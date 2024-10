Europäische Notizen (5): Gemeinschaft in Tschechien

Zur Erin­ne­rung: Bei der EU-Wahl gewann die Par­tei ANO (Ja) des »Popu­lis­ten« Andrej Babiš mit 26,1 Pro­zent (+4,9, das sind 7 der 21 tsche­chi­schen Sit­ze in Brüssel/Straßburg). Das libe­ra­le Wahl­bünd­nis SPOLU (Gemein­sam) aus Bür­ger­de­mo­kra­ten (ODS), Top 09 und Christ­de­mo­kra­ten (KDU-ČSL) mit Spit­zen­kan­di­dat Alex­an­dr Von­dr kam ledig­lich auf 22,3 Pro­zent (6 Sit­ze) – es sind dies drei regie­ren­de Par­tei­en in Tschechien.

Die vier­te Regie­rungs­par­tei der Pira­ten trat allein an und fiel auf 6,2 Pro­zent (1 Sitz), die fünf­te – und damit letz­te – Regie­rungs­par­tei ist die Par­tei STAN (Bür­ger­meis­ter­par­tei), die 8,7 Pro­zent erzie­len konn­te (2 Sit­ze).Wei­te­re EU-Par­la­men­ta­ri­er kön­nen sowohl Kom­mu­nis­ten (fast 10 Pro­zent, 2 Sit­ze) als auch das Wahl­bünd­nis aus Pří­sa­ha (Eid) und Moto­ris­té sobě (Auto­fah­rer­par­tei) ent­sen­den (2 Sit­ze), da man 10,26 Pro­zent erzielte.

Aber auch die AfD-Part­ner­par­tei Svo­bo­da a pří­má demo­kra­cie (SPD, Frei­heit und direk­te Demo­kra­tie) errang ein Man­dat im Bünd­nis mit der Tri­ko­lo­ra; die rech­te Alli­anz kam auf 5,9 Pro­zent (1 Sitz) bei einer Wahl­be­tei­li­gung von 36,5 Pro­zent: ein Rekord­wert in Tsche­chi­en für eine EU-Wahl.

Am 20. und 21. Sep­tem­ber folg­ten dann die Regio­nal­wah­len. In 13 von 14 Kra­jen (ähn­lich den Bun­des­län­dern) wur­de gewählt. Die Ten­denz, die Fünf­par­tei­en­re­gie­rung abzu­stra­fen, setz­te sich fort. Ins­be­son­de­re die Pira­ten stürz­ten ab und kamen im lan­des­wei­ten Schnitt auf nur noch 3,87 Pro­zent. Wahl­sie­ger ist ein­mal mehr ANO (35,38 Pro­zent), wobei die star­ken Zuge­win­ne (+ 13,56) zumin­dest in Tei­len auch auf Kos­ten der rech­ten SPD erzielt wur­den, die auf 6,48 Pro­zent kam (-2,87).

Man kann es kurz fas­sen: 2025 wird das Jahr von Andrej Babiš wer­den, der sich aller Vor­aus­sicht und aller Demo­sko­pie nach sei­ne Koali­ti­ons­part­ner wird aus­su­chen kön­nen. Eine »Brand­mau­er« gibt es in Prag frei­lich nicht; daher ist es eine Opti­on, daß der Mil­li­ar­där mit der SPD zusam­men­geht – sofern die­se ihr star­kes 2021er Ergeb­nis (9,6 Pro­zent) halb­wegs hal­ten wird kön­nen; man darf jedoch von einem leich­ten Abwärts­trend ähn­lich den Regio­nal­wah­len aus­ge­hen, so daß am Ende die natio­na­le Kraft mit 5 bis 7 Pro­zent (Stand jetzt) durchs Zie­le gehen dürfte.

Apro­pos SPD: Am Wochen­en­de nach den Regio­nal­wah­len, vom 27. bis 29. Sep­tem­ber, fand in der tsche­chi­schen Haupt­stadt ein Semi­nar der Jun­gen Alter­na­ti­ve (JA) Sach­sen statt. Die AfD-Jugend um Alex­an­der Wies­ner und Len­nard Schar­pe ist bes­tens mit den tsche­chi­schen Rech­ten ver­netzt; ver­gan­ge­ne Tref­fen fan­den u.a. in Aus­sig (Ustí nad Labem) statt. Dies­mal ver­sam­mel­te man rund 40 Teil­neh­mer aus Sach­sen, Tsche­chi­en, Polen (Kon­fe­derac­ja), Ungarn (Mi Hazánk Moz­ga­lom) und der Schweiz, denen ein inter­es­san­tes Pro­gramm gebo­ten wurde.

Am Frei­tag stand u.a. eine aus­führ­li­che Par­la­ments­be­ge­hung, die Besich­ti­gung der SPD-Räum­lich­kei­ten und ein Vor­trag des Par­tei­chefs Tonio Oka­mu­ra – Unter­neh­mer, Halb­ja­pa­ner, ehe­ma­li­ger Vize­prä­si­dent des Abge­ord­ne­ten­hau­ses – auf dem Pro­gramm. Deut­lich wur­de bereits da, daß die SPD, die gemein­sam mit der AfD im EU-Par­la­ment der Frak­ti­on Euro­pe of Sove­reign Nati­ons (ESN) ange­hört, kei­ne Welt­an­schau­ungs­par­tei, aber auch kei­ne Samm­lungs­par­tei unter­schied­li­cher patrio­ti­scher Strö­mun­gen ist.

Die 2015 gegrün­de­te SPD kann eher als »klas­sisch« rechts­po­pu­lis­ti­sche Kraft mit »dün­ner Ideo­lo­gie« (Micha­el Fre­deen) bezeich­net wer­den: Haupt­the­men sind isla­misch-ara­bi­sche und afri­ka­ni­sche Zuwan­de­rung, der Kampf gegen poli­ti­sche Kor­rekt­heit und ein all­ge­mei­ner Anti-Eli­ten-Dis­kurs, der beson­ders in Bezug auf die EU-Domi­nanz mit Schär­fe gepflegt wird.

Ein Pro­blem für die SPD könn­te nach mei­nem Dafür­hal­ten der Umstand sein, daß die­se obli­ga­to­ri­schen »rechts­po­pu­lis­ti­schen« Sujets medi­en­wirk­sam und mas­sen­kom­pa­ti­bel auch von ANO und Andrej Babiš auf­ge­grif­fen wer­den – die neun Jah­re alte SPD muß sich the­ma­tisch daher wohl erst noch zu einer inte­gra­len Rechts­par­tei mit brei­te­rem The­men­spek­trum wei­ter­ent­wi­ckeln, wenn sie sich dau­er­haft zwei­stel­lig rechts der füh­ren­den ANO eta­blie­ren möchte.

Einer der Pra­ger SPD-Abge­ord­ne­ten (im Par­la­ment gibt es derer 20 von 200 ins­ge­samt) teil­te mir auf mei­ne dies­be­züg­li­chen Beden­ken mit, daß man künf­tig tat­säch­lich auch ande­re The­men wie die Wohn­pro­ble­ma­tik im Haupt­stadt­raum auf­grei­fen möch­te. Der gras­sie­ren­de »Über­tou­ris­mus« an der Mol­dau sor­ge nicht zuletzt dafür, daß – ähn­lich wie in Bar­ce­lo­na – eine kras­se Wohn­raum­ver­knap­pung zulas­ten der Ein­hei­mi­schen zu kon­sta­tie­ren sei. Feri­en­woh­nun­gen, Zweit­woh­nun­gen und ähn­li­che Optio­nen ver­rin­gern qua­li­ta­tiv wie quan­ti­ta­tiv den vor­han­de­nen Lebens­raum der Pra­ger und Rand­pra­ger. Das The­ma gewin­ne daher an Bedeutung.

Die­ses Gespräch war am Pra­ger Wochen­en­de kei­ne Aus­nah­me: Die all­ge­mei­ne Herz­lich­keit der Par­tei­ver­tre­ter, die – ob jung oder älter – fast aus­nahms­los lupen­rei­nes Deutsch spra­chen, ermög­lich­te pro­blem­los und ohne Sprach­bar­rie­ren inten­si­ve Gesprä­che über die Situa­ti­on der SPD in Tsche­chi­en (es gibt kei­ne Aus­gren­zung, ANO gräbt vie­le Wäh­ler ab, man sieht als Haupt­geg­ner die links­li­be­ra­len Pira­ten usw.), aber auch zu deutsch-tsche­chi­schen Fragen.

Als Eck­art-Kolum­nist, mit­hin als Autor einer Zeit­schrift also, die von der volks­tums­ori­en­tier­ten Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft (ÖLM) her­aus­ge­ge­ben wird, inter­es­sier­te mich natür­lich ins­be­son­de­re der Blick der SPD-Kader auf die Situa­ti­on der ver­blie­be­nen 25.000 Deut­schen im Land, die über­wie­gend zwi­schen Eger (Cheb) und Jáchy­mov (Sankt Joa­chims­thal) sowie rund ums mäh­risch-schle­si­sche Trop­pau (Opa­va) leben.

Doch zu mei­ner Über­ra­schung hat­te kei­ner der SPD-Gesprächs­part­ner Kennt­nis von der deut­schen Min­der­heit als orga­ni­sier­ter Kraft; all­ge­mei­ner Tenor war: Man sei ihnen prin­zi­pi­ell zuge­wandt, sofern man sie wahr­näh­me. Ein Umstand, der viel über die Mar­gi­na­li­sie­rung der Deut­schen in Böh­men, Mäh­ren und dem tsche­chi­schen Teil Schle­si­ens ver­rät und den durch­aus reich­lich exis­tie­ren­den Orga­ni­sa­tio­nen der Deut­schen (vom Bund der Deut­schen über den Ver­band der Deut­schen bis hin zu diver­sen loka­len Kul­tur- und Sprach­ver­ei­nen) schmerz­haft bewußt machen dürf­te, wie wenig man über­haupt noch gesell­schaft­lich wahr­ge­nom­men wird.

Posi­tiv kann hin­ge­gen ver­bucht wer­den, daß sowohl Man­dats­trä­ger der SPD als auch ihre Jugend­ver­tre­ter aus­nahms­los deutsch­freund­lich auf­tra­ten – von gegen­sei­ti­gen Res­sen­ti­ments oder his­to­ri­schen Vor­be­hal­ten war nichts zu spü­ren, dafür ehr­li­ches Inter­es­se und auf­rich­ti­ge Bewun­de­rung für die vita­le non­kon­for­me Sze­ne­rie in Deutschland.

Zwei wei­te­re Aspek­te des Wochen­en­des möch­te ich anrei­ßen, und zwar nicht das Podi­um mit Irm­hild Boß­dorf (MdEP), JA-Kader Schar­pe und mir (dies wird noch als Video ver­öf­fent­licht), son­dern folgendes:

Zum einen ist der Vor­trag von Patrik Orosz zu nen­nen. Der jun­ge Beauf­trag­te für Aus­lands­kon­tak­te der unga­ri­schen Rechts­par­tei Mi Hazánk Moz­ga­lom (Bewe­gung für unse­re Hei­mat) sprach über die Lage Ungarns und natür­lich auch über die Son­der­rol­le sei­ner natio­na­len Par­tei als rech­ter Oppo­si­ti­on gegen eine kon­ser­va­ti­ve Regie­rung unter Orbán.

Da die rech­te Pro-Orbán-Posi­ti­on in unse­rem Milieu hin­rei­chend bekannt sein dürf­te, gebe ich an die­ser Stel­le in Stich­punk­ten Oros­zs’ nicht min­der rech­te Ein­wän­de gegen eine Fidesz-freund­li­che Per­spek­ti­ve wie­der, die er auf mei­ne expli­zi­te Nach­fra­ge wie folgt darlegte:

Orbán bekämp­fe ille­ga­le Migra­ti­on, for­cie­re aber lega­le Migra­ti­on, die er als Gast­ar­bei­ter­be­fris­tun­gen ver­schlei­ert – als volks­treue Kräf­te sei­en sie gegen bei­de Vari­an­ten der Zuwanderung. Fidesz-Kor­rup­ti­on ersti­cke das Land – Cli­quen­wirt­schaft und Olig­ar­chi­sie­rung leh­nen sie ab. Die Medi­en sei­en auf­ge­teilt unter Orbán-Getreu­en auf der einen Sei­te und links­li­be­ra­len Inter­es­sen­grup­pen auf der ande­ren – sie wol­len einen media­len Neu­an­fang für Ungarn. Das Land wer­de zer­stü­ckelt, ver­kauft und zuge­baut – die Ver­städ­te­rung durch Orbáns Poli­tik sei für Mi Hazánk ein zen­tra­les Pro­blem, die Land­wirt­schaft als Herz­kam­mer der klas­si­schen unga­ri­schen Wirt­schaft dar­be auch deshalb. Orbán sei zwar ver­bal Kiew-kri­tisch, las­se aber de fac­to die Waf­fen des Wes­tens pas­sie­ren und ver­nach­läs­si­ge über­dies die Belan­ge der unga­ri­schen Min­der­heit in der West­ukrai­ne – Mi Hazánk befür­wor­te hin­ge­gen eine kla­re Veur­tei­lung der Selen­sky-Regie­rung, eine star­ke Par­tei­nah­me für Aus­lands­un­garn und eine strikt kri­ti­sche Hal­tung zur EU und NATO.

Zum ande­ren zu erwäh­nen sind die guten Gesprä­che mit zwei Ver­tre­tern der Kon­fe­derac­ja aus Polen, genau­er: aus der Regi­on Ost-Gör­litz (Zgor­zel­ec) bzw. Hirsch­berg (Jele­nia Góra) in Nie­der­schle­si­en. Bei­de gehö­ren der natio­nal­li­be­ra­len Par­tei Nowa Nad­zie­ja an, die mit drei EU-Abge­ord­ne­ten Teil der AfD-EU-Frak­ti­on ESN ist.

Einer von ihnen spricht makel­lo­ses Deutsch, und ihn befrag­te ich zur Lage der deut­schen Min­der­heit in Nie­der- und Ober­schle­si­en, die unter der PiS-Regie­rung unter neu­en Repres­sio­nen wie der mas­si­ven Ein­schrän­kung des Deutsch­un­ter­richts für deutsch­stäm­mi­ge Kin­der zu lei­den hat­te. Sei­ne Posi­tio­nie­rung war höf­lich-zurück­hal­tend: Als Kraft der Frei­heit wür­den sie auch für die orga­ni­sche deut­sche und sla­wisch-schle­si­sche (»schlon­zaki­sche«, »was­ser­pol­ni­sche«) Min­der­heit in Polen Frei­heits­rech­te affir­mie­ren, d.h. auch Schul­un­ter­richt u. dgl. ermöglichen.

Eben­so höf­lich gab er mir aber zu ver­ste­hen, daß die ande­ren bei­den Rechts­par­tei­en in der Kon­fe­derac­ja (Ruch Naro­do­wy und Kon­fe­derac­ja Koro­na Pol­skiej) hier womög­lich noch ande­re Stand­punk­te ein­neh­men wür­den – eine The­se, die durch Inter­net­ar­ti­kel, Par­la­ments­re­den und ent­spre­chen­de Posi­tio­nie­run­gen als belegt gel­ten kann, wobei man ergän­zen muß, daß das anti­deut­sche Level der PiS bei Kon­fe­derac­ja kei­nes­wegs erreicht wird, was zumin­dest hof­fen läßt.

Neben den posi­ti­ven Ele­men­ten eines sol­chen euro­päi­schen Wochen­en­des im Zei­chen des poli­ti­schen Aus­tauschs und der geleb­ten Gemein­schaft muß daher auch kon­sta­tiert wer­den, daß noch reich­lich Gutes zu tun ist: Ver­stän­di­gung in der euro­päi­schen Rech­ten über Volks­gren­zen hin­weg darf nicht bedeu­ten, daß man die natio­na­len Min­der­hei­ten ver­gißt oder ihre Belan­ge pau­schal unterordnet.

In Polen bei­spiels­wei­se gab es bis dato kei­ne ein­zi­ge rech­te Kraft, die unver­krampft und auf­ge­schlos­sen der deut­schen und schle­si­schen Min­der­heit ins­be­son­de­re in Ober­schle­si­en gegen­über­tritt: Wenn sich das mit der Nowa Nad­zie­ja ändern kann, ist das unbe­dingt zu begrü­ßen, und wenn Tagun­gen wie die aktu­el­le der JA Sach­sen ihr Scherf­lein dazu bei­tra­gen, sowieso.