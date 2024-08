Gesamtstrategie für Ungarn – Viktor Orbán trug vor (3/3)

Im dritten Teil meines Vortrags geht es um Ungarn. Was sollte Ungarn in dieser Situation tun?

Zunächst soll­ten wir die trau­ri­ge Tat­sa­che fest­hal­ten, daß vor 500 Jah­ren, zur Zeit des letz­ten glo­ba­len Sys­tem­wech­sels, Euro­pa der Gewin­ner und Ungarn der Ver­lie­rer war. In jener Zeit öff­ne­te sich dank geo­gra­phi­scher Ent­de­ckun­gen in der west­li­chen Hälf­te Euro­pas ein neu­er Wirt­schafts­raum – einer, an dem teil­zu­ha­ben wir völ­lig unfä­hig waren.

Zu unse­rem Unglück brach gleich­zei­tig auch ein zivi­li­sa­to­ri­scher Kon­flikt über uns her­ein, als die isla­mi­sche Erobe­rung Ungarn erreich­te und uns für vie­le Jah­re zum Kriegs­ge­biet mach­te. Dies hat­te einen enor­men Bevöl­ke­rungs­ver­lust zur Fol­ge, der zu Umsied­lun­gen führ­te – deren Fol­gen kön­nen wir heu­te sehen. Und lei­der waren wir nicht in der Lage, uns aus eige­ner Kraft aus die­ser Situa­ti­on zu befrei­en. Wir konn­ten uns nicht aus eige­ner Kraft befrei­en, und so muß­ten wir meh­re­re Jahr­hun­der­te lang Anhäng­sel einer ger­ma­ni­schen, habs­bur­gi­schen Welt sein.

Erin­nern wir uns auch dar­an, daß die unga­ri­sche Eli­te vor 500 Jah­ren genau ver­stand, was geschah. Sie ver­stand die Natur des Wan­dels, aber sie hat­te nicht die Mit­tel, die es ihr ermög­licht hät­ten, das Land auf die­sen Wan­del vor­zu­be­rei­ten. Das war der Grund für das Schei­tern der Ver­su­che, den Raum – den poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen und mili­tä­ri­schen Raum – zu erwei­tern und Schwie­rig­kei­ten zu ver­mei­den: der Ver­su­che, uns aus der Situa­ti­on herauszuwinden.

Ein sol­cher Ver­such wur­de von König Mat­thi­as unter­nom­men, der – dem Bei­spiel Sigis­munds fol­gend – Kai­ser des Hei­li­gen Römi­schen Reichs wer­den und damit Ungarn in den glo­ba­len Sys­tem­wech­sel ein­bin­den woll­te. Das schei­ter­te. Ich wür­de hier auch den Ver­such ein­schlie­ßen, Tamás Bakócz zum Papst ernen­nen zu las­sen, was uns eine wei­te­re Mög­lich­keit ver­schafft hät­te, zu den Gewin­nern die­ses glo­ba­len Sys­tem­wech­sels zu gehören.

Aber die­se Ver­su­che waren nicht erfolg­reich. Des­halb ist das unga­ri­sche Sym­bol die­ser Epo­che, das Sym­bol des unga­ri­schen Schei­terns, die ver­lo­re­ne Schlacht bei Mohács. Mit ande­ren Wor­ten: Der Anbruch der Vor­herr­schaft des Wes­tens in der Welt fiel mit dem Nie­der­gang Ungarns zusammen.

Das ist wich­tig, denn jetzt müs­sen wir unser Ver­hält­nis zum neu­en glo­ba­len Sys­tem­wech­sel klä­ren. Wir haben zwei Mög­lich­kei­ten: Ist dies nun eine Bedro­hung für Ungarn oder eine Chan­ce für Ungarn? Wenn es eine Bedro­hung ist, dann müs­sen wir eine Poli­tik des Schut­zes des Sta­tus quo ver­fol­gen: Wir müs­sen mit den Ver­ei­nig­ten Staa­ten und der Euro­päi­schen Uni­on mit­schwim­men und unse­re natio­na­len Inter­es­sen mit einem oder bei­den Zwei­gen des Wes­tens identifizieren.

Wenn wir dies nicht als Bedro­hung, son­dern als Chan­ce sehen, müs­sen wir unse­ren eige­nen Ent­wick­lungs­pfad abste­cken, Ver­än­de­run­gen vor­neh­men und die Initia­ti­ve ergrei­fen. Mit ande­ren Wor­ten: Es wird sich loh­nen, eine natio­nal ori­en­tier­te Poli­tik zu betrei­ben. Ich glau­be an das Letz­te­re, ich gehö­re zur letz­te­ren Schu­le: Der gegen­wär­ti­ge glo­ba­le Sys­tem­wech­sel ist kei­ne Bedro­hung, zumin­dest nicht pri­mär eine Bedro­hung, son­dern eine Chance.

Wenn wir aber eine eigen­stän­di­ge natio­na­le Poli­tik betrei­ben wol­len, fragt sich, ob die not­wen­di­gen Rah­men­be­din­gun­gen vor­lie­gen. Mit ande­ren Wor­ten: Wür­den wir Gefahr lau­fen, daß man uns auf die Füße tritt – oder, bes­ser gesagt: daß man auf uns her­um­tram­pelt? Die Fra­ge ist also, ob wir die Rah­men­be­din­gun­gen für unse­ren eige­nen Weg in den Bezie­hun­gen zu den USA, zur Euro­päi­schen Uni­on und zu Asi­en vor­fin­den oder nicht.

Zusam­men­fas­send kann ich nur sagen, daß die Ent­wick­lun­gen in den USA zu unse­ren Guns­ten ver­lau­fen. Ich glau­be nicht, daß wir von den Ver­ei­nig­ten Staa­ten ein wirt­schaft­li­ches und poli­ti­sches Ange­bot erhal­ten wer­den, das uns bes­se­re Chan­cen eröff­net als die Mit­glied­schaft in der Euro­päi­schen Uni­on. Wenn wir eines bekom­men, soll­ten wir es in Betracht ziehen.

Natür­lich ist die pol­ni­sche Fal­le zu ver­mei­den: Sie haben viel auf eine Kar­te gesetzt, aber es gab eine demo­kra­ti­sche Regie­rung in Ame­ri­ka; sie wur­den in ihren stra­te­gi­schen pol­nisch-natio­na­lis­ti­schen Zie­len unter­stützt, aber die Polen sind den Zwän­gen einer Poli­tik des Demo­kra­tie­ex­ports, von LGBTQ, Migra­ti­on und inter­ner gesell­schaft­li­cher Trans­for­ma­ti­on unter­wor­fen, die tat­säch­lich den Ver­lust ihrer natio­na­len Iden­ti­tät ris­kiert. Wenn es also ein Ange­bot aus Ame­ri­ka gibt, dann müs­sen wir es sorg­fäl­tig prüfen.

Wenn wir nach Asi­en und Chi­na schau­en, müs­sen wir sagen, daß dort die Rah­men­be­din­gun­gen vor­lie­gen – denn wir haben ein Ange­bot aus Chi­na erhal­ten. Wir haben das groß­zü­gigs­te mög­li­che Ange­bot erhal­ten, und wir wer­den kein bes­se­res bekom­men. Es läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Chi­na ist sehr weit weg, und für sie ist die Mit­glied­schaft Ungarns in der Euro­päi­schen Uni­on ein Vor­teil. Das unter­schei­det sie von den Ame­ri­ka­nern, die uns stän­dig sagen, daß wir viel­leicht aus­tre­ten soll­ten. Die Chi­ne­sen den­ken, daß wir hier in einer guten Posi­ti­on sind – auch wenn die EU-Mit­glied­schaft eine Ein­schrän­kung dar­stellt, weil wir kei­ne unab­hän­gi­ge Han­dels­po­li­tik ver­fol­gen kön­nen, denn die EU-Mit­glied­schaft geht mit einer gemein­sa­men Han­dels­po­li­tik einher.

Dazu sagen die Chi­ne­sen: Wenn das der Fall ist, dann soll­ten wir an der Moder­ni­sie­rung des jeweils ande­ren teil­neh­men. Natür­lich muß man immer vor­sich­tig sein, wenn die Löwen einer Maus eine Ein­la­dung aus­spre­chen, denn schließ­lich spie­len die Rea­li­tät und das Grö­ßen­ver­hält­nis eine Rol­le. Aber die­ses Ange­bot der Chi­ne­sen, an einer gegen­sei­ti­gen Moder­ni­sie­rung teil­zu­neh­men – aus­ge­spro­chen wäh­rend des Besuchs des chi­ne­si­schen Prä­si­den­ten im Mai – bedeu­tet, daß sie dazu bereit sind, einen gro­ßen Teil ihrer Res­sour­cen und Ent­wick­lungs­mit­tel in Ungarn zu inves­tie­ren, und daß sie dazu bereit sind, uns Mög­lich­kei­ten zu bie­ten, am chi­ne­si­schen Markt teilzuhaben.

Was ist die Fol­ge für die Bezie­hun­gen zwi­schen der EU und Ungarn, wenn wir unse­re Mit­glied­schaft in der EU als Rah­men­be­din­gung betrach­ten? Mei­ner Ansicht nach ist der west­li­che Teil der Euro­päi­schen Uni­on nicht mehr auf dem Weg zurück zum natio­nal­staat­li­chen Modell. Des­halb wer­den sie wei­ter­hin in für uns unbe­kann­ten Gewäs­sern navigieren.

Der öst­li­che Teil der Uni­on – also wir – kön­nen unse­ren Zustand als Natio­nal­staa­ten ver­tei­di­gen. Dazu sind wir imstan­de. Die Uni­on hat den der­zei­ti­gen Krieg ver­lo­ren. Die USA wer­den ihn auf­ge­ben. Euro­pa kann den Krieg nicht finan­zie­ren, es kann den Wie­der­auf­bau der Ukrai­ne nicht finan­zie­ren, und es kann die Füh­rung der Ukrai­ne nicht finanzieren.

Neben­bei bemerkt: Wäh­rend die Ukrai­ne uns um wei­te­re Kre­di­te bit­tet, lau­fen Ver­hand­lun­gen über die Abschrei­bung der zuvor auf­ge­nom­me­nen Kre­di­te. Heu­te strei­ten die Gläu­bi­ger und die Ukrai­ne dar­über, ob die Ukrai­ne 20 Pro­zent oder 60 Pro­zent ihrer gemach­ten Schul­den zurück­zah­len soll. So sieht die Lage in Wirk­lich­keit aus.

Mit ande­ren Wor­ten: Die Euro­päi­sche Uni­on muß den Preis für die­ses mili­tä­ri­sche Aben­teu­er zah­len. Die­ser Preis wird hoch sein, und er wird sich nega­tiv auf uns aus­wir­ken. Im Hin­blick auf unse­re Rah­men­be­din­gun­gen wird die Fol­ge für uns – für Euro­pa – sein, daß die Euro­päi­sche Uni­on aner­ken­nen wird, daß die mit­tel­eu­ro­päi­schen Län­der in der Euro­päi­schen Uni­on ver­blei­ben, dabei aber ihre natio­nal­staat­li­chen Grund­la­gen bewah­ren und ihre eige­nen außen­po­li­ti­schen Zie­le ver­fol­gen wer­den. Das mag ihnen nicht gefal­len, aber sie wer­den sich damit abfin­den müs­sen – zumal die Anzahl sol­cher Län­der zuneh­men wird.

Alles in allem kann ich des­halb sagen, daß die Rah­men­be­din­gun­gen für unab­hän­gi­ge, natio­nal ori­en­tier­te Poli­tik gegen­über Ame­ri­ka, Asi­en und Euro­pa gege­ben sind. Die­se wer­den die Gren­zen unse­res Hand­lungs­spiel­raums defi­nie­ren. Die­ser Spiel­raum ist groß – so groß wie zu kei­ner Zeit in den letz­ten 500 Jah­ren. Die nächs­te Fra­ge ist, was wir tun müs­sen, um die­sen Raum zu unse­rem Vor­teil zu nut­zen. Wenn es einen glo­ba­len Sys­tem­wech­sel gibt, dann brau­chen wir eine Stra­te­gie, die sei­ner ange­mes­sen ist.

Wenn es einen glo­ba­len Sys­tem­wech­sel gibt, dann brau­chen wir eine Gesamt­stra­te­gie, eine gro­ße Stra­te­gie, für Ungarn. Hier ist die Rei­hen­fol­ge der Wör­ter wich­tig: Wir brau­chen kei­ne Stra­te­gie für ein Groß-Ungarn, son­dern eine gro­ße Stra­te­gie für Ungarn. Das bedeu­tet, daß wir bis­her klei­ne Stra­te­gien hat­ten, meist mit einem zeit­li­chen Hori­zont bis 2030. Das sind Akti­ons­plä­ne, das sind poli­ti­sche Pro­gram­me, und ihr Sinn war, das, was wir 2010 begon­nen haben – was wir die natio­na­le Wei­chen­stel­lung nen­nen –, ein­fach zu Ende brin­gen. Sie müs­sen abge­schlos­sen werden.

Aber in einer Zeit des glo­ba­len Sys­tem­wech­sels ist das nicht genug. Dafür brau­chen wir eine Gesamt­stra­te­gie, einen län­ge­ren zeit­li­chen Rah­men – ins­be­son­de­re, wenn wir davon aus­ge­hen, daß die­ser glo­ba­le Sys­tem­wech­sel zu einem lang­fris­tig sta­bi­len Zustand füh­ren wird, der über Jahr­hun­der­te anhält. Ob dies der Fall sein wird, wer­den natür­lich unse­re Enkel 2050 in Tus­nád beur­tei­len müssen.

Wie ste­hen wir zur Gesamt­stra­te­gie Ungarns? Haben wir eine Gesamt­stra­te­gie für Ungarn in unse­rer Schub­la­de? Wir soll­ten eine haben, und tat­säch­lich haben wir eine. Das ist die Ant­wort. Denn in den letz­ten zwei Jah­ren hat uns der Krieg ange­spornt. Es sind da eini­ge Din­ge gesche­hen, die zu tun wir beschlos­sen haben, um eine Gesamt­stra­te­gie zu schaf­fen – auch wenn wir in die­sem Zusam­men­hang nicht dar­über gespro­chen haben.

Wir haben sofort nach der Wahl von 2022 mit der Arbeit an einer sol­chen Gesamt­stra­te­gie begon­nen. Unge­wöhn­li­cher­wei­se ver­fügt die unga­ri­sche Regie­rung über einen poli­ti­schen Direk­tor, des­sen Auf­ga­be es ist, die­se Gesamt­stra­te­gie aus­zu­ar­bei­ten. Wir sind in das Sys­tem für pro­gram­ma­ti­sche Aus­ar­bei­tun­gen des Teams von Prä­si­dent Donald Trump ein­ge­tre­ten, und wir sind dort stark invol­viert. Seit eini­ger Zeit neh­men Wis­sen­schaft­ler der Unga­ri­schen Natio­nal­bank an Stra­te­gie-Work­shops in Asi­en – ins­be­son­de­re in Chi­na – teil.

Um unse­ren Nach­teil in einen Vor­teil zu ver­wan­deln, haben wir, nach­dem wir zu einem Minis­ter­wech­sel gezwun­gen waren, kei­nen Tech­no­kra­ten, son­dern einen stra­te­gi­schen Den­ker in die Regie­rung geholt und für János Bóka ein eige­nes EU-Minis­te­ri­um geschaf­fen. In Brüs­sel sind wir also nicht pas­siv, son­dern haben uns dort ein­ge­rich­tet: Wir zie­hen nicht aus, son­dern zie­hen ein. Und es gibt eine Rei­he sol­cher Soft-power-Insti­tu­tio­nen mit Ver­bin­dun­gen zur unga­ri­schen Regie­rung – Denk­fa­bri­ken, For­schungs­in­sti­tu­te, Uni­ver­si­tä­ten –, die in den letz­ten zwei Jah­ren auf Hoch­tou­ren gear­bei­tet haben.

Es gibt also eine Gesamt­stra­te­gie für Ungarn. In wel­chem Zustand befin­det sie sich? Ich kann sagen, daß sie noch nicht in einem guten Zustand ist. Sie ist nicht in einem guten Zustand, weil die ver­wen­de­te Spra­che zu intel­lek­tu­ell ist.

Und unser poli­ti­scher und Wett­be­werbs­vor­teil besteht gera­de in der Tat­sa­che, daß wir eine Ein­heit mit den Men­schen schaf­fen kön­nen, in der jeder genau ver­steht, was wir tun und war­um. Das ist die Grund­la­ge unse­rer Fähig­keit, gemein­sam zu han­deln. Denn die Men­schen wer­den einen Plan nur dann ver­tei­di­gen, wenn sie ihn ver­ste­hen und erken­nen, daß er gut für sie ist. Andern­falls, wenn er auf Brüs­se­ler Bla­bla beruht, wird er nicht funktionieren.

Lei­der ist das, was wir jetzt haben, die Gesamt­stra­te­gie für Ungarn, noch nicht ver­dau­lich und all­ge­mein­ver­ständ­lich. Bis dahin wird es noch gute sechs Mona­te dau­ern. Momen­tan ist sie noch roh und grob – ich könn­te sogar sagen, daß sie nicht mit einem Füll­fe­der­hal­ter, son­dern mit einem Bei­tel geschrie­ben wur­de, und daß wir noch viel mehr Schleif­pa­pier ver­wen­den müs­sen, um sie ver­ständ­lich zu machen. Aber einst­wei­len wer­de ich kurz vor­stel­len, was wir da haben.

Der Kern der Gesamt­stra­te­gie für Ungarn – und ich wer­de jetzt Intel­lek­tu­el­len­spra­che ver­wen­den – ist die Kon­nek­ti­vi­tät. Das bedeu­tet, daß wir es nicht zulas­sen wer­den, in nur eine der bei­den ent­ste­hen­den Hemi­sphä­ren der Welt­wirt­schaft ein­ge­bun­den zu sein. Die Welt­wirt­schaft wird nicht aus­schließ­lich west­lich oder öst­lich sein. Wir müs­sen in bei­den ver­tre­ten sein, in der west­li­chen und in der östlichen.

Dies wird Fol­gen haben. Die ers­te: Wir wer­den nicht in den Krieg gegen den Osten ein­tre­ten. Wir wer­den uns nicht an der Bil­dung eines tech­no­lo­gi­schen Blocks gegen den Osten betei­li­gen, und wir wer­den uns nicht an der Bil­dung eines Han­dels­blocks gegen den Osten betei­li­gen. Wir ver­sam­meln Freun­de und Part­ner, kei­ne wirt­schaft­li­chen oder ideo­lo­gi­schen Fein­de. Wir gehen nicht den intel­lek­tu­ell viel ein­fa­che­ren Weg, uns an jeman­den anzu­hän­gen, son­dern gehen unse­ren eige­nen Weg. Das ist schwie­rig – aber es gibt eben einen Grund dafür, daß Poli­tik als eine Kunst bezeich­net wird.

Im zwei­ten Kapi­tel der Gesamt­stra­te­gie geht es um die geis­ti­gen Grund­la­gen. Im Mit­tel­punkt steht dabei die Ver­tei­di­gung der Sou­ve­rä­ni­tät. Zur Außen­po­li­tik habe ich schon genug gesagt, aber die­se Stra­te­gie beschreibt auch die wirt­schaft­li­che Grund­la­ge der natio­na­len Souveränität.

In den letz­ten Jah­ren haben wir eine Pyra­mi­de auf­ge­baut. An der Spit­ze ste­hen die „natio­na­len Cham­pi­ons“. Dar­un­ter befin­den sich die mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men im inter­na­tio­na­len Wett­be­werb, dar­un­ter die Unter­neh­men, die für den inlän­di­schen Markt pro­du­zie­ren. Am unte­ren Ende ste­hen die klei­nen Unter­neh­men und Ein­zel­händ­ler. Dies ist die unga­ri­sche Wirt­schaft, die die Grund­la­ge der Sou­ve­rä­ni­tät zur Ver­fü­gung stel­len kann.

Wir haben „natio­na­le Cham­pi­ons“ in den Berei­chen Bank­we­sen, Ener­gie, Lebens­mit­tel, Pro­duk­ti­on von land­wirt­schaft­li­chen Grund­er­zeug­nis­sen, IT, Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on, Medi­en, Bau­in­ge­nieurs­we­sen, Hoch­bau, Immo­bi­li­en­ent­wick­lung, Phar­ma­zie, Rüs­tung, Logis­tik und – in gewis­sem Maße, durch die Uni­ver­si­tä­ten – Wis­sens­in­dus­trie. Das sind unse­re natio­na­len Cham­pi­ons. Sie sind nicht nur Cham­pi­ons im eige­nen Land, son­dern sind alle auf dem inter­na­tio­na­len Markt prä­sent und haben sich als wett­be­werbs­fä­hig erwiesen.

Dar­un­ter kom­men unse­re mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men. Ich möch­te Sie dar­über in Kennt­nis set­zen, daß es in Ungarn heu­te 15.000 mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men gibt, die inter­na­tio­nal aktiv und wett­be­werbs­fä­hig sind. Als wir 2010 an die Macht kamen, waren es 3000. Heu­te haben wir 15.000. Und natür­lich müs­sen wir die Basis von Klein­un­ter­neh­men und Ein­zel­händ­lern ver­brei­tern. Wenn wir 2025 einen Frie­dens- und kei­nen Kriegs­haus­halt auf­stel­len kön­nen, wer­den wir ein umfang­rei­ches Pro­gramm für klei­ne und mitt­le­re Unter­neh­men auflegen.

Die wirt­schaft­li­che Grund­la­ge für Sou­ve­rä­ni­tät bedeu­tet auch, daß wir unse­re finan­zi­el­le Unab­hän­gig­keit stär­ken müs­sen. Wir müs­sen unse­re Ver­schul­dung nicht auf 50 oder 60 Pro­zent, son­dern auf unge­fähr 30 Pro­zent sen­ken, und wir müs­sen zu einem regio­na­len Gläu­bi­ger wer­den. Schon heu­te ver­su­chen wir uns dar­an, und Ungarn gewährt befreun­de­ten Län­dern in unse­rer Regi­on, die in irgend­ei­ner Wei­se für Ungarn wich­tig sind, staat­li­che Kredite.

Gemäß die­ser Stra­te­gie ist wich­tig, daß wir eine Pro­duk­ti­ons­dreh­schei­be blei­ben müs­sen: Wir dür­fen nicht zu einer dienst­leis­tungs­ori­en­tier­ten Wirt­schaft über­ge­hen. Der Dienst­leis­tungs­sek­tor ist wich­tig, aber wir müs­sen den Cha­rak­ter Ungarns als Pro­duk­ti­ons­dreh­schei­be bei­be­hal­ten, denn nur auf die­se Wei­se kann es auf dem hei­mi­schen Arbeits­markt Voll­be­schäf­ti­gung geben.

Wir dür­fen nicht den Feh­ler des Wes­tens wie­der­ho­len, bestimm­te Arbei­ten in der Pro­duk­ti­on von Gast­ar­bei­tern erle­di­gen zu las­sen, weil dort die Ange­hö­ri­gen der Wirts­be­völ­ke­rung bestimm­te Arbei­ten bereits als unter ihrer Wür­de anse­hen. Soll­te es in Ungarn dazu kom­men, wür­de dies zu einem Pro­zeß der gesell­schaft­li­chen Auf­lö­sung füh­ren, der nur schwie­rig auf­zu­hal­ten wäre. Für die Ver­tei­di­gung der Sou­ve­rä­ni­tät beinhal­tet die­ses Kapi­tel auch den Auf­bau von Uni­ver­si­tä­ten und Innovationszentren.

Das drit­te Kapi­tel benennt das Objekt der Gesamt­stra­te­gie: die unga­ri­sche Gesell­schaft, von der wir spre­chen. Wenn wir Gewin­ner sein sol­len, muß die­se unga­ri­sche Gesell­schaft geschlos­sen und wider­stands­fä­hig sein. Sie muß über eine geschlos­se­ne und wider­stands­fä­hi­ge Gesell­schafts­struk­tur verfügen.

Die ers­te Vor­aus­set­zung dafür ist das Auf­hal­ten des demo­gra­phi­schen Nie­der­gangs. Wir haben gut ange­fan­gen, aber jetzt sind wir ins Sto­cken gera­ten. Es braucht einen neu­en Anstoß. Bis 2035 muß sich Ungarn demo­gra­phisch selbst erhal­ten können.

Es kommt nicht in Fra­ge, daß der Bevöl­ke­rungs­rück­gang durch Zuwan­de­rung kom­pen­siert wird. Die westliche

Erfah­rung zeigt: Wenn es mehr Gäs­te als Gast­ge­ber gibt, dann ist die Hei­mat nicht mehr die Hei­mat. Das ist ein Risi­ko, das nicht ein­ge­gan­gen wer­den darf. Wenn wir also nach dem Ende des Kriegs einen Frie­dens­haus­halt auf­stel­len kön­nen, dann muß der Steu­er­frei­be­trag für Fami­li­en mit Kin­dern im Jahr 2025 des­halb wahr­schein­lich ver­dop­pelt wer­den – in zwei Schrit­ten statt in einem ein­zi­gen, aber inner­halb eines Jah­res, um den Schwung der demo­gra­phi­schen Ver­bes­se­rung wiederzuerlangen.

„Schleu­sen­to­re“ müs­sen den Zustrom der­je­ni­gen aus West­eu­ro­pa regu­lie­ren, die in einem christ­lich-natio­na­len Land leben wol­len. Die Zahl sol­cher Men­schen wird wei­ter zuneh­men. Nichts wird auto­ma­tisch ablau­fen, und wir wer­den wäh­le­risch sein. Bis jetzt waren sie wäh­le­risch, aber jetzt sind wir die­je­ni­gen, die wäh­le­risch sein können.

Damit die Gesell­schaft geschlos­sen und wider­stands­fä­hig ist, muß sie auf einer Mit­tel­schicht auf­bau­en: Fami­li­en müs­sen über eige­nes Ver­mö­gen und finan­zi­el­le Unab­hän­gig­keit ver­fü­gen. Die Voll­be­schäf­ti­gung muß erhal­ten blei­ben, und der Schlüs­sel dazu ist die Auf­recht­erhal­tung des der­zei­ti­gen Ver­hält­nis­ses zwi­schen Arbeit und der Roma-Bevöl­ke­rung. Es wird Arbeit geben, und ohne Arbeit kann man nicht leben. Das ist der Deal, und dar­auf läuft das Ange­bot hinaus.

Damit ver­bun­den ist auch das Sys­tem der unga­ri­schen Dör­fer, das einen beson­de­ren Plus­punkt der unga­ri­schen Geschich­te dar­stellt, nicht ein Sym­bol der Rück­stän­dig­keit. Das unga­ri­sche Dorf­sys­tem muss bewahrt wer­den. Ein städ­ti­sches Dienst­leis­tungs­ni­veau muß von uns auch in den Dör­fern gewähr­leis­tet wer­den. Die finan­zi­el­len Las­ten dafür müs­sen von den Städ­ten getra­gen wer­den. Wir wer­den kei­ne Mega­städ­te schaf­fen, wir wer­den kei­ne Groß­städ­te schaf­fen, son­dern wir wol­len Städ­te und länd­li­che Gebie­te um die Städ­te her­um schaf­fen, wäh­rend wir gleich­zei­tig das his­to­ri­sche Erbe des unga­ri­schen Dorfs bewahren.

Und schließ­lich ist da noch das ent­schei­den­de Ele­ment der Sou­ve­rä­ni­tät, womit wir hier an den Ufern des Olt ange­kom­men sind. Wir haben die­sen Teil auf ein Mini­mum redu­ziert, aus Angst, daß Zsolt uns sonst das Mikro­fon weg­neh­men könn­te. Das ist die Essenz des Schut­zes der Sou­ve­rä­ni­tät, der Schutz der natio­na­len Eigen­art. Es geht nicht um Assi­mi­la­ti­on, nicht um Inte­gra­ti­on, nicht um Ver­mi­schung, son­dern um die Bewah­rung unse­rer eige­nen natio­na­len Besonderheit.

Dies ist die kul­tu­rel­le Grund­la­ge der Ver­tei­di­gung der Sou­ve­rä­ni­tät: die Spra­che zu bewah­ren und einen Zustand der „Null­re­li­gi­on“ zu ver­mei­den. „Null-Reli­gi­on“ ist ein Zustand, in dem der Glau­be längst ver­schwun­den ist, aber auch die Fähig­keit der christ­li­chen Tra­di­ti­on ver­lo­ren gegan­gen ist, uns mit kul­tu­rel­len und mora­li­schen Ver­hal­tens­re­geln zu ver­sor­gen, die unser Ver­hält­nis zu Arbeit, Geld, Fami­lie und sexu­el­len Bezie­hun­gen sowie die Abfol­ge der Prio­ri­tä­ten in unse­ren Bezie­hun­gen zuein­an­der regeln.

Das ist es, was die West­ler ver­lo­ren haben. Ich den­ke, daß die­ser Zustand der „Null-Reli­gi­on“ ein­tritt, wenn die gleich­ge­schlecht­li­che Ehe als eine Insti­tu­ti­on mit dem glei­chen Sta­tus wie die Ehe zwi­schen Mann und Frau aner­kannt wird. Das ist ein Zustand der „Null-Reli­gi­on“, in dem das Chris­ten­tum nicht län­ger einen mora­li­schen Kompaß und Ori­en­tie­rung bie­tet. Das muß um jeden Preis ver­mie­den wer­den. Wenn wir also für die Fami­lie kämp­fen, dann kämp­fen wir nicht nur für die Ehre der Fami­lie, son­dern für den Erhalt eines Staats, in dem das Chris­ten­tum zumin­dest noch mora­li­sche Ori­en­tie­rung für unser Gemein­we­sen bietet.

Mei­ne Damen und Her­ren, schließ­lich darf die­se unga­ri­sche gro­ße Stra­te­gie nicht von „Klein-Ungarn“ aus­ge­hen. Die­se Gesamt­stra­te­gie für Ungarn muß auf natio­na­len Grund­la­gen auf­bau­en, sie muß alle von Ungarn bewohn­ten Gebie­te umfas­sen, und sie muß alle in der Welt leben­den Ungarn ein­be­zie­hen. Klein-Ungarn allein – Klein-Ungarn als allei­ni­ger Rah­men – wird nicht genügen.

Aus die­sem Grund möch­te ich kein Datum nen­nen, denn wir müß­ten uns dann dar­an hal­ten. Aber in abseh­ba­rer Zeit müs­sen alle Unter­stüt­zungs­maß­nah­men, die der Sta­bi­li­tät und Wider­stands­fä­hig­keit der unga­ri­schen Gesell­schaft die­nen – wie etwa das Sys­tem der Fami­li­en­bei­hil­fe –, in ihrer Gesamt­heit auf die von Ungarn bewohn­ten Gebie­te außer­halb der Lan­des­gren­zen aus­ge­dehnt wer­den. Das geht in kei­ne schlech­te Rich­tung, denn wenn ich auf die Beträ­ge zurück­bli­cke, die der unga­ri­sche Staat seit 2010 für die­se Gebie­te auf­ge­wen­det hat, kann ich sagen, daß wir durch­schnitt­lich 100 Mil­li­ar­den Forint pro Jahr aus­ge­ge­ben haben. Zum Ver­gleich kann ich sagen, daß wäh­rend der sozia­lis­ti­schen Regie­rung von Ferenc Gyurcsá­ny die jähr­li­chen Aus­ga­ben dafür neun Mil­li­ar­den Forint betra­gen haben. Jetzt geben wir 100 Mil­li­ar­den pro Jahr aus. Das ist also eine mehr als zehn­fa­che Erhöhung.

Die ein­zi­ge Fra­ge ist: Wenn die Gesamt­stra­te­gie für Ungarn fest­steht, mit wel­cher Art von Poli­tik kann sie dann zum Erfolg geführt wer­den? Zunächst ein­mal müs­sen wir uns selbst sehr gut ken­nen, damit eine Gesamt­stra­te­gie erfolg­reich sein kann. Denn die Poli­tik, mit der wir einer Stra­te­gie zum Erfolg ver­hel­fen wol­len, muß zu unse­rem Volks­cha­rak­ter pas­sen. Dazu kön­nen wir natür­lich sagen, daß wir viel­fäl­tig sind. Das gilt ins­be­son­de­re für Ungarn.

Aber es gibt den­noch gemein­sa­me essen­ti­el­le Merk­ma­le, und auf die­se muß die Stra­te­gie abzie­len und aus­ge­rich­tet sein. Und wenn wir das ver­ste­hen, dann brau­chen wir kei­ne Kom­pro­mis­se und kei­ne Kon­so­li­die­rung, son­dern müs­sen einen fes­ten Stand­punkt einnehmen.

Ich glau­be, daß das Wesent­li­che – das gemein­sa­me Wesent­li­che, das wir erfas­sen und auf das wir die unga­ri­sche Gesamt­stra­te­gie auf­bau­en müs­sen – neben der Viel­falt die Frei­heit ist, die auch nach innen auf­ge­baut wer­den muß: Wir müs­sen nicht nur die Frei­heit der Nati­on auf­bau­en, son­dern auch die per­sön­li­che Frei­heit der Ungarn anstreben.

Denn wir sind kein mili­ta­ri­sier­tes Land wie die Rus­sen oder die Ukrai­ner. Genau­so­we­nig sind wir hyper­dis­zi­pli­niert wie die Chi­ne­sen. Anders als die Deut­schen mögen wir kei­ne Hier­ar­chien. Wir mögen kei­nen Auf­ruhr, kei­ne Revo­lu­ti­on und kei­ne Blas­phe­mie wie die Fran­zo­sen. Wir glau­ben auch nicht, daß wir ohne unse­ren Staat, unse­ren eige­nen Staat, über­le­ben kön­nen, wie die Ita­lie­ner zu den­ken geneigt sind.

Für Ungarn ist Ord­nung kein Wert an sich, son­dern eine not­wen­di­ge Bedin­gung für Frei­heit, in der wir unge­stört leben kön­nen. Was dem unga­ri­schen Gefühl und der unga­ri­schen Bedeu­tung von Frei­heit am nächs­ten kommt, ist der Aus­druck, der ein unge­stör­tes Leben zusam­men­faßt: „Mein Haus, mei­ne Hei­mat, mei­ne Burg, mein Leben, und ich ent­schei­de, wodurch ich mich in mei­ner Haut wohl­füh­le.“ Dies ist ein anthro­po­lo­gi­sches, gene­ti­sches und kul­tu­rel­les Merk­mal der Ungarn, und die Stra­te­gie muß sich dar­an anpassen.

Mit ande­ren Wor­ten: Das muß auch der Aus­gangs­punkt für Poli­ti­ker sein, die die Gesamt­stra­te­gie zum Sieg füh­ren wollen.

Die­ser Vor­gang, von dem wir spre­chen, die­ser glo­ba­le Sys­tem­wech­sel wird nicht in einem oder in zwei Jah­ren statt­fin­den, son­dern hat bereits begon­nen und wird noch 20 bis 25 Jah­re lang andau­ern, und des­halb wird er in die­sen 20 bis 25 Jah­ren der Gegen­stand stän­di­ger Debat­ten sein.

Unse­re Geg­ner wer­den ihn lau­fend angrei­fen. Sie wer­den sagen, daß der Vor­gang umkehr­bar sei. Sie wer­den sagen, daß wir Inte­gra­ti­on statt einer eigen­stän­di­gen, natio­na­len Gesamt­stra­te­gie brau­chen. Sie wer­den sie also lau­fend angrei­fen und dar­an arbei­ten, sie vom Weg abzu­brin­gen. Sie wer­den nicht nur den Inhalt der Gesamt­stra­te­gie, son­dern auch ihre Not­wen­dig­keit stän­dig in Fra­ge stellen.

Dies ist ein Kampf, der jetzt geführt wer­den muß, aber ein Pro­blem dabei ist der zeit­li­che Rah­men. Denn wenn es sich um einen Vor­gang han­delt, der sich über 20 bis 25 Jah­re erstreckt, müs­sen wir zuge­ben, daß wir nicht jün­ger wer­den und des­halb nicht zu denen gehö­ren kön­nen, die ihn zu Ende füh­ren werden.

Die Umset­zung die­ser Gesamt­stra­te­gie – vor allem ihrer letz­ten Pha­se – wird gewiß nicht von uns, son­dern zumeist von jun­gen Men­schen, die jetzt in ihren Zwan­zi­gern und Drei­ßi­gern sind, geleis­tet wer­den. Und wenn wir über Poli­tik nach­den­ken – dar­über, wie man eine sol­che Stra­te­gie auf poli­ti­schem Wege umset­zen kann –, dann müs­sen wir ein­se­hen, daß es in zukünf­ti­gen Gene­ra­tio­nen im Prin­zip nur zwei Posi­tio­nen geben wird – so, wie es auch in unse­rer Gene­ra­ti­on ist:

Es wird Libe­ra­le geben und es wird Natio­na­lis­ten geben. Und ich muß sagen, daß es auf der einen Sei­te libe­ra­le, selbst­zu­frie­de­ne Poli­ti­ker in haut­engen Kla­mot­ten mit aller­gen­frei­em Avo­ca­do-Lat­te in der Hand geben wird und auf der ande­ren Sei­te boden­stän­di­ge jun­ge Leu­te mit natio­na­lis­ti­schen Ansich­ten. Des­halb müs­sen wir anfan­gen, jun­ge Men­schen anzu­wer­ben – jetzt, für uns.

Die Oppo­si­ti­on wird unab­läs­sig vom libe­ra­len Zeit­geist orga­ni­siert und auf das Schlacht­feld geschickt. Die brau­chen kei­ne Rekru­tie­rungs­be­mü­hun­gen, denn deren Rekru­tie­rung läuft von allein. Aber unser Lager ist anders: Das natio­na­le Lager kommt nur auf einen Trom­pe­ten­stoß her­aus und kann sich nur unter einer hoch­ge­zo­ge­nen Fah­ne ver­sam­meln. Das gilt auch für jun­ge Men­schen. Des­halb müs­sen wir muti­ge jun­ge Kämp­fer mit natio­na­lis­ti­scher Gesin­nung fin­den. Wir suchen nach muti­gen jun­gen Kämp­fern mit einem natio­na­len Geist.

Ich dan­ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.