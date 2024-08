Sezession 121 – Bücher, die wir für Sie gelesen haben

Ein Professor – und noch besser: ein Abteilungsleiter! - tourt seit ein ein, zwei Jahren durch die Republik, um über die „Literaturpolitik des Neuen Rechten“ zu berichten. Will sagen, er schreibt Artikel über uns, organisiert ganze Kongresse über uns. Wie so oft: Wir leben mietfrei in solchen Köpfen, und das haben wir uns verdient.