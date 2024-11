Trump, Musk, Vance und die Meinungsfreiheit (1)

Wenn ich schrei­be, daß der 45. und nun­mehr bald 47. Prä­si­dent der USA “ein Show­man und Selbst­dar­stel­ler” ist, dann mei­ne ich damit auch, daß man nicht alles bare Mün­ze neh­men soll, was er ankün­digt und verspricht.

Das soll­te man frei­lich bei jedem Poli­ti­ker so hal­ten, aber da man­che auf Trump bli­cken wie auf einen Mes­si­as, ist hier beson­de­re Skep­sis geboten.

Neh­men wir nur die bei­den Punk­te, die auch für uns rele­vant sind: Remi­gra­ti­on und Meinungsfreiheit.

Es ist eine Sache, “Mas­sen­ab­schie­bun­gen” von Mil­lio­nen ille­ga­ler Ein­wan­de­rern anzu­kün­di­gen, eine ande­re, sie durch­zu­füh­ren. Die Meme auf Rechtstwit­ter bebil­dern die­sen Vor­gang mit Flug­zeu­gen im Mor­gen­rot­him­mel, denen glück­li­che Men­schen nach­ju­beln. In der Rea­li­tät wird das nicht ganz so glatt ablaufen.

Jared Tay­lor bemerk­te dazu in einem kri­ti­schen Bei­trag:

Theo­re­tisch soll­te es ein­fach sein, das Gesetz zu voll­stre­cken und die Ille­ga­len zu ver­trei­ben. Man beginnt mit einer gro­ßen Ankün­di­gung: „Packt eure Sachen und geht frei­wil­lig, oder wir holen euch, wenn ihr es am wenigs­ten ver­mu­tet.“ Nach ein paar ener­gi­schen, schlag­kräf­ti­gen Raz­zi­en – genug, um den Leu­ten Angst zu machen – wür­den die Ille­ga­len ihre Ange­le­gen­hei­ten in Ord­nung brin­gen und nach Hau­se gehen. Das wird aber nie­mals pas­sie­ren. Es wird viel­mehr zu end­lo­sen Rechts­strei­tig­kei­ten kom­men. Dann kom­men Rühr­ge­schich­ten über süße gua­te­mal­te­ki­sche Babys. Kir­chen wer­den zu Asyl­hei­men umfunk­tio­niert. Ver­rück­te wei­ße Frau­en wer­den sich auf die Stra­ßen legen, um die ICE-Trans­por­ter auf­zu­hal­ten. Die Fern­seh­nach­rich­ten wer­den trä­nen­rei­che Sze­nen zei­gen. Mit­ar­bei­ter der Abschie­de­be­hör­de wer­den sagen, daß es ihnen uner­träg­lich sei, wei­nen­de Frau­en auf Last­wa­gen zu ver­la­den. Die Güter­wag­gons nach Ausch­witz wer­den beschwo­ren werden. Die Medi­en wer­den Trump als Unmen­schen hin­stel­len, und das wird ihm nicht gefal­len. Es stimmt zwar, daß 62 Pro­zent der regis­trier­ten Wäh­ler letz­ten Som­mer sag­ten, sie wür­den ger­ne alle Ille­ga­len abschie­ben. Dar­un­ter war auch ein Drit­tel der Demo­kra­ten. Aber ein Medi­ensturm wür­de die­se Zah­len sofort im Nu schrump­fen las­sen. Ich bin mir nicht sicher, ob Donald Trump den Mut für eine Mas­sen­ab­schie­bung hat – oder ob er den Kon­greß dazu brin­gen kann, sie zu bezahlen.

Das alles ist sehr wahr­schein­lich, eher unwahr­schein­lich hin­ge­gen, daß Trump ris­kie­ren wird, vor der Welt­öf­fent­lich­keit als Ver­bre­cher gegen die Mensch­lich­keit mar­kiert zu wer­den. Im Fal­le eines ernst­haf­ten har­ten, sys­te­ma­ti­schen Durch­grei­fens wer­den die Medi­en bald voll sein mit “erschüt­tern­den Bil­dern” aus den schlimms­ten Alp­träu­men der hys­te­ri­schen Lin­ken. Ver­mut­lich wird es dann auch zu lan­des­wei­ten Pro­tes­ten, wenn nicht Unru­hen wie im “Black Lives Matter”-Sommer 2020 kommen.

Da Trump schlau genug ist, das alles zu anti­zi­pie­ren, gibt es zwei Mög­lich­kei­ten: Ent­we­der er ist tat­säch­lich dafür gerüs­tet und bereit, sein Vor­ha­ben unter Ein­satz der vol­len Staats­ge­walt durch­zu­zie­hen und dafür gewal­ti­ge media­le Shit­s­torm-Tor­na­dos auf sich zu neh­men, oder aber er hat die Wäh­ler vor­sätz­lich belogen.

Nun zum The­ma “Mei­nungs­frei­heit”. Elon Musk pos­te­te auf Twit­ter eine kämp­fe­ri­sche Rede von Trump (die kurio­ser­wei­se bereits 2022 ver­öf­fent­licht wur­de), in der er ankün­digt, im Fal­le sei­ner erneu­ten Prä­si­dent­schaft ener­gisch gegen “eine fins­te­re Grup­pe aus Büro­kra­ten des Staats­ap­pa­ra­tes, Sili­con-Val­ley-Tyran­nen, lin­ken Akti­vis­ten und ver­kom­me­nen Main­stream­m­e­di­en” vor­zu­ge­hen, die sich “ver­schwo­ren hat, das ame­ri­ka­ni­sche Volk zu mani­pu­lie­ren und ihm einen Maul­korb zu ver­pas­sen.” (Deut­sche Über­set­zung hier.)

Sie haben zusam­men­ge­ar­bei­tet, um wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen über alle mög­li­chen Din­ge, von Wah­len bis hin zur Gesund­heits­po­li­tik [er spielt hier offen­sicht­lich auf die “gestoh­le­ne Wahl” von 2020 und die Kri­tik an den Coro­na­maß­nah­men an. – ML], zu unter­drü­cken. Die­ses Zens­ur­kar­tell muß auf­ge­löst und ver­nich­tet wer­den – und zwar sofort. (…) Wenn ich Prä­si­dent bin, wird die­se gan­ze ver­rot­te­te Sys­tem der Zen­sur und Infor­ma­ti­ons­kon­trol­le an der Wur­zel aus­ge­ris­sen wer­den. Es wird nichts mehr übrig davon blei­ben. Wenn wir die Rede- und Mei­nungs­frei­heit wie­der­her­stel­len, wer­den wir begin­nen, unse­re Demo­kra­tie zurück­zu­ge­win­nen und unse­re Nati­on zu retten.

Trump ist der Mei­nung, daß das neben der Religions‑, Pres­se- und Ver­samm­lungs­frei­heit im ame­ri­ka­ni­schen Grund­rech­te­ka­ta­log (Bill of Rights) ver­brief­te hei­li­ge Recht der Mei­nungs­frei­heit in der Ver­gan­gen­heit behin­dert wur­de und nun “wie­der­her­ge­stellt” wer­den muß: Make Free­dom of Speech Free Again!

Theo­re­tisch darf in den USA jeder alles sagen, prak­tisch besteht (seit eh und je, wie man bei Toc­que­ville nach­le­sen kann) das Pro­blem, daß man man­che Din­ge nicht sagen kann, ohne sank­tio­niert und “gecan­celt” zu wer­den. “Zen­sur” gibt es in den USA auf dem Papier nicht, de fac­to aber doch, etwa in Form von poli­tisch-ideo­lo­gisch moti­vier­tem Demo­ne­tiz­ing und Deplat­forming auf sozia­len Medi­en, Video- und Audio­por­ta­len und Onlinediensten.

Wer war­um von den Platt­for­men, Por­ta­len und Diens­ten ver­bannt wird, ist jedoch im wesent­li­chen Sache ihrer pri­va­ten Besit­zer, nicht des Staa­tes. Wenn Face­book oder You­tube bestimm­te Regeln auf­stel­len, was auf ihnen frei geäu­ßert wer­den darf und was nicht, dann kann ihnen der Staat (mei­nes Wis­sens) wenig dazwi­schen­re­den, eben­so­we­nig, wie er dik­tie­ren kann, wel­chen Mei­nun­gen und Infor­ma­tio­nen die Tages- und Wochen­zei­tun­gen Raum geben müs­sen oder dür­fen. Er kann aber auch nicht Elon Musk dazu zwin­gen, auf sei­nem gro­ßen, teu­ren Spiel­zeug bestimm­te Inhal­te zu löschen oder zu sperren.

Was Trump jedoch tun kann oder zumin­dest zu tun ankün­digt, ist, staat­li­che Ein­fluß­nah­me auf die­se Platt­for­men zu unter­bin­den und die staat­li­che Zusam­men­ar­beit mit “Fak­ten­che­ckern”, “Wach­hund­or­ga­ni­sa­tio­nen” und sons­ti­gen Dis­kurs­kon­trol­leu­ren und pres­su­re groups (man den­ke an die Anti-Defa­ma­ti­on League, die eng mit dem FBI zusam­men­ar­bei­tet, um “Haß” zu bekämp­fen) zu been­den. So ver­ste­he ich zumin­dest die­se Ankündigung:

Ich wer­de inner­halb von Stun­den nach mei­nem Amts­an­tritt eine Ver­ord­nung unter­zeich­nen, die es jeder Bun­des­be­hör­de ver­bie­tet, mit Orga­ni­sa­tio­nen, Unter­neh­men oder Per­so­nen zusam­men­zu­ar­bei­ten, um die Mei­nungs­frei­heit ame­ri­ka­ni­scher Bür­ger zu zen­sie­ren, ein­zu­schrän­ken oder zu behin­dern. Ich wer­de die Ver­wen­dung von Bun­des­gel­dern ver­bie­ten, um freie Mei­nungs­äu­ße­rung als „Falsch­in­for­ma­ti­on“ oder „Des­in­for­ma­ti­on“ zu dif­fa­mie­ren. Und ich wer­de jeden Bun­des­be­am­ten iden­ti­fi­zie­ren und ent­las­sen, der sich direkt oder indi­rekt an sol­cher Zen­sur betei­ligt – egal, ob es sich um das Hei­mat­schutz-, Jus­tiz- oder Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um oder das FBI han­delt, egal, wer es sein mag.

Das soll nicht nur inner­halb der USA gel­ten, son­dern auch inter­na­tio­nal. J. D. Van­ce unter­mau­er­te dies bereits im Sep­tem­ber die­ses Jah­res mit einer bemer­kens­wer­ten Dro­hung an Län­der, die dem ame­ri­ka­ni­schen Ein­fluß­be­reich unter­lie­gen. Soll­ten die­se es etwa wagen, (das expli­zit Trump-freund­li­che Por­tal) Twit­ter zu zen­sie­ren (er erwähnt eine dies­be­züg­li­che Nach­richt eines unge­nann­ten hohen EU-Beam­ten an Musk), so wür­den sich die USA gezwun­gen sehen, sich aus der NATO zurückzuziehen:

Wenn die NATO möch­te, daß wir sie wei­ter­hin unter­stüt­zen und wei­ter­hin ein guter Teil­neh­mer an die­sem Mili­tär­bünd­nis sind, war­um respek­tiert sie dann nicht die ame­ri­ka­ni­schen Wer­te und die Rede­frei­heit? (…) Es wäre ver­rückt, ein Mili­tär­bünd­nis zu unter­stüt­zen, wenn die­ses Mili­tär­bünd­nis nicht für die Mei­nungs­frei­heit ein­tritt. (…) Wir müs­sen ver­mit­teln, daß die Teil­ha­be an ame­ri­ka­ni­scher Macht mit bestimm­ten Bedin­gun­gen ver­bun­den ist. Eine davon ist die Ach­tung der Mei­nungs­frei­heit, ins­be­son­de­re bei unse­ren euro­päi­schen Ver­bün­de­ten. (…) Euro­päi­sche Län­der soll­ten theo­re­tisch die ame­ri­ka­ni­schen Wer­te tei­len, ins­be­son­de­re in Bezug auf eini­ge sehr grund­le­gen­de Din­ge wie die Redefreiheit.

Das ist ziem­lich merk­wür­dig, denn ein Mili­tär­bünd­nis hat den Zweck der mili­tä­ri­schen Ver­tei­di­gung, und nicht der Über­nah­me und Ver­brei­tung von “Wer­ten”, auch wenn die­se bekannt­lich immer wie­der ins Feld geführt wer­den, um mit krie­ge­ri­schen Mit­teln geo­po­li­ti­sche Inter­es­sen durchzusetzen.

“Wer­te” sind gene­rell ein belieb­ter Vor­wand, um in die Sou­ve­rä­ni­tät eines Lan­des ein­zu­grei­fen, ob mit oder ohne Waf­fen­ge­walt. Zu die­ser Sou­ve­rä­ni­tät gehört natür­lich auch das Recht, eine Inter­net­platt­form zu blo­ckie­ren, wenn die­se Inhal­te ver­brei­tet, die von der Regie­rung aus außen- oder innen­po­li­ti­schen Grün­den nicht erwünscht sind.

Und nun sol­len die­se “Wer­te” unter einer Trump-Regie­rung nicht mehr “LGBTQ” lau­ten, son­dern “Mei­nungs- und Rede­frei­heit”? Wird dann etwa auf Deutsch­land so lan­ge Druck aus­ge­übt, bis z.B. das Netz­werk­durch­set­zungs­ge­setz und der Para­graph 130 fal­len? Das wäre nett, ich wür­de dar­auf jetzt aber kei­ne Wet­te eingehen.

Inter­es­sant an Van­ces Dro­hung ist, daß X/Twitter offen­bar als mäch­ti­ges poli­ti­sches Instru­ment betrach­tet, des­sen Schutz sogar recht­fer­tigt, ein Mili­tär­bünd­nis auf­zu­kün­di­gen. Gewiß wäre es auch für die Mei­nungs­frei­heit in Deutsch­land von Vor­teil, wenn Twit­ter wei­ter­hin frei von Ein­schnü­run­gen durch den deut­schen Staat bleibt. Aber in ers­ter Linie geht es Van­ce wohl dar­um, die für Trump wich­tigs­te Platt­form intakt zu halten.

Die­se Ankün­di­gung macht auch hier­zu­lan­de die Wäch­ter der “rich­ti­gen” Mei­nung ner­vös, in Öster­reich etwa Armin Wolf und in Deutsch­land sein Pen­dant Georg Rest­le, bei­de aggres­si­ve, selbst­herr­li­che Volks­er­zie­her im Dienst von Staats­me­di­en, die mit erzwun­ge­nen Gebüh­ren­leis­tun­gen der Bür­ger finan­ziert werden:

Was hier ange­kün­digt wird, ist ein de fac­to völ­lig unge­re­gel­tes Inter­net, in dem Des­in­for­ma­ti­on, Fake News, Pro­ga­gan­da-Bots und Hate Speech unter dem Label „Free Speech“ alles nie­der­wal­zen wer­den. (Wolf) Wenn die reichs­ten Män­ner der Welt Medi­en beherr­schen, Debat­ten mani­pu­lie­ren oder Poli­tik für Demo­kra­tie­fein­de machen, braucht es einen ÖRR umso drin­gen­der. Einen, der sich nicht in Belie­big­kei­ten ver­liert, son­dern sich sei­ner Funk­ti­on für die­se Demo­kra­tie wie­der bewusst wird. (Rest­le)

Die­se bei­den Her­ren sind typi­sche Reprä­sen­tan­ten ihrer Zunft. Sie mei­nen, sie hät­ten die Wahr­heit, die “Moral” und “die Demo­kra­tie” für sich gepach­tet. Dabei arbei­ten sie für Sen­der, die vor Des­in­for­ma­ti­on, Fake News und Debat­ten­ma­ni­pu­la­tio­nen nur so strot­zen, eine Tat­sa­che, für die sie in auf­rei­zen­der Wei­se völ­lig betriebs­blind sind. In der Tat sind Rest­le und Wolf Män­ner, die gera­de­zu zu Sym­bol­fi­gu­ren die­ser stu­pen­den Betriebs­blind­heit gewor­den sind.

Was sie aber ver­stan­den haben, ist die Tat­sa­che, daß Mei­nun­gen gera­de in “der Demo­kra­tie” poli­ti­sche Waf­fen (und Waren) sind. Die Macht hat und behält, wer ent­schei­det und wer fil­tert, was Infor­ma­ti­on und was Des- oder Falsch­in­for­ma­ti­on, was “Mei­nung” und was “Haß­re­de”, was “echt” und was “fake” ist.

Eine kom­plet­te Dere­gu­la­ti­on der Mei­nungs- und Infor­ma­ti­ons­flut bedeu­tet natür­lich auch eine Dere­gu­la­ti­on von Pro­pa­gan­da, von Täu­schungs­ma­nö­vern und Mani­pu­la­ti­on. Sie bedeu­tet das Risi­ko ein­zu­ge­hen, daß man auch Lügen, Ver­zer­run­gen, Ver­fäl­schun­gen und Falsch­mel­dun­gen Spiel­raum gibt, da es kei­ne objek­ti­ve, unpar­tei­ische, von allen aner­kann­te Kon­sens-Instanz gibt, die ent­schei­det und fil­tert, was wahr und was falsch ist.

Die “idea­lis­ti­sche” Auf­fas­sung, wie sie Elon Musk öffent­lich ver­tritt, daß die Mei­nungs- und Zen­sur­frei­heit ein Gut an und für sich ist und noch dazu eine Grund­vor­aus­set­zung von “Demo­kra­tie und Frei­heit”, geht davon aus, daß die Mas­se der Medi­en­kon­su­men­ten intel­li­gent, sou­ve­rän und red­lich genug sei, sich in dem gro­ßen, unre­gu­lier­ten Ange­bot zu ori­en­tie­ren und eine ver­nünf­ti­ge Mei­nung zu bilden.

Das ist natür­lich falsch; in der öffent­li­chen Ago­ra tum­meln sich nur weni­ge Sokra­ti­ker, die auf­rich­tig die Wahr­heit erkun­den wol­len. Es ist kei­nes­wegs gewähr­leis­tet, daß sich im frei­en Wett­be­werb der Mei­nun­gen immer das Wah­re, Fak­ti­sche und Gedeih­li­che durch­set­zen wird, weil “die Wirk­lich­keit stär­ker ist” bzw. “sich durch­setzt”, wie auch unse­re Kon­ser­va­ti­ven ger­ne zu glau­ben und zu sagen pflegen.

Musk ist ein alter Liber­tä­rer, er denkt (oder gibt zumin­dest vor, zu den­ken), daß sich auch ein ent­re­gu­lier­ter Mei­nungs­markt “von sel­ber regelt”, und somit das Wah­re, Fak­ti­sche und Gedeih­li­che, demo­kra­tisch (“vom Volk”) Gewünsch­te von selbst her­aus­di­stil­liert, wenn alle mit­ma­chen und fair gespielt wird.

Ähn­lich den­ken auch vie­le Rech­te, daß sich rech­tes Den­ken qua­si auto­ma­tisch durch­set­zen wird, sobald “Zen­sur weg­fällt und die öffent­li­che Mei­nung sich im frei­en Spiel der Kräf­te bil­det”. Schön wär’s, nur glau­be ich, daß die­ses “freie Spiel der Kräf­te” ein Mär­chen oder bes­ten­falls eine Uto­pie ist. Es ist eben­so eine Fata Mor­ga­na wie der “freie Markt”, der angeb­lich alles regeln wür­de, wenn man ihn nur end­lich lie­ße. (Ich räu­me ein, daß man sich zumin­dest einem “mehr oder weni­ger” annä­hern kann.)



Musk selbst ver­sucht gera­de auf sei­ner Platt­form mit gutem Wil­len und gutem Bei­spiel vor­an­zu­ge­hen, indem er das Over­ton-Fens­ter nach rechts geöff­net hat, ohne es nach links ein­zu­schrän­ken (die Lin­ken, extrem into­le­rant gegen­über ande­ren Mei­nun­gen in ihrer Nach­bar­schaft, räu­men indes frei­wil­lig in Mas­sen das Feld).

Einen kom­plett ent­re­gu­lier­ten Markt ohne Beschrän­kun­gen und inter­es­sens­be­ding­te Steue­run­gen gibt es jedoch nicht und kann es auch gar nicht geben, auch nicht im Bereich der “Mei­nun­gen”. Eine Kon­so­li­die­rung der Macht der Gegen­eli­te wird eines Tages unwei­ger­lich neue Regu­lie­run­gen not­wen­dig machen.

Das Trump-Musk-Van­ce-Pro­gramm übt in ers­ter Linie auf das im wei­tes­ten Sin­ne rech­te, nicht-lin­ke, kon­ser­va­ti­ve, liber­tä­re Spek­trum Anzie­hung aus, weil das (eben­falls im wei­tes­ten Sin­ne) lin­ke Spek­trum ohne­hin prak­tisch ent­re­gu­liert ist, und weil in der west­li­chen Welt vor allem Lin­ke ent­schei­den, wel­che Inhal­te in den Medi­en und im Inter­net regu­liert, zen­siert und ver­bo­ten wer­den müssen.

“Mei­nungs­frei­heit” bedeu­tet heu­te schließ­lich vor allem, daß man Din­ge sagen “darf”, die von den Wach­hun­den als “ras­sis­tisch”, “sexis­tisch”, “homo‑, trans- und isla­mo­phob”, “rechts­extrem”, “aus­län­der­feind­lich”, “dis­kri­mi­nie­rend”, “volks­ver­het­zend” usw. gebrand­markt wer­den. (“Anti­se­mi­tisch” auch? Dar­auf kom­me ich noch zu sprechen.)

Die lin­ke Hege­mo­nie ver­liert aller­dings immer mehr an Macht, da sie den Bogen über­spannt und sich zu weit von der Wirk­lich­keit ent­fernt hat. Die Maxi­mal­ver­si­on der “poli­ti­schen Kor­rekt­heit”, die “Woke­ness”, die inzwi­schen auch vie­le Lin­ke und Links­li­be­ra­le ver­är­gert und ent­frem­det, hat ihren Zenit über­schrit­ten, floppt an den Kino­kas­sen, wird zuneh­mend als Lach­num­mer betrach­tet, befin­det sich auf dem Rückzug.

“Woke­ness” ging all­zu weit gegen den “com­mon sen­se” und die mensch­li­che Natur. Die auf­stei­gen­de Gegen­eli­te, deren Gal­li­ons­fi­gu­ren Trump und Musk sind, prescht nun unter dem Ban­ner der “Anti-Woke­ness” nach vor­ne, und sie hat Erfolg, weil es danach eine gro­ße Nach­fra­ge gibt.

Mil­len­ni­al Woes bemerkt hierzu:

Die Wokery lief ins Lee­re, nie­mand glaubt an den Kli­ma­wan­del, nie­mand will nichts besit­zen und unglück­lich sein, und jun­ge Män­ner, die kei­ne Hoff­nung auf eine Fami­li­en­grün­dung haben, sind für jede Gesell­schaft ein sehr gefähr­li­ches Ele­ment, das man lie­ber nicht um sich haben möchte. Dann ist da noch die rela­tiv ein­fa­che Fra­ge, ob Ame­ri­ka eine mili­tä­ri­sche Super­macht blei­ben soll. Es kann nicht sein, daß Tau­sen­de jun­ger wei­ßer Män­ner mit hohem Tes­to­ste­ron­spie­gel von Trans­gen­der-Kom­man­da­ten ange­führt wer­den. Das ist schlicht und ergrei­fend absurd und hat Ame­ri­ka zum Gespött der gan­zen Welt gemacht.

Er geht davon, daß sich in den USA unter Trump 2.0 und womög­lich dar­über hin­aus vie­le Din­ge ver­bes­sern wer­den, aller­dings mit einem gro­ßen Aber:

Von nun an wird es weni­ger Femi­nis­mus geben, mehr Fami­li­en­grün­dun­gen, mehr wei­ße männ­li­che Hel­den in Fil­men… über allem wird jedoch der Kapi­ta­lis­mus ste­hen, nicht das Volks­tum oder die Iden­ti­tät, und das staats­bür­ger­lich-patrio­ti­sche Regime wird ver­su­chen, sol­che Belan­ge als Sache von „Spin­nern“ abzu­tun. Im End­ergeb­nis wird das, was wir bekom­men wer­den, nicht das sein, was wir brauchen. Die 1980er Jah­re waren zwar spa­ßig, aber sie führ­ten zu den 2010ern, die ins Nichts führ­ten. Was uns gebo­ten wird, ist kei­ne Erlö­sung, son­dern eine Zwi­schen­lö­sung, wenn auch eine sehr nütz­li­che. Die Lage wird sich ver­bes­sern (es wird eine fan­tas­ti­sche Zeit sein, um ein jun­ger Ame­ri­ka­ner zu sein), aber vor dem Hin­ter­grund des stän­di­gen demo­gra­fi­schen Wan­dels erschei­nen die ange­bo­te­nen Trost­pflas­ter vergiftet.

Trump hat sich nicht immer und über­all als Cham­pi­on der Rede­frei­heit prä­sen­tiert. In der Ver­gan­gen­heit hat er eine signi­fi­kan­te Aus­nah­me gemacht – mehr dar­über im zwei­ten Teil die­ses Beitrags.