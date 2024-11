Er ist wieder da: Notizen zu Trumps Comeback

Der Sieg ist noch sen­sa­tio­nel­ler als 2016: Nicht nur hat Trump dies­mal die meis­ten Wahl­män­ner­stim­men (“elec­to­ral col­lege”), son­dern auch die meis­ten abso­lu­ten Stim­men (“popu­lar vote”) erhal­ten. Den Repu­bli­ka­nern ist dies zuletzt unter Bush II (2004) und zuvor unter Bush I (1988) gelun­gen. Sie haben nun die Mehr­heit eben­so im Senat wie im Reprä­sen­tan­ten­haus. Zusätz­lich hat Trump (ver­mut­lich) in sämt­li­chen sie­ben “Swing sta­tes” gewonnen.

Ich habe einen sol­chen Erfolg erhofft, dabei kaum gewagt, dar­an zu glau­ben, mich danach aber umso mehr über ihn gefreut. Da ich das Phä­no­men Trump nun seit 2016 kom­men­tie­rend ver­fol­ge, bin ich alles ande­re als ein blin­der “Fan”, und dies unab­hän­gig von der Tat­sa­che, daß die ame­ri­ka­ni­schen geo­po­li­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Inter­es­sen nicht die uns­ri­gen sind.

Die ers­te Amts­pe­ri­ode Trumps war chao­tisch, ent­täu­schend und inef­fek­tiv. Sein Kabi­nett litt unter Fehl­be­set­zun­gen vor allem aus der neo­kon­ser­va­ti­ven Kis­te und unter dem Ein­fluß von Vipern wie Trumps Schwie­ger­sohn Jared Kush­ner, der aus dem inter­nen Macht­kampf gegen Ste­ve Ban­non als Sie­ger her­vor­ge­gan­gen war.

Zwar hat Trump im Inter­view mit Joe Rogan behaup­tet, aus sei­nen dama­li­gen Feh­lern gelernt zu haben, aber der ame­ri­ka­ni­sche Levia­than, des­sen “Sümp­fe” er schon 2016 tro­cken­zu­le­gen ver­sprach, ist so macht­voll, daß sein Hand­lungs­spiel­raum rea­lis­ti­scher­wei­se auch dies­mal beschränkt sein wird.

Trump hat ver­spro­chen, am Tag eins sei­ner Prä­si­dent­schaft “Mas­sen­ab­schie­bun­gen” von ille­ga­len Ein­wan­de­rern ein­zu­lei­ten, sämt­li­che staat­li­che Unter­stüt­zun­gen für Trans­gen­der­be­hand­lun­gen von Kin­dern und Jugend­li­chen zu stop­pen, und den Washing­to­ner Staats­ap­pa­rat und die Sicher­heits- und Geheim­diens­te “very aggres­si­ve­ly” und “once and for all” von Kor­rup­ti­on und lin­ken Beam­ten zu säu­bern. Hin­zu kom­men Hoff­nun­gen, daß er den ukrai­nisch-rus­si­schen Krieg been­den oder zumin­dest dees­ka­lie­ren kann.

Schön und gut, wenn das alles gelin­gen soll­te, aber ich wür­de mir ange­sichts sei­ner ers­ten Amts­pe­ri­ode und sei­ner Nei­gung zu groß­spu­ri­gen Ver­spre­chen nicht all­zu­viel erwarten.

Wird er zumin­dest zu einer Art “Kat­echon” wer­den, wird er dem demo­gra­phisch schrump­fen­den, wei­ßen, tra­di­tio­nel­len Ame­ri­ka noch ein paar Jah­re Gal­gen­frist ver­schaf­fen? Wäre Kama­la aus “akze­le­ra­tio­nis­ti­scher” Sicht bes­ser gewe­sen? Das weiß ich alles nicht.

War­um freue ich mich trotzdem?

Da steht an aller­ers­ter Stel­le eine nack­te Genug­tu­ung nach Mona­ten media­ler Ner­ven­fol­ter. Das Auf­at­men, daß uns ein “Kama­la-Yuga” und das tri­um­pha­le Bru­ha­ha der Pres­se erspart wor­den ist, die Har­ris als Ret­te­rin der Welt und “der Demo­kra­tie” prä­sen­tiert und glo­ri­fi­ziert hat, und die mal wie­der baß erstaunt ist, daß ihr von der Wirk­lich­keit abge­ho­be­nes Wunsch­den­ken nicht auf­ge­gan­gen ist.

Das Aus­maß an unver­hoh­len par­tei­ischer Bericht­erstat­tung, Unfug und nack­ten Lügen, das dies­be­züg­lich in den letz­ten Mona­ten zu lesen war, spot­te­te mal wie­der jeder Beschrei­bung. Ich bin froh, daß die dafür Ver­ant­wort­li­chen nun gede­mü­tigt wur­den und eine Nie­der­la­ge erlit­ten haben, auch wenn der Schock nicht so tief sitzt, wie im glor­rei­chen Jahr 2016, das nun schon bei­na­he ein Jahr­zehnt zurück­liegt (auch die “libe­ral tears” und hys­te­ri­schen Anfäl­le hal­ten sich dies­mal in über­schau­ba­ren Grenzen.)

Wäh­rend über Trumps Äuße­run­gen und Taten nach dem schon aus sei­ner frü­he­ren Amts­zeit eta­blier­ten Mus­ter ver­zerrt, ver­fälscht und ideo­lo­gisch gefil­tert berich­tet wur­de, hör­te man kein kri­ti­sches Ster­bens­wört­chen über Kama­la Har­ris, obwohl es dazu reich­lich Anlaß gege­ben hät­te. Ging es nach der hie­si­gen Pres­sen, dann schien ihre ein­zi­ge Qua­li­fi­ka­ti­on ihr Dop­pel­sta­tus als Frau und “Per­son of color” gewe­sen zu sein.

Die indisch­stäm­mi­ge, zart beige getön­te Dame wur­de absur­der­wei­se als “schwar­ze Frau” ver­kauft, was nur inso­fern zuläs­sig sein mag, als ihr Vater ein Afro-Mulat­te aus Jamai­ka war, was sich aller­dings optisch kaum nie­der­ge­schla­gen hat.

Die Pein­lich­keit und arti­ku­la­ti­ve Unbe­hol­fen­heit ihrer Auf­trit­te näher­te sich baer­bock­haf­ten Zonen an. Berüch­tigt sind ihre gewun­de­nen Phra­sen (“What can be, unbur­den­ed by what has been”) und ihr hexen­ar­ti­ges, sadis­ti­sches Geläch­ter (Jim Goad nann­te sie eine “cack­ling Medu­sa”). Gegen die­se hoh­le Mario­net­te, an der nichts, aber auch gar nichts echt zu sein scheint, wirkt Hil­la­ry Clin­ton wie, was weiß ich, Ele­a­n­or Roosevelt?

Trump ist gewiß ein Show­man und ein Selbst­dar­stel­ler, aber ein in sich kon­sis­ten­ter und mit­un­ter gera­de­zu genia­ler. Sein Auf­tritt als Frit­ten­aus­tei­ler bei Mac­Do­nalds ist einer der erstaun­lichs­ten Pro­pa­g­an­da­coups, die ich je gese­hen habe, und nie­mand ande­rer hät­te die Fähig­keit gehabt, die­se Num­mer der­art glaub­wür­dig und sym­pa­thisch durchzuziehen.

Er ist ein begna­de­ter Komi­ker und Enter­tai­ner, was in der ame­ri­ka­ni­schen “Gesell­schaft des Spek­ta­kels” immer gut ankommt. Er insze­niert und ver­kauft sich selbst als span­nen­de Figur in einem gro­ßen Dra­ma, als Kämp­fer für das Volk, für das er die Ver­fol­gun­gen und Schmä­hun­gen des “Sys­tems” tap­fer auf sich nimmt und übersteht.

Er weiß Bil­der, Sze­nen, Momen­te, grif­fi­ge Sprü­che zu schaf­fen. Aus die­sem Grund ist er auch so mem-taug­lich, was bei Kama­la über­haupt nicht und bei Biden nur im nega­ti­ven Sin­ne der Fall ist (der halb-demen­te Biden ist eine komi­sche Figur, über die man sich leicht lus­tig machen kann). Dra­ma­tur­gisch gese­hen war es sogar von Vor­teil für sei­nen Span­nungs­bo­gen, daß er die Wahl 2020 ver­lo­ren hat (bzw. ver­mut­lich dar­um betro­gen wur­de), denn umso strah­len­der und auf­re­gen­der erscheint nun sein Comeback.

Es ist wie in “Star Wars”. 2016: “A New Hope”. 2020: “The Empire Strikes Back”. 2024: “The Return of the Jedi”.

Sei­ne Steh­auf­männ­chen-Natur, sei­ne Fähig­keit, sich durch abso­lut nichts brem­sen zu las­sen, Atta­cken aller Art, von Haus­durch­su­chun­gen über Ver­haf­tun­gen und Ver­ur­tei­lun­gen bis hin zu Mord­ver­su­chen zu trot­zen, und sämt­li­che Wider­stän­de und Miß­ge­schi­cke zu sei­nen Guns­ten zu nut­zen, ist ver­blüf­fend und einnehmend.

Das Atten­tat, dem er nur knapp ent­gan­gen ist, hat weder einen Hel­den noch einen bes­se­ren Men­schen aus ihm gemacht oder gar sei­ne gött­li­che Erwäh­lung bewie­sen – aber die Geis­tes­ge­gen­wart, mit der er dar­auf reagiert hat (“Fight! Fight! Fight!”), das Glück, dar­aus ein unwahr­schein­li­ches iko­ni­sches Foto zu gewin­nen, das macht ihm so schnell kei­ner nach, das kann wirk­lich nur er.

Inso­fern ist er, so weit es mich betrifft, eine fas­zi­nie­ren­de und außer­ge­wöhn­li­che Gestalt, allein schon als “Phä­no­men”. Zwi­schen­durch habe ich ihn regel­recht geh­aßt für sei­ne Abzo­cke­rei, sei­nen Per­so­nen­kult und die Schä­big­keit, mit der er jene sei­ner Anhän­ger im Stich ließ, die sich 6. Jän­ner 2021 in die “Kapitolsturm”-Falle locken lie­ßen. Ich hät­te nicht gedacht, daß er sich jemals wie­der signi­fi­kant auf­rap­peln wird, geschwei­ge denn, daß er noch­mal Prä­si­dent wird.

Aber hier ist er nun. Er hat gelie­fert, er ist wie­der da. Auch wenn der Enthu­si­as­mus und die Auf­bruch­stim­mung von 2016 ver­flo­gen sind, auch wenn wir alle nun um ein etli­che Illu­sio­nen ärmer sind, auch wenn Trump auf die acht­zig zugeht, trotz aller Vita­li­tät müder gewor­den ist und stel­len­wei­se wie sei­ne eige­ne Par­odie wirkt.

Geht uns das alles etwas an? Offen­sicht­lich. Die USA sind nach wie vor der Hege­mon der west­li­chen Welt. Was dort pas­siert, hat auch immer etwas mit uns zu tun.

Deutsch­land und alle ande­ren west­eu­ro­päi­schen Natio­nen sind trotz unter­schied­li­cher Gra­de von Sou­ve­rä­ni­tät immer noch Pro­vin­zen, Vasal­len oder min­des­tens Ein­fluß­ge­bie­te des Impe­ri­ums. Aus die­sem Grund fie­bert auch die euro­päi­sche Pres­se hit­zig mit, wenn in den USA mal wie­der Wahl­kampf ist, als gin­ge es dar­um, den Kai­ser der gesam­ten west­li­chen Welt zu wählen.

Das ist nicht bloß geo­po­li­tisch zu ver­ste­hen, son­dern vor allem auch kul­tu­rell und “gesell­schaft­lich”. Das Impe­ri­um ist nicht etwas, das “außen” ist, son­dern es ist auch “innen”, in den Köp­fen, in der Art, zu leben, in der Pop­kul­tur, im Grund­rau­schen der Mas­sen­me­di­en, in das wir alle ein­ge­hüllt sind, in den “Kul­tur­kämp­fen” und ideo­lo­gi­schen Agen­den, die sie trans­por­tie­ren. In die­sem Sin­ne ist “Ame­ri­ka” über­all, ob wir es wol­len oder nicht.

Inner­halb der west­li­chen Natio­nen gibt nun sehr ähn­li­che Pro­blem­kom­ple­xe, die man nicht auf ame­ri­ka­ni­sche Impor­te redu­zie­ren kann, son­dern die aus einer gemein­sa­men west­li­chen Patho­lo­gie erwach­sen sind.

Damit mei­ne ich vor allem:

Das Pro­blem der mas­sen­haf­ten lega­len und ille­ga­len Ein­wan­de­rung mit­samt ihren demo­gra­phi­schen, poli­ti­schen, kul­tu­rel­len, gene­ti­schen Folgen

Das Pro­blem der zuneh­mend ein­ge­schnür­ten Mei­nungs­frei­heit mit­samt “Denk­ver­bo­ten”, “can­cel cul­tu­re” usw.

Das Pro­blem der Medi­en­macht bei gleich­zei­ti­ger Selbst-“Gleichschaltung” derselbigen

Das Pro­blem der öffent­li­chen Vor­herr­schaft lin­ker bis “woker” Wer­te, Moral­vor­stel­lun­gen und Sprach­re­ge­lun­gen (dazu gehö­ren Anti­ras­sis­mus, “Diver­si­ty”, Femi­nis­mus, “Kli­ma­wan­del” usw.)

Das Pro­blem der Repres­si­on rech­ter oder rechts ein­sor­tier­ter Dis­si­den­ten, vom De-Plat­forming über öffent­li­che Brand­mar­kung bis hin zur juris­ti­schen Verfolgung

Har­ris, im Gegen­satz zu Hil­la­ry Clin­ton selbst nicht mehr als ein “diver­si­ty hire” ohne nen­nens­wer­te Vor­leis­tun­gen, setz­te in die­sem Wahl­kampf auf die “woke” Kar­te; Trump auf das Gegen­pro­gramm, nen­nen wir es einen fami­li­en­ori­en­tier­ten, “gen­der­nor­ma­ti­ven”, “far­ben­blin­den” (aber gleich­zei­tig “impli­zit wei­ßen”), libe­ra­len, kapi­ta­lis­ti­schen Patrio­tis­mus, inklu­si­ve der For­de­rung nach “Mas­sen­ab­schie­bun­gen” von ille­ga­len Ein­wan­de­rern. Ein über­ra­gen­der Wahl­sieg für ein Pro­gramm, das offen “Remi­gra­ti­on” ver­spricht, soll­te für uns von erheb­li­chem Inter­es­se sein.

Eben­so ein erneu­ter Sieg über die eta­blier­ten Mas­sen­me­di­en, die Kam­pa­gnen­in­ves­to­ren, die Nar­ra­tiv­fa­bri­kan­ten und die Hol­ly­wood­stars. Der zwei­te wich­ti­ge Punkt an Trumps Pro­gramm ist der­je­ni­ge der Mei­nungs­frei­heit, bzw. der Mög­lich­keit die eige­ne Mei­nung unein­ge­schränkt zu ver­brei­ten und zu bewer­ben. Trump ist ganz klar der Kan­di­dat der grö­ße­ren Mei­nungs­frei­heit, auch wenn die Pro­pa­gan­da der Har­ris-Sei­te dreist das genaue Gegen­teil behaup­tet hat.

Hier kommt nun der gro­ße “Plot Twist” seit 2020 ins Spiel. Denn es ist natür­lich nicht bloß “das Volk” (oder genau­er gesagt, etwas mehr als die Hälf­te davon), das die­se Wahl ent­schie­den hat, son­dern auch viel Geld, viel Medi­en­macht und ver­mut­lich auch etli­che ande­re Fak­to­ren, die hin­ter den Kulis­sen ver­bor­gen sind.

Anfang 2021 wird Trump nach dem “Kapi­tol­sturm” von Twit­ter ver­bannt, 2024 erhält er offe­ne, per­sön­li­che Unter­stüt­zung durch Elon Musk (259 Mil­li­ar­den Dol­lar Ver­mö­gen, 7000 Satel­li­ten im All), der die Platt­form kur­zer­hand gekauft, umbe­nannt und dahin­ge­hend “libe­ra­li­siert” hat, daß das zuvor stark beschnit­te­ne und zen­sier­te rech­te Spek­trum nun (wie­der) eine außer­or­dent­li­che Frei­heit genießt – und dies ohne, daß das lin­ke Mei­nungs­spek­trum in irgend­ei­ner Wei­se ein­ge­schränkt wür­de. Musk gibt sich in die­ser Hin­sicht als ultra­li­be­ra­ler Idea­list und beteu­ert, das “Over­ton-Fens­ter” nicht nur erwei­tern, son­dern über­haupt abschaf­fen zu wollen.

Haa­re in der Sup­pe wird jeder fin­den, der danach sucht, aber ich habe noch kein Argu­ment gehört, war­um dies poli­tisch und meta­po­li­tisch nicht um ein Viel­fa­ches bes­ser sein soll­te, als die Lage unter Jack Dor­seys Herrschaft.

Das ist einer­seits ein lukra­ti­ves Geschäfts­mo­dell (rech­te Inhal­te, wenn unzen­siert von der Lei­ne gelas­sen, gene­rie­ren nun mal eine Men­ge Klicks), ande­rer­seits scheint Musk, der einen Sohn an die Gen­der­ideo­lo­gie ver­lo­ren hat, ein ech­ter Über­zeu­gungs­tä­ter zu sein. Er hat geschwo­ren, den “woken Geis­tes­vi­rus zu zer­stö­ren”, und dazu zählt er auch den medi­al erzeug­ten Hype um Kampf­be­grif­fe wie “Ras­sis­mus”, “Homo­pho­bie”, “Sexis­mus”, “Isla­mo­pho­bie” und “Anti­se­mi­tis­mus”.

Musk ist zur füh­ren­den Figur einer auf­stei­gen­den, nicht-lin­ken “Gegen­eli­te” gewor­den, deren media­le Pro­duk­te zum Teil von einer hohen Qua­li­tät sind und ein Rie­sen­pu­bli­kum fin­den, vor allem unter jun­gen Män­nern. Der sati­ri­sche Film “Am I Racist?” von Matt Walsh, der sich über die pro­fes­sio­nel­len anti­wei­ßen “Anti­ras­sis­ten” lus­tig macht, wur­de zum Kas­sen­schla­ger. Joe Rogans drei­stün­di­ges Inter­view mit Trump hat bis dato 47 Mil­lio­nen Auf­ru­fe auf Youtube.

Der kon­ser­va­ti­ve Star Tucker Carlson, erfolg­rei­cher als je zuvor, seit er sich aus der Knecht­schaft von Fox News befreit hat, rüt­telt uner­müd­lich am “Over­ton-Fens­ter” – auf eben­so unter­halt­sa­me wie anspruchs­vol­le Wei­se. Unter ande­rem hat Carlson den “gro­ßen Aus­tausch” the­ma­ti­siert, sich mit der jüdi­schen Wach­hund­or­ga­ni­sa­ti­on ADL ange­legt und deren Dop­pel­mo­ral in Bezug auf Ein­wan­de­rung kri­ti­siert, oder gar einen His­to­ri­ker aus­führ­lich zu Wort kom­men las­sen, der wesent­li­che Tei­le des eta­blier­ten Nar­ra­tivs über den 2. Welt­krieg in Fra­ge stellt.

Auch Musk hat wie­der­holt (frei­lich ohne es so zu nen­nen) das Pro­blem der “eth­ni­schen Wahl” ange­spro­chen, das sich aus unkon­trol­lier­ter Mas­sen­ein­wan­de­rung ergibt - ersicht­lich aus der Tat­sa­che, daß sich die Demo­kra­ten ein­fach “neue Wäh­ler” impor­tie­ren, so lan­ge, bis die geg­ne­ri­sche Par­tei allei­ne aus demo­gra­phi­schen Grün­den kei­ne Mehr­hei­ten mehr her­vor­brin­gen kann, eine Pra­xis, die auch in ande­ren Län­dern gang und gäbe ist.

Geni­al war auch der Coup, als Vize­prä­si­den­ten J. D. Van­ce zu rekru­tie­ren, einen rhe­to­risch bril­lan­ten und hoch­in­tel­li­gen­ten Best­sel­ler-Autor (sie­he auch Kubit­schek am 21. Juli), der Trump noch vor weni­gen Jah­ren mit “Hit­ler” ver­gli­chen hat.

“Hit­ler”- und “Nazi-“Vergleiche gab es auch die­ses Jahr wie­der zuhauf, aber sie haben sich als lächer­lich wir­kung­los erwie­sen, und ledig­lich die Bla­se der ohne­hin schon Hys­te­ri­schen gefüt­tert, die allen Erns­tes glau­ben, daß Trump ihnen ihre “Rech­te” neh­men will und wird. Auch die­se Abnut­zung der Nazi­keu­le durch absur­de Über­deh­nung ist posi­tiv zu werten.

Es gibt aller­dings ein Pro­blem, das noch einen zusätz­li­chen Arti­kel ver­die­nen wur­de: Die “Trump-Train”, qua­li­ta­tiv bes­ser auf­ge­stellt als je zuvor, steckt fest in der rechts­zio­nis­ti­schen Tasche.

Soll­te Isra­el unter Netan­ja­hu im Nahen Osten noch wei­ter eska­lie­ren, sei­nen Geno­zid fort­set­zen und von Trump die ver­spro­che­ne, mehr oder weni­ger bedin­gungs­lo­se Unter­stüt­zung erhal­ten, bis hin zum Krieg gegen den Iran, könn­te das der­art fata­le Fol­gen haben, daß alles Posi­ti­ve, das eine Trump-Regie­rung brin­gen mag, zunich­te gemacht wird.