb der USA von rechts auf ihn fokus­sier­ten Hoff­nun­gen in kei­ner Wei­se erfüllt hat.

Ob er dazu nicht wil­lens oder nicht in der Lage war, ist voll­kom­men nach­ran­gig. Fest steht aller­dings auch, daß Trump durch sei­nen dama­li­gen Wahl­kampf und natür­lich auch sei­ne letzt­end­li­che Wahl zum Prä­si­den­ten das deut­lichs­te Sym­ptom für die Krank­heit zum Tode der Repu­bli­ka­ni­schen Par­tei in den USA gewor­den ist. Die gera­de­zu tita­ni­schen Bemü­hun­gen der grei­sen­haf­ten Par­tei­eli­ten, ver­kör­pert im Joe Biden in Sachen geis­ti­gen Ver­falls in nichts nach­ste­hen­den Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den im Senat Mitch McCon­nell, Trumps oft kurz­schluß­ar­tig getrof­fe­ne poli­ti­sche Ent­schei­dun­gen ein­zu­he­gen und not­falls ins Lee­re umzu­lei­ten, spre­chen für sich.

Donald Trump war damals und ist heu­te kein Stra­te­ge, kein seit Jahr­zehn­ten an der Welt­herr­schaft fei­len­der James-Bond-Böse­wicht, auch wenn ihn die Medi­en auf bei­den Sei­ten noch immer gern so dar­stel­len. Er ist vor allem ande­ren ein Enter­tai­ner, und sucht man danach, las­sen sich tat­säch­lich bemer­kens­wert vie­le Par­al­le­len zwi­schen sei­nem »Poli­tik­stil« und den unge­schrie­be­nen Geschäfts­re­geln des ame­ri­ka­ni­schen Pro­fi-Wrest­ling fin­den. Die­se Inkom­pa­ti­bi­li­tät zum gewohn­ten US-Polit­ap­pa­rat (dem auf­grund sei­ner Form­lo­sig­keit und Sog­wir­kung soge­nann­ten Blob) hat ihn wenn schon nicht zu einem Revo­lu­tio­när, so doch zu einem Unru­he­stif­ter gemacht, einer Wild card.

Eine sol­che Unru­he soll kein zwei­tes Mal ent­ste­hen, weil sie Gift für mili­tä­ri­sche und wirt­schaft­li­che Aben­teu­er in der wei­ten Welt ist. Im Wett­be­werb um die repu­bli­ka­ni­sche Kan­di­da­tur zur Prä­si­dent­schafts­wahl stan­den des­halb ver­schie­de­ne Krea­tu­ren des repu­bli­ka­ni­schen Par­tei­ap­pa­rats, die ein­zel­ne kon­tro­ver­se Aspek­te der Trump-Per­so­na in abge­wan­del­ter Form zu ihrem jewei­li­gen Spe­zi­al­the­ma machten.

Das reich­te von Flo­ri­das Gou­ver­neur und Anti-Woke-Kreuz­züg­ler Ron DeS­an­tis, einer Aus­ge­burt des Mili­tä­risch-Indus­tri­el­len Kom­ple­xes (MIC), bis hin zum gezielt als »Mil­len­ni­al-Trump« auf­ge­bau­ten Nach­wuchs­in­ves­tor Vivek Ramas­wa­my, der völ­lig abhän­gig von der rechts­li­ber­tä­ren selbst­er­nann­ten Pay­Pal Mafia rund um den mil­li­ar­den­schwe­ren IT-Tita­nen Peter Thiel ist.

Die Auf­ga­be all die­ser Gegen­kan­di­da­ten war es, Trump einer­seits zu unter­mi­nie­ren und ande­rer­seits zu erset­zen. Geschei­tert sind sie letzt­lich nur des­halb, weil Trump viel eher als ein Sym­bol als ein Poli­ti­ker dasteht und gewählt wird.

Wäre Trump nun dem Anschlag in Penn­syl­va­nia zum Opfer gefal­len, hät­te die Repu­bli­ka­ni­sche Par­tei bin­nen kür­zes­ter Zeit einen Nach­fol­ge­kan­di­da­ten fin­den müs­sen. Es ist mit an Sicher­heit gren­zen­der Wahr­schein­lich­keit davon aus­zu­ge­hen, daß dies die aus­sichts­reichs­te Gegen­kan­di­da­tin Nima­ra­ta »Nik­ki« Haley gewor­den wäre – eine regel­recht kari­ka­tur­haf­te Neo­kon­ser­va­ti­ve und Favo­ri­tin der US-Ban­kiers­netz­wer­ke. Bei der erwart­ba­ren Abwahl des seit dem geskrip­te­ten TV-Duell gegen Trump nun end­lich unwi­der­ruf­lich vor der Welt­öf­fent­lich­keit als geis­tig zer­setz­ter Greis ent­hüll­ten Joe Biden hät­te die so zur »tra­gi­schen« Kan­di­da­tin auf­ge­stie­ge­ne Haley dann nach außen wie nach innen den alten repu­bli­ka­ni­schen Moloch neu sta­bi­li­sie­ren können:

nach außen hin durch die Inten­si­vie­rung der Waf­fen­brü­der­schaft mit Isra­el, für die sie sich bereits unzäh­li­ge Male stark­ge­macht hat und die sie als erklär­te Fein­din des ira­ni­schen Regimes ohne viel Feder­le­sens wei­ter eska­lie­ren könnte,

vor allem aber nach innen hin durch die Bedie­nung der heu­ti­gen For­men jener alten neo­kon­ser­va­ti­ven Netz­wer­ke, die unter Rea­gan ihre größ­te Macht­fül­le hat­ten, unter Bush jun. mit den Inter­ven­tio­nen im Nahen Osten noch ein­mal voll­ende­te Tat­sa­chen zu schaf­fen such­ten und sich schließ­lich einen natio­nal­po­pu­lis­ti­schen Tarn­an­strich gaben, um unter Trump zu neu­er Blü­te zu gelangen.

Zu den letz­te­ren zählt heu­te an aller­ers­ter Stel­le das der Leh­re Leo Strauss’ ver­schrie­be­ne Cla­re­mont Insti­tu­te, das sei­ne Ver­trau­ens­per­so­nen in aus­nahms­los allen der­zeit auch nur ansatz­wei­se inter­es­san­ten rech­ten Orga­ni­sa­ti­ons- und Medi­en­pro­jek­ten hat sowie aus­ge­wähl­te Ein­zel­fi­gu­ren stra­te­gisch »pusht«, an her­aus­ra­gen­der Stel­le den rumä­ni­schen Poli­to­lo­gen Cos­tin Ala­ma­riu ali­as »Bron­ze Age Pervert«.

Dazu gehört aber auch das in den letz­ten Tagen sehr medi­en­prä­sen­te »Pro­ject 2025« (wel­ches die­ses »Absturz­pro­to­koll« ursprüng­lich hät­te demon­tie­ren sol­len): vor­der­grün­dig eine Art kon­ser­va­ti­ver Per­so­nal­pool, um bei einer neu­er­li­chen Trump-Prä­si­dent­schaft die erwart­ba­re Gefahr einer feind­se­li­gen und sub­ver­si­ven Ver­wal­tung zurück­zu­drän­gen – von den libe­ra­len Medi­en als eine Abriß­bir­ne der ame­ri­ka­ni­schen »Demo­kra­tie« und Vor­trupp dik­ta­to­ri­scher Maß­nah­men hin­ge­stellt – unterm Strich ein Vor­pre­schen der orga­ni­sa­to­ri­schen Dino­sau­ri­er des alten, schlech­ten Con­ser­va­ti­ve move­ment, um sich um einen schwer beherrsch­ba­ren Prä­si­den­ten her­um nun end­lich wirk­lich die Zugän­ge zur Macht zu sichern.

Dar­über kann noch viel geschrie­ben wer­den; eini­ges habe ich in mei­ner Abur­tei­lung der soge­nann­ten »Neo­re­ak­ti­on« im Rah­men der Geschich­te der nicht par­tei­för­mi­gen US-Rech­ten bereits dargelegt.

Je mehr man dar­über nach­denkt, des­to mehr glei­chen sich die Phä­no­me­ne der »Nord-Stream«-Zerstörung und des miß­glück­ten Anschlags auf Trump: In bei­den Fäl­len kommt man über ein­fach Nütz­lich­keits­er­wä­gun­gen schnell zu sehr fol­gen­rei­chen Schluß­fol­ge­run­gen. In bei­den Fäl­len igno­rie­ren die eta­blier­ten Medi­en und gesell­schaft­li­chen Sprech­pup­pen dies gänz­lich und erge­hen sich unbe­ein­druckt in abwe­gi­gen Spe­ku­la­tio­nen und »Was-wir-bislang-wissen«-Geseier.

Und in bei­den Fäl­len, so stel­le ich jetzt in den Raum, wird nach allen­falls ober­fläch­li­chen Ermitt­lun­gen schnell Gras über die Tat an sich wach­sen und die­se nach einer Wei­le nur noch als »Mys­te­ri­um« in Click­bait-Arti­keln und Vlog­ger-Ana­ly­sen gehan­delt wer­den (wer glaubt, dies sei bei einem Atten­tat auf einen US-Prä­si­den­ten unmög­lich, der den­ke nicht nur an Ken­ne­dy, son­dern auch an Lincoln).