Wiedervorlage: Jörg Seidel las “Die blaue Gefahr”

Schon das Buch in den Hän­den zu hal­ten, ist ein Genuß. Es wur­de 1980 (!) gedruckt, offen­bar in zu gro­ßer Zahl und seit­her im Bestand gehal­ten. Man schlägt es auf und fin­det dar­in eine ange­bräun­te Bestell­kar­te – damals schick­te man noch Kar­ten an die Ver­la­ge –, die im Vor­satz­blatt einen Gilb­fleck hin­ter­las­sen hat. Die Schrift ist ange­nehm in der Grö­ße, der Zei­len­ab­stand opti­mal, ein brei­ter Rand läßt Raum für Noti­zen, das Cover attrak­tiv und dezent … das Buch ist hap­tisch und optisch eine Freu­de: wo fin­det man so etwas heu­te noch?

Weiß brach­te es des­we­gen aufs Tapet, weil es eine Art Men­schen­park-Uto­pie beschreibt, denn Mau­rice Renards Roman spielt zwar im Jah­re 1912, wur­de aber zwei Jah­re zuvor ver­öf­fent­licht und muß also als uto­pi­scher Roman oder Sci­ence Fic­tion gel­ten. Letz­te­res noch mehr als ers­te­res, denn was er ent­wirft, ist wahr­haft umstürzend.

Die Geschich­te von den Sar­van­ten, eine Art irdi­scher und celes­tia­ler Zivi­li­sa­ti­on, die am Ran­de der Stra­to­sphä­re leben – 50 Kilo­me­ter über dem Erd­bo­den –, die auf der „Luft“ schwim­men wie Enten auf dem Was­ser oder auf ihr ste­hen wie Tie­re auf der Flur, dem mensch­li­chen Auge unsicht­bar sind und die am Boden die­ses Luft­mee­res nun das Leben dort und die Men­schen ent­de­cken, Expe­di­tio­nen und Raub­zü­ge unter­neh­men, so wie wir heut­zu­ta­ge per U‑Boot den Mee­res­grund erfor­schen und berau­ben, die­se ihnen frem­den Wesen – Mensch, Tier und Pflan­ze – dann ein­pfer­chen, unter­su­chen, mit Expe­ri­men­ten quä­len und letzt­lich gar sezie­ren … die Geschich­te ist so aben­teu­er­lich wie visionär.

Renard bie­tet den Men­schen einen Drauf­blick auf sich selbst, und zwar von unten her und die­se Kaprio­le ist nur einer von zahl­rei­chen ver­schla­ge­nen lite­ra­ri­schen und epis­te­mo­lo­gi­schen Tricks.

Tat­säch­lich hat­te Slo­ter­di­jk in sei­ner typi­schen Umdre­hung der Optik an einer Stel­le davon gespro­chen, daß Außer­ir­di­sche – kämen sie zur Erde – die Men­schen als eine Spe­zi­es ver­ste­hen müß­ten, die am Grun­de eines Luft­mee­res kriecht. Die Luft-Sphä­re, unter deren Druck wir leben, weben und sind – das „Schwe­ben“ drängt sich fast auf –, ist das Unbe­dach­te, das still und meist unre­flek­tiert Vor­aus­ge­setz­te, weil Unsicht­ba­re, und für uns das in-ihm-Sei­en­de. Könn­te man sie sicht­bar machen, dann sähen wir Strö­mun­gen und Wel­len und Wir­bel und Löcher und Hügel.

Einer Wei­he beim Flug zuzu­se­hen, gibt uns eine Vor­stel­lung des „Schwim­mens“ in und auf der Luft, so wie die Forel­le sich im Was­ser der Strom­schnel­len bedient oder die Möwe auf dem Was­ser schau­kelt, so nutzt der Vogel das unsicht­ba­re Element.

Renard ist trotz sei­ner visio­nä­ren Bega­bung auch Sohn sei­ner Zeit und behan­delt also The­men sei­ner Epo­che, von denen eini­ge phi­lo­so­phisch rele­van­te erwähnt wer­den sol­len – sie dar­zu­stel­len fehlt hier der Platz und mir die Zeit.

Mit sei­ner komi­schen Figur Tibur­ce leg­te sich Renard osten­ta­tiv mit einem Gran­den der Kri­mi­nal­li­te­ra­tur an, mit Conan Doyle oder bes­ser: mit Sher­lock Hol­mes per­sön­lich. Die­ser Tir­bur­ce nennt sich selbst einen „Sher­lo­ckist oder Hol­me­sia­ner“, beruft sich auf des­sen klas­si­sche Vor­la­ge, Vol­taires „Zadig“ und ver­sucht mit sei­ner „deduk­ti­ven Logik“, von der er gleich zu Beginn ganz im Sti­le sei­nes Vor­bil­des eine Kost­pro­be gibt, den Fall zu lösen – ein Effekt, den auch Umber­to Eco in sei­nem Best­sel­ler Der Name der Rose nutzte.

Tat­säch­lich bedient er sich dabei eher der Abduk­ti­on, jener drit­ten Schluß­art, die auf den ame­ri­ka­ni­schen Prag­ma­ti­zis­ten Charles San­ders Peirce zurück­geht und die bis heu­te umstrit­ten ist. Tibur­ces Vor­füh­rung wird zur kom­plet­ten Bla­ma­ge, denn obwohl er mes­ser­scharf dedu­ziert oder abdu­ziert und obwohl er sich das Hol­mes­sche Man­tra zu eigen gemacht hat­te, mög­lichst etwas über Vie­les zu wis­sen, schram­men alle sei­ne Schluß­fol­ge­run­gen an der Wahr­heit vorbei.

Renard mischt sich hier in eine phi­lo­so­phi­sche Debat­te sei­ner Zeit ein und ver­sucht, die Hol­mes­sche Metho­de zu iro­ni­sie­ren und das voll­kom­men zu recht und über­zeu­gend, denn so, wie Tibur­ce am Ende bla­miert dasteht, so hät­te auch Sher­lock Hol­mes daste­hen können.

Allein: Hol­mes hat­te den Vor­teil, eine lite­ra­ri­sche Figur zu sein und ver­füg­te damit über den Luxus, in Form sei­nes Autors und Schöp­fers nicht in die Rea­li­tät hin­ein zu dedu­zie­ren oder abdu­zie­ren, son­dern in die Phan­ta­sie oder das Vor­ab­wis­sen sei­nes Schöp­fers, der alles rund machen kann – denn: beim Autor ist nichts unmög­lich. Umber­to Eco nann­te das den „Fik­tio­nen­ver­trag“.

Die Sar­van­ten über­haupt erst als Wesen zu ent­de­cken und zu erken­nen, dar­in erschöpft sich der ers­te Teil des Romans. Ein Zufall hilft, als dem Astro­no­men Le Tel­lier, der Haupt­fi­gur, bei der Ster­nen­be­ob­ach­tung für weni­ge Sekun­den ein Stern abhan­den kommt, die man­geln­de „Voll­zäh­lig­keit der Ster­ne“ zu einer exis­ten­ti­el­len Erschüt­te­rung führt.

Gro­ße kos­mo­lo­gi­sche Fra­gen tun sich auf. Das bestä­tigt sich auch in der Him­mel­fahrt des Robert Col­lin, der sich selbst opfert – eben­falls auf der Suche nach der schö­nen Dame –, der alles rich­tig dedu­ziert, die Sar­van­ten als ers­ter zu ver­ste­hen beginnt, sie sogar aus­trick­sen kann, um doch dem Irr­tum zu erlie­gen und mit dem Leben zu bezahlen.

Immer­hin gelingt es ihm, mit sei­nem toten Kör­per ein Tage­buch zurück auf die Erde zu schmug­geln und damit Le Tel­lier den Schlüs­sel in die Hand zu geben, das Rät­sel zu lösen. Der Schlüs­sel aber muß­te von innen kom­men – das ist erkennt­nis­theo­re­tisch relevant.

Er lebt ein paar Wochen dort oben im „Muse­um“, im „Men­schen­mu­se­um“ der Sar­van­ten, also im „Men­schen­park“, im „Aqua­ri­um“, nein: im „Aeri­um“. Er ist auch der ers­te Mensch, der uns eine Beschrei­bung der Erde aus dem Orbit hin­ter­las­sen hat – ihm dan­ken wir das eigent­li­che Ur-Sel­fie.

Renard muß­te das Kunst­stück meis­tern, das Neue, das voll­kom­men Unbe­kann­te und das Unsicht­ba­re in Wor­te zu fas­sen, die sei­ne Leser ver­ste­hen konn­ten – das ist eine Schwie­rig­keit aller Sci­ence Fic­tion – und also auf bekann­te Begrif­fe, Bil­der und Meta­phern zurück­grei­fen, die sich gera­de dadurch aus­zeich­nen, daß sie den Gegen­stand ver­feh­len müssen.

Er muß­te sich mit sei­nem hypo­the­ti­schen Expe­ri­ment die Fra­ge stel­len, wie man mit her­kömm­li­cher Logik und wis­sen­schaft­li­chem Den­ken auf dem Stand der Zeit, Phä­no­me­ne wahr­nimmt und beschreibt, die die­ser abso­lut nicht ent­spre­chen. „Wis­sen­schaft und Unwis­sen­heit“ – sol­che Pro­blem­stel­lun­gen deu­ten dar­auf hin, daß der Autor wuß­te, mit welch hei­ßer Mate­rie er hier hantierte.

Das, was Slo­ter­di­jk unse­re „Augen-Onto­lo­gie“ nann­te, wird hier radi­kal in Fra­ge gestellt, denn die Dif­fe­renz zwi­schen Wahr­neh­mung – oder Nicht­wahr­neh­mung – und Fak­ti­schem wur­de immer evi­den­ter, ins­be­son­de­re in einer Zeit, in der man die Strah­len und Wel­len ent­deck­te und Ato­me dedu­zier­te, Rela­ti­vi­täts­theo­rien auf­stell­te, Unschär­fe­re­la­tio­nen aus­mach­te und Kräf­te und Geschwin­dig­kei­ten neu inter­pre­tier­te … Kein Wun­der, daß Renard immer wie­der ins „Sphä­ri­sche“ aus­zu­wei­chen ver­sucht, stets erkennt­nis­theo­re­ti­schen Grund­ma­xi­me bewußt:

Die Unsicht­bar­keit ist nichts ande­res als eine Eigen­schaft von Din­gen, die kei­nen Ein­druck auf unse­rer Netz­haut hervorrufen.

Renard war auch die lin­go-logi­sche Kon­se­quenz bewußt, etwa wenn er die denk­be­stim­men­de Meta­pher der „Blau­en Gefahr“, die sich welt­weit durch­ge­setzt hat­te und die zum Ver­ständ­nis­hin­der­nis wur­de, the­ma­ti­siert. Es war ein­mal mehr Hans Blu­men­berg, der in sei­ner Meta­phoro­lo­gie die Gefahr der meta­pho­ri­schen oder über­haupt sprach­li­chen Irre­füh­rung des Den­kens phi­lo­so­phisch behan­del­te – Blu­men­berg, Eco, Slo­ter­di­jk; das sind nur drei Den­ker, denen man die Kennt­nis die­ses Romans gewünscht hät­te oder – falls sie ihn kann­ten – man gern gewußt hät­te, was sie damit ange­fan­gen haben.

Kurz und gut – ich bre­che hier ab und schwei­ge über Tes­la, die Öko­lo­gie, die Vor­ur­teils­lo­gik, die Glau­bens­fra­gen, die Tier­ethik usw. –, wir haben hier wesent­lich mehr als eine frü­he Varia­ti­on zum The­ma „Men­schen­park“ vor uns. Was Kon­rad Weiß und sein Ver­lag uns hier ent­deck­te und 45 Jah­re in Reser­ve hielt, ist ein pral­les Stück Denk- und Phan­ta­sie­stoff, das voll­kom­men zu Unrecht in Ver­ges­sen­heit gera­ten ist.

An der Ober­flä­che eine Kri­mi­nal­ge­schich­te mit Sci­ence-Fic­tion-Ele­men­ten – oder umge­kehrt –, mit Gru­sel­ef­fek­ten und Bau­de­lai­re­schem Ekel ange­rei­chert, in der Tie­fe ein phi­lo­so­phi­sches und visio­nä­res Wage­stück, das unge­heu­re Fra­gen auf­wirft und das weit bes­se­re Inter­pre­ta­tio­nen ver­dien­te, als sie hier geleis­tet wer­den kann.

Mau­rice Renard: Die blaue Gefahr. Karo­lin­ger, Wien 1980. 398 Sei­ten

