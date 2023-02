Lautlose Minen – Absturzprotokoll 04

Sogar so gut, daß man eher noch bei dröh­nen­der Stil­le hell­hö­rig wird als beim ewig glei­chen Hin­ter­grund­rau­schen der wirt­schaft­li­chen Hiobs­bot­schaf­ten und der eil­fer­ti­gen Pro­stra­tio vor dem innen- wie außen­po­li­ti­schen Fremden.

Dröh­nen­de Stil­le wie nach einem Bom­ben­ein­schlag, könn­te man als bil­li­ge Über­lei­tung for­mu­lie­ren. Das regel­recht infer­na­lisch krei­schen­de Schwei­gen (unge­fähr so) im Ange­sicht des Ent­hül­lungs­ar­ti­kels »How Ame­ri­ca Took Out the Nord Stream Pipe­line« von Inves­ti­ga­tiv­le­gen­de Sey­mour Hersh nun wirkt tat­säch­lich in bei­de Rich­tun­gen wie eine Reak­tiv­pan­ze­rung, um beim Motiv zu bleiben.

Daß aus­ge­rech­net die ortho­dox mar­xis­ti­sche jun­ge Welt zei­tig zuge­schla­gen und eine auto­ri­sier­te deutsch­spra­chi­ge Über­set­zung des Hersh-Arti­kels ver­öf­fent­licht hat, kann man nur mit Augen­rol­len zur Kennt­nis neh­men: Hier hat sich die trotz der zuneh­men­den Markt­ver­en­gung noch gut auf­ge­stell­te kon­ser­va­ti­ve Pres­se­land­schaft – von der rech­ten gar nicht spre­chen – lehr­buch­mä­ßig die But­ter vom Brot neh­men lassen.

Um ein­mal von guten Absich­ten aus­zu­ge­hen und nicht etwa trans­at­lan­ti­sche Vor­ein­ge­nom­men­heit zu ver­mu­ten, die es gewiß auch nicht zu knapp gege­ben haben wird und die sich ins­be­son­de­re in Leser­kom­men­ta­ren bereits wie­der läs­tig nie­der­schla­gen. (Immer­hin kann man sich eine haus­ge­mach­te deut­sche Text­fas­sung vom Kol­le­gen Sell­ner vor­le­sen las­sen, wenn man im mehr oder weni­ger eige­nen Beritt blei­ben möch­te. Auch die Jott Eff hat sich mitt­ler­wei­le von der Ver­wert­bar­keit des The­mas über­zeu­gen lassen.)

Vom besag­ten erwart­ba­ren Gemä­kel ist mir eine “Beur­tei­lung” beson­ders auf­ge­fal­len, weil sie den para­dig­ma­ti­schen Nicht­um­gang mit dem Gan­zen ide­al zusammenfaßt:

Es gibt halt noch kei­ne ein­zi­ge tat­säch­li­che Quel­le, Ein Jour­na­list mit Alters­de­menz, der eine ein­zi­ge Quel­le hat, die natür­lich Anonym bleibt und das gan­ze auf einem obsku­ren Blog ver­brei­tet, ist kein stich­hal­ti­ger Beweis. (Kom­men­tar im Tele­gram-Kanal des Jun­g­eu­ro­pa Ver­lags; Feh­ler im Original)

Selbst nach Abzug des inter­net­üb­li­chen schrift­li­chen Maul­hel­den­tums ver­blüfft doch, daß das Den­ken in “renom­mier­ten” vs. “obsku­ren” Medi­en nicht ein­mal nach Migrationskrise(n) und COVID-Getö­se end­lich ein Ende gefun­den hat. Abge­se­hen davon ist Sub­stack – wie hier vor­ge­stellt – der­zeit die Platt­form für unab­hän­gi­ge Publi­zis­tik und wird es wohl blei­ben, bis es letzt­lich an Goog­le o.ä. ver­kauft wird.

In alt­klu­gen Bewer­tun­gen wie dem obi­gen schlägt sich indes vor allem ein Pro­blem der Hal­tung nie­der. Den Welt­läuf­ten und der Wert­schöp­fung aus den­sel­ben (was die Medi­en eben tun) gegen­über hat sich nicht erst, aber ins­be­son­de­re seit dem Früh­jahr 2020 ein Nihi­lis­mus her­aus­ge­bil­det, den es ohne das Inter­net nicht gäbe:

Seit die ers­te Hälf­te des Sprüch­leins “Von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Mei­nung” digi­tal kom­pen­sier­bar ist, jeder sich jeder­zeit in weni­gen Minu­ten die zum Auf­trump­fen benö­tig­te Halb­bil­dung anle­sen kann und es für unan­ge­neh­me Erkennt­nis­se immer auch die pas­sen­de Gegen­an­sicht und Beschwich­ti­gung gibt, ist Bericht­erstat­tung als sol­che prak­tisch wert­los gewor­den. (Dies wer­de ich noch anders­wo wei­ter ausarbeiten.)

Dazu kann man sich in letz­ter Instanz nur noch mit Ver­wei­ge­rung in Bezie­hung set­zen: Daß aus­nahms­los alles eine Lüge sei und die Wahr­heit sich gera­de dadurch aus­zeich­ne, daß sie nicht berich­tet wer­de, ist vom necki­schen Mem – “Everyone’s a fed, everything’s a psyop” – zu einer veri­ta­blen Welt­an­schau­ung gewor­den. Und die US-Diens­te wären nicht sie selbst, wür­den sie die­se wort­wört­lich vira­le Para­noia nicht auch noch zur Eigen­wer­bung ver­wen­den.

Die Kehr­sei­te die­ser unschö­nen Medail­le ist indes jener Zynis­mus, der auf unse­rer Sei­te der Gren­ze des guten Geschmacks inzwi­schen wohl die meis­ten befal­len hat. Wo sich rech­te Reak­tio­nen auf den Hersh-Text zei­gen, sind sie nicht von Empö­rung oder auch nur Stau­nen ange­sichts des Aus­ma­ßes geprägt, son­dern schlicht von grim­mi­ger – Zufrie­den­heit? Freu­de? Oder wor­auf läuft sie hin­aus, die­se “dis­si­den­te” Lust weni­ger am Sie­gen als viel­mehr am Rechthaben?

Sicher, es war vom ech­ten “Dop­pel­wumms” am 26. Sep­tem­ber 2022 an die ein­zig sinn­vol­le Schluß­fol­ge­rung, hin­ter dem abrup­ten Nord-Stream-Ende die USA oder einen ande­ren NATO-Staat mit Unter­stüt­zung der USA zu ver­mu­ten. Übri­gens waren es schon damals nicht zuletzt ame­ri­ka­ni­sche Stim­men, die via Twit­ter etc. ihre rus­sen­haß­be­sof­fe­nen euro­päi­schen “Ver­bün­de­ten” an die simp­le Fra­ge Cui bono? erin­ner­ten. Und daß die USA eben­so wie Isra­el welt­weit ihre mit­tel- und unmit­tel­ba­ren Inter­es­sen mit der gera­de gebo­ten schei­nen­den Dosis Gewalt durch­set­zen, wird nicht nur all­seits ach­sel­zu­ckend hin­ge­nom­men, son­dern längst in Seri­en wie 24 oder Fau­da und selbst im pie­fi­gen Tat­ort gera­de­zu roman­ti­siert – ist ja schließ­lich zu unser aller Sicher­heit, right?

Eben­so sicher war (und bleibt) aber auch, daß die Bun­des­re­pu­blik samt ihrer Regie­rung, wer auch immer die­se gera­de stellt, nie­mals gegen ihre Essig­mut­ter jen­seits des Gro­ßen Teichs auf­be­geh­ren wür­de. Daß doch irgend­wann ein­mal das Maß voll sein müs­se, ver­kauft sich als Nar­ra­tiv zwar noch immer blen­dend. Unsinn ist es trotz­dem, und das wis­sen wir aller­spä­tes­tens seit der NSA-Affä­re. Auch schon wie­der zehn Jah­re her, hät­ten Sie’s gedacht?

Den Scoop Hershs außen­po­li­tisch wirk­sam machen zu kön­nen, ist voll­kom­men aus­ge­schlos­sen. Für die Regie­rung, und für die Oppo­si­ti­on erst recht. Die ver­gan­ge­nen Wochen mit der elen­den Debat­te um Leo­pard-Pan­zer haben wohl alle ver­blie­be­nen Zwei­fel dar­an zer­streut, daß auch Olaf Scholz als Bun­des­kanz­ler ledig­lich ein Tanz­bär ist, der am Nasen­ring des mili­tä­risch-indus­tri­ell-geheim­dienst­lich-media­len Kom­ple­xes durch die Welt­ma­ne­ge gezerrt wird. Wer sein Zau­dern mit so etwas wie Hel­den­mut und Wider­stand ver­wech­selt hat, der trau­ert wohl immer noch Hel­mut Schmidt nach (der immer­hin als sei­ner­zei­ti­ger SDS-Vor­sit­zen­der Schneid hatte).

Wenn die­ses bun­des­bür­ger­li­che Trau­er­spiel für uns als grund­sätz­li­che Oppo­si­ti­on einen Nut­zen haben soll, dann kann die­ser nur in Steil­vor­la­gen für die drin­gend not­wen­di­ge Medi­en­kri­tik – im per­sön­li­chen Umfeld – bestehen. Daß die sys­tem­stüt­zen­den Medi­en der Repu­blik von der grü­nen taz bis zur tür­kis­ro­ten FAZ, wo sie über­haupt berich­te­ten, sich zu den übli­chen Frech­hei­ten hin­rei­ßen lie­ßen (so stell­te die Süd­deut­sche wort­wört­lich zeit­gleich mit ihrer ver­spä­te­ten Pres­se­mel­dung zum The­ma eine Abfer­ti­gung gegen Sey­mour Hersh selbst online) gegen­über einem Star­jour­na­lis­ten, der genau so lan­ge gefei­ert wur­de, wie er Libe­ra­len Muni­ti­on gegen “kon­ser­va­ti­ve” Kriegs­trei­ber lie­fer­te, soll­te zumin­dest mit­tel- bis ganz alten Zeit­ge­nos­sen zu den­ken geben.

Wer jün­ger ist, den kann immer­hin die Wut dar­über, ein­mal mehr vom Alt­me­di­en­ap­pa­rat ver­ach­tet und für dumm ver­kauft zu wer­den, aus dem ent­po­li­ti­sie­ren­den Sand­wich zwi­schen Nihi­lis­mus und Zynis­mus her­aus­spren­gen. Tat­säch­lich eine “Mine, die laut­los explo­diert”, im ursprüng­li­chen Sin­ne.