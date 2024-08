Freilichtmuseum oder Wettbewerb – Viktor Orbán trug vor (2/3)

Was kommt jetzt? Im zweiten Teil meines Vortrags geht es darum, was aus dem Gesagten folgt. Erstens braucht es hier intellektuellen Mut. Man muß also mit breiten Pinselstrichen arbeiten, denn ich bin davon überzeugt, daß das Schicksal der Ungarn davon abhängt, ob sie verstehen, was in der Welt geschieht, und ob wir Ungarn verstehen, wie die Welt nach dem Krieg sein wird.

Mei­ner Mei­nung nach ent­steht eine neue Welt. Man kann uns nicht vor­wer­fen, unter beschränk­ter Vor­stel­lungs­kraft oder intel­lek­tu­el­ler Träg­heit zu lei­den, aber selbst wir – und ich per­sön­lich, wenn ich in den letz­ten Jah­ren hier sprach – haben das Aus­maß des Wan­dels, der sich voll­zieht und den wir mit­er­le­ben, unterschätzt.

Wir befin­den uns zwei­fels­oh­ne in einem Wan­del. Ein Wan­del steht bevor, wie es ihn seit 500 Jah­ren nicht gege­ben hat. Das ist uns nicht auf­ge­fal­len, weil es in den letz­ten 150 Jah­ren gro­ße Ver­än­de­run­gen in uns und um uns her­um gege­ben hat, aber bei die­sen Ver­än­de­run­gen hat die domi­nie­ren­de Welt­macht immer im Wes­ten gele­gen. Und wir gehen davon aus, daß die Ver­än­de­run­gen, die wir jetzt erle­ben, wahr­schein­lich die­ser west­li­chen Logik fol­gen werden.

Dies ist aber im Gegen­teil eine neue Situa­ti­on. In der Ver­gan­gen­heit war der Wan­del west­lich: Die Habs­bur­ger stie­gen auf und fie­len wie­der, Spa­ni­en war im Auf­wind und wur­de zum Zen­trum der Macht, es fiel und die Eng­län­der stie­gen auf, der Ers­te Welt­krieg erle­dig­te die Mon­ar­chien, die Bri­ten wur­den als Her­ren der Welt von den Ame­ri­ka­nern abge­löst, dann wur­de der rus­sisch-ame­ri­ka­ni­sche Kal­te Krieg von den Ame­ri­ka­nern gewon­nen. Aber all die­se Ent­wick­lun­gen blie­ben inner­halb unse­rer west­li­chen Logik.

Das ist jetzt nicht mehr der Fall, und damit müs­sen wir uns aus­ein­an­der­set­zen; denn die west­li­che Welt wird dies­mal nicht von innen her­aus­ge­for­dert, und das hat die Logik des Wan­dels unter­bro­chen. Wovon ich spre­che, und womit wir es zu tun haben, ist eigent­lich ein glo­ba­ler Sys­tem­wech­sel. Und das ist ein Vor­gang, der von Asi­en ausgeht.

Um es kurz und ein­fach aus­zu­drü­cken: Für die nächs­ten Jahr­zehn­te – oder viel­leicht Jahr­hun­der­te, denn das vor­he­ri­ge Welt­sys­tem hat­te 500 Jah­re lang Bestand – wird das beherr­schen­de Zen­trum der Welt in Asi­en lie­gen: Chi­na, Indi­en, Paki­stan, Indo­ne­si­en, ich könn­te noch vie­le nennen.

Sie haben bereits ihre Insti­tu­tio­nen, ihre Platt­for­men geschaf­fen, es gibt die­se BRICS-Ver­ei­ni­gung, in der sie bereits prä­sent sind. Und es gibt die Shang­hai­er Orga­ni­sa­ti­on für Zusam­men­ar­beit, in der die­se Län­der die neue Welt­wirt­schaft auf­bau­en. Ich den­ke, daß dies ein unver­meid­li­cher Vor­gang ist, denn Asi­en hat den demo­gra­phi­schen Vor­teil, es hat in immer mehr Berei­chen den tech­no­lo­gi­schen Vor­teil, es hat den Kapi­tal­vor­teil, und ist dabei, ein mili­tä­ri­sches Gleich­ge­wicht mit dem Wes­ten herzustellen.

Asi­en wird das meis­te Geld haben – oder hat es viel­leicht schon –, die größ­ten Finanz­fonds, die größ­ten Unter­neh­men der Welt, die bes­ten Uni­ver­si­tä­ten, die bes­ten For­schungs­in­sti­tu­te und die größ­ten Bör­sen. Es wird die fort­schritt­lichs­te Welt­raum­for­schung und die fort­schritt­lichs­te medi­zi­ni­sche Wis­sen­schaft haben – oder hat sie schon.

Wir im Wes­ten – und auch die Rus­sen – sind brav in die­ses neue Gebil­de, das sich gera­de aus­formt, hin­ein­ge­tip­pelt. Die Fra­ge ist, ob sich die­ser Vor­gang umkeh­ren läßt oder nicht – und falls nicht, wann er unum­kehr­bar gewor­den ist. Ich den­ke, das geschah 2001, als wir im Wes­ten beschlos­sen, Chi­na zum Bei­tritt zur Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­ti­on – bes­ser bekannt als WTO – ein­zu­la­den. Seit­her ist die­ser Vor­gang nahe­zu unauf­halt­sam und unumkehrbar.

Prä­si­dent Trump arbei­tet dar­an, die ame­ri­ka­ni­sche Ant­wort auf die­se Situa­ti­on zu fin­den. In der Tat ist Donald Trumps Bemü­hen wahr­schein­lich die letz­te Chan­ce für die USA, ihre Welt­herr­schaft zu bewah­ren. Man könn­te sagen, daß vier Jah­re nicht genü­gen, aber wenn Sie sich anse­hen, wen er als Vize­prä­si­den­ten aus­ge­wählt hat, einen jun­gen und sehr star­ken Mann, dann wird, wenn Donald Trump jetzt gewinnt, in vier Jah­ren sein Vize­prä­si­dent kandidieren.

Er kann zwei Amts­zei­ten lang regie­ren, also kom­men wir ins­ge­samt auf zwölf Jah­re. Und in zwölf Jah­ren läßt sich eine natio­na­le Stra­te­gie imple­men­tie­ren. Ich bin davon über­zeugt, daß vie­le Men­schen den­ken, die Ame­ri­ka­ner wer­den, wenn Donald Trump ins Wei­ße Haus zurück­kehrt, ihre Welt­herr­schaft bewah­ren wol­len, indem sie ihre Posi­ti­on in der Welt beibehalten.

Ich glau­be, daß das falsch ist. Natür­lich gibt nie­mand von sich aus sei­ne Posi­ti­on auf, aber das wird nicht das wich­tigs­te Ziel sein. Im Gegen­teil, die Prio­ri­tät wird dar­auf lie­gen, Nord­ame­ri­ka wie­der auf­zu­bau­en und zu stär­ken. Damit sind nicht nur die USA gemeint, son­dern auch Kana­da und Mexi­ko, denn sie bil­den zusam­men einen Wirtschaftsraum.

Und Ame­ri­kas Platz in der Welt wird weni­ger wich­tig sein. Sie müs­sen ernst neh­men, was der Prä­si­dent sagt: „Ame­ri­ca first, alles hier, alles wird nach Hau­se kom­men!“ Des­halb wird die Fähig­keit aus­ge­baut, von über­all her Kapi­tal zu beschaf­fen. Als Fol­ge des­sen lei­den wir bereits jetzt: Die gro­ßen euro­päi­schen Unter­neh­men inves­tie­ren nicht in Euro­pa, son­dern in Ame­ri­ka, weil die Fähig­keit, Kapi­tal anzu­zie­hen, am Hori­zont auf­scheint. Sie wer­den den Preis für alles aus uns herauspressen.

Ich weiß nicht, ob Sie gele­sen haben, was der Prä­si­dent gesagt hat: Zum Bei­spiel sei­en die USA kei­ne Ver­si­che­rungs­ge­sell­schaft, und wenn Tai­wan Sicher­heit wol­le, sol­le es zah­len. Sie wer­den uns Euro­pä­er, die NATO und Chi­na den Preis der Sicher­heit zah­len las­sen; sie wer­den auch durch Ver­hand­lun­gen ihre Han­dels­bi­lanz ins Gleich­ge­wicht mit der von Chi­na brin­gen und sie zuguns­ten der USA ver­än­dern. Sie wer­den eine mas­si­ve Ent­wick­lung der US-Infra­struk­tur, der mili­tä­ri­schen For­schung und der Inno­va­ti­on ansto­ßen. Sie wer­den eine Ener­gie- und Roh­stoff­aut­ar­kie errei­chen – oder haben sie viel­leicht schon erreicht.

Und schließ­lich wer­den sie sich ideo­lo­gisch ver­bes­sern und den Demo­kra­tie­ex­port auf­ge­ben. „Ame­ri­ca first.“ Der Export von Demo­kra­tie ist am Ende. Das ist die Essenz des Expe­ri­ments, das Ame­ri­ka als Reak­ti­on auf die von mir beschrie­be­ne Situa­ti­on durchführt.

Was ist die euro­päi­sche Ant­wort auf den glo­ba­len Sys­tem­wech­sel? Wir haben zwei Mög­lich­kei­ten. Die ers­te wol­len wir „Frei­licht­mu­se­um“ nen­nen. Das ist das, was wir jetzt haben. Wir bewe­gen uns dar­auf zu. Das von den USA absor­bier­te Euro­pa wird in einer unter­ent­wi­ckel­ten Rol­le zurück­blei­ben. Es wird ein Kon­ti­nent sein, über den die Welt staunt, der aber in sich kei­ne Ent­wick­lungs­dy­na­mik mehr trägt.

Die zwei­te Opti­on, die von Prä­si­dent Macron ange­kün­digt wur­de, ist die stra­te­gi­sche Auto­no­mie. Mit ande­ren Wor­ten: Wir müs­sen in den Wett­be­werb um den glo­ba­len Sys­tem­wech­sel ein­tre­ten. Immer­hin tun die USA das nach ihrer eige­nen Logik auch. Und wir spre­chen hier in der Tat von 400 Mil­lio­nen Menschen.

Es ist mög­lich, die Fähig­keit Euro­pas, Kapi­tal anzu­zie­hen, wie­der­her­zu­stel­len, und es ist mög­lich, Kapi­tal aus Ame­ri­ka zurück­zu­ho­len. Es ist mög­lich, gro­ße Infra­struk­tur­ent­wick­lun­gen zu unter­neh­men, vor allem in Mit­tel­eu­ro­pa – etwa den TGV Budapest–Bukarest und den TGV Warschau–Budapest, um die zu nen­nen, an denen wir betei­ligt sind.

Wir brau­chen ein euro­päi­sches Mili­tär­bünd­nis mit einer star­ken euro­päi­schen Rüs­tungs­in­dus­trie, ‑for­schung und ‑inno­va­ti­on. Wir brau­chen euro­päi­sche Ener­gie­aut­ar­kie, die ohne Kern­ener­gie nicht mög­lich sein wird. Und nach dem Krieg brau­chen wir eine neue Aus­söh­nung mit Ruß­land. Das bedeu­tet, daß die Euro­päi­sche Uni­on ihre Ambi­tio­nen als poli­ti­sches Pro­jekt auf­ge­ben muß, daß sich die Uni­on als wirt­schaft­li­ches Pro­jekt stär­ken muß, und daß sich die Uni­on als Ver­tei­di­gungs­pro­jekt auf­bau­en muß.

In bei­den Fäl­len – ob Frei­licht­mu­se­um oder Bei­tritt zum Wett­be­werb – müs­sen wir uns dar­auf ein­stel­len, daß die Ukrai­ne nicht Mit­glied der NATO oder der Euro­päi­schen Uni­on wer­den wird, weil wir Euro­pä­er dafür nicht genug Geld haben. Die Ukrai­ne wird in die Posi­ti­on eines Puf­fer­staats zurück­keh­ren. Wenn sie Glück hat, wird dies mit inter­na­tio­na­len Sicher­heits­ga­ran­tien ver­bun­den sein, die in einem Abkom­men zwi­schen den USA und Ruß­land fest­ge­schrie­ben sein wer­den, an dem wir Euro­pä­er viel­leicht teil­neh­men kön­nen werden.

Das pol­ni­sche Expe­ri­ment wird schei­tern, weil sie nicht die Mit­tel haben: Sie wer­den nach Mit­tel­eu­ro­pa und in die Visegrád-Grup­pe zurück­keh­ren müs­sen. War­ten wir also auf die Rück­kehr der pol­ni­schen Brü­der und Schwestern.

Der zwei­te Vor­trag ist vor­bei. Es bleibt nur noch einer.